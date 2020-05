Premierul Ion Chicu despre eventuala destrămare a majorității parlamentare PSRM-PD

Într-o discuție care a durat mai mult de două ore, prim-ministrul a lăsat să se înțeleagă că deficitul bugetar ar putea crește în acest an până la 20 de miliarde de lei, dar a dat asigurări că, în lipsa împrumutului rusesc, va găsi totuși soluții pentru acoperirea acestui deficit fără să fie afectate în primul rând plățile sociale. În ce privește viitorul guvernului pe care îl conduce, Ion Chicu a precizat că, în lipsa unei majorități parlamentare PSRM-PD, care ar putea susține proiectele executivului, se va gândi „dacă mai rămâne prim-ministru”.

La ultima rectificare de buget, cerută în Parlament, premierul Ion Chicu a prognozat un deficit de peste 16 miliarde de lei. Ținând cont de faptul că încasările sunt în scădere, cifra prezentată în aprilie a fost una „optimistă” a precizat șeful cabinetului de miniștri, menționând că cel mai probabil va reveni în legislativ pentru a cere aprobarea unui deficit de 20 de miliarde de lei. Ion Chicu a enumerat câteva surse din care ar putea acoperi această gaură bugetară – asistența macrofinanciară de urgență, de o sută de milioane de euro, din partea UE, și inclusiv împrumutul rusesc de 200 de milioane de euro care, speră Ion Chicu, ar mai putea fi renegociat.

„În acest context, am notificat partea rusă că acordul inițial nu mai este în vigoare, pentru că este decizia Curții Constituționale și am întrebat dacă partea rusă ar fi disponibilă să reluăm negocierile. Nu avem încă răspuns, pentru că eu vineri am trimis scrisoarea respectivă, pentru că am așteptat partea motivațională a Curții Constituționale. (...) Eu multe detalii nu pot să vă dau, dar bineînțeles că noi trebuie să renegociem și să mergem cu procedura astfel încât cei care vor mai ataca încă o dată neîntemeiat să se simtă neconfortabil”.

La începutul lunii mai, Curtea Constituțională a decis că acordul de creditare dintre Federația Rusă și Republica Moldova este neconstituțional. Înalta Curte a spus că guvernul moldovean poate renegocia acordul de împrumut cu Rusia, dacă dorește, însă cu excluderea mai multor prevederi, inclusiv cea prin care statul se angaja să garanteze eventuale împrumuturi private luate de firme moldovene la bănci rusești.

Premierul a fost pus în situația să comenteze posibila sa demisie după ce devine clar că stabilitatea coaliției de guvernare PSRM-PDM se zdruncină odată cu plecarea deputaților din rândul Partidului Democrat. Ion Chicu spune că în lipsa unei majorități, incertitudinea politică ar putea afecta activitatea guvernului.

„Niciun guvern care este în depline competențe, cum este acum, nu este în stare să rezolve tot, așa cum se așteaptă cetățenii, dar dacă îl lași fără competențe să gestioneze lucrurile în țară, această va fi catastrofă. De aceea am și spus că mă voi gândi dacă să mai rămân în asemenea situații. Să mergi în Parlament, nefiind sigur că inițiativele, proiectele vor fi susținute de o majoritate, este o situație ingrată, una foarte dificilă. Eu nu cred că noi vom putea activa mai departe în asemenea condiții”.

După plecările deputaților din PD – unii la fracțiunea Șor condusă de Marina Tauber, alții la grupul Pro-Moldova, condus de Andrian Candu, coaliția majoritară a rămas cu 52 de deputați. Ceea de înseamnă că dacă mai pleacă doi legislatori, coaliția PSRM-PD se va nărui.

De altfel, premierul Ion Chicu a prevestit un scrutin prezidențial „la cuțite” și a menționat, cu referire la proaspăta secvența video care-i are drept protagoniști pe președintele Igor Dodon și fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, că „totul abia începe”.

„Filme, declarații de acest gen abia încep. Suntem contra-cronometru până la alegerile prezidențiale. Este bine că avem o procuratură independentă, o Curte Constituțională, cel puțin, independentă de guvernare, de aceea organele statului trebuie să-și îndeplinească munca. Eu nu sunt persoana care se ocupă cu investigări, cu datul cu opinia. Nu este treaba mea”.

În ce privește eficiența combaterii epidemiei cauzate de virusul COVID-19, șeful cabinetului de miniștri a precizat că se așteaptă la un nou val de infectări în toamna acestui an, dar a dat asigurări că în buget sunt prevăzute 300 de milioane de lei pentru acoperirea eventualelor necesități.