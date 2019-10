Trei cercetători au luat premiul Nobel pentru fizică pentru „noi perspective privind locul nostru în univers”

Premiul Nobel pentru fizică a fost câștiat de cercetătorii James Peebles , Michel Mayor și Didier Queloz „ pentru noi perspective privind locul nostrum în univers”.

James Peebles ( cercetător la Princeton University, USA) este premiat pentru descoperirile teoretice în cosmologia fizică. Oamenii de știință Michel Mayor (University of Geneva, Elveția) și Didier Queloz (University of Geneva, Elveția, și University of Cambridge, Marea Britanie) primesc distincția pentru descoperirea unei exoplanete ce orbitează în jurul unei stele similare soarelui, a explicat Comitetul Nobel.