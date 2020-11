Cristina Pereteatcu: Nu mai vrem o Moldovă coruptă

În pofida timpului posomorât, cetățenii moldoveni au așteptat ore bune pentru a intra în secția de votare, respectând distanța socială. Printre ei și Cristina Pereteatcu, care a declarat Europei Libere că votul dincolo de faptul că este un drept garantat de Constituţie, mai este şi o mare responsabilitate să ştii să-ţi revendici acest drept şi să lupţi pentru ţara ta, oriunde te-ai afla.

Europa Liberă: Comisia Electorală Centrală spunea că la turul doi vor fi cabine de vot și urne suplimentare în secțiile din străinătate suprasolicitate. Se pare că Germania e țara unde a fost o mobilizare impresionantă a moldovenilor în primul tur. Se menține acest entuziasm?

Cristina Pereteatcu: „După ultimul discurs al dlui Igor Dodon acest entuziasm nu doar că se menține, dar este în creștere și cred că oamenii care au ezitat să vină în primul tur vor veni neapărat la al doilea, ceea ce înseamnă că numărul participanților la scrutinul din 15 noiembrie va fi și mai mare.”

Europa Liberă: Atât de rău s-au supărat moldovenii din străinătate pe acea declarație pe care o făcuse Igor Dodon referitor la cei din diasporă?

Cristina Pereteatcu: „Cred că nu doar pe acea declarație, în general pe atitudinea față de diasporă, pentru că diaspora este tratată cu lipsă de respect și discursul din partea dlui Dodon a fost unul de dezbinare, iar asta influențează și părerea oamenilor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova față de diasporă. Dar cred că oamenii trebuie să înțeleagă că cei din străinătate, în primul rând avem demnitate, iar ceea ce se invocă nu este adevărat, noi vrem o altă față a Republicii Moldova, o față care nu este coruptă, o față care nu are o bună parte din presă aservită politicienilor, o față care nu atacă societatea civilă. Deci, noi, cei de aici, care într-adevăr trăim într-o realitate paralelă, trăim în democrații veritabile unde legea este în capul mesei și opțiunea noastră politică este pentru schimbare, pentru un alt vector al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar totuși cum s-ar lămuri că cei din afara Republicii Moldova votează într-un fel, iar majoritatea celor din Republica Moldova au alte opțiuni, unde se sesizează diferența și de ce?

Cristina Pereteatcu: „Cred că presa are un rol negativ, mă refer la presa aservită politicienilor. Există foarte multe știri false și asta influențează alegerea pe care o fac oamenii într-un final. Noi, cei de aici, care vedem lucrurile altfel, de la distanță lucrurile se văd și mai bine, pentru că nu ești absorbit de rutina asta foarte obositoare pe care ți-o servește Republica Moldova zi de zi și ne dorim o schimbare. Cred că cei de acasă trebuie să aibă mai multă încredere în diaspora.”

Europa Liberă: Votul și în al doilea tur al scrutinului prezidențial acolo, în străinătate se dă când se înăspresc condițiile sanitare și majoritatea statelor europene impun izolare, carantină. Lucrul acesta ar putea împiedica alegătorul moldovean de peste hotare să se prezinte în data de 15 noiembrie la vot?

Cristina Pereteatcu: „Nu cred că va împiedica în Germania, pentru că Germania nu are la acest moment condiții atât de stricte în comparație, spre exemplu, cu Italia, oamenii se pot deplasa liber. Presupun că o să fie mai multă poliție la secția de votare ca să se asigure că oamenii care stau la coadă respectă distanța socială.”

Europa Liberă: În 1 noiembrie a trebuit să așteptați mult până v-ați exercitat acest drept de a vota?

Cristina Pereteatcu: „Am așteptat două ore, am venit la 8 dimineață și deja era foarte multă lume, am stat două ore, iar când am ieșit am rămas plăcut uimită de numărul oamenilor care stăteau la coadă, fiindcă erau foarte-foarte mulți și veneau în continuare. Ceea ce mi-a plăcut este că părinții cu copii mici și femeile însărcinate intrau fără rând.”

Europa Liberă: Care e miza acestor alegeri? În general, ce ați dori voi să se decidă în data de 15 noiembrie, în cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial?

Cristina Pereteatcu: „Ne dorim să scăpăm de lideri corupți și de lideri care dezbină, care diseminează ură și discriminează oamenii acestei țări. Ne dorim o schimbare spre bine, trebuie să înțelegem că acest drept de vot care ne este garantat prin Constituție este și o mare responsabilitate din partea noastră ca să facem schimbarea.”

Europa Liberă: Și ce așteptări aveți de la cel care va ieși câștigătorul celui de-al doilea tur de scrutin și va conduce Moldova în următorii patru ani?

Cristina Pereteatcu: „În primul rând este vorba de un stat de drept, de un alt discurs, în general de o generație nouă de politicieni care să se preocupe de bunăstarea oamenilor, și nu de propriile interese.”

Europa Liberă: Președintele cum ar trebui să aibă o relație cu moldovenii plecați în străinătate și care și-au găsit un rost în lumea mare? Cum ar putea el să folosească potențialul diasporei pentru ca în Republica Moldova lucrurile să se schimbe?

Cristina Pereteatcu: „Este absolut normal ca președintele să comunice cu diaspora, indiferent unde se află aceasta geografic, ne dorim un dialog, ne dorim să fim luați în considerare ca cetățeni ai acestei țări, ca potențial care poate duce faima țării dincolo de hotarele ei.”

Europa Liberă: Dar ar exista anumite condiții pe care le-ați pune pentru a reveni acasă?

Cristina Pereteatcu: „Da, condiții ar exista foarte multe. În primul rând este vorba de reforma justiției care stagnează...”

Europa Liberă: Și ea pornește de la voința politică a președintelui?

Cristina Pereteatcu: „Ea nu pornește atât de la voința politică a președintelui, pentru că președintele, conform Constituției, nu are foarte multe împuterniciri, dar asta trebuie să fie un prim pas spre schimbare. Asta ne dorim foarte mult, pentru că actualmente ceea ce se vede de departe este trist.”

Europa Liberă: Peste patru ani, Republica Moldova ar putea să arate altfel decât arată astăzi?

Cristina Pereteatcu: „Da, sunt sigură! Dacă se schimbă persoana care conduce actualmente țara, asta ține deja de puterea noastră de a vota și de a face schimbarea. Eu am un îndemn pentru toți alegătorii, celor din diasporă care au parcurs sute de kilometri ca să vină să voteze vreau să le mulțumesc, pentru că este nevoie nu doar de voință ca să faci acest lucru, sunt și cheltuieli pe care le suportă oamenii care nu au secții de votare în orașele în care locuiesc. Pe cei de acasă îi îndemn să se gândească că prin votul lor pot să schimbe lucrurile pe termen lung, or, Republica Moldova merită să fie o țară prosperă și asta depinde de votul nostru la fiecare patru ani.”