Mariana Durleșteanu (PLD): „Reforma administrație locale trebuie să plece de la cetățeni”

Radio Europa Liberă continuă serie interviurilor electorale cu toți candidații înscriși pentru alegerile generale anticipate din 11 iulie, 2021. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Mariana Durleșteanu, cea care fusese candidata Socialiștilor la funcția de premier, în perioada când aceștia, împreună cu grupul Pentru Moldova argumentau că au o majoritatea parlamentară care trebuie ascultată de președinta Maia Sandu. Manevra nu a funcționar, președinta a obținut dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate, Mariana Durleșteanu s-a retras pentru a reapărea, după scurt timp, pe scena politică, în fruntea unui nou partid: Partidul Legii și Dreptății (PLD).

La interviu a participat și Constantin Lupu, candidat pe lista PLD.

Europa Liberă: Ce miză au aceste alegeri din această vară?

Mariana Durleșteanu: „Miza este mare, pentru că toată lumea așteaptă să vadă noua componență a parlamentului, și inclusiv din cauza deciziei mele de a mă autoexclude avem aceste alegeri parlamentare anticipate. Scopul tuturor e să vedem un parlament mai curat, cu oameni integri, corecți. Personal, cred că vom vedea multe fețe care au fost și în precedentul parlament, cu regret și vom vedea care va fi mariajul după alegeri. Dacă se va ajunge la căsătoria care a fost în 2019, între stânga și dreapta - atunci am ajuns la punctul zero.”

Europa Liberă: Cu ce ofertă veniți în fața alegătorilor, ce le promiteți și cât de mult țineți cont de aceste promisiuni? Pentru că știți că în baza promisiunilor pe care le fac politicienii, urmează marea dezamăgire, neîncrederea cetățenilor în clasa politică, pentru că cei care le cer votul, deseori, uită ce au promis.

Programul electoral l-am scris eu personal cu echipa.

Mariana Durleșteanu: „Programul electoral l-am scris eu personal cu echipa de care mă mândresc și știu foarte bine ce am scris, nu facem populisme și promisiuni electorale. Programul nostru se numește Restart Moldova și vă explic de ce. Cu regret, după 30 de ani de independență, votul cetățenilor a fost trădat sau, mai bine zis, politicul a abuzat de noi, cetățenii. În cazul nostru, Partidul Legii și al Dreptății, noi dorim să fim corecți cu cetățeanul, inclusiv cu votul nostru, pentru că noi vom da votul pentru această formațiune politică și avem cinci obiective principale. Pe primul loc este educația, dacă nu facem investiții în educație, nu avem o generație și un stat sănătos.”

Europa Liberă: Dar unde găsiți bani ca să-i investiți în educație?

Dacă nu facem investiții în educație, nu avem o generație și un stat sănătos.

Mariana Durleșteanu: „Pentru ca să investim în educație, trebuie să distrugem schemele care sunt acuma și cred că ați cunoscut raportul ONU, care zice că, anual, prin scheme și fraude, se trec în jur de 1,2 miliarde de dolari, bani care pot fi investiți în educație și sănătate și astea sunt prioritățile partidului nostru. Eu sunt adepta digitalizării, în genere, în economie și business, dar R.Moldova necesită digitalizare și în educație, și în sănătate, și în justiție, pentru că acesta este viitorul și un mijloc de a elimina birocrația și de a lua decizii rapide.

Al doilea pilon este medicina de calitate și protecția socială. În medicină dorim să elaborăm o strategie națională pentru următorii zece ani, care se va baza pe investiții clare în echipamente și construcția spitalelor, dar se va baza și pe motivarea doctorilor, ca să nu mai plece din țară, pentru că noi avem specialiști foarte buni în domeniu și trebuie să-i păstrăm în țară.”

Europa Liberă: Și aici e nevoie de sume mari de bani.

Mariana Durleșteanu: „Trec astea cinci principii și pe urmă vă spun cu banii, pentru că la noi programul electoral este făcut pe cinci obiective și încercăm să analizăm bugetul pentru fiecare obiectiv și vom face lucrul acesta, pentru că eu vreau să-l pun și din punct de vedere al timpului, ce cât timp avem nevoie de așa ceva, însă suntem totuși prinși, mai avem 18 zile până la alegeri, de aceea suntem prinși de întâlnirile cu alegătorii, cu cetățenii.

Al treilea obiectiv este justiția și nu mă voi opri aici prea mult, pentru că toți înțelegem că avem nevoie de o țară curată. Partidul Legii și Dreptății vine cu un slogan foarte clar: Zero toleranță la corupție. Vom face un diagnostic al tuturor magistraților, judecătorilor, tuturor instituțiilor implicate în acest proces, pentru a avea oameni integri în sistem și vom monitoriza indicatorul numit controlul corupției, pentru că este un indicator din Strategia națională anticorupție, aprobată în 2017, dar, cu regret, avem restanțe majore. Și din cauză că nu ne-am făcut lecția, nu putem beneficia de finanțarea din partea Programului Compact 2 de 100 milioane de dolari.”

Europa Liberă: Care a făcut parte din Provocările Mileniului.

Mariana Durleșteanu: „Da, finanțat de SUA. Desigur că partea economică și ceea ce ține de dezvoltarea economică, noi ne concentrăm pe faptul că vrem să creăm un model economico-social, în așa mod încât să avem clasa de mijloc, pentru că noi avem clasa de jos, sărăcia, și, nu știu cum să le spun, nu-s oligarhi, că nu avem oligarhi, am mai discutat la tema asta, dar avem niște discrepanțe în societate.

Agricultorii sunt o prioritate în dezvoltarea economică, ținând cont că ei generează 30 la sută din creșterea economică

Noi dorim să aducem clasa de mijloc și clasa de mijloc anume bazată pe dezvoltarea economică, pe investiții, pe susținerea agricultorilor, pentru că noi suntem hrăniți de acest pământ, și avem un pământ foarte bun. Agricultorii sunt o prioritate în dezvoltarea economică, ținând cont că ei generează 30 la sută din creșterea economică. Deci, la noi, totul, 35 la sută, brut, vine din remitențele din diaspora și 30 la sută vine din agricultură, de aceea agricultura va fi o prioritate. Dorim să consumăm roșii moldovenești, eu sunt un mare adept al mâncării sănătoase și este cazul ca să avem mâncarea noastră ecologică.”

Europa Liberă: Dar Dvs. cunoașteți foarte bine că o economie liberă înseamnă o liberalizare a pieței.

Mariana Durleșteanu: „Da, și noi suntem o țară care am proclamat o economie liberă, de piață.”

Europa Liberă: Deci, nu puteți interzice importul roșiilor.

Mariana Durleșteanu: „Nu-l interzicem, noi trebuie să fim competitivi ca să le diminuăm, pentru că și roșiile noastre, care vor fi produse de agricultori, trebuie să fie competitive, ca să fii competitiv, trebuie să fii subvenționat, susținut. Sunt diferite modele pentru a fi competitive cu cele aduse, de proastă calitate. Nu mai zic de sănătate.”

Europa Liberă: Ați anunțat despre patru piloni. Și al cincilea?

În 10 ani, s-au majorat cu 42 la sută cheltuielile pentru administrația locală.

Mariana Durleșteanu: „Este reforma administrației centrale și a administrației locale. Eu am fost la Fălești în această săptămână și am văzut, satele sunt depopulate, cu puțin tineret. Dar pentru tineret vom face alte stimulente. Nu avem nevoie de atâtea primării și raioane, și contabili, funcționari cadastrali, secretare etc. M-am uitat și pe structura cheltuielilor. Cu regret, în 10 ani, s-au majorat cu 42 la sută cheltuielile pentru administrația locală, iar acești funcționari sunt implicați numai în campaniile electorale, iar eficiența lor e zero.”

Europa Liberă: Cu această intenție, riscați să pierdeți din bazinul electoral, pentru că majoritatea funcționarilor își doresc să rămână toate acele verigi care există astăzi în R. Moldova și prea puțini concurenți electorali spun cu text deschis că e nevoie de o reformă și la nivel central, și la nivel local.

Mariana Durleșteanu: „Cu text deschis nu pot s-o spună, pentru că ei au creat acest sistem ineficient, cu servicii de proastă calitate, în care cetățeanul nu este văzut, nu este auzit. Și vă spun despre un caz, despre care am auzit la Fălești. A decedat o persoană, primăria a fost închisă câteva zile, ca după aceea să-i facă scandal tot primăria, că de ce l-a înmormântat fără certificat. Păi, ei au fost cu ușile închise!”

Europa Liberă: Dar cum vedeți Dvs. această reformă?

Mariana Durleșteanu: „Eu o văd foarte simplu, pentru că eu mi-am făcut masteratul la Londra și disertația mea se numește Reforma administrației publice centrale în comparație cu Republica Irlanda, pentru că aveam foarte multe similarități, și știu foarte clar că se poate de făcut foarte repede și eficient.

În administrația locală trebuie să auzim ce dorește cetățeanul și de acolo să pornim.

În primul rând, trebuie să auzim oamenii de jos, la nivel local trebuie să ridicăm din jos în sus. Dacă schemele economice se strică de sus în jos pentru că aceștia cu gulerașele albe le gestionează, în administrația locală trebuie să auzim ce dorește cetățeanul și de acolo să pornim și să vedem nivelul unu și nivelul doi și să eficientizăm serviciile, asta e important.”

Europa Liberă: Nivelul doi find raioanele, iar foarte mulți primari, inclusiv, spun că această verigă este ineficientă, pentru că, doar cu excepția repartizării banilor, nu ar mai îndeplini și alte funcții.

Mariana Durleșteanu: „Păi, ei îndeplinesc funcții electorale, cu regret! Noi avem viziuni foarte clare, avem și un specialist, Alexei Busuioc, pe care îl cunoașteți, care a fost primar în trei mandate.”

Europa Liberă: În Capaclia, Cantemir.

Mariana Durleșteanu: „ Da. Și noi nu mai putem tolera ineficiența acestui sistem. Considerăm că oamenii nu trebuie să-și piardă locurile de muncă, trebuie să-i reprofilăm și să meargă în afaceri sau în alte domenii.”

Europa Liberă: Aveți întâlniri cu alegătorii – vă întreabă, totuși, ce valoare are promisiunea care se face în campania electorală, cum e înțeleasă ea de cetățean și cum e înțeleasă de politician?

Alegătorii sunt intoxicați, pentru că sunt foarte multe partide pe listă și fiecare vine și îi zăpăcește în felul său.

Mariana Durleșteanu: „Cu regret, alegătorii sunt intoxicați, pentru că sunt foarte multe partide pe listă și fiecare vine și îi zăpăcește în felul său. Noi încercăm să abordăm cetățeanul și alegătorul din punct de vedere că totuși a venit momentul să stopăm acest dezmăț. Pentru că în 30 de ani de independență, R.Moldova, cu regret, a ajuns unde a ajuns, nu pe zero, dar pe minus. Eu cred că cetățeanul își dă seama că el vrea o pensie mai bună, un salariu mai bun, dar cred că și toate sloganele astea le înțeleg, pentru că sunt de cinci săptămâni aici și, într-adevăr, avem un stat paralel, creat de fosta putere politică.

Formațiunile politice care au adus la această stare cetățeanul, cu regret, au făcut-o conștient, l-au cumpărat cu produse și bani și l-au mințit. Noi nu dorim să facem lucrul acesta, noi dorim să-i zicem cetățeanului lucruri concrete.

Echipa pe care o conduc, sunt mândră de ea, avem oameni corecți, care au realizat lucruri concrete, au rezultate concrete și știm cum să le facem în continuare.”

Europa Liberă: Ați vorbit și Dvs. că numărul mare de partide ar putea să zăpăcească, să deruteze alegătorul. Formațiunea Dvs. acum, în campania electorală a devenit mai cunoscută, că până nu demult era doar înregistrată și prea puține a făcut ca să fie cunoscută în rândul cetățenilor.

Mariana Durleșteanu: „Eu vreau să vă zic că Partidul Legii și al Dreptății este al șaselea partid în R.Moldova, de la independență.”

Europa Liberă: Da, dar vreau să vă zic că a existat o pauză foarte mare când nimeni nu mai producea evenimente, ca să fie în atenția opiniei publice, la asta mă refer.

Mariana Durleșteanu: „Nu ne încurcă, nu ne deranjează lucrurile astea, pentru că din 23 de potențiali candidați din lista electorală, cred că nu suntem doar noi.”

Europa Liberă: Totuși, cine și ce șanse are să acceadă în parlament, ținând cont de sondajele de opinie care se fac, care arată că doar trei ar avea șanse reale să ajungă în parlament?

Mariana Durleșteanu: „Aceste sondaje, trebuie să fim corecți cu noi înșine, sunt plătite. Noi nu plătim sondaje. Noi suntem un partid modest, care vrem să dovedim că, cu modestie și cu bani puțini, putem face lucruri multe. Ne bazăm pe tehnologii informaționale, dna Ursu, și vreau să vă zic că atunci când se fac sondaje și se arată doar un partid de dreapta și unul de stânga...”

Europa Liberă: Și, posibil, încă unul, al treilea.

Mariana Durleșteanu: „... asta, de fapt, nu crează democrația, ci o dezbină, crează partide totalitare și o spun din perspectiva că am învățat multe la Londra, fiind ambasador. Oricând trebuie să ai partide care să facă echilibru. Noi suntem un partid care putem face acest echilibru, pentru că suntem cu valori europene și știm cum putem face lucruri.”

Europa Liberă: Alții luat pulsul realității, la ce concluzii ați ajuns, ce-și dorește cetățeanul R.Moldova?

Mariana Durleșteanu: „Cetățeanul este dezamăgit și va fi foarte trist dacă va fi această căsătorie între stânga și dreapta, cum a fost în 2019.”

Europa Liberă: Faceți aluzie la PSRM, dar acum e PSRM cu PCRM și PAS.

Mariana Durleșteanu: „Da.”

Europa Liberă: Cel puțin, dacă cei din PSRM au lăsat să se înțeleagă că ar putea să se mai ajungă o dată la masa negocierilor, cei din PAS exclud cu vehemență aceasta.

Mariana Durleșteanu: „Au mai zis-o o dată, în 2019.”

Europa Liberă: Dar în aceeași apă nu poți să intri de două ori.

Mariana Durleșteanu: „Da, și când au făcut hibridul, au uitat de ce au zis. Noi, Partidul Legii și Dreptății suntem optimiști și credem că putem accede în parlament și putem fi un echilibru pentru alegătorul nostru.”

Europa Liberă: Un subiect fierbinte, discutat de la declanșarea acestei perioade de campanie electorală, votul din diasporă și votul din stânga Nistrului. Ce părere v-ați făcut Dvs. despre ceea ce se discută și, mai ales, despre miza acestui vot venit din stânga Nistrului și din diasporă?

Mariana Durleșteanu: „Ieri am avut o comunicare live cu diaspora, cu reprezentanți din Franța și din alte țări, la care am spus că noi, diaspora, niciodată nu am fost indiferenți și trebuie, este dreptul nostru constituțional, eu deja sunt locală și am să rămân aici, pentru că avem un proiect pe termen lung.”

Europa Liberă: Adică rămâneți aici pentru totdeauna?

Mariana Durleșteanu: „Vedem după alegeri. Sunt în concediu, oficial, dar după alegeri vedem facem congresul, pentru că este un proiect pe termen lung.”

Europa Liberă: Adică chiar dacă nu accedeți în parlament, oricum rămâneți aici pentru a vă implica în viața social-politică?

Mariana Durleșteanu: „Da. Noi vom lupta până la capăt.”

Europa Liberă: Revenim la votul din diasporă și cel din Transnistria.

Mariana Durleșteanu: „Votul din diasporă și votul de pe malul stâng al Nistrului, v-am zis, este un vot pe care îl permite Constituția și nimeni nu are dreptul de a stabili că-l avem sau nu-l avem, că suntem paraleli sau nu paraleli cu cei care locuiesc aici, pentru că toată diaspora urmărește foarte activ viața din R.Moldova, știu foarte bine că CEC-ul este politizat.”

Europa Liberă: Mandatul CEC a expirat, ei oricum își exercită dreptul doar până când organizează alegerile.

Mariana Durleșteanu: „Da, dar mai vedem și alte evenimente care arată direct că sunt implicări în campania electorală, care nu trebuiau să fie. Pentru că noi am votat în noiembrie un președinte al tuturor. A fost un vot de protest. Cu regret, se întâmplă ce se întâmplă, dar eu cred că într-o zi voi vedea președintele tuturor. Votul care a fost în noiembrie, la parlamentare va fi diferit.”

Europa Liberă: În ce sens va fi diferit?

Mariana Durleșteanu: „În sens că avem și partide de centru-dreapta, care, da sunt multe, cu oameni pregătiți, dar partidele acestea trebuie să acceadă în parlament, pentru a depolariza extrema stângă și dreaptă, deci, trebuie să vină partide care să facă echilibru.

Și eu ce că la parlamentare diaspora are o viziune diferită față de prezidențiale. În prezidențiale au fost doar doi candidați și era foarte clar votul pe care l-a oferit diaspora.

Transnistria, ca problemă, poate fi soluționată, ea nu este o problemă.

Cât privește cetățenii din partea stângă a Nistrului, nimeni nu are dreptul să le ia votul, și ei au dreptul la vot. Și eu, cunoscând în perioada aceasta mult tineret, mulți oameni din partea stângă a Nistrului care lucrează aici, au joburi aici, înseamnă că viața e mai bună. Transnistria, ca problemă, poate fi soluționată, ea nu este o problemă. Nu este voință politică. De ambele părți. Tineretul deja este aici. Cei cu care am discutat și i-am întrebat de ce nu au rămas acolo, au răspuns că nu au perspectivă.”

Europa Liberă: Ce statut ar merita această regiune transnistreană, ca să nu se mai vorbească despre fenomenul separatismului în R.Moldova?

Mariana Durleșteanu: „Eu cred că prin sistemul economic vom depăși și separatismul, și toate lucrurile care sunt ridicate mai mult de politicieni la fileu, decât de cetățenii de rând.”

Europa Liberă: Adică, prin sistemul economic? Prin ce formă?

Mariana Durleșteanu: „Sunt companii din Transnistria care s-au conformat cerințelor R. Moldova și sunt mult mai ordonați și mai disciplinați decât unii agenți economici din R.Moldova. Și-au făcut licență în R.Moldova, și-au deschis conturi bancare, așa cum li se spune, și chiar fac business corect cu țările din UE. Și o cunosc din Marea Britanie, pentru că și-au dus textilele acolo și în continuare coase textile pentru Europa.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că depinde doar de voința autorităților R.Moldova? Pentru că există și formatul de negocieri 5+2, în cadrul căruia se caută o soluție durabilă pentru reglementarea transnistreană.

De formatul 5+2 lumea își aduce aminte doar în alegeri.

Mariana Durleșteanu: „De formatul 5+2 lumea își aduce aminte doar în alegeri, cu regret. Între alegeri noi suntem cam pasivi, uităm de toate deciziile anterioare, eu cred că trebuie o implicare mai activă din partea Ucrainei și din partea României. Și, iarăși, revin la partea economică. R.Moldova cumpără energie electrică de la R.Moldova, cu un preț nu de piață. Dacă ar fi voință politică de ambele părți, lucrurile astea nu ar exista.”

Europa Liberă: V-ați referit la consumul energiei electrice de la Cuciurgan acuma, da?

Europa Liberă: Și, dacă nu s-ar cumpăra energie electrică de acolo, s-ar rezolva problema transnistreană imediat?

iana Durleșteanu: „Acordul cu Gazprom e tripartit, prin care participă și este acționar și partea transnistreană.”

Europa Liberă: Transgaz.

Mariana Durleșteanu: „Transgaz. Pentru că țeava de tranzit este pe la ei. Datoria acumulată de 6,8 miliarde de dolari, care stă în balanța de plăți a BNM ca o datorie separată, este generată de partea transnistreană. Dacă partea transnistreană plătea același preț ca și noi, pentru că noi, cei de pe malul drept, plăti un preț politic, atunci această datorie nu era. Prețul la gaze din Transnistria este un preț nu de piață, pentru că ei nu plătesc. Altfel această regiune transnistreană, acest regim politic nu era susținut. Gazul se vinde la centrala de la Cuciurgan la un preț care nu este prețul de achiziție.”

Europa Liberă: Dar care ar fi prețul de achiziție acuma, dacă tot am ajuns la acest moment?

(Pentru gaz) noi plătim un preț politic.

Mariana Durleșteanu: „Prețul de achiziție pentru R.Moldova trebuie să fie mai mic decât cel pentru țările din UE, inclusiv România. Dar eu am zis, noi plătim un preț politic. Pe când gazul la centrală evident că se procesează și se livrează energie electrică. Noi cumpărăm energie electrică la un preț pus de căpușari, de interpuși, pe care putem s-o luăm din altă parte cu un preț mult mai competitiv. Dar nu zic s-o luăm din altă parte, trebuie să fie voință politică și dorință de a stopa dezmățul.

Dacă stopăm dezmățul acela, de la 1,2 miliard, cum ajungem la bani, energie electrică, gaze, totul, schemele, justiția, miliardul expus în raportul ONU, plus ceea ce plătim extra, la toate utilitățile, plus dacă ne-am face lecția la controlul corupției, plus banii din programul Next generation you, aprobate de Comisia Europeană, 600 de milioane de euro, ajungem la două miliarde. Dar dacă ne mai apucăm și de miliardul furat, atunci ar fi super!

Numai că de șapte ani suntem intoxicați cu dosarele. Eu nu știu când se va termina, este interesant faptul că în șapte ani miliardul nu s-a descoperit, măcar că știam că aeroportul a fost concesionat pentru 49 de ani cu surse folosite din miliardul furat. Să vedem cu ce se termină și activul acesta, care este porțile albastre a R.Moldova. în programul nostru noi prevedem o alternativă, pentru că oricum dorim să dezvoltăm aeroportul de la Bălți și aeroportul de la Mărculești.

Bălțiul să fie pentru agro, serviciile medicale urgente, pentru transportatorii low-cost, iar Mărculești pentru cargo.

Noi putem face lucruri bune, însă toate dosarele astea de ani de zile trebuie finalizate. Pentru că eu am experiența când dosarele puteau să stea în instanță (în alte țări, nu vreau să spun unde) câte zece ani, apoi venea prescripția și se uita de tot.”

Europa Liberă: Cu două săptămâni înainte de 11 iunie, puteți să ne spuneți totuși ce scenarii post electorale ar merita să fie în parlamentul R.Moldova după aceste alegeri?

Le-aș da biciclete la toți (parlamentarii) dar să lase banii aceștia pentru educație, grădinițe, medicină...”

Mariana Durleșteanu: „Eu aș dori să văd o majoritate cu valori europene, cu principii și valori care să se focuseze pe o țară curată, o Moldovă fără corupție, care să dea restart prin legi concrete și proiecte de legi și deputatul să-și arate eficiența, dar nu să ia pentru benzină din bugetul de stat. Le-aș da biciclete la toți, le cumpăr eu, dar să lase banii aceștia pentru educație, grădinițe, medicină și pentru restul.”

Europa Liberă: Și ce faceți în caz că nu ajungeți în parlament?

Mariana Durleșteanu: „Continuăm.”

Europa Liberă: Unii se întreabă, chiar Mariana Durleșteanu renunță la tot confortul pe care îl are peste hotare și revine acasă? Ca să ce?

Vreau acasă, asta e prima.

Mariana Durleșteanu: „Vreau acasă, asta e prima. Casa părintească nu se vinde. Confortul pe care îl am l-am muncit. Și l-am muncit din greu. Dar nu asta contează. Pentru că banii se cheltuie, sănătatea nu se cumpără, investiția cea mai mare și bogăția sunt copiii. Copiii mei iubesc Moldova ca și mine.

Eu m-am născut aici și pot să zic că mama mea, aproape în fiecare lună, mai că se pornește pe jos la Chișinău, fiindcă n-a fost câțiva ani aici, inclusiv din cauza pandemiei. Și ca mine, dna Ursu, credeți-mă că sunt foarte mulți! Avem și pe lista noastră colegi cu care am învățat și la Cluj, care doresc să revină în R.Moldova și să pună umărul la resetarea Moldovei.

Europa Liberă: Tocmai ați venit cu un coleg al Dvs. inclus pe lista electorală cu numărul 6, dl Lupu. O să-l întrebăm și pe dumnealui ce crede el despre miza alegerilor parlamentare din R.Moldova, și de ce a ales ca un cetățean al României, care are și cetățenia R.Moldova...

Mariana Durleșteanu: „Unicul.”

Europa Liberă: ... să ajungă în forul legislativ de la Chișinău?

Constantin Lupu: „În primul rând, unde-i lege, nu-i tocmeală. Legea să fie lege pentru toți! Din 2014, de când mi-am luat cetățenia moldovenească, sunt șapte ani în care nu am văzut decât că se rostogolește de la unul la altul această idee, cu miliardul.

Acuma nimeni nu a mâncat usturoi și nici gura nu-i miroase, dar toți pe care-i vedem azi, mari artiști în lupta contra miliardului, au fost acolo, toți au fost la același borcan cu miere, nu a fost unul da și unul nu, că e președinte, că e președintele parlamentului, toți au fost acolo, nu e nimic schimbat. Pentru mine este un deja vu, exact ca și în România.

Dacă ajung în parlamentul R.Moldova, în primul rând trebuie pus din punct de vedere legislativ, deci o resetare, practic, de la zero.Am mai auzit, dna președintă că-i dăm pe toți afară, că toți sunt corupți. Nu sunt toți corupți. Sunt câțiva care sunt, într-adevăr, corupți. Ia să-i arestăm un pic pe ăștia care se știu și-s dovediți că au luat mită (în România se spune șpagă sau ciubuc). Și nu e nevoie decât să se aplice legea, că legile sunt, dar ele nu sunt aplicate.”

Europa Liberă: În plan economic, ce ar putea să facă cele două state, R.Moldova și România, ca situația să fie îmbunătățită? După poduri de flori, poduri economice trebuie edificate.

Constantin Lupu: „Eu aș spune mai mult ce poate să facă Moldova, nu România. România – s-a văzut ce a făcut până acum pentru Moldova, s-a implicat, unde mai mult, unde mai puțin. Alții ca și președinți de țară ai România, au folosit moldovenii ca masă de manevră, ca să-l voteze pe unul sau pe altul. Și am tăria să spun lucrurilor pe nume.

Cred că Moldova poate să devină o placă turnantă între Asia și Europa.

Eu cred că Moldova poate să devină o placă turnantă între Asia și Europa. Toate țările din UE și, credeți-mă, ca profesor de economie vă spun, au nevoie de o resursă umană foarte bine pregătită, dar dacă ei ar veni cu societățile aici, acele companii, n-ar mai pleca moldoveanul să lucreze dincolo, pentru că toți moldovenii sunt oameni deștepți, dar ceea de ce au nevoie acei investitori este o legislație foarte clară și, din punct de vedere economic, o predictibilitate foarte clară.”

Europa Liberă: Peste patru ani, R.Moldova se va deosebi de R.Moldova de azi?

Niciodată n-ai să poți faci măritiș între cei de stânga și cei ziși de dreapta.

Constantin Lupu: „Eu cred cu toată tăria că dacă moldoveanul o să voteze așa cum trebuie acum, pe 11 iulie, cred că se pot schimba lucruri. Dacă nu, Vor fi iarăși alegeri anticipate. Niciodată n-ai să poți faci măritiș între cei de stânga și cei ziși de dreapta. Dacă te uiți bine, unii sunt așa-zis de stânga. Păi, cum să fie de stânga, când ei au atâtea case și mașini. Un om de stânga ține cu muncitorul, și cei așa-zis de dreapta fie că au trecut prin alte partide, de s-au mânjit și ei la borcanul cu miere, ori, mai mult decât atât, nu au lucrat nicio zi, nu au experiență. Nu poți să pui un om fără experiență să conducă o mașină. E ca și cum Dvs. aveți un copil de 18 ani, dar n-are permisul, și-i dați cheile de la mașină. Aveți încredere în el ca părinte. Așa și moldoveanul, tebuie să aibă încredere în cel căruia îi dă cheile acestei guvernări.”