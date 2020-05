Angela Grămadă: Oamenii nu pot să nu se întrebe de ce justiția este doar pentru anumite personaje, de ce justiția este selectivă

Platforma DA urmează să înainteze moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Totuşi, la fel ca şi preşedintele Igor Dodon, premierul Ion Chicu spune că cei care vor să dea jos Executivul trebuie să dea dovadă de responsabilitate, iar dacă vor reuşi să demită Cabinetul de Miniştri şi apoi nu vor putea să numească un alt Guvern, ţara va fi într-o criză profundă. Angela Grămadă, preşedinta Asociaţiei „Experţi pentru securitate şi afaceri mondiale” din București analizează relația dintre putere şi opoziție.

Europa Liberă: Tot mai multă lume vorbește despre o incertitudine pe scena politică, actuala majoritate parlamentară a rămas cu 52 de deputați socialiști și din PD, și un deputat neafiliat, asta spun cei care au constituit această majoritate care s-ar ține într-un fir de ață. Cum se vede din afara Republicii Moldova ceea ce se întâmplă la Chișinău?

Angela Grămadă: „Din afara Republicii Moldova se vede destul de multă îngrijorare în sensul că devine foarte clar că această criză politică nu mai este o incertitudine, așa cum încearcă mai mulți actori din actuala guvernare să ne convingă sau cel puțin să spună că ei nu încurajează această criză politică și, de fapt, opoziția este cea care în lipsă de argumente și în lipsă de soluții pentru a se manifesta cumva în viața politică încearcă să găsească tot felul de hibe și lacune în actuala administrație centrală.

Ar mai fi câteva lucruri pe care cei din exterior încearcă să le analizeze în ceea ce privește Republica Moldova și aici ne putem referi la angajamentele pe care ni le-am asumat și modul în care facem față acestei crize, pentru că, evident, primim susținerea din afară, ne bazăm pe tot ceea ce vine din afară, chiar dacă nu recunoaștem în anumite momente că este esențial să avem un parteneriat extrem de eficient cu Occidentul, cel puțin cu Uniunea Europeană. Evident că nu ne putem lipsi de acest ajutor și nu ne putem lipsi de acest dialog între diferite instituții publice, nu neapărat doar pentru a putea face față pandemiei, dar și pentru a implementa acele reforme de care are nevoie Republica Moldova. În ceea ce privește Acordul de Asociere și Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, deci, partenerii ne privesc cu îngrijorare, se uită foarte atent la capacitatea noastră de a ne onora obligațiile și la încercările noastre de a monitoriza, mă refer aici la încercările societății civile și a presei din Republica Moldova de a monitoriza procese politice și procese economice.”

Europa Liberă: Ca să vină ajutor, această asistență, cel puțin asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene, guvernarea urma să îndeplinească câteva condiționalități. Conducerea executivului spune că, practic, totul este pregătit și dacă parlamentul își reia activitatea, aceste condiționalități ar putea să fie trecute la tema pentru acasă făcută, dar se pare că soarta guvernului depinde de majoritatea parlamentară și acum tot mai mult se discută dacă va pica sau nu Guvernul Chicu. Cel puțin, premierul spune că nu-și va da demisia atât timp cât va mai exista majoritate în legislativ, iar Cabinetul său de miniștri va putea promova proiectele pe care și le-a propus. Cum vedeți deznodământul acestei probleme?

Angela Grămadă: „Ați adus în discuție rolul parlamentului în ceea ce privește îndeplinirea acelor condiții pe care ni le-au pus pe masa de discuții partenerii europeni, pentru că nu putem să vorbim despre impunere, noi am semnat niște acorduri și am spus că vom îndeplini anumite reforme, că vom merge în direcția implementării unui sistem de justiție corect, echitabil pentru toată lumea și apreciez foarte mult că nu ați omis rolul unor instituții publice în defavoarea altora. Parlamentul trebuie să muncească, parlamentul nu ar fi trebuit să își întrerupă activitatea în toată această perioadă, pentru că rolul lui este esențial în ceea ce privește instituțiile politice și să nu uităm că suntem în continuare o republică parlamentară, chiar dacă președintele este ales de către cetățeni.

Revenind însă la întrebarea Dvs., am încercat și eu să urmăresc conferința de presă a dlui Chicu, am încercat să merg dincolo de mesajele înțepătoare pe care le-a adus la adresa jurnaliștilor, precum că nu se documentează sau, cel puțin, încearcă să manipuleze și să interpreteze anumite date prezentate de el, dar, dacă e să mă refer strict la ceea ce a declarat în privința rămânerii sale în funcția de premier al țării sau demisia într-o eventuală situație în care nu va mai exista o majoritate parlamentară, eu am două ipoteze pe care nu pot să le exclud, și anume: premierul Chicu știe că opoziția nu are ce pune în loc în acest moment, chiar dacă rândurile acesteia cumva încep să se lărgească, mă refer la rândurile opoziției, și este conștient de faptul că o eventuală demisie a sa și a întregului guvern în această perioadă de criză economică și socială, în această perioadă în care noi încercăm să luptăm împotriva răspândirii COVID-19 ar putea să aducă prejudicii de imagine pentru opoziție ca un factor care încurajează, de fapt, criza economică și mai mult într-un context de alegeri prezidențiale, pentru că alegerile prezidențiale nu sunt atât de departe, vorbim despre toamna acestui an.

Și atunci aceste momente de adâncire a crizei în care guvernul este somat să demisioneze de către deputații din opoziție ar putea să aducă un avans de imagine celui care s-a împotrivit public împotriva demiterii guvernului și în acest moment vorbim despre președintele în exercițiu Igor Dodon, care este clar în acest moment că nu va rata această oportunitate de a candida pentru un al doilea mandat. Pe de altă parte, cea de-a doua ipoteză pe care nu vreau să o exclud este faptul că Ion Chicu ar putea să înțeleagă mult mai bine care este situația politică, pentru că el participă din interior la aceste procese și poate între timp a dezvoltat și el anumite ambiții și obiective politice, și poate dorește să devină un actor politic activ pe scena de la Chișinău și nu mai vrea să fie asociată activitatea sa în funcția de premier cu acest eșec de imagine al președintelui Dodon, care nu reușește orice ar face să convingă cetățenii că ceea ce și-a asumat el acum patru ani de zile a și reușit să facă, oricât de mult nu ar manipula cu toate datele pe care le tot lansează în spațiul public în cadrul intervențiilor nenumărate pe care le are la diferite televiziuni.”

Europa Liberă: Dar s-ar putea lua în calcul și un al treilea scenariu, întrucât Igor Dodon recent spunea că ar fi bine ca Maia Sandu, Andrei Năstase și Zinaida Greceanîi să se așeze și să discute cum să fie depășită această criză politică în care se intră și el a lăsat să se înțeleagă că, în caz că nu va fi o înțelegere, nu este exclusă varianta declanșării alegerilor parlamentare anticipate, iar acest lucru se poate face doar dacă actualul guvern este demis și din trei încercări nu se desemnează următorul premier. Iar Ion Chicu a lăsat să se înțeleagă că își poate prezenta demisia, deoarece nu are de gând, așa cum spune el, să-și rupă gâtul într-un executiv fără competențe pentru ca cineva să vină pe cal alb, probabil s-a referit la opoziție. Aici se pare că ar putea să existe interese comune ale președintelui și ale premierului în eventualitatea dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, pentru că, așa cum spune tot șeful statului, socialiștii ar fi cei mai avantajați?

Angela Grămadă: „Eu nu știu cât de avantajați ar putea să fie socialiștii în prezent, aș vrea să văd anumite sondaje de opinie publică, dar care să nu fie manipulate de actorii politici care le comandă.”

Europa Liberă: Tocmai CBS-AXA a dat publicității astăzi rezultatele unui sondaj care arată, ca și multe alte cercetări, că, deocamdată, PSRM e pe primul loc în topul încrederii cetățenilor.

Angela Grămadă: „Este pe primul loc, dar asta nu înseamnă că în șase luni de zile situația nu se poate schimba, mai ales pe fondul accentuării acelor probleme economice și probleme sociale cu care Republica Moldova urmează să se confrunte în perioada următoare. Noi abia suntem la începutul evidențierii acestor probleme care au fost cauzate, în primul rând, de incompetența autorităților guvernamentale, adică adâncirea acelor probleme pe care le-am avut din trecut și, în al doilea rând, practic, această pandemie, răspândirea virusului inclusiv în Republica Moldova a dus la o și mai mare accentuare a acestei crize economice. Și abia suntem la începutul încercărilor noastre de a calcula aceste efecte negative, de a calcula impactul pe care îl va putea avea această criză.

Deci, șase luni de zile ar putea să secătuiască nu doar opoziția care este în criză de idei, este în criză de imagine, de viziune în ceea ce privește viitorul politic al Republicii Moldova. Eu nu văd acum ca vreuna din forțele de dreapta să reușească să se reinventeze în următoarele șase luni și nici nu văd ca PSRM să vină cu ceva nou care să poată să înlocuiască toate acele probleme pe care și le-au generat, pe de o parte, iar pe de altă parte, le-au adâncit pe cele existente. În plus, această bătălie politică continuă prin care trece Republica Moldova, da, pe moment poate să ne arate că PSRM este pe primul loc, dar asta nu înseamnă că va și rămâne acolo. Societatea civilă și mass-media din Republica Moldova în perioada aceasta de situație de urgență au reușit să scoată la iveală foarte, foarte multe decizii ale guvernării, inclusiv ale reprezentanților opoziției care în trecut au participat la acte de guvernare, care pot să influențeze, într-un fel sau altul, decizia alegătorului. Până la urmă este important cine convinge alegătorul că acționează în interesul său, nu neapărat dacă se așază Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase și Andrian Candu la masa de negocieri pentru a ajunge la o înțelegere în ceea ce privește alegerile anticipate.”

Europa Liberă: Și totuși, opoziția a dat semnalul că vrea să depună moțiune de cenzură. Andrei Năstase, liderul PPDA, a declarat aici, în studioul Europei Libere, că acest lucru se va întâmpla imediat ce totul este pus la punct, se dorește schimbarea Guvernului Chicu, iar președintele Igor Dodon, după ce a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, se pare că a însemnat și un început de război politic total, pentru că au început să se facă dezvăluiri care arată că totuși două grupări pe moment luptă foarte aprig între ele - cei care sunt simpatizanții, adepții dlui Plahotniuc și cei care sunt susținătorii dlui Dodon.

Angela Grămadă: „Eu întotdeauna am încurajat opoziția din Republica Moldova. Bine, am încurajat-o în calitatea mea de alegător, să nu renunțe la instrumentele legale pe care le are la dispoziție. Și aici mă refer la prezența în diferite comisii parlamentare, mă refer la dezbaterile publice la care a fost invitată să ia parte și a refuzat practic să ajungă acolo, pentru că au existat prea multe orgolii, pentru că a existat o imaturitate politică din partea politicienilor și moțiunea de cenzură este un instrument legal, este un instrument pe care opoziția poate să îl folosească. Totuși aș vrea ca cei care recurg la asemenea instrumente politice legale pe care le prevede legislația, să se gândească dincolo de această moțiune de cenzură. Vreau să văd că au o viziune, că au o strategie și că pot să vină cu un program sau cu un plan de acțiune foarte bine elaborat, care să nu permită oponenților politici să valorifice această lipsă de strategie, lipsă de viziune și lipsă de tactică de a gândi cu câțiva pași înainte, pentru că altfel ei devin foarte vulnerabili și cei care le sunt oponenți politici, în acest moment vorbim despre PSRM în mod clar, pot să valorifice aceste avantaje iarăși în propriul interes. Și când vorbim de propriul interes, vorbim despre alegeri prezidențiale, vorbim despre eventuale alegeri anticipate parlamentare și vorbim despre acces la resursele statului, la resursele administrative, pe care cu siguranță le vor gestiona în propriul interes.”

Europa Liberă: Pe moment, publicarea imaginilor care îl surprind pe Igor Dodon în momentul în care acesta primește o sacoșă de bani de la Vladimir Plahotniuc reprezintă o reglare de conturi între două grupări rivale?

Ne dăm foarte bine seama că politicienii din Republica Moldova au ce ascunde, că sunt ușor de manipulat

Angela Grămadă: „Cu siguranță cineva a învățat de-a lungul timpului să folosească astfel de instrumente în interese proprii și încearcă să gestioneze din umbră acest echilibru politic, vrea să distragă atenția publicului de la o altă declarație – cea a procurorului general. Problema nu este ce se întâmplă în viața politică, cât de mare este acest război – este total sau este parțial, este pentru a regla conturile între diferite forțe politice. Problema noastră este justiția, pentru că oamenii așteaptă justiție chiar și după publicarea acestor imagini, chiar și după declarațiile procurorului general, oamenii așteaptă justiție, dar, în același timp, oamenii nu pot să nu se întrebe de ce justiția este doar pentru anumite personaje, de ce justiția este selectivă și de ce iarăși sunt folosite declarațiile politice în avantajul unor persoane concrete, pentru că noi ne dăm foarte bine seama că politicienii din Republica Moldova au ce ascunde, că sunt ușor de manipulat, iar deciziile lor pot fi gestionate și redirecționate în anumite momente spre anumite decizii politice care nu sunt în avantajul țării, nu sunt în avantajul securității noastre naționale. Și întotdeauna încercăm să ne comparăm cu alte state, încercăm să evidențiem că uitați-vă sunt bătălii politice și în România, sunt bătălii politice și în statele vecine, sunt bătălii politice și în Statele Unite ale Americii, acolo unde democrația are peste 200 de ani. Da, dar acolo există o cultură politică și acei care participă la viața politică sunt somați prin anumite mecanisme, prin anumite instituții democratice să fie responsabili și să recunoască că au greșit în fața cetățenilor atunci când este cazul. Or, la noi, în Republica Moldova, nu avem altceva decât o perindare la nesfârșit a acelorași actori politici care au greșit, dar în lipsa altor forțe politice noi și în lipsa unor oameni cu viziune noi în viața politică nu reușim să ieșim din această senzație de război total, permanent.”