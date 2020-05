Ion Chicu: „Noi niciodată nu ne facem planul de lucru pe mâine că voi fi destituit sau nu”

Potrivit premierului Ion Chicu, Republica Moldova poate fi pregătită pentru un eventual al doilea val al acestei epidemii, însă totul depinde foarte mult de ce se întâmplă în aceste zile. El spune că țara își va reveni din această criză. Pentru refacerea economiei, guvernul va întreprinde mai multe măsuri pe care le consideră salvatoare. Șeful executivului este pregătit și de o posibilă demitere despre care vorbesc unii politicieni de opoziție.



Europa Liberă: Aveți un scenariu, eventual, dacă reizbucnește un al doilea val, ce se întâmplă? Cât de pregătite sunt autoritățile?

Ion Chicu: „Nu vreau să mă gândesc la acest scenariu, dar, bineînțeles, suntem pregătiți acum, pentru că am învățat și din experiența primului val. Nu vreau să vin iarăși cu scenarii apocaliptice, dar scenariul când trebuie să restabilești toate aceste restricții cum au fost la mijloc de aprilie sau la început de aprilie nu este imposibil. Poate să fie acest lucru, pentru că sănătatea oamenilor este primordială. Deci, indiferent, da, noi avem criză economică, vom pierde buget, dar sănătatea oamenilor e înainte de toate. Dacă va trebui, vom restabili restricțiile.”

Europa Liberă: Rata șomajului care este?

Ion Chicu: „Bineînțeles, așteptăm cereri noi, vin, cam sute în fiecare zi se adaugă; erau câteva mii la situația din 30 aprilie. Noi tot timpul am oscilat în jur de 5-6%, acum o să crească, numărul solicitanților crește, bineînțeles. Am avut o discuție cu mai mult de 80 de reprezentanți, membri ai Asociației Businessului European, este clar că, dacă situația economică la noi și în special în Europa pentru care multe din companii lucrează, fac comerț, va dura mai mult de 3-4 luni, numărul șomerilor poate crește, dar noi tocmai de aceea am suplimentat acum la rectificare fondul acesta de ajutor de șomaj, l-am majorat de trei ori, ca să avem bani suficienți să ajutăm oamenii în această perioadă. Și tocmai de aceea am venit și cu mecanismul acesta de subvenționare a plăților aferente salariilor pentru agenții economici, ca să-i încurajăm că mențină cât mai mult oamenii la serviciu, chiar dacă nu lucrează. Deci sunt mai multe instrumente, dar totul depinde de modul în care va evolua situația economică.”

Europa Liberă: Am auzit foarte multe critici la adresa guvernului, că-i sfătuiește pe angajatori să meargă să ia credite de la bancă, dar ei spun că sfatul acesta nu-i ajută cu nimic.

Ion Chicu: „Cu sfatul mai mult sunt politicienii și experții, noi suntem cu acțiunile. Noi oferim businessului instrumente posibile de suport. De exemplu, poți să mergi la bancă și să accesezi un credit într-o limită oarecare și guvernul îți va rambursa dobânda. Și iei acești bani degeaba ca să-ți rezolvi niște probleme și nu-i scris nicăieri că poți să iei acești bani doar pentru a achita salariile.”

Europa Liberă: Dar de ce n-au mers agenții să ia aceste credite?

Ion Chicu: „Agenții economici abia acum merg, pentru că legea a fost votată pe 23 aprilie și până s-a promulgat...”

Europa Liberă: A trecut ceva timp.

Ion Chicu: „Da, dar acesta-i procesul, te duci la bancă, depui dosar...”

Europa Liberă: Și banca ar putea să-ți accepte dosarul sau să nu ți-l accepte?

Putem veni cu măsuri care sunt realistice, nu poți să vii cu ceva care nu va putea fi implementat

Ion Chicu: „Desigur, banca poate accepta sau nu, sunt cazuri diferite, dar guvernul a bugetat la această etapă 90 de milioane pentru suportul agenților economici. Nu toți pot să-l acceseze, dar vor fi mulți care pot să-l acceseze, de aceea am venit cu mai multe acțiuni. Faptul că o parte din politicieni zice că nu va lucra, că ei, dacă erau, veneau cu alte instrumente, eu îl înțeleg. Probabil, dacă eram în locul lor, eram și eu foarte-foarte deșteptățel, dar vă spun: noi acționăm reieșind și din posibilitățile pe care le are bugetul Republicii Moldova. Și aceste acțiuni - de ce am vorbit și de Asociația Businessului European? - iată, peste câteva zile voi avea discuții cu Camera de Comerț americană, cu Asociația Investitorilor Străini, noi le coordonăm cu ei. Ei înțeleg în ce situație suntem noi și noi înțelegem că fără dânșii tot nu putem. Putem veni cu măsuri care sunt realistice, nu poți să vii cu ceva care nu va putea fi implementat.”

Europa Liberă: Câți cetățeni care își câștigau bucata de pâine peste hotare au revenit acasă?

Ion Chicu: „Către data de 1 mai, diferența dintre persoanele care au venit și au plecat (e o matematică întreagă și acolo, mulți sunt străini) era în jur de 32 de mii, mai mulți au intrat decât au plecat. E adevărat că acum, oricât de surprinzător ar fi, avem aproape tot atâtea solicitări de a organiza chartere din țară ca să plece, decât ca să vină.”

Europa Liberă: Ca să plece?

Ion Chicu: „Da, pentru că mulți deja sunt contactați de patronii din Uniunea Europeană, de unde lucrau ei, să revină. De aceea noi continuăm să suplimentăm numărul de chartere în ambele direcții, acesta o să fie un proces de du-te-vino, în ambele direcții.”

Europa Liberă: Dar dacă, eventual, oamenii aceștia ar decide să rămână în Republica Moldova, ei nu și-ar găsi locuri de muncă?

Ion Chicu: „Să ne întoarcem un pic la situația de la 1 martie. Care era problema principală a businessului atunci? Nu impozitele, nu creditele, ci deficitul de brațe de muncă. Deci, noi suntem la o distanță de două luni de 1 martie când aveam deficit de forță de muncă. Eu sunt sigur că atunci când va începe a lucra economia, persoanele respective vor fi solicitate, nu s-au lichidat întreprinderile. Da, ele și-au sistat activitatea, dar în momentul când repornesc activitățile, bineînțeles, iarăși vor căuta oameni.”

Europa Liberă: Domeniile cele mai afectate. Ați făcut estimări, care sunt?

Ion Chicu: „În linii mari, toate sunt afectate. Este clar că, în primul rând, acele pe care le-am sistat noi în mod obligatoriu. Și știți care sunt. Și domeniul HoReCa, și până nu demult comerțul cu alte produse decât alimentare și farmaceutice, acestea cel mai mult au fost afectate. Recent am avut o întrevedere cu reprezentanții sectorului turismului, care sunt afectați atât pe partea de turism intern, cât și pe cea de turism extern, fiindcă mulți au luat bani de la cetățeni, i-au transferat pentru contr-agenții lor peste hotare. Apropo, sfatul și îndemnul nostru pentru cetățeni este să încerce să reeșaloneze aceste oferte pentru altă perioadă. Asta este cea mai bună soluție, dar o să venim și cu alte propuneri. Deci, HoReCa, în primul rând, este afectată și sectorul turismului. De exemplu, dacă să luăm HoReCa, este clar că sunt alte sectoare cu care interacționează și tot indirect sunt afectate și acestea. Avem alt sector, sectorul agricol și am mai avut și seceta...”

Europa Liberă: Da, tocmai voiam să vă întreb ce se întâmplă în agricultură.

Ion Chicu: „Acesta tot este un sector care e foarte afectat, inclusiv de epidemie. Am avut încă o dată discuții cu dl ministru al Agriculturii, pentru că încercăm să evaluăm și efectul acestor precipitații și este prematur încă să spunem în ce măsură ajută aceste precipitații la recuperarea pierderilor care erau deja evidente, dar este clar că un plus este în aceasta. Pentru sectorul agricol vom veni cu măsuri suplimentare de suport, dar vom face evaluarea după aceste verificări.”

Europa Liberă: Ceea ce îl interesează pe cetățean, în primul rând: dacă se vor majora prețurile, dacă vor crește taxele, dacă vor crește impozitele?

Prețurile la marea majoritate de produse sunt dictate de cerere și ofertă

Ion Chicu: „Taxele și impozitele sunt totalmente sub responsabilitatea guvernului și a parlamentului. Guvernul actual nu are intenția de a majora taxele, cum n-a făcut-o din noiembrie încoace, chiar dacă am avut și cu FMI program ș.a.m.d., nu am făcut-o și nu este sens. Din contra, ne gândim cum să mai venim cu relaxări. În ceea ce privește prețurile, și eu am spus-o tot timpul, în Republica Moldova este economie de piață și prețurile la marea majoritate de produse sunt dictate de cerere și ofertă. Sunt și prețuri reglementate, bineînțeles. Atunci când apare deficit pe piață de un produs sau altul sau excedent pe piață, prețurile pot oscila fie în sus, fie în jos. Dacă vă referiți la prețuri la pâine, la grâu, pentru că și aici vedem iarăși politicieni...”

Europa Liberă: Ajungem și la problema cerealelor, și la exportul lor. Deci, prețurile ziceți că ar putea să oscileze, dar nu semnificativ?

Ion Chicu: „Desigur, și în ambele direcții. De exemplu, ați văzut ce s-a întâmplat cu prețurile la produsele petroliere: o dată majorate la început de ianuarie, acum scad și eu cred că au să mai scadă, pentru că vedem ce se face cu petrolul, la alte produse. Altceva e că prețul la benzină evoluează mai târziu decât prețul la petrol, pentru că acum ei au de comercializat produse petroliere fabricate mai înainte. Plus la toate, în prețul la pompă mai sunt incluse accize, impozite, salarii, deservire, nu-i doar componenta petrolului în acest preț, doar salariile nu au scăzut, prețurile pot oscila în sus sau în jos, conform legilor economice. Guvernul nu va interveni în activitatea agenților economici, nu va elimina legile economice. Noi trebuie să stimulăm activitatea economică și economia de piață este cel mai bun instrument în așa caz. În ceea ce privește cerealele, și aici cu „codița” ceea cineva încearcă să facă politică...”

Europa Liberă: Dar s-a scos grâu din țară?

Ion Chicu: „Republica Moldova, slavă Domnului, măcar la capitolul cereale poate să se auto-aprovizioneze și să exporte. Și nu-i primul an, nici al doilea, și nici al treilea. Este o perioadă de când noi exportăm. Și masiv! Aceștia sunt bani care vin la agricultori, ei au crescut roada, ei trebuie să aibă dreptul ca și oricare agent economic să vândă pe piața internă și externă. Vă mai amintiți câte declarații și politici spre stimularea exportului au fost în țara asta? Fiecare care zice că se pricepe tare în economie spune că trebuie stimulat exportul. Republica Moldova este o țară care importă două treimi din necesitățile sale. Cum vă imaginați, dacă noi ieșim așa, primii în regiune și interzicem exportul? Ce se va întâmpla cu cerealele? Este clar că noi monitorizăm securitatea alimentară. Ministerul Agriculturii a analizat ce rezerve avem încă în ianuarie. Mulți ziceau că până în octombrie, slavă Domnului, este. Nu poți interzice exportul, că nu-i sens. Noi am controlat acest proces. Actualmente mai avem rezerve din roada veche cel puțin pentru patru luni. Dacă va fi necesar, noi vom interzice, dar la etapa actuală nu este necesar de interzis.”

Europa Liberă: Dar să nu se ajungă să interziceți când nu veți mai avea pentru ce să impuneți restricții.

Ion Chicu: „Acest proces este la control. Guvernul nu va interzice la apelurile speculative activitățile economice, inclusiv de comerț extern. Cu atât mai mult că instituțiile financiare internaționale, inclusiv FMI nu că interzice, aș zice că nu recomandă asemenea politici de făcut și noi nu vom face. În caz de necesitate, o vom face. De aceea și aici întrevăd o încercare de a panica populația, de a crea așa, un agiotaj, să fugim repede să ne cumpărăm câte cinci saci de făină și grâu, că cine știe ce va fi. Clar că pe așa zvonuri cresc prețurile, dar o să vedeți ce o să se întâmple în august, când o să apară roada nouă, o să vedeți ce o să se întâmple cu prețurile și acei care acum încearcă să mențină și să nu vândă în ce situație au să ajungă. Exact așa s-a întâmplat și cu valuta, dacă țineți minte, cu vreo trei săptămâni în urmă. Într-o zi de joi, toți cumpărau cu gura arsă dolarii cu 19 lei, ca vineri să nu-i poată vinde cu 17,50. Văd că nu ne învață nimic viața asta...”

Europa Liberă: Dar despre cereale, ca să ducem gândul până la capăt. Problema pornise că e un singur monopolist și, de aici, suspiciuni, interpretări, bănuieli. Cum se face demonopolizarea?

Ion Chicu: „Nu este un singur monopolist. Este un agent economic care deține o cotă importantă pe piață, care exportă, procură; este activitate permisă ș.a.m.d. Monopolizarea în orice sector este condamnabilă și e de dorit să n-o avem. În cazul de față avem așa situații, sunt și mulți alți agenți economici care exportă. Noi nu vom interzice exporturile la niciun produs atâta timp cât securitatea, în cazul de față alimentară, nu este afectată. În cazul de față securitatea alimentară nu este afectată și eu fac un îndemn, în primul rând, către acei politicieni care panichează lumea să fie foarte responsabili, pentru că în august când vor fi ambarele pline cu grâu - dar ele vor fi! -, primul care va fi întrebat o să fiu eu: „Ce ați făcut? De ce s-a ajuns ca grâul să fie vândut cu 1 leu și 80 de bani acum, când puteau să-l vândă cu 3,50 lei în luna mai?”.”

Europa Liberă: Apropo, de când ați venit în fruntea guvernului, cum vi se pare situația la capitolul demonopolizare? Există mulți monopoliști? Că concurența, știți, dacă e sănătoasă, aduce rezultate?

Ion Chicu: „Monopoliști sunt diverși, pot să fie monopoliști naturali, iată, „Moldova-Gaz”, „Apă-Canal” ș.a.m.d., dar știu la ce vă referiți. „Metalferos”. Noi vrem să-l scoatem la privatizare, am îndemnat: „Veniți, să-l scoatem, să-l vindem și să scăpăm”. Și-i liberalizat, sunt mi se pare că deja vreo 10 deținători de licențe pe această piață. Întreprinderea cerealieră care are foarte multe cazuri, statul nu poate să-i blocheze activitatea. Da, este Consiliul Concurenței, trebuie să verifice dacă afectează sau nu concurența. Avem aeroportul monopolist la care trebuie să achităm acum greșeala din 2013.”

Europa Liberă: Da, compania Avia Invest a venit cu o reacție după ce Autoritatea Aeronautică Civilă i-a acuzat de datorii în valoare de 22 milioane de lei. „Guvernarea se comportă în această situație precum baba profitoare din romanul lui Dostoievski”, am citat.

Ion Chicu: „Haideți cu istoria cu Avia Invest, cum se prezenta în 2013, când vine un investitor strategic din Habarovsk care preia aeroportul, unicul aeroport internațional din Chișinău, care o să-l facă bombonică. Așa a fost? Acum noi avem o situație când acest Avia Invest nu achită taxele la stat.”

Europa Liberă: Dar de ce nu le achită?

Ion Chicu: „De aceea că i s-a permis toată această perioadă. Cine i-a permis? Tot acei care i-au dat aeroportul acestei companii degeaba. La 5 iulie 2019, Autoritatea Aeronautică Civilă încheie un contract de reeșalonare a datoriilor Avia Invest față de stat. Pe lângă faptul că ei ne jecmănesc de nouă euro pe fiecare cetățean și asta-i taxă de două ori mai mare decât peste tot, ei încă nici taxele la stat nu le achită și cineva s-a găsit în iulie anul trecut, le-a permis să nu achite acești bani. Acum, bineînțeles, noi nu avem de gând să ne împăcăm.”

Europa Liberă: Și cum se va rezolva litigiul acesta?

Cum te prezinți tu ca așa investitor mare, dacă nu poți achita taxele la stat?

Ion Chicu: „Trebuie să achite, asta e incontestabil. Dacă ai datorii la stat, care litigiu poate fi? Ei nici nu contestă această datorie, ei încearcă să spună că au fost penalități, nu știu ce. Tu ești dator să achiți statului și acum executorul judecătoresc a blocat conturile, până ce nu te achiți cu statul... Dar întrebarea apare, cum te prezinți tu ca așa investitor mare, dacă nu poți achita taxele la stat? Și aici răspunsul vă spun care-i. Deci, ei nu aveau de gând să investească, ei tot ce luau nouă euro de la noi, de la cetățeni, mai făceau niște investiții acolo de unsul ochilor, restul ei nu investesc nimic. De aceea, statul procedează cu Avia Invest exact ca și cu orice alt agent economic care nu-și onorează obligațiile: incaso și achitat; nu achiți – atunci intri în alte probleme. Ceea ce atacă ei prin presă, eu pot să-i înțeleg, dar unicul aeroport din țară nu putem să-l dăm pe mâna cuiva care, cel puțin, nu respectă legile în țara noastră.”

Europa Liberă: Soarta aeroportului sau dosarul care ține de soarta aeroportului unde a ajuns?

Ion Chicu: „Dosarul care ține de soarta aeroportului, încă o dată: erau două căi de atac. Deci, acum e în instanță această adresare care vine să rezilieze contractul pe motivul că el este ilegal. A doua cale de atac este faptul că ei nu-și îndeplinesc obligațiunile, inclusiv pe partea de investiții, ei trebuiau să înceapă construcția terminalului nou, dar ei nici proiectul încă nu-l au. Atunci când s-au dus la Consiliul municipal să le aprobe proiectul, Consiliul municipal nu avea ce aproba, că acolo nu-i proiect, ei au făcut o schiță așa, de aceea nu îndeplinesc nici obligațiunile de investiție. Bineînțeles că Agenția Proprietății Publice, conform contractului, interacționează cu ei și îi impune să-și îndeplinească obligațiunile. Nu și le vor îndeplini – acesta este tot motiv de reziliere.”

Europa Liberă: Cum îi reușește guvernului să combată fenomenul corupției, pentru că, dacă citim rapoartele internaționale, vedem că situația în Republica Moldova nu e tocmai bună? Scheme, contrabandă, mai sunt?

Ion Chicu: „Reforma justiției, combaterea corupției, investigarea miliardului ș.a.m.d. sunt, trebuie să fie prioritatea guvernului, dar și a celorlalte ramuri ale puterii în stat. Și aici mă refer la procuratură, la sistemul justiției, pentru că, dacă vorbim de investigarea furtului miliardului – nu poate guvernul să investigheze, este procuratură, sunt structurile respective și ei trebuie să avanseze pe acest segment. Puteți vedea în fiecare zi, seară, Centrul Național Anticorupție îl mai prinde pe unul, pe altul, clar că în perioada aceasta de două luni când au stat mai mult acasă, n-am prea văzut, dar dacă nu combatem corupția, o să ajungem exact de unde ne-am pornit, adică fură toți și fac ce vor, fapt care este…”

Europa Liberă: Contrabanda cu țigări, de ce e iarăși…

Ion Chicu: „Și la capitolul combaterea corupției, contrabandei, încă o dată aduc indicatorii în Serviciul vamal pe primele două luni și jumătate din acest an, creșterea veniturilor cu 27%, importurile nu au crescut, cursul leului nu s-a depreciat ca să ai mai multe. Deci, aceasta prin ce se explică? Că taie contrabanda, taie corupția ș.a.m.d. Acesta este efectul.”

Europa Liberă: Suntem în ajunul zilei de 9 mai, în ultimii ani ziua asta a fost considerată un măr al discordiei în societate. Autoritățile zic că trebuie sărbătorită victoria asupra fascismului, opoziția zice că totuși e Ziua Europei. Cum se împacă cetățeni care au viziuni diferite?

Politicieni, speculanți, să-i lăsăm deoparte, ei așa, din asta se hrănesc

Ion Chicu: „Bani pentru salarii și pensii avem, guvernul se îngrijește de gestionarea și administrarea lucrurilor în țară astfel încât cetățenii să nu sufere și în condițiile de epidemie, și criză economică. În momentele acestea simbolice care țin de victorie, de Ziua Europei, deci, noi trebuie le respectăm, să susținem cetățenii în această privință. Acest guvern tehnocrat nu intenționează să scindeze societatea și populația din cauza unor asemenea evenimente. Noi respectăm toți cetățenii din Republica Moldova, o bună parte, cred că în jur de 50%, consideră 9 mai Ziua Victoriei asupra fascismului, alte 50% - Ziua Europei. Eu respect toți cetățenii Republicii Moldova, eu știu că a fost victorie asupra fascismului și o victorie comună, au luptat și Occidentul, și Uniunea Sovietică. Respect foarte mult valorile europene și este Ziua Europei și pentru mine, de aceea nu vom scinda societatea pe motiv de date simbolice, sărbători, credite, donații ș.a.m.d. Noi trebuie să fim mai înțelepți decât, așa, cea mai mică parte: politicieni, speculanți, să-i lăsăm deoparte, ei așa, din asta se hrănesc, dar nu trebuie să le atragem mare atenție. Felicitări tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu 9 mai, într-adevăr sărbătoare când umanitatea a biruit, a desființat ciuma fascistă, încă o dată, cu eforturi comune - și Europa, și Statele Unite, și toată lumea, și Rusia, deci au luptat împreună, au vărsat sânge pentru aceasta, în rest - politizare, speculații care trebuie să rămână așa, într-o parte, pentru că noi avem priorități cu mult mai importante.”

Europa Liberă: Am auzit întrebări insistente adresate șefului statului, dacă Ion Chicu își păstrează funcția, dacă nu cumva face un pas înapoi. Rămâneți în funcție?

Ion Chicu: „Orice guvern, orice prim-ministru din prima zi când este numit, trebuie să fie gata că pleacă, din varii motive, fie nu-i profesionist, nu-i responsabil ș.a.m.d. sau se schimbă conjunctura politică, sau este timpul de mai schimbat cizmele ca conjunctură politică. Deci, noi niciodată nu ne facem planul de lucru pe mâine că voi fi destituit sau nu. Cât voi face față și atâta timp cât parlamentul va considera că acest guvern face față lucrurilor - OK, cât nu - ne-am dus. Așa-i firește, așa trebuie să fie, de aceea voia boierului, ca să nu zic a parlamentului.”

Europa Liberă: În parlament așa se zice că s-ar putea să se ajungă și la o reconfigurare a forțelor politice. În caz că se creează o nouă majoritate, primul care cade este executivul?

Ion Chicu: „Așa e conform legii, conform Constituției, așa e peste tot. Eu îmi doresc ca în Parlamentul Republicii Moldova să fie o majoritate de oameni care țin la această țară, care lasă într-o parte politica și speculațiile, și geopolitica, dar se îngrijesc de problemele cetățenilor. Iată, când o să avem o asemenea majoritate, eu acum cred că este așa majoritate, atunci o să fie bine în țară.”

Europa Liberă: Guvernul este și cel care trebuie să organizeze alegerile. Acum suntem în ajunul alegerilor prezidențiale, am văzut și verdictul Curții Constituționale care a spus că următoarele alegeri parlamentare vor avea loc în baza sistemului proporțional. E greu să pregătiți și acest exercițiu?

Ion Chicu: „Într-adevăr, conform calendarului electoral, anul acesta avem prevăzute alegeri prezidențiale, care trebuie să se desfășoare în perioada 23 octombrie – 23 noiembrie, tot parlamentul trebuie să decidă data acestor alegeri. Guvernul, Comisia Electorală Centrală, bineînțeles, vor desfășura aceste alegeri. Și ceea ce ține de decizia Curții Constituționale, e bine că este claritate, la nimeni nu mai apar întrebări. În cazul când Republica Moldova n-o ține până în 2023 cu… atunci vom organiza, bineînțeles, alegeri anticipate, fapt care nu cred că și-l dorește vreun cetățean care ține la țară.”

Europa Liberă: Ceea ce am reținut e că, dacă Ion Chicu nu-și prezintă cumva demisia astăzi, expiră timpul acela de șase luni și nu ar mai putea să se ajungă la alegeri anticipate până la alegerile prezidențiale.

Ion Chicu: „Aici îi matematica, am înțeles. Eu fac alte matematici, eu am grijă cum să acumulăm bani pentru a achita salarii și pensii, restul, alți matematicieni mai puțin mă interesează.”