Alegerile din Cehia ar putea deraia Praga de pe drumul pro-european, afectând sprijinul acordat Ucrainei

Ucraina ar putea pierde astfel unul dintre cei mai fideli susținători ai săi, în contextul în care lupta acesteia pentru respingerea forțelor ruse invadatoare se apropie deja de patru ani.

Majoritatea sondajelor arată că miliardarul Andrei Babis și partidul său populist ANO vor câștiga alegerile parlamentare din 3-4 octombrie, cu aproximativ 30% din voturi.

Asta înseamnă că Babis va trebui să formeze un guvern de coaliție cu partide marginale, ceea ce ar apropia țara de Ungaria lui Viktor Orban și de Slovacia lui Robert Fico în ceea ce privește perspectiva asupra Ucrainei: oprirea ajutorului pentru Kiev și diminuarea entuziasmului față de aderarea Cehiei la instituțiile occidentale.

Deși nu se aliniază în totalitate pozițiilor Moscovei, Praga ar deveni mai vocală cu privire la necesitatea de a opri imediat războiul și de a urmări pacea – cel mai probabil în condițiile impuse de Kremlin.

De asemenea, este de așteptat o retorică mai puțin dură față de China.

Analistul politic și de sondaje Michael Ashcroft a afirmat într-o analiză că cehii s-ar putea alătura Ungariei și Slovaciei, „ceea ce, din punctul de vedere al Kievului, este o tendință îngrijorătoare în Europa Centrală și de Est”.

„Consecințele ar putea include izolarea Ucrainei de partenerii din Europa de Vest, întreruperea aprovizionării militare și accentuarea diviziunilor în cadrul alianței”, a adăugat el.

La fel ca în Moldova – unde alegerile de weekendul trecut au fost marcate de o campanie masivă de dezinformare din partea Rusiei, menită să îndepărteze alegătorii de partidele proeuropene –, Kremlinul a încercat să profite de scăderea sprijinului pentru ajutorul acordat Ucrainei, care a contribuit la revenirea lui Babis în prim-plan.

Un grup de cercetare ceh a descoperit aproape 300 de conturi anonime pe TikTok care aveau ca scop amplificarea discursurilor proruse și susținerea partidelor radicale în ultimele săptămâni ale campaniei electorale.

Centrul pentru Cercetarea Riscurilor Online a declarat într-un comunicat din 28 septembrie că conturile cehe de pe TikTok cu milioane de urmăritori „răspândesc în mod sistematic propaganda prorusă și susțin partidele antisistem prin intermediul unui angajament manipulat”.

Centrul a adăugat că aceste conturi nu sunt legate de o singură entitate politică, ci „combină sprijinul pentru mai multe partide antisistem simultan”.

„Acoperirea cumulată a acestor conturi este de cinci până la nouă milioane de vizualizări pe săptămână, mai mult decât conturile oficiale combinate ale liderilor celor mai mari partide politice cehe pe TikTok”, a afirmat centrul.

Opțiunile coaliției

Analiștii spun că acum este important de urmărit ce partide vor obține suficiente voturi pentru a intra în parlament, deoarece Babis va avea probabil nevoie de o coaliție pentru a guverna.

„Spolu” (Împreună), o alianță de partide de centru-dreapta care include Partidul Democrat Civic al actualului prim-ministru Petr Fiala, are în sondaje aproximativ 20%, în timp ce celelalte partide ale actualului guvern de coaliție - prooccidental „Stan” (Primari și Independenți) și Pirații sunt prevăzute să obțină fiecare între 10 și 12%.

Toate aceste partide au declarat că nu sunt interesate să intre într-o coaliție cu ANO și nici măcar să o susțină cu voturi pentru a adopta legi ca guvern minoritar unic.

Dar acestea sunt discuții preelectorale, iar tonul se poate schimba foarte bine după vot, mai ales în contextul temerilor crescânde că alternative de coaliție mai radicale ar putea deraia cursul prooccidental al Republicii Cehe. În calitate de parteneri juniori ai coaliției, aceștia ar putea solicita posturi cheie în Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării.

În al doilea rând, există facțiuni în actualul guvern, în special în cadrul Partidului Democrat Civic, care împărtășesc pozițiile politice ale ANO – angajament față de NATO, dar reticente în ceea ce privește politicile UE.

Aceste facțiuni și-au exprimat opoziția clară față de adoptarea euro și politicile de la Bruxelles, cum ar fi cotele obligatorii de refugiați și acordul verde.

Dar țara din Europa Centrală s-ar putea schimba radical dacă Babis ar face echipă cu oricare dintre partidele actuale de opoziție, care sunt și mai radicale decât ANO.

Printre acestea se numără SPD – de extremă dreapta, cu peste 10% în sondaje, precum și o formațiune mai mică de extremă dreapta, „AUTO” (Motorists for themselves), și una de extremă stânga, „Stacilo” (Enough), ambele fiind de așteptat să depășească pragul de 5% necesar pentru a obține locuri în parlament.

Guvernarea cu oricare dintre acestea ar duce probabil la o apropiere reală de Orban și Fico, ambii critici față de ajutorul acordat Ucrainei și aflați în avangarda țărilor din Europa care continuă să cumpere petrol și gaze naturale rusești după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în februarie 2022.

O figură cheie în ceea ce va urma după vot va fi președintele prooccidental Petr Pavel, care joacă un rol important în formarea guvernului, precum și în politica externă în general.

Pavel, fost general superior al NATO, a declarat clar că nu va permite formarea unui guvern care se îndepărtează prea mult de cursul occidental.

O prezență constantă

Babis a fost o prezență constantă în politica cehă în ultimii 15 ani, ocupând mai întâi funcția de ministru de finanțe și viceprim-ministru, înainte de a conduce țara între 2017 și 2021, precum și de a încerca să devină președinte, doar pentru a fi învins de Pavel în alegerile din 2023.

Fiind unul dintre cei mai bogați oameni din țară, cu interese considerabile în agricultură și mass-media, perioada sa în lumina reflectoarelor a fost marcată de dispute legale și acuzații de conflicte de interese și fraudă cu subvenții UE.

Cu toate acestea, mulți consideră că interesele sale comerciale ar putea să-l mențină pe el și, prin extensie, pe Republica Cehă, ancorată în Occident, întrucât relațiile bune cu Franța, Germania și Austria, precum și fluxul continuu de fonduri agricole și de coeziune din partea UE sunt mai importante decât orice ar putea oferi Beijingul și Moscova.

Babis a adoptat o linie mai populistă în ultimii ani și a fost unul dintre creatorii celei mai mari forțe populiste de pe continent, „Patrioții pentru Europa”, o familie politică din care fac parte și Fidesz al lui Orban, Raliul Național al Marinei Le Pen, Vox din Spania și Partidul Libertății din Austria. El și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru partidul Smer al lui Fico, chiar dacă acesta nu face parte oficial din această alianță.

Mobilizându-se împotriva tuturor lucrurilor legate de Bruxelles, ecologism și imigrație, aceștia ar găsi simpatizanți și dincolo de Europa Centrală, printre populiștii de dreapta de diferite nuanțe, aflați în ascensiune sau la putere în multe alte capitale occidentale.

