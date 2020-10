Asociația Presei Independente (API) spune că a observat un partizanat politic mai accentuat chiar ca cel de la unele televiziuni. L-am întrebat pe directorul acestei asociații, Petru Macovei, ce rol joacă în toată această poveste politicienii, câtă influența are online-ul și cum respectă el deontologia jurnalistică.

Petru Macovei: „Sondajele de opinie publică și Barometrul Opiniei Publice indică că tot mai mulți oameni se informează din presa online. Este adevărat, nu doar de pe portaluri, dar chiar și din rețelele sociale. Noi nu monitorizăm rețelele sociale, din păcate, în această campanie. Poate în campaniile viitoare vom face acest lucru, pentru că oamenii se informează tot mai mult de pe aceste resurse de alternativă. Totodată, există sondaje de audiență și noi atunci când am selectat cele 12 portaluri – 6 de limba română și 6 de limba rusă – am reieșit din aceste rezultate, dar și în baza unor discuții din cadrul unor focus-grupuri, am întrebat diverse categorii de cetățeni de unde se informează, care sunt sursele lor de informație.

În felul acesta, am selectat cele 12 portaluri pe care le monitorizăm din 15 septembrie și vom face acest lucru eventual și în turul doi al scrutinului prezidențial.”

Europa Liberă: Constatările cele mai principale din primul raport erau că se observă concentrarea portalurilor de știri în mâinile unor politicieni, în cel de-al doilea raport ați venit cu precizări: știri în care sună acuzații fără să fie luată replica părții acuzate, publicitate mascată, favorizarea unui candidat electoral și defavorizarea altui candidat. Toate aceste lucruri Dvs. cu ce le-ați completa ca și concluzie?

Petru Macovei: „Remarcăm că, probabil, pornind de la același impact în creștere al presei online, politicienii, grupurile de interese politice sau economice investesc tare mult în portalurile online pentru ca în perioada campaniilor electorale sau în alte perioade de criză sau atunci când este nevoie de a transmite anumite mesaje - și de ce nu? - a manipula opinia publică, să fie utilizate aceste portaluri. Această campanie asta arată, și anume că o bună parte din presa online este utilizată pentru manipulare, or sunt transmise mesaje ale unor candidați la funcția de președinte care nu sunt completate cu opiniile de alternativă, cu opiniile celor acuzați, de foarte multe ori sunt lansate acuzații fără drept de replică, așa cum ați remarcat.

Publicitatea mascată este o problemă și publicitatea politică mascată în special.

Publicitatea mascată este o problemă și publicitatea politică mascată în special. Mă refer în special la materialele care vizează activitatea Partidului „Șor” și a candidatei acestui partid care este prezentată pe unele portaluri de știri în informații publicate la rubricile Social sau Cultură, Divertisment chiar, fără ca să fie marcate, dar ele au un clar substrat electoral. Una din concluziile pe care noi am tras-o după primele două rapoarte din 15 septembrie până în 10 octombrie inclusiv este că o serie de portaluri din cele 12 pe care noi le monitorizăm, cel puțin 3 au o politică editorială concertată, adică sunt aceleași texte practic, poate cu anumite modificări de titlu sau anumite alineate în text, însă sunt transmise aceleași idei, sunt citați aceiași experți afiliați politic, inclusiv unii deputați.

Monitorizarea pe cele 12 portaluri arată că Igor Dodon, candidat independent, susținut de PSRM, este persoana cea mai vizibilă în această campanie.

Și este vorba de o concentrare a proprietății media în online în mâinile partidului de guvernământ, pentru că per ansamblu monitorizarea pe cele 12 portaluri arată că Igor Dodon, candidat independent, susținut de PSRM, este persoana cea mai vizibilă în această campanie. Practic în peste 90 la sută din cazuri este citat în context pozitiv, în celelalte – în context neutru. Deci pe portalurile controlate de PSRM nu găsești, chiar dacă noi căutăm și ne-am dori să găsim astfel de materiale în care candidatul să fie prezentat și în context negativ nu există așa ceva. În schimb, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, în special este vorba de Maia Sandu, este prezentată aproape în toate cazurile în context negativ, cu atacuri la persoană, unele dintre ele foarte urâte, cu mesaje sexiste, ca și în campaniile precedente, dar fără a i se oferi dreptul la replică.

Și asta este cea mai mare problemă, că portalurile care au, bineînțeles, libertatea editorială să critice candidații, însă o fac deseori utilizând metode absolut inadmisibile și care nu sunt conforme deontologiei profesionale în jurnalism, cu atacuri la persoană, cu invective, cu cuvinte jignitoare, iar la aceste materiale nu se oferă drept la replică.”

Europa Liberă: Și o altă concluzie pe care ați formulat-o – partizanat mai accentuat decât în trecut.

Petru Macovei: „Este adevărat. În această campanie, din punctul nostru de vedere, partizanatul politic în online este mult mai accentuat ca în campania precedentă, referindu-ne la parlamentarele din 2019, chiar dacă atunci era o concentrare a proprietății media pe segmentul online în mâinile Partidului Democrat și ale lui Vladimir Plahotniuc, acum aceste portaluri au trecut ușor-ușor în proprietatea sau sub influența persoanelor terțe afiliate Partidului Socialiștilor, iar faptul că sunt atât de crâncen îndreptate împotriva candidatei Maia Sandu arată cât de mare este miza acestor alegeri.

Apropo, ceilalți candidați sunt aproape neglijați, iar dacă sunt mai rar amintiți, atunci toți în context negativ. Așa cum spuneam, Dodon este singurul candidat la funcția de președinte care apare de cele mai multe ori în context pozitiv. Același lucru se întâmplă în unele portaluri și cu Violeta Ivanov, așa cum spuneam, fiind vorba de materiale publicitare mascate plătite, însă nemarcate corespunzător, ceea ce contravine și Legii publicității, și Codului deontologic al jurnalistului.”

Europa Liberă: Putem concluziona că se face partizanat mai primitiv decât se făcea în trecut?

Petru Macovei: „Nu cred că ar fi corect să generalizăm, însă portalurile afiliate politic nu mai respectă nicio normă, chiar dacă în campaniile precedente mimau, cel puțin, respectarea anumitor norme, în această campanie nu există nici măcar intenția de a face acest lucru, sunt doar atacuri, unele foarte murdare, ca să zic așa, fără niciun fel de drept la replică. Și noi avem o situație destul de bizară: de o parte, puținele portaluri online care încearcă să promoveze un jurnalism de calitate prezintă candidații în context neutru sau dacă îi prezintă negativ, îi prezintă și pozitiv, deci există o anumită balanță în această prezentare, pe de altă parte, un număr mare de portaluri care sunt concentrate în mâinile politicienilor nu fac acest lucru.

Publicul cel care se documentează, se informează de pe aceste site-uri este practic dezinformat.

Per ansamblu publicul cel care se documentează, se informează de pe aceste site-uri este practic dezinformat sau informația nu este deloc echilibrată. Putem doar să mizăm pe faptul că oamenii au dexteritate și pot să aleagă grâul de neghină atunci când citesc anumite portaluri, deși unele portaluri chiar întrec orice măsură în reflectarea campaniei, cu invective care sunt atacuri la persoană de cea mai joasă speță. Ele nu se încadrează în niciun fel de libertate de exprimare a opiniei, pentru că astea nu sunt opinii, ci sunt lucruri foarte urâte în adresa candidaților, atacuri care conțin doar invective și acuzații, fără niciun fel de bază factuală.”

Europa Liberă: Pentru că mai devreme identificați cine, de fapt, sunt cei favorizați de aceste portaluri, am auzit numele Igor Dodon, am auzit numele Violeta Ivanov, am putea concluziona că aceștia sunt, de fapt, patronii acestor publicații sau nu ați merge până acolo?

Petru Macovei: „N

Presa online a trecut ușor-ușor din mâinile lui Plahotniuc, în mâinile reprezentanților Partidului Socialiștilor.

oi în rapoartele noastre de monitorizare chiar indicăm pe numele cui sunt înregistrate portalurile pe care noi le monitorizăm și de acolo se vede foarte clar că sunt persoane care sunt deputați sau persoane afiliate Partidului Socialiștilor. Deci, lucrurile sunt cunoscute, mediul online, presa online din Republica Moldova a trecut ușor-ușor din mâinile lui Plahotniuc, care a controlat o bună parte din site-urile de știri din țară până în 2019, au trecut acestea în mâinile reprezentanților Partidului Socialiștilor sau ale unor persoane interpuse care lucrează tot în favoarea PSRM. Din cele 12 portaluri pe care noi le monitorizăm sunt câteva care sunt proprietate directă a lui Corneliu Furculiță, de exemplu, aif.md sau kp.md, portalul ziarului „Komsomolskaia pravda”, care este editat de o companie care are în calitate de fondator compania lui Corneliu Furculiță, deputat PSRM și președinte al fracțiunii PSRM din Parlamentul Republicii Moldova. Alt site, cum este actualități.md, de exemplu, aparține vicepretorului Botanica din Chișinău, care este membru PSRM, alte câteva portaluri de asemenea sunt deținute de către companii afiliate indirect socialiștilor.

Deci, lucrurile sunt clare – PSRM a înțeles că trebuie să lucreze mai mult cu presa online și asta face în această campanie, prin portalurile pe care le deține transmite mesaje manipulatorii în adresa opiniei publice, iar cititorii acestor portaluri sunt intoxicați cu tot felul de materiale care nu au nimic în comun cu jurnalismul, sunt opinii absolut dezechilibrate despre oponenții lui Igor Dodon, pe de o parte, pe de altă parte, promovarea intensă într-un număr foarte mare, sute de materiale pe săptămână despre candidatul independent, susținut de PSRM, Igor Dodon, cu detalii despre cât de bun organizator este dl Dodon, că este un lider național, că poate să rezolve problemele sociale și alte probleme ale Republicii Moldova, despre inițiativele președintelui Igor Dodon, relațiile lui foarte bune pe segmentul estic ș.a.m.d. În ceea ce o privește pe Violeta Ivanov, aici este probabil interesul comercial la mijloc. Campaniile electorale sunt o perioadă în care presa în general și portalurile care cresc în influență în special să câștige niște bani și atunci există strategii ale candidaților prin care ei își doresc iarăși să manipuleze opinia publică atunci când le cer portalurilor, cu ajutorul agențiilor de publicitate, să publice anumite materiale, fără a indica că este vorba de reclamă în încercarea de a păcăli cititorul, plasându-le la rubrici sociale sau economice, sau de divertisment și de care o mai fi acolo.

Nu cred că este vorba în ceea ce o privește pe Violeta Ivanov că ar fi proprietara acestor site-uri sau Partidul „Șor”, este vorba doar de coruperea care are loc în această perioadă a jurnaliștilor și a portalurilor, dacă vorbim acum despre portaluri în special, fenomen care a fost prezent și în precedentele campanii. Deci, în campaniile electorale sunt expuși coruperii nu doar alegătorii, dar și jurnaliștii, colectivele redacționale cărora le sunt oferite sume de bani pentru ca prin materialele pe care le publică să favorizeze sau să defavorizeze anumiți candidați și această campanie confirmă o dată în plus acest lucru.”

Europa Liberă: Dacă v-aș ruga să vă adresați cititorilor acestor site-uri, nu știu dacă le putem pomeni numele, dar dacă v-aș ruga să vă adresați cititorilor, mă rog, site-urile le poți găsi probabil în rapoartele Dvs., ce le-ați spune?

Petru Macovei: „Este important ca întotdeauna, dar în special în campaniile electorale, este important să nu ne documentăm dintr-o singură sursă de informație oricât de frumos și interesant ne-ar părea un portal sau altul. Este important să ne documentăm, să vedem ce au scris și alte portaluri și să împărțim la 10 în campania electorală tot ce spun candidații.

Acesta este un lucru care ne ajută pe noi, alegătorii, să avem o dexteritate mai mare atunci când mergem să facem alegerea și această alegere să fie conștientă. Este important, totodată, să ne asigurăm că sursele de informație pe care le accesăm prezintă toate punctele de vedere sau o diversitate cât mai mare a punctelor de vedere. Dacă pe un site noi vedem doar știrile despre candidatul X sau candidata Y, iar toate aceste știri sunt prezentate doar în context pozitiv este absolut clar că încearcă cineva să ne manipuleze. Iar manipularea are loc în această perioadă inclusiv în contextul reflectării excesive, din punctul meu de vedere, a activității primarului general de Chișinău, Ion Ceban, și a primăriei cu aceste șantiere de construcție care sunt în tot Chișinăul și am remarcat faptul că există anumite surse de informație care reflectă nu doar aceste lucruri aparent bune care se întâmplă cu reparațiile, dar și reflectă această activitate din perspectiva critică.

Altele însă nu fac nimic altceva decât să facă copy-paste la comunicatele de presă ale primăriei sau de pe postările lui Igor Dodon sau ale lui Ion Ceban, să le preia, să transmită toate live-urile cap-coadă, ceea ce este o dovadă a favorizării și a promovării directe și indirecte a unor candidați în aceste alegeri. Este important ca noi, alegătorii, să punem mintea în mișcare și să ne gândim cui ar putea să-i fie favorabilă o asemenea abordare editorială. Dacă o să facem acest lucru, sunt sigur că noi, alegătorii, am avea numai de câștigat și am merge cu mintea lucidă la urnele de vot la 1 noiembrie.”

Europa Liberă: Iar această abordare editorială nu are nimic de-a face cu jurnalismul ca meserie în sine, ca să zicem așa?

Petru Macovei: „Da, pentru că jurnalismul trebuie să servească interesului public general, nu doar interesului unor candidați electorali sau unor partide sau grupuri economice. În situația în care este prezentat în detalii un candidat sau persoane afiliate acestui candidat, iar alții sunt neglijați sau sunt prezentați exclusiv în context negativ, sigur că se urmăresc anumite interese și ar trebui să fim conștienți de asta.”

Europa Liberă: Dacă ar fi cineva să se gândească la soluții, dle Macovei, Dvs. ca și soluții vedeți ceva ce s-ar putea întreprinde, pentru că cel puțin în cazul televiziunilor există acest CA, de la care se poate cel puțin întreba, se pot adresa niște întrebări, în cazul acesta se poate face ceva?

Petru Macovei: „Probabil ar trebui în campaniile electorale să existe anumite norme obligatorii și pentru portalurile online. Or, pornim de la ceea ce am spus la început, o creștere a ponderii în ceea ce privește sursele de informație din mediul online, astfel este important ca cel puțin în campaniile electorale să existe anumite reguli și sancțiuni care ar putea fi aplicate în raport cu portalurile. Totodată este important ca să nu se facă exces de zel, pentru că ne-am putea pomeni, mai ales în situația democrației fragile cum este în Republica Moldova, ca aceste norme să fie utilizate împotriva surselor de informație critice în raport cu puterea sau în raport cu anumite forțe politice. Însă părerea mea este că ar trebui să se umble totuși la legislație, dar să nu se facă abuz de asta.”