Alexandru Slusari: „În scurt timp, în Parlament se va cere ridicarea imunității pentru deputați din PD și partidul Șor”

Comisia parlamentară de anchetă a fraudei bancare l-a audiat astăzi în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău pe Veaceslav Platon, omul de afaceri care ispășește o pedeapsă de 18 de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Este prima audiere organizată în penitenciar de comisia condusă de deputatul Platformei DA (blocul ACUM), Alexandru Slusari. După această premieră, el ne-a vizitat studioul din Chișinău și a acordat un interviu Europei Libere:

Europa Liberă: Cine este „arhitectul” acestui jaf?

Alexandru Slusari: „Din punctul meu de vedere, iată, tot jaful care s-a întâmplat în 2014, fragmentul cu 2014, nouă ne era clar că „arhitectul” este Iaralov, dar era întrebarea: în 2013 cât de conectat era Iaralov și cât de conectat era Plahotniuc în această schemă? Și noi pentru 2013 eram mai rezervați vizavi de rolul lui Plahotniuc, dar ceea ce ne-a spus astăzi Platon și dacă această informație va fi probată prin documente și prin alți martori, atunci rolul lui Plahotniuc este mult mai esențial în tot ce s-a întâmplat în anul 2013. Dacă, într-adevăr, se confirmă informația că târgurile cu acțiunile au fost în triunghiul acesta Platon-Șor-Plahotniuc și Plahotniuc a fost beneficiarul principal al tranzacției acțiunilor de la Platon la Șor, oricât ar părea de straniu, dacă ceea ce mi-a spus azi Platon, sunt lucruri foarte interesante. Dânsul afirmă că din 30 de milioane de dolari care real au fost plătite pentru acțiunile de la BEM, care formal au trecut de la Platon la Șor, iată din aceste 30 de milioane, 20 de milioane de dolari i-au revenit lui Plahotniuc. Sigur că această informație urmează să fie probată.”

Europa Liberă: Această informație Dvs. trebuie s-o prezentați instanțelor.

​Alexandru Slusari: „Toată informația o vom prezenta instanțelor. În baza activității comisiei, eu sper că până la 31 august deja draftul raportului va fi gata, asta este obligațiunea comisiei. Raportul urmează să fie prezentat, sper eu, la prima ședință a Parlamentului din toamnă; după asta, toate materialele noi suntem disponibili să le transmitem organelor abilitate – Procuraturii, CNA...”

Europa Liberă: Dvs. ați încheiat sesiunea de primăvară-vară, dar se făcuseră auzite voci credibile care spuneau că în actuala sesiune pe care ați încheiat-o urma să fie ridicată imunitatea mai mult legiuitori. Și nu s-a întâmplat acest lucru?

Alexandru Slusari: „Și eu am așteptat așa ceva, mai ales că eu posed mai multă informație decât alți colegi în virtutea funcției mele de președinte de comisie, desigur raportul Kroll și celelalte documente și situația din 2013, 2014 și cine este implicat, cine sunt beneficiarii acestui furt, eu am spus că, dacă eu aș fi procurorul general, eu probabil că aș veni la prima ședință a Parlamentului după alegeri, dar nu s-a întâmplat, deoarece noi, cu părere de rău, toată perioada aceasta, chiar dacă s-a produs acest transfer de putere pe data de 15 iunie, de facto, Procuratura a rămas capturată. Sper eu, iată, începând cu ziua de ieri, lucrurile se vor mișca mai bine, dar Procuratura practic era ultimul bastion la care eu zilnic, având necesitatea să am cooperare cu acest organ în cadrul comisiei, eu simțeam sabotajul. Procuratura nu a făcut nimic în toată această perioadă, a fost doar obstrucționarea din partea lor.”

Europa Liberă: A trebuit să vină procurorul general interimar să ceară ridicarea imunității?

Alexandru Slusari: „Eu nu sunt persoana care poate să dea indicații procurorului general.”

​Europa Liberă: Nu, eu zic legal cum e?

Alexandru Slusari: „Dacă mă întrebați pe mine, iată, ceea ce văd eu și ceea ce cunosc eu din documentele, cel puțin pe Kroll, pe furtul secolului, sunt câțiva deputați în actualul Parlament care trebuia să fie arestați încă în 2015.”

Europa Liberă: Și ei sunt din opoziție?

Alexandru Slusari: „Dacă îi putem numi pe dânșii opoziție... Da, sigur...”

Europa Liberă: În opoziție sunt două formațiuni – Partidul Democrat și Partidul „Șor”.

Alexandru Slusari: „Eu, în primul rând, vorbesc de „partidul Kroll”, eu altfel nici nu-i numesc pe dânșii. Partidul „Șor”, șase din șapte deputați sunt vizați în raportul Kroll, sunt firmele acolo, persoanele prin care au trecut aceste credite neperformante, frauduloase... După mine, de mult ar trebui să fie reținuți.”

Europa Liberă: Și din tabăra democraților ar fi?

Alexandru Slusari: „Din tabăra democraților tot sunt câteva persoane care au participat, ei nu sunt vizați direct, dar din informația de care eu dispun ei au participat în mai multe afaceri ce țin de BEM, plus sunt persoanele care în 2014 erau în posturi guvernamentale și poartă răspunderea directă, cel puțin cu neglijență în serviciu, pentru lucrurile care s-au produs în noiembrie 2014, și s-au produs lucruri destul de grave cu acordarea acestor garanții și cel mai important – gestionarea situației după acordarea acestor garanții.”

Europa Liberă: Și finalitatea acestui dosar când ar putea să fie cunoscută? Ar putea să dureze ani de zile?

Alexandru Slusari: „Ar putea să dureze procedura de recuperare a banilor ani de zile, dar tragerea la răspundere, mi se pare că lucrurile sunt mai mult decât evidente.”

​Europa Liberă: Dl Slusari, dar dacă Dvs. ziceți că „arhitectul” ar fi Vladimir Plahotniuc, el și-a depus mandatul de deputat, el este plecat în afara Republicii Moldova...

Alexandru Slusari: „Ei și? Dacă justiția independentă are probe suficiente, probe concludente privind implicarea dânsului, care-i problema de pornit dosar penal și de dat în căutare?”

Europa Liberă: D-lui a scris pe rețelele de socializare că el nu are încredere în statul Republica Moldova, pentru că este controlat de Federația Rusă.

Alexandru Slusari: „Dar când a avut el încredere în statul Republica Moldova? Când el l-a controlat, când el a adus această țară la marginea prăpastiei? Când guvernarea precedentă vorbește că ei au avut grijă de om, eu le dau dreptate și toată lumea știe numele acestui om. A fost Vlad Plahotniuc, care a fost serverul principal de capturare. Principalele instituții ale statului au activat pentru beneficiul lui, pentru diferite scheme. Nu vă închipuiți câte petiții, un flux de documente cu deconspirarea schemelor zilnic vin la noi, la vicepreședintele Parlamentului, noi ca atare juridic nu avem nicio treabă cu asta...”

Europa Liberă: Societatea civilă acreditează ideea că, chiar dacă Vladimir Plahotniuc este plecat din Moldova, sistemul oricum continuă să-l slujească. Dvs. încercați să spuneți contrariul – că aduceți în funcțiile-cheie oamenii potriviți la locul potrivit, dar multe nemulțumiri de felul cum se organizează concursul, cum identificați persoanele integre, cum le promovați în aceste funții importante în stat, că nu ar corespunde întru totul așteptărilor opiniei publice. Ce le spuneți celor care vă critică?

Alexandru Slusari: „În primul rând, eu mă bucur foarte mult că suntem criticați. Sincer că spun, fără niciun gram de ironie sau sarcasm. Este foarte bine că societatea civilă și experții, toți acum au dreptul să ne critice. Libertatea de exprimare a fost dezideratul nostru și foarte bine că acest lucru se produce. Noi pentru asta am luptat și o să ținem cont de această critică.”

​Europa Liberă: Dar aceste trei entități, care ați creat parteneriatul PSRM-ACUM, își împart zonele de influență, pentru că asta se spune din afară?

Alexandru Slusari: „Haideți să spunem așa: împărțirea politică are loc doar în zona în care există politicul. De exemplu, comisiile parlamentare. În Guvern, dacă ați văzut, acolo practic îi Guvernul Blocului ACUM; dacă ne referim la justiție, exclud, chestia asta e exclusă.”

Europa Liberă: Ne referim la felul cum sunt desemnați magistrații pentru Curtea Constituțională, cum a fost ales șeful la CNA, cum a fost ales procurorul general interimar...

Alexandru Slusari: „Nu există în domeniul justiției pentru Blocul ACUM, pentru Platforma DA nu poate să existe târguri, noi nu facem târguri la justiție.”

Europa Liberă: Pe procurorul general interimar Dvs. l-ați promovat?

Alexandru Slusari: „Asumarea a fost comună. Cu procurorul general interimar a fost procesul întreg destul de dificil, n-a fost aici niciun târg cu nimeni.”

Europa Liberă: Deci, infirmați că ar exista un târg politic?

​Alexandru Slusari: „Încă o dată repet: nu a existat niciun târg, a fost un proces foarte anevoios de identificare. Și aici nu-i problema de târg, problema e că Procuratura Generală a fost afectată de serverul Plahotniuc cel mai tare. Aceasta a fost principala pârghie a lui. Și în sistem, practic, mai ales la nivelul central nu erau mulți procurori cu mai puține păcate și, în al doilea rând, curajoși să-și asume curățarea acestui sistem, interimatul, știind foarte bine că peste trei luni ei trebuie să plece, ei nu vor participa în concursul pentru ocuparea funcției de procuror general. Și aici a fost cea mai mare problemă, s-au implicat și colegii noștri de la PAS în identificarea candidaților, au fost mai multe candidaturi, au fost verificări prin SIS, prin diferite investigații jurnalistice; au fost examinate peste 10 candidaturi...”

Europa Liberă: Aveți certitudinea că dl Robu va face față actualelor provocări?

Alexandru Slusari: „Cel puțin din toți cei care au fost, cu toate criticile, această persoană tânără, care n-a figurat în investigațiile jurnalistice, noi n-am avut nicio remarcă din partea SIS-ului. Această persoană a spus: „Eu îmi asum această misiune foarte grea”, știind foarte bine – și acest lucru s-a confirmat chiar și ieri, prima zi când el a venit la Procuratură –, știind foarte bine că sistemul în Procuratura Generală, în sediul central mal ales, se va opune. Plahotniuc, în primul rând, a menținut starea de captivitate în baza Procuraturii, nu degeaba a fost acea tranzacție cu două milioane de euro sau ce sumă acolo a fost în 2009, ceea ce s-a întâmplat în prima alianță. Plahotniuc știa foarte bine...”

Europa Liberă: Dl Robu poate fi obstrucționat de către colegii de la Procuratură?

Alexandru Slusari: „Din prima zi s-a început acest proces. Acolo a fost un șoc după ce a fost anunțată această candidatură și blocajul cred că va exista și în continuare. Și aici e important ca dl Robu să-și demonstreze caracterul și să-și facă echipa cu care el poate să meargă în scurt timp, în primul rând, cu gestionarea bună a situației în Procuratură și, în al doilea rând, să meargă pe toate cazurile acestea de rezonanță. Pe mine, ca cetățean și deputat, și președinte de comisie mă interesează, în primul rând, jaful secolului, dar și celelalte scheme. În două luni, au fost deconspirate deja peste 100 de scheme și toate materialele au fost remise către Procuratură.”

Europa Liberă: Dar ce arată aceste scheme?

Alexandru Slusari: „Că noi am fost conduși de o grupare criminală.”

Continuarea interviului va fi publicată în timpul cel mai apropiat...