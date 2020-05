Andrei Năstase: Astăzi cine consideră că Plahotniuc e departe și n-ar trebui să ne fie frică de el greșește! (AUDIO/VIDEO)

Declarația a fost făcută pentru Europa Liberă de liderul Platformei „DA”, Andrei Năstase care mai spune că partidul are pregătită o moțiune de cenzură. Politicianul vorbește și despre unul dintre principalii beneficiari ai fraudei bancare, fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc.

Europa Liberă: Ce ne puteți spune despre aceste dezvăluiri făcute astăzi de către dl Stoianoglo, procurorul general, care a anunțat că beneficiarul principal al jafului secolului este Vladimir Plahotniuc, cel care a condus Partidul Democrat?

Andrei Năstase: „Despre faptul că Plahotniuc este beneficiarul final al furtului miliardului, eu am vorbit încă în 2015-2016 și ceream și atunci, și am cerut în permanență anchetă împotriva acestuia și a anturajului său. Așa că nimic surprinzător...”

Europa Liberă: Justiția nu și-a făcut treaba în acest sens?

Andrei Năstase: „Nu și-a făcut treaba nici justiția, nici procuratura, nici clasa politică, în mare parte politicieni care se schimbă unul cu altul, vin din eșaloanele doi și ocupă eșalonul întâi. Iată de ce mă bucur foarte mult că, urmare a raportului pe care l-a făcut Alexandru Slusari în Parlamentul Republicii Moldova, o comisie pe care am inițiat-o, a fost inițiată în Parlamentul Republicii Moldova la inițiativa mea și a Platformei Demnitate și Adevăr, a dat roade. Acel raport a fost ca un rechizitoriu pentru Plahotniuc și pentru gruparea sa, dar și pentru alte grupări care, iată, astăzi apar în declarațiile procurorului general.”

Europa Liberă: Din acel miliard dispărut doar 100 de milioane, asta se spune...

Andrei Năstase: „Eu am reținut că, cel puțin, 100 de milioane, iar ancheta poate ajunge și mai departe. Înțelegem foarte bine că el a avut și alți complici în întreaga clasă politică din Republica Moldova. Și atunci, demersurile noastre vor fi îndreptate către elucidarea tuturor circumstanțelor și a tuturor vinovaților, ca mai apoi să fie tras la răspundere fiecare.”

Europa Liberă: Și acum ar fi suficiente dovezi ca să i se ceară și să fie trimis acasă de către SUA dl Plahotniuc?

Andrei Năstase: „Nu am acces la dosar ca să pot spune dacă în acest moment dosarul este complet sau nu, cert este că astăzi va fi înaintată învinuirea lui Plahotniuc, iar demersurile mele către Statele Unite ale Americii vor continua și de acum încolo, așa cum am cerut de-a lungul timpului extrădarea lui Plahotniuc acasă, cunoașteți că în august 2019 am fost în Statele Unite și am solicitat instituțiilor de acolo urgentarea identificării și trimiterii acestuia acasă, astăzi voi avea o întrevedere...”

Europa Liberă: Răspunsul era că nu au fost suficiente dovezi sau că procedura nu întrunea toate condițiile ca el să fie extrădat până acum?

Andrei Năstase: „Da. Voi avea o întâlnire și cu ambasadorul Hogan, căruia îi voi transmite aceleași mesaje și vom avea aceleași abordări ca până acum, mai ales că astăzi, deja în mod oficial, vorbește procuratura despre punerea sub învinuire a lui Plahotniuc pentru furtul miliardului. Demersurile noastre nu încetează și să știți că nu vor înceta nici cu privire la Dodon, nici cu privire la Șor, nici cu privire la toți cei care și-au bătut joc de această țară.”

Europa Liberă: Cu câteva zile în urmă, Dvs. ați făcut o declarație, spunând că Plahotniuc este pe drum și că îl aduce atât puterea, cât și opoziția. Astăzi vă schimbați mesajul?

Republica Moldova trebuie să scape de Dodon, trebuie să scape de Guvernul Chicu doar pentru a lua și a preda puterea către popor

Andrei Năstase: „Nu, dimpotrivă, întăresc mesajul meu că Plahotniuc, strâns cu lațul juridic, politic, s-a activizat în ultima perioadă de timp și toate aceste mișcări, uitați-vă cu ieșirea a tot felul de deputați, deputații pe care el i-a pus pe lista Partidului Democrat, iată, unul câte unul iese și fie că formează grupul „Pro-Moldova”, fie că merg la grupul Șor, fie că se declară independenți, iată toți acești oameni slujesc un scop: au fost puși în acea garnitură și acum sunt mutați în garniturile în care consideră necesar Plahotniuc. Iată de ce e de datoria noastră, a politicienilor, să nu ne lăsăm tentați, să nu ne lăsăm atrași în asemenea curse. Am văzut graba cu care anumiți politicieni deja făceau alianță și cu dracul doar ca să scape de Dodon. Or, Republica Moldova trebuie să scape de Dodon, trebuie să scape de Guvernul Chicu doar pentru a lua și a preda puterea către popor în totalitate și ireversibil, nu pentru a o tranzacționa dintr-o grupare criminală, dintr-o grupare oligarhică către o altă grupare oligarhică.”

Europa Liberă: Tocmai Igor Dodon a fost cel care a făcut declarații, spunând că Vladimir Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova în cătușe.

Andrei Năstase: „Întrebarea este de ce n-a făcut-o până acum. De ce aceste reglări de conturi se întâmplă atunci când unor politicieni le este greu? De ce procuratura până în momentul de față, pentru că raportul Slusari este de foarte mult timp în urmă, a fost pronunțat încă în octombrie 2019? A durat prea mult, dar mai bine mai târziu decât deloc. Iată de ce Platforma Demnitate și Adevăr, unicul partid reformator în această țară, unicul partid pragmatic și anticorupție va depune și în continuare toate eforturile pentru a-l aduce pe Plahotniuc acasă și în acest sens vom apela și la mijloacele diplomatice, dacă va fi cazul.”

Europa Liberă: Din anturajul dlui Plahotniuc au făcut parte toți cei 30 de deputați care au acces în parlament?

Andrei Năstase: „Vă imaginați Dvs. că a ajuns cineva pe listă fără agrementul lui Plahotniuc? Nu! Acum, cât de mult au făcut ei parte din anturajul lui la hoțiile de miliarde, la spălătoria mafiei rusești, la delapidările de la bugetele naționale și municipale n-aș putea să vă spun eu, procuratura și justiția trebuie să spună. Cert este că acești oameni au demonstrat că se pot vinde de la unul la altul așa cum dorește stăpânul lor sau poate pe interesele lor personale și de grup. Nu avem încă o clasă politică integră, nu avem niște oameni integri în totalitate, vorbesc de Parlamentul Republicii Moldova. Și atunci, lucrurile se complică.”

Europa Liberă: Ar putea PD să fie părăsit de mai multe persoane, ținând cont de aceste dezvăluiri pe care le-a făcut dl Stoianoglo și pe care le faceți și Dvs.?

Andrei Năstase: „Cu siguranță, aceste declarații făcute de procurorul general și, mai ales, aceste anchete, dar și apariția publică a unor imagini cu Igor Dodon, cu Iaralov și cu Plahotniuc vor face ca de la Partidul Democrat să mai plece și alte persoane. Asta, pur și simplu, le ușurează sarcina, ar fi plecat și așa.”

Europa Liberă: Întâmplător sau nu, dar și deputatul Iurie Reniță a ieșit astăzi cu dezvăluiri, vorbind tocmai despre aceste discuții pe care le-au purtat cei trei actori – Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon și Serghei Iaralov. Chiar să fie vorba despre acești bani la modul cel mai serios?

Am militat nu doar pentru alegerea președintelui de întreg poporul, dar și demiterea președintelui de întreg poporul

Andrei Năstase: „Despre aceste lucruri noi am vorbit de-a lungul timpului, cunoașteți foarte bine demersurile mele către Procuratura Generală și în cazul Bahamas, dar și în alte cazuri de corupție, am vorbit și despre faptul că Igor Dodon primea bani pentru protestele din 2016. Personal am luat act de aceste imagini care au apărut acum, le-am trimis către specialiștii noștri, vorbesc despre avocați, foști procurori, dar și procurori în activitate, i-am rugat să verifice aceste informații și în momentul în care ne vom edifica cu privire la perspectiva punerii sub învinuire a lui Igor Dodon vom iniția procedurile de suspendare a acestuia din funcție în conformitate cu prevederile Constituției pentru care am militat cu toții, pentru că noi am militat nu doar pentru alegerea președintelui de către întreg poporul, dar și demiterea președintelui de către întreg poporul, iar asta înseamnă și suspendarea acestuia de către un grup suficient de deputați în parlamentul țării.”

Europa Liberă: Un grup suficient de deputați ar fi câți? Ca să fie destituit președintele din funcție, trebuie cel puțin două treimi din deputați.

Andrei Năstase: „Destituirea se face pe baza referendumului, nu se face...”

Europa Liberă: Exact! Și trebuie să voteze?

Andrei Năstase: „E nevoie ca această procedură să fie inițiată de o treime din deputații din deputații din Parlamentul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar lucrul acesta nu se întâmplă pe parcursul celor șase luni până în toamnă, când urmează să aibă loc scrutinul prezidențial?

Andrei Năstase: „De ce nu s-ar întâmpla? Pe parcursul celor șase luni înainte de scrutinul prezidențial, nu se pot face alegeri anticipate. A iniția niște proceduri în acest sens, nimeni nu te oprește. E nevoie ca procuratura să se autosesizeze în acest caz, dacă nu o va face Platforma Demnitate și Adevăr și eu personal voi face aceste demersuri, așa cum am făcut în cazul uzurpării puterii în stat de către Plahotniuc și anturajul său, în cazul finanțării din Bahamas a Partidului Socialiștilor și a lui Dodon, în atâtea și atâtea cazuri de corupție...”

Europa Liberă: Dl Năstase, la impeachment se ajunge printr-o procedură foarte, foarte grea.

Andrei Năstase: „Sofisticată, da...”

Europa Liberă: Și se pare că nu sunt suficiente aceste 6 luni, ca să se ajungă la convocarea unui referendum?

Andrei Năstase: „Procurorul general îl poate pune sub învinuire mult mai repede decât ne imaginăm noi. Important este ca instituțiile statului să funcționeze, să nu clacheze și să nu facă sluj politic. Atât.”

Europa Liberă: Vorbeam că trebuie două treimi, dar deocamdată ei au încă o majoritate confortabilă ca să guverneze Republica Moldova, socialiștii și Partidul Democrat?

Pe toți aceștia îi va judeca istoria

Andrei Năstase: „Am spus, aceste evenimente s-ar putea să-i determine pe cei din Partidul Democrat, inclusiv pe cei care chiar nu au vreo tangență cu Plahotniuc să se desprindă de Igor Dodon și de Partidul Socialiștilor. E la îndemâna lor. Dacă vor să se asocieze în continuare cu un președinte antipopular, un președinte care slujește interesele Moscovei, n-au decât s-o facă. Pe toți aceștia îi va judeca istoria. Așa a făcut-o Roșca, așa a făcut-o Ghimpu, așa au făcut-o alții. Dacă vor s-o facă și ei, dacă Pavel Filip vrea să moară alături de Igor Dodon (politic, bineînțeles), n-are decât s-o facă.”

Europa Liberă: Acum, majoritatea parlamentară, în opinia multora, se clatină, pentru că azi au mai plecat doi deputați. „Pro-Moldova” ar avea 14 deputați. Plecările acestea arată că ar putea totuși Igor Dodon să piardă majoritatea în parlament?

Andrei Năstase: „Cu siguranță, dar mai puțin mă preocupă „Pro-Moldova”, uitați-vă că peste noapte un oarecare domn are și partid. Vedeți? Or, noi 10 ani de zile am muncit și am luptat ca să avem niște oameni în Parlamentul Republicii Moldova. Avem 11 deputați în cadrul Platformei Demnitate și Adevăr în momentul de față, vom munci așa cum am muncit și până acum și mai puțin vom ține cont încotro și unde ajung unii deputați puși pe listă la un anumit moment de Vladimir Plahotniuc.”

Europa Liberă: PPDA a anunțat că pregătește, nu știu dacă e pregătită deja moțiunea de cenzură. Ce soartă are?

Andrei Năstase: „Moțiunea de cenzură anunțată o lună în urmă în momentul în care a fost foarte, foarte clar că această guvernare își asumă răspunderea pe niște legi neconstituționale, este incapabilă să rezolve problema pandemiei, este incapabilă să rezolve problemele financiare și economice ale țării, nu mai vorbesc despre justiție, am declarat că vom face o moțiune de cenzură. Am lucrat la ea, este pe final și la fel cum am declarat și poziția noastră oficială exprimată săptămâna trecută, noi vom face tot ce ne stă în puteri ca acest guvern să cadă, dar să cadă nu pentru a tranzacționa puterea care aparține poporului s-o tranzacționeze de la un grup oligarhic la alt grup oligarhic, ci pentru a o reda definitiv și în totalitate poporului Republicii Moldova. Iată de ce, în momentul în care vor fi întrunite toate circumstanțele în acest sens, în momentul în care vor fi întrunite cele patru condiții ale noastre sau cei patru pași ai noștri, vom putea vorbi despre demiterea acestuia și instalarea unui nou guvern.”

Europa Liberă: Amintiți acești patru pași pe care i-ați enunțat, dar e bine să-i cunoască lumea.

Andrei Năstase: „Da, este foarte bine ca oamenii să înțeleagă că pentru prima oară în Republica Moldova există o forță reformatoare, democratică, una populară care nu pornește de la împărțeală, nu pornește de la „deliojști” de acestea moldovenești, adică să împărțim guvernul: cine-i prim-ministru, cine-s miniștrii, ce facem, care sunt domeniile de interes...”

Europa Liberă: Chiar dacă ați anunțat că Dvs. ați fi gata să preluați funcția de premier?

Andrei Năstase: „M-am referit la Platforma Demnitate și Adevăr.”

Europa Liberă: Exact!

Andrei Năstase: „Deci, Platforma Demnitate și Adevăr de fiecare dată a fost, este și va fi pregătită pentru preluarea puterii, pentru preluarea guvernării chiar și în aceste circumstanțe foarte și foarte dificile, cu trei crize – economică, socială, sanitară, iată că și a patra, cea politică, chiar și în aceste condiții Platforma Demnitate și Adevăr poate propune un prim-ministru, avem mai multe candidaturi în calcul în momentul de față și poate propune o garnitură de miniștri. Dar să revenim la patru pași despre care vorbeam. Toți cei care astăzi se află în Parlamentul Republicii Moldova și n-am să vă spun un grup parlamentar, că este de la putere sau că este din opoziție, toți cei 100 de deputați (Șor fiind fugar, nu?), vorbim despre 100 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova și trebuie să consimtă cu privire la necesitatea punerii în aplicare a hotărârii Parlamentului din 8 iunie cu privire la starea de captivitate. Starea de captivitate a statului este și în momentul de față valabilă. Doi: implementarea unui set de norme, care vin să sprijine implementarea acestui act. Vă pot da două dintre ele: de-offshorizarea, Legea Magnițki, Legea anticorupție, amendarea Codului Penal și Codului de Procedură Penală, astfel încât marii corupți să nu stea 4-5 ani de zile și pe urmă să iasă, dar să stea câte 20, așa cum stau în Israel sau cum stau în alte țări ale lumii. Trei: pe baza acestor principii sau pe baza unui proiect de țară pe care îl propune Platforma Demnitate și Adevăr să se dea jos acest guvern iresponsabil, incapabil să facă față realităților. Și patru: să fie numit un nou guvern al Platformei Demnitate și Adevăr, bineînțeles, cu atragerea a tot ce este mai bun în societate și în politicul moldovenesc.”

Europa Liberă: Știți cum se zice, declarațiile sună frumos, dar până a fi făcuți acești pași s-ar putea să fie o cale lungă? E ușor să fie dat jos Guvernul Chicu, asta anunță și deputații, și experții, și analiștii; e mult mai greu să se creadă că va fi foarte ușor să se învestească un nou cabinet de miniștri.”

De acești pași depinde viitorul țării, depinde destinul fiecăruia dintre noi

Andrei Năstase: „Aveți perfectă dreptate. De asta diferența dintre Platforma Demnitate și Adevăr și restul politicienilor și al partidelor din această țară care se gândesc doar la primul pas, noi ne gândim și la al doilea, și la al treilea, pentru că de acești pași depinde viitorul țării, depinde destinul fiecăruia dintre noi. Or nu putem să tranzacționăm puterea de la un grup oligarhic către alt grup oligarhic. Ceea ce își dorește Platforma Demnitate și Adevăr, oricât de patetic ar părea, oricât de romantic ar părea, noi ne dorim preluarea puterii și redarea acesteia în totalitate și definitiv poporului Republicii Moldova. Treizeci de ani de zile s-au tot făcut înțelegeri, s-au tot făcut partajări, or Platforma DA a militat întotdeauna pentru integritate, meritocrație și profesionalism atunci când este vorba de administrare publică.”

Europa Liberă: Cu puțin timp în urmă, Igor Dodon anunța că ar fi mai bine Andrei Năstase, Maia Sandu și Zinaida Greceanîi să se întâlnească la o discuție și poate că e mai bine să se ajungă la anticipate.

Andrei Năstase: „Aceasta este viziunea lui Dodon, de asta suntem diferiți, de asta nu-l voi vota și nu-l voi susține niciodată la vreo funcție în stat. De aici și diferențele cu alți politicieni, care își doresc alegeri anticipate. Noi avem o cu totul altă abordare. Dacă aș fi fost astăzi președinte, cu totul altfel aș fi abordat lucrurile, aș fi luat act de starea deplorabilă în care se află Republica Moldova și aș fi invitat toate partidele politice la discuții, aș fi invitat, întâi de toate, toți deputații, pentru că ei au fost trimiși acolo, i-aș fi rugat să se pătrundă de dificultatea în care se află țara - și de ce nu? - să avem un consens politic și social cu privire la scoaterea acestei țări din mizeria în care a fost adusă 30 de ani și, mai ales, în ultima perioadă de timp de către grupurile oligarhice controlate fie de Plahotniuc, fie de Dodon.”

Europa Liberă: Acum un an, societatea civilă tot vă cerea acest lucru: să constituiți acea majoritate parlamentară, să adoptați primii pași care urmau să fie făcuți și să se ajungă la declanșarea alegerilor anticipate, pentru că această legislatură nu ar reprezenta situația din Republica Moldova.

Andrei Năstase: „Da, și au fost voci care au spus că ar fi bine să ajungem la alegeri anticipate, altele au fost care au spus că continuați, mergeți pe reforme, mergeți pe justiție, mergeți pe eliberarea procuraturii. Ce a făcut Platforma Demnitate și Adevăr? A solicitat să punem în aplicare hotărârea parlamentului cu privire la starea de captivitate, să ne asumăm anumite lucruri în mod politic. Am făcut acest lucru la Curtea Constituțională și a funcționat, am făcut acest lucru la procuratură și a funcționat o perioadă de timp. Din păcate, însă n-am avut suportul necesar în cadrul acelei majorități pentru a duce la bun sfârșit acele procese. Și-apoi a venit această cedare de putere, așa cum s-a întâmplat ea, iar după asta, degeaba mai vorbim. De pe tușă să tot strigăm că Dodon este mincinos, este corupt, este responsabil de cutare și cutare nu ne ajută cu nimic. Ar trebui din nou să consolidăm tot ce înseamnă forțe democratice în această țară și să mergem nu doar împotriva lui Dodon, nu doar împotriva lui Plahotniuc, nu doar împotriva lui Șor, ci împotriva întregului sistem oligarhic, astfel încât puterea să revină în totalitate și definitiv poporului.”

Europa Liberă: Deci să ne fie clar, Platforma Demnitate și Adevăr își dorește sau nu anticipate?

Andrei Năstase: „Platforma Demnitate și Adevăr este pregătită pentru anticipate, dar, potrivit legislației, nu pot fi făcute mai devreme prezidențialele; potrivit stării în care ne aflăm, ar fi păguboase economic și nu doar economic ca și pandemia, pentru că încă nu totul e terminat, uitați-vă că noi n-am ajuns încă în vârful acestei pandemii. Lumea civilizată deja iese din această stare, pentru că au avut grijă de prevenție, au avut grijă să-și protejeze medicii, noi n-am avut asemenea griji și atunci sunt lucruri foarte dificile. Pregătiți oricând pentru alegeri anticipate, dar nu le provocăm, pentru că ar fi în momentul de față exact ceea ce își doresc Dodon și anturajul său.”

Europa Liberă: Dar o bună parte din deputați își pliază interesele?

Andrei Năstase: „Marea majoritate, da. Marea majoritate a celor care se află în Parlamentul Republicii Moldova nu își doresc alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Marea majoritate fiind câți deputați?

Andrei Năstase: „Este foarte clar acest lucru. Și am văzut abordările unora și ale altora, Platforma DA a spus că este în permanență pregătită pentru asemenea alegeri, dar trebuie să găsim contextul potrivit, astfel încât oamenii să nu aibă de suferit, țara să nu aibă de suferit și economic, și sanitar ș.a.m.d. Deci, noi suntem niște oameni raționali, niște oameni pragmatici, ne-am evidențiat în această poziție a noastră fermă de asumare în totalitate a guvernării în condiții de criză pandemică, economică, socială și chiar politică.”

Europa Liberă: Ați făcut aluzie și în cadrul acestui interviu de câteva ori la adresa, cel mai probabil, partenerilor din Partidul Acțiune și Solidaritate. Discutați cu ei, există dialog, nu există dialog?

Andrei Năstase: „Nu știu, este în percepția Dvs. Eu nu fac aluzie doar la unii sau la alții, pentru că, dacă să vorbesc doar de unii, se vor supăra ceilalți, eu vorbesc despre întreaga clasă politică, care a demonstrat pur și simplu că seamănă unii cu alții foarte mult. Eu vorbesc despre Platforma Demnitate și Adevăr, un partid reformator, un partid născut în stradă, nu în laboratoarele Vestului sau ale Estului, în stradă, între oameni. Iată de ce abordările noastre sunt total diferite, abordări de oameni de stat și mai puțin de politicieni. Mai puțin comunicăm, comunică colegii noștri pe platformă parlamentară, din păcate, demersurile noastre rămân fără răspuns la nivelul leadership-ului, dar eu sper că într-o bună zi acești domni vor înțelege că mai presus decât interesul personal, interesul de grup este interesul cetățenilor Republicii Moldova. Eu m-am manifestat în acest sens încă din 2015 și până în prezent; am cedat în 2016, atunci când nu s-a recomandat, nu era necesar acest lucru, pentru că dna Sandu n-a cedat; am cedat în 2019, atunci când s-a vrut neapărat ca să se preia guvernarea de către Blocul ACUM. Deci, eu am făcut aceste concesii și fac același îndemn, n-am cerut nimănui nimic în viața mea decât ceea ce am dat eu înainte de asta.”

Europa Liberă: Dar pe moment funcția de președinte e cea care vă dezbină mai mult?

Andrei Năstase: „Nu știu. În ce mă privește personal, nu am o preocupare aparte pentru o funcție în stat sau alta, decât ca pe un mijloc de a scoate acest stat din mizerie, de a-l scoate din corupție, din sărăcie, din nedreptate. Nu mi-am făcut un obiectiv în sine din președinție. În momentul de față sunt candidatul Platformei DA la Președinția Republicii Moldova și îi transmit și pe această cale lui Igor Dodon că de data aceasta, spre deosebire de 2016, voi fi acolo, voi fi pe listă și-i voi fi contracandidatul și am încrederea că întreaga societate va înțelege, va alege grâul de neghină, va alege egosistemul de ecosistem, va fi alături de mine și îl vom bate și pe Dodon, și pe Plahotniuc, pentru că astăzi cine consideră că Plahotniuc e departe și n-ar trebui să ne fie frică de el greșește. Sau și mai rău, dacă cineva s-a gândit că trebuie să facă alianță deja cu Plahotniuc ca să-l dea jos pe Dodon, greșește la fel, pentru că se va perinda...”

Europa Liberă: Dar cine ar fi decis să facă alianță cu Plahotniuc?

Andrei Năstase: „Eu am spus dacă cineva se gândește să facă așa ceva, dacă face târguri electorale, dacă face tot felul de târguri politice pentru susținerea în perspectiva alegerilor prezidențiale...”

Europa Liberă: Dar Dvs. cu cine îl dați jos pe Dodon?

Andrei Năstase: „Împreună cu cetățenii Republicii Moldova, iar în speță, dacă vorbim despre Parlamentul Republicii Moldova, cu oricine consimte că de azi încolo Republica Moldova nu mai poate trăi ca înainte. Hotărârea parlamentului privind starea de captivitate, un pachet de legi în sprijinul acesteia, reformatoare, anticorupție, iar după asta, bineînțeles, un guvern asumat în totalitate nu de tranzacționarea puterii de la unii la alții, ci pentru redarea puterii poporului și țării.”

Europa Liberă: Rezultatele alegerilor repetate în circumscripția nr. 38 ce au arătat, ce lecții au dat?

Andrei Năstase: „Au arătat exact ceea ce am spus înainte de acest exercițiu, că unitatea noastră este chezășia succesului nostru.”

Europa Liberă: Și n-a fost unitate?

Andrei Năstase: „Bine, Platforma DA nu a avut un candidat al său, a susținut candidatul pe care l-a avut Blocul ACUM un an în urmă. Divergențele de ordin intern ale celor de la PAS au făcut ceea ce s-a întâmplat la Hâncești. Regretabil, bineînțeles. Ar trebui să fie o lecție. Știți foarte bine, eu nu am candidat la Hâncești în condițiile în care sondajul făcut de colegii noștri de la PAS mă arătau pe primul loc. Acel sondaj nu a fost făcut public, s-a ținut ascuns de mine, am aflat de la colegi și a fost confirmat mai apoi de la colegii de la PAS, dar noi nu ne-am jucat de la un an la altul sau de la o zi la alta cu candidații. Blocul ACUM a fost creat la inițiativa mea și a Platformei Demnitate și Adevăr, am făcut toate concesiile care s-au putut face în acel moment. Din păcate, nu a mai continuat, iar cei care au luat decizia de separare nu au fost cei de la Platforma Demnitate și Adevăr.”

Europa Liberă: Dar continuă o răzbunare între Andrei Năstase și Maia Sandu?

Andrei Năstase: „Sunt omul care nu apelez la răzbunare niciodată în viață cu privire la nimeni, nici măcar cu privire la Plahotniuc. Credeți că aș îndrăzni cu privire la Maia Sandu? Niciodată! Răzbunarea e arma prostului, iar eu nu apelez la astfel de arme. Dar atunci când eu spun adevărul, iar acest adevăr vă deranjează pe Dvs. sau pe dna Sandu, sau pe dl Dodon...”

Europa Liberă: Pe mine nu are de ce să mă deranjeze...

Andrei Năstase: „Dacă cumva deranjează pe cineva, e problema abordărilor noastre diferite, adevărul însă rămâne același. Eu nu fac decât să spun adevărul cu privire la evoluțiile din Republica Moldova. Ce s-a întâmplat în 2010, când eu eram persecutat, eram urmărit, în 2012 a trebuit să-mi duc familia din țară? Să nu vorbesc despre asta? Și atunci, oamenii spun: „Dle, ataci pe cineva”. Nu atac pe nimeni, spun despre ce am făcut eu, ce au făcut colegii mei din Platforma DA, în timp ce unii au făcut cu totul altceva. E simplu.”

Europa Liberă: Apropo, deocamdată încă nu ați decis dacă să aduceți familia în Republica Moldova?

Andrei Năstase: „Am adus-o deja. Suntem acasă. Din păcate, copiii mei învață în străinătate și această pandemie i-a prins departe, dar soția și fetița mea sunt de mult acasă, așa cum am promis: în momentul în care voi avea toate circumstanțele posibile, iată, al doilea băiat care trebuia să ia bacalaureatul, anul acesta termină liceul, acolo a fost și anulat, în landul în care se află el și atunci, bineînțeles că o să putem sta cu fetița și cu soția acasă liniștiți.”

Europa Liberă: Dl Năstase, dar ideea unui candidat apolitic la prezidențiale mai e actuală sau s-a renunțat pentru totdeauna?

Andrei Năstase: „Este ideea pe care eu am promovat-o încă în 2016, am insistat și în acest an, chiar dacă aveam promisiunea dnei Sandu că voi fi susținut la prezidențiale, că dânsa nu va participa și eu voi fi susținut la prezidențiale, am continuat să promovez această idee. Din păcate, liderii politici nu au consimțit să o promovăm și atunci Platformei Demnitate și Adevăr a decis să-și înainteze propriul candidat, bineînțeles, făcând demersuri către toate forțele politice, către toți simpatizanții acestor forțe să fie alături de noi, să câștigăm alegerile prezidențiale și să punem un nou început țării noastre.”

Europa Liberă: Dacă vă atacați unul pe altul, ar putea să câștige al treilea.

Andrei Năstase: „ Păi de asta eu nu atac, dna Ursu, de asta eu nu atac pe nimeni. Nu spun decât adevărul. Întrebați-mă despre contrabandă și eu am să vă spun că contrabanda a fost dusă la cea mai mică cotă prin măsuri comune ale întregii guvernări, nu doar ale dnei Sandu, dar nu doar ale lui Andrei Năstase, ale întregii guvernări. Cert este însă că relațiile pe care le-am stabilit cu omologii noștri de la București...”

Europa Liberă: Dar câtă contrabandă se făcea?

Andrei Năstase: „Foarte multă!”

Europa Liberă: Și cine o făcea?

Unicul minister care și ancheta, și punea la pușcărie era ministerul lui Beria

Andrei Năstase: „Bineînțeles, o protejau cei care se aflau la guvernare. În momentul în care am preluat ministeriatul la Interne, primul lucru pe care l-am făcut – am întărit controlul la frontieră. Am luat legătură cu colegii noștri de la București, am făcut tot ne-a stat în puteri și am coborât la cele mai mici cote contrabanda cu țigări și cu alcool etilic. Asta este, pot să spun, o mare ispravă a guvernului nostru și, în mod deosebit, a Ministerului de Interne care a stopat aceste lucruri. La fel cum am reușit mai multe dosare de rezonanță tot la nivelul Ministerului de Interne. Foarte multă lume se întreabă de ce nu au văzut puși la pușcărie pe cutare sau pe cutare. Pentru că Ministerul de Interne nu pune la pușcărie, Ministerul de Interne nu este nici procuratură, nici justiție. Unicul minister care și ancheta, și punea la pușcărie era ministerul lui Beria. Or, eu sunt departe de unul ca acesta.”

Europa Liberă: Dl Năstase, dar de ce atât de greu se stopează această contrabandă și de ce atât de ușor se reiau schemele?

Andrei Năstase: „Interesul foarte mare al celor care conduc țara. De-a lungul timpului, noi am avut la guvernare oameni care și-au finanțat partidele în mod obscur, din tot felul de scheme, fie din contrabandă, fie din protecția anumitor businessuri, fie din achizițiile publice trucate. Ce am făcut eu în Ministerul de Interne? Am încercat să distrug aceste scheme. În mare parte mi-a reușit. Amintiți-vă și cu domeniu achizițiilor publice. Am intentat dosar penal pe îmbogățirea ilicită a lui Plahotniuc, iar alături de el și tot felul de scheme. Iată că în ultima perioadă de timp acele dosare începuseră deja să fie trecute pe linie moartă sau chiar să fie închise, dar eu încă mai am speranța că vom reuși să revenim la putere și le ducem la bun sfârșit.”

Europa Liberă: Și adică toți stau cu ochii legați și nu văd că se reia această contrabandă?

Andrei Năstase: „Ba da, văd, dar au interese pentru a continua această contrabandă. Din asta se hrănesc. Din asta se hrănesc ei, partidele lor, familiile lor.”

Europa Liberă: Ați spus că ați stăvilit acest flagel împreună cu colegii de peste Prut, cel puțin, la hotarul moldo-român.

Andrei Năstase: „Da, plus măsurile administrative, legale care s-au luat la nivelul guvernului și la nivelul parlamentului. Cunoașteți foarte bine, au fost interzise acele duty-free-uri cu Transnistria, multe lucruri au fost făcute, dar...”

Europa Liberă: Și partea română nu rămâne la fel de intransigentă în continuare?

Andrei Năstase: „Ba da, rămâne, doar că e nevoie ca această cooperare loială dintre instituțiile ambelor state să funcționeze. Din păcate, în momentul în care eu am plecat de la Ministerul de Interne, acolo au fost schimbați oamenii, nu mai este același șef al Poliției de Frontieră, nu mai sunt oamenii integri și profesioniști pe care i-am pus acolo. Și mai ales, un lucru pe care îl spun și polițiștii din partea asta a Prutului, și cei din partea cealaltă a Prutului, pe timpul lui Năstase, poliția avea libertatea de acțiune.”

Europa Liberă: Ce dovezi aveți că trebuie să fie dat jos Guvernul Chicu?

Andrei Năstase: „Multe, sunt foarte, foarte multe...”

Europa Liberă: Câteva mai importante.

Oamenii noștri din diasporă suferă în momentul de față

Andrei Năstase: „Incompetență în gestionarea crizei pandemice, incompetență în domeniul economic, oamenii nu au primit nici până acum ceea ce li s-a promis. Uitați-vă, businessul mic și mijlociu, uitați-vă patentarii, uitați-vă cum sunt tratați pensionarii. Noi am venit cu un set de propuneri pe fiecare segment social, inclusiv pentru diasporă. Oamenii noștri din diasporă suferă în momentul de față, creați-le aici, acasă, condiții mai bune și ei se vor întoarce și vor suplini bugetul și contribuțiile. Putem să continuăm cu Guvernul Chicu, dar mi se pare că pentru toți este deja foarte și foarte clar că avem peste o mie de medici infectați. Ieri a murit un medic de la Bălți de 55 de ani; oamenii care în România nu se infectau, iată că aici se infectează, au venit peste 40 de specialiști și o parte din ei pleacă acasă infectați. Spitalele noastre au devenit niște focare de infecție, Republica Moldova forfotește în infecții...”

Europa Liberă: Dar ce ați fi făcut Dvs., dacă ați fi fost la guvernare?

Andrei Năstase: „Prevenția, întâi de toate. Ce au făcut guvernanții? Se scărpinau la nas – oleacă așa, oleacă altfel, nu? Olecuțică de nu știu ce... Ce am propus noi atunci de la bun început? Prevenție! La hotarul Republicii Moldova toată lumea să fie trecută și verificată, pentru că nu era foarte multă lume, verificată și, bineînțeles, puse în aplicare prescripțiile. S-a făcut totul la improvizație. Plus la asta, în Comisia pentru Situații Excepționale noi am insistat foarte mult să fie incluși acolo niște specialiști, niște epidemiologi, oameni care să-și expună părerea pe baza cunoștințelor și a expertizei pe care o au, trebuiau incluși acolo și oameni din societatea civilă, și oameni din opoziție, astfel încât această problemă să nu se transforme într-o problemă politică sau PR electoral al unora sau al altora, ci să se transforme într-o problemă națională. Nu s-a întâmplat.”

Europa Liberă: Dl Năstase, dacă se adâncește criza economică, criza politică, criza sanitară, cum să depășești aceste toate crize la un loc, dacă bugetul e destul de sărac?

Andrei Năstase: „Bugetul este destul de sărac. Noi am identificat câteva miliarde care pot fi preluate de la domenii care pot să mai aștepte, de infrastructură și de altă natură și puteau fi mutate către segmentele vulnerabile, către întreținerea mediului de afaceri, a businessului mic și mijlociu, a patentarilor, a agricultorilor, această secetă este una catastrofală pentru noi, chiar dacă au venit ploile, asta nu a rezolvat problema. Am vorbit ieri cu un agricultor, din 260 de hectare de grâu, 130 le-a răsturnat. Știți ce înseamnă asta?”

Europa Liberă: Au fost compromise. Am discutat și eu cu foarte mulți de deținători de terenuri agricole care au spus că au aceeași problemă.”

Andrei Năstase: „Și atunci, care este soluția? Competență la nivelul guvernării. Trebuie de schimbat acest guvern pe un guvern responsabil, competent, care are deschidere către Occident, care are deschidere către sursele financiare din țară și din străinătate, astfel încât să putem depăși această criză.”

Europa Liberă: Autoritățile au promis să înceapă renegocierea creditului rusesc, dacă sunt înlăturate toate acele neajunsuri despre care a vorbit Curtea Constituțională. Ce părere aveți despre aducerea acestor bani în Moldova?

Andrei Năstase: „În ce pricește oportunitatea contractării unor astfel de credite, guvernarea este cea care decide. Pe mine m-a deranjat și mă deranjează în continuare că aceste lucruri se fac în mod netransparent, neconstituțional, ilegal și antinațional. Iată în momentul în care vor fi eliminate toate aceste caracteristici, Platforma Demnitate și Adevăr nu este împotriva dezvoltării țării, corecte, bineînțeles, și fără ca s-o transformăm într-o stare de vasalitate, așa cum au încercat socialiștii și Dodon, asistați de niște deputați de la Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Dvs. cu cei din „Pro-Moldova” discutați?

Andrei Năstase: „Eu nu discut decât public și transparent, n-am avut niciun fel de discuții...”

Europa Liberă: Cu Andrian Candu nu ați discutat niciodată?

Andrei Năstase: „Nu am discutat nici cu Candu, nici...”

Europa Liberă: ...nici cu Maia Sandu, nici cu Pavel Filip?

Andrei Năstase: „Am încercat să comunic cu dna Sandu, nu mi-a răspuns la niciun mesaj și nici la un telefonul pe care i l-am dat duminica trecută...”

Europa Liberă: Cu Pavel Filip discutați?

Andrei Năstase: „Eu sunt dispus să discut cu toată lumea, dar sunt dispus să discutăm principiile și valorile care vor sta la baza unui nou guvern; un guvern pentru Republica Moldova, pentru cetățenii săi și nu un guvern care să facă transferul de la un grup oligarhic către alt grup oligarhic.”

Europa Liberă: Pe final, dar e important să ne spuneți și ce se întâmplă în CMC.

Andrei Năstase: „Mâine la ședința Consiliului municipal, din păcate, actualul primar general nu a găsit alte soluții de rezolvare a problemei transportului în Chișinău, apelează la aceleași proiecte vechi cu Belarus, proiecte care înseamnă transport mai puțin ecologic, un transport mult mai costisitor decât cel pe care l-am fi putut prelua dacă am fi atras finanțări din străinătate, dacă am fi avut mai multă deschidere către partenerii occidentali. Din păcate, prin alegerea acestui primar, Chișinăul a pierdut foarte multe oportunități. Am fi avut astăzi, într-adevăr, un oraș mai curat, un oraș mai ecologic, însă actualul executiv nu reușește să îndeplinească promisiunile pe care le-a făcut electoratului.”