Președintele ceh Zeman crede că statul Kosovo este condus de „criminali de război”

Președintele Cehiei, Milos Zeman, i-a spus omologului său din Serbia, Alexander Vucic, că va încerca să vadă dacă ar fi posibil ca Praga să nu mai recunoască statul Kosovo, care ar fi condus de „criminali de război”. Zeman a făcut declarația marți la Belgrad, unde se află în vizită oficială. Potrivit radioului public cehesc, el a spus că iubește Serbia și pe sârbi, dar nu iubește Kosovo. „Un stat condus de criminali de război nu are ce căuta în familia țărilor democratice”, a mai spus Zeman, amintind că premierul din Kosovo Ramush Haradinaj, și-a dat recent demisia după ce a fost citat la un tribunal special pentru crime de război de la Haga. Zeman este cunoscut pentru declarațiile sale neconformiste și orientarea pro-rusească și pro-chineză, dar nu are puteri executive, ci un rol mai degrabă de protocol. Miercuri, ministrul de externe ceh Tomas Petricek a reiterat că țara sa recunoaște din 2008 statul Kosovo, cu care are relații „corecte”, ca și cu Serbia.