Nicolae Negru: „Nu exclud că pe ultima sută de metri Partidul Democrat să iasă din umbră, din ascunziș”

Mai mulți liderii politici sunt de părere că alegerile anticipate reprezintă varianta cea mai probabilă, în condițiile în care partidele care au acces în Legislativul de la Chișinău în urma alegerilor din 24 februarie nu reușesc, deocamdată, să formeze o coaliție de guvernare. După trei luni de la scrutin, editorialistul Nicolae Negru analizează motivele incertitudinii politice.

Europa Liberă: Pentru Dvs. există o explicație referitor la tăcerea PD-ului?

Nicolae Negru: „PD-ul este izolat într-un fel, fiindcă...”

Europa Liberă: Izolat sau s-a izolat?

Nicolae Negru: „Izolat, fiindcă și Blocul ACUM, și Partidul Socialiștilor declară că nu vor face alianță cu Partidul Democrat. Prin urmare, este izolat, dar am impresia că liderii acestui partid se complac în această izolare, că lor le convine această izolare, că îi avantajează într-un fel, că dacă vom intra în alegeri parlamentare anticipate, vina în mod automat o să cadă asupra celorlalte două formațiuni care nu au vrut să formeze, să constituie o alianță cu Partidul Democrat. Nu exclud că pe ultima sută de metri Partidul Democrat să iasă din umbră, din ascunziș...”

Europa Liberă: Cu ce va ieși?

Nicolae Negru: „Cu o anumită soluție, că așa obișnuia să se comporte Plahotniuc – să iasă de undeva și să anunțe niște surprize pentru societate, pentru diferite categorii de cetățeni ai Republicii Moldova. Va face lucrul acesta de data aceasta sau nu, iarăși să așteptăm, să vedem.”

Europa Liberă: Surpriza ar putea să ducă și la crearea unui majorități parlamentare?

Nicolae Negru: „Păi altă surpriză care poate să mai fie așteptată? Această surpriză o așteaptă toată lumea – crearea unei majorități parlamentare și formarea unui Guvern...”

Europa Liberă: Și cu cine vedeți crearea acestei majorități, dacă vine cu această surpriză PD-ul?

Nicolae Negru: „Unica soluție care mai rămâne e soluția anului 2016.”

Europa Liberă: Adică să coopteze deputați din alte fracțiuni?

Nicolae Negru: „Nu neapărat exact în modul acesta. De pildă, să iasă și să spună că Partidul Democrat vrea să formeze un Guvern minoritar – tehnocrat sau netehnocrat – și îndeamnă deputații din celelalte fracțiuni să sprijine sau chiar celelalte fracțiuni să sprijine acest Guvern minoritar. Exact cum fac și cei de la ACUM, numai că avem avertismentul Bruxelles-ului că nu va fi recunoscut sau nu va fi legitim un Guvern care va fi constituit din persoane participante la frauda bancară sau dacă această guvernare sau acest Guvern va fi constituit pe căi - să zicem așa - insuficient de transparente. Prin urmare, soluția anului 2016 nu poate fi aplicată. Aici ar trebui să vedem ingeniozitatea - să zicem așa - lui Plahotniuc, dacă el va putea oferi ceva nou, ceva care să corespundă standardelor democratice și cerințelor pe care le-a formulat Uniunea Europeană. Va reuși el, nu va reuși – asta va fi surpriza.”

Europa Liberă: Incertitudinea politică va fi depășită cu vocea dlui Plahotniuc sau cu vocea dlui Dodon?

Nicolae Negru: „Cu vocea dlui Dodon nu poate fi depășită această incertitudine. Dodon de-acum și-a atins limitele, Dodon, desigur, el trebuie să propună candidatura viitorului prim-ministru, dar cu certitudine această candidatură trebuie să vină acum de la Partidul Democrat, nu de la altcineva.”

Europa Liberă: Dar speakerul să fie de la socialiști, așa cum a sugerat Igor Dodon în nenumărate rânduri?

Nicolae Negru: „Nu este exclus să fie speakerul de la socialiști, fiindcă un anumit compromis trebuie făcut, o să fie nevoit să-l facă Plahotniuc față de socialiști, dar cred că nu mai mult decât acest speaker care ar fi ca un gest recuperatoriu pentru socialiști, pentru Dodon. Ar fi ca un cadou, ca o consolare că, iată, nu a ajuns la guvernare, în schimb are un președinte de Parlament și poate niște miniștri, dar s-ar putea ca miniștrii să nu aparțină partidelor politice, să fie – cum li se mai spune – tehnocrați, din afara partidelor, independenți. Eu cred că în asemenea condiții s-ar putea obține necesarul de 51 de voturi pentru învestirea acestui Guvern.”

Europa Liberă: Și atunci vor fi izolați deputații Blocului ACUM, asta lăsați să se înțeleagă?

Nicolae Negru: „Nu, eu nu las să se înțeleagă că deputații Blocului ACUM vor fi izolați, eu vreau să spun că ar fi cazul ca și deputații Blocului ACUM să voteze un Guvern care să nu fie ca și cum al nimănui, care să fie un Guvern – să zicem așa –de salvare sau de coeziune națională. Va fi un Guvern de tranziție, dar un Guvern ca o punte care permite depășirea acestei situații de impas, acestei situații de criză profundă, fiindcă dacă nu se găsește o cale – să zicem așa – netradițională, dacă nu se întreprind niște acțiuni neconvenționale, atunci intrăm într-o campanie electorală anticipată, care iarăși nu duce nicăieri. Mâine-poimâine ne putem pomeni în aceeași situație și dacă nu am făcut compromisurile necesare acum, concesiile necesare le vom face sau vom fi nevoiți să le facem atunci, însă, așa cum a spus și un congresman american într-un articol publicat în The Hill, dl Markwayne Mullin, această incertitudine poate dura un an întreg și va avea consecințe foarte serioase pentru economia și pentru securitatea Republicii Moldova. E timpul ca politicienii noștri să dea dovadă de responsabilitate. Asta li se cere. E o situație relativ nouă în politica din Republica Moldova și e nevoie de abordări la fel de noi, de concesii, de compromisuri, de ingeniozitate politică, la urma urmei.”

Europa Liberă: Până acum se spunea că Partidul Socialiștilor nu va face nicio mișcare, dacă nu va avea acceptul Moscovei. Igor Dodon a anunțat că va merge în vizită în Federație Rusă. Credeți că va merge la Moscova pentru deznodământul politic în Legislativ?

Nicolae Negru: „Nu este exclus, altceva nu are pentru ce merge acolo. Evident că e nevoie de un deznodământ, evident că dl Dodon înțelege că nu e nici în favoarea socialiștilor acest blocaj, care nu se știe cu ce se va termina și, mai cu seamă, nu e în favoarea Republicii Moldova. El poate să servească niște interese străine, poate să se ascundă după acest zid, dar își dă seama că cetățenii Republicii Moldova văd, oamenii înțeleg ce se întâmplă și până la urmă lucrul acesta va lovi în Partidul Socialiștilor și viitorul lui ca politician va fi foarte scurt, dacă nu va proceda altfel decât a procedat până acum. Că el este dependent de Moscova, de-acum se pare că orice elev înțelege lucrul acesta...”

Europa Liberă: Da, dar unii spun că el este mult mai dependent de dl Plahotniuc decât de Kremlin?

Nicolae Negru: „E și lucrul acesta evident și aici e – cum să zic? – dilema dlui Dodon: cum să procedeze, cui să-i facă pe plac? Dar totuși noi nu știm cu destulă certitudine de cine este mai dependent el – de Plahotniuc sau de Putin? S-ar putea ca în egală măsură să fie dependent și atunci nu ne rămâne decât să-l compătimim pe dl Dodon.”

Europa Liberă: Dar dl Dodon îi poate face o protecție dlui Plahotniuc mergând la Moscova?

Nicolae Negru: „Nu, dl Dodon nu este în stare să facă protecție nimănui la Moscova. El este o persoană privită acolo ca un idiot util, se ironizează pe seama lui, se fac glume, este folosit, dar cu proxima ocazie el poate fi trecut pe linie moartă. Nimeni nu îl consideră pe el o autoritate, în așa fel încât el să poată influența. A influențat el ceva până acum? Chiar și promisiunile electorale pe care le-a făcut Putin au fost iarăși temporare și nu au fost duse până la capăt, nu au fost îndeplinite, doar așa, pentru ungerea ochilor, pentru a ademeni electoratul din Republica Moldova, așa că nimeni nu-l...”

Europa Liberă: Da, dar atunci Moscova a spus că promisiunile pe care le face vor fi îndeplinite doar dacă la guvernare ajung socialiștii?

Nicolae Negru: „Dar și Dodon a spus lucrul acesta că doar dacă socialiștii vor ajunge la guvernare... Păi Moscova iarăși, prin intermediul lui Dodon, a spus ce dorește ea. Ea dorește Ministerul Apărării, ea dorește Ministerul de Externe, ea dorește Ministerul de Interne, adică ceea ce depinde de politica internă și externă a Republicii Moldova. Și dacă nu va obține lucrul acesta, desigur că Moscova nu va face concesii. Adică ce rost are atunci să investească atâta în Dodon, să-i facă atâtea cadouri electorale, ca până la urmă să nu obțină nimic, să-i facă niște concesii lui Plahotniuc? Plahotniuc a făcut prea multe lucruri neplăcute pentru Moscova, iar Moscova nu crede lacrimilor. Să ne amintim de soarta dlui Voronin. Dl Voronin a făcut o singură abatere de la cuvântul Moscovei și pentru această abatere a plătit și plătește și azi. Dl Plahotniuc nu va fi iertat în vecii vecilor și nu se găsește nici o forță politică, nici un personaj politic la noi care poate să-i facă drum lui Plahotniuc la Moscova. Temporar, desigur, dacă Plahotniuc se va duce și se va închina Moscovei, va face cadouri Moscovei, Moscova desigur că le va primi, dar asta nu înseamnă că Moscova îl va ierta, că la momentul potrivit nu-i va da un picior, la figura vorbind. Și cred că Plahotniuc înțelege lucrul acesta. Lovitura este inevitabilă dacă, desigur, nu se va proteja, dacă nu va fi atât de naiv să creadă că Dodon îi poate deschide niște uși acolo la Kremlin sau în altă parte a administrației de la Moscova. Nu cred că este atât de naiv și nimeni nu crede că Dodon poate face ceva la Moscova. Dodon poate doar primi indicații de la Moscova, mai mult nimic.”