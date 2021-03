Alexei Tulbure: „Dacă nu este votat guvernul Grosu, nu există o cale directă spre dizolvare și anticipate”

Igor Grosu și-a prezentat deja cabinetul de miniștri și a depus în legislative programul de guvernare. Analistul politic Alexei Tulbure sugerează că soarta guvernului Grosu poate fi decisă doar de voturile PAS și PSRM.

Europa Liberă: Putem vorbi astăzi despre un deznodământ al crizei politice? Republica Moldova este tot mai aproape de dizolvarea parlamentului și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate sau de învestirea unui guvern?

Alexei Tulbure: „Din ultima decizie a Curții Constituționale reiese că nu există o cale directă după eșuarea celei de-a doua tentative de a învesti guvernul. Dacă nu este votat guvernul Grosu, nu există o cale directă spre dizolvare și anticipate, președintele urmează să se consulte cu parlamentul și în cazul în care se identifică o majoritate parlamentară care este gata să înainteze o candidatură a sa – președinta este obligată să preia această candidatură și să o nominalizeze.”

Europa Liberă: Haideți pentru început să vedem ce șanse are guvernul Grosu să fie învestit?

Alexei Tulbure: „În lumina acestei decizii, șanse mai puține decât păreau la prima vedere. Acum majoritatea parlamentară n-are niciun interes să voteze acest guvern.”

Europa Liberă: Care este majoritatea parlamentară?

Alexei Tulbure: „Aceasta care a semnat documentul în favoarea înaintării dlui Golovatiuc, socialiștii și platforma Șor, plus cei trei independenți.”

Europa Liberă: Și atunci acest efort al dlui Grosu să poarte discuții cu fracțiunile, iată a prezentat componența guvernului, programul guvernului, înseamnă că aceste eforturi sunt nule?

Alexei Tulbure: „Eforturile nu sunt nule, sunt necesare. În cazul în care guvernul Grosu nu este votat, noi avem aceste două tentative eșuate, președintele oricum se adresează Curții Constituționale și vedem cum va reacționa Curtea. Deci, la momentul adresării dnei președinte la Curte, noi putem să constatăm lipsa unei majorități și lipsa unei alternative și Curtea poate să declare că avem circumstanțele care permit dizolvarea parlamentului.”

Europa Liberă: Ați văzut componența guvernului pe care o propune dl Grosu?

Alexei Tulbure: „Da.”

Europa Liberă: V-ați creat o părere?

Alexei Tulbure: „Eu nu vreau să-mi creez părerea despre componența nominală a unui guvern care nu este învestit, chiar dacă va fi învestit, ad absurdum, el nu este învestit pe o perioadă foarte lungă, deci este un guvern de tranziție, este un guvern care are menirea să transforme în viață voința politică a dnei președinte.

Deci, în orice guvern care este înaintat de Maia Sandu, prim-ministrul, ministrul de finanțe, ministrul de externe este Maia Sandu – asta este evident. În cazul în care noi după alegerile parlamentare vom avea un guvern învestit pe o perioadă mai lungă, atunci bineînțeles că componența nominală va avea o importanță mai mare.”

Europa Liberă: Până nu demult, președinta Maia Sandu spunea: „Anticipate și doar anticipate!”, acum lasă să se înțeleagă că mai întâi guvern și apoi anticipate?

Alexei Tulbure: „N-am sesizat această schimbare. Eu cred că vaccinarea poate fi efectuată și prin efortul actualului executiv. Deci, noi n-avem necesitatea pentru un guvern plenipotențiar pentru a efectua vaccinarea și nu cred că acest guvern va fi mai eficient decât oamenii care lucrează acum. Altă treabă e că, dacă vine un guvern care este totalmente controlat de Maia Sandu, aici pot fi alte plusuri pentru Domnia sa în vederea participării la alegerile parlamentare, nu folosirea resursei administrative, sper, pentru că, mă rog, facem o nouă politică cu oameni noi, dar anume evitarea practicilor care au fost răspândite până acum. Deci, un nou guvern poate să asigure că nu vom avea repetarea situațiilor din 19, 14 ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Mulți se întreabă cum va proceda Partidul Acțiune și Solidaritate, deputații PAS, în asemenea situație, pentru că în prima tentativă nu au acordat vot de încredere cabinetului Gavriliță, acum experții în drept constituțional atrăgeau atenția că dacă sunt mimate aceste desemnări, votări, atunci Maia Sandu pierde?

Alexei Tulbure: „E un argument în favoarea continuării acestor încercări pentru Curtea Constituțională, înseamnă că PAS-ul va vota.”

Europa Liberă: Cu cine?

Alexei Tulbure: „Va vota guvernul. Cu cine?... Poziția mea principială este că astfel de crize sau astfel de blocaje trebuie să fie soluționate pe căi politice.”

Europa Liberă: Cum?

Alexei Tulbure: „Prin înțelegeri, prin consultări.”

Europa Liberă: Dar nu există garanții că acele înțelegeri rămân bătute în cuie și după ce se consumă negocierile?

Alexei Tulbure: „Nu există multe garanții, că se negociază pe bune, după ce...”

Europa Liberă: Sinceritatea politicienilor...

Alexei Tulbure: „Exact! Asta-i lipsa de cultură politică, lipsa de tradiții, lipsa de responsabilitate, lipsa de frică, că un astfel de comportament va fi sancționat. E o problemă fundamentală, pentru că, dacă la noi în Republica Moldova guvernează Curtea Constituțională, noi departe nu o să ajungem. Mă gândeam chiar astăzi, această Curte pe care o avem acum, încredere putem avea, pentru că ea nu s-a discreditat, au fost decizii echilibrate, clare, dar eu am o întrebare: Decizia componenței anterioare a Curții din 2016 prin care s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui nu e o problemă?

Nu a deformat întregul sistem politic?

Nu a creat premise pentru impasul politic în care am ajuns astăzi, criza, pentru că noi din republică parlamentară, de fapt, am devenit republică semi-prezidențială, președintele are același drept de a exercita suveranitatea populară, precum îl are și parlamentul, pentru că a fost ales prin vot direct, sufragiu universal.”

Europa Liberă: Și aici îi dați dreptate lui Igor Dodon?

Alexei Tulbure: „Nu-i dau dreptate lui Igor Dodon, pentru că Igor Dodon spune că acum e un puci constituțional. Puciul constituțional a avut loc în 2016 și Igor Dodon trebuie să spună direct: „Fraților, eu am greșit, eu am acceptat acel joc, pentru că îmi era convenabil, pentru că eu trebuia să devin președinte și voiam împuterniciri și mai mult drept discreționar pentru mine”. Acum s-a schimbat situația, Igor Dodon și-a adus aminte despre parlamentarism și republică parlamentară și se bate pentru drepturile parlamentului. Clasa politică trebuie să se adune, bine, astea-s niște declarații..., nici nu știu cum să le numesc, naive, dar într-o situație ideală reprezentanții partidelor, formațiunilor reprezentate în parlament trebuie să se consulte și să constate că sistemul politic este deformat, că nu există o ieșire pur legală din situația creată și aici numai prin consens și prin cedări reciproce se poate de ajuns la un rezultat.

De exemplu, lăsăm acest guvern interimar să lucreze sau învestim un alt guvern care va lucra până în toamnă, până în septembrie, presupunem, organizând deblocarea finanțării externe și vaccinarea populației, să ajungem la 50% de populație vaccinată, după asta parlamentul nu adoptă legi începând cu luna iulie, bunăoară, nu mai adoptă parlamentul legi și după trei luni se constată circumstanțele pentru dizolvarea parlamentului, parlamentul se dizolvă și noi undeva la mijlocul toamnei, sfârșitul toamnei avem alegeri parlamentare anticipate. Deci, eu astfel văd depășirea acestei crize. Deciziile Curții sunt într-atât de interpretabile, ca să folosesc un cuvânt mai diplomatic, fiecare poate să le înțeleagă, așa, în felul său.”

Europa Liberă: Poziția fracțiunii PSRM vă este clară? De ce vă pun această întrebare? Pentru că de la demisia guvernului Chicu socialiștii au avut păreri și reacții diferite – ba vor anticipate, ba vor guvern și tot s-a perpetuat această situație. Acum liderul lor, Igor Dodon, spune că PSRM nu va da vot de încredere guvernului Grosu. Există certitudinea că ei își vor menține poziția?

Alexei Tulbure: „Niciodată nu poți fi sigur în ceea ce declară PSRM-ul și, mai ales, liderul acestuia, pentru că, într-adevăr, cum ați spus și Dvs., din decembrie când Igor Dodon vorbea despre anticipate în primăvară, și-a tot menținut poziția pe parcursul unei luni și ceva sau chiar două luni și și-a schimbat brusc poziția, acum ei pledează pentru inaugurarea unui nou guvern, al lor guvern, sau învestirea actualului cu împuterniciri adăugătoare.

Deci, alegerile anticipate mai erau pentru ei o prioritate, acum iarăși se vorbește despre alegeri anticipate, dar în anumite condiții ș.a.m.d. Eu cred că declarația socialiștilor survine după această ultimă decizie a Curții Constituționale, care le dă dreptul la formarea unei noi majorități și înaintarea unei candidaturi la postul de prim-ministru. Varianta preferabilă pentru Republica Moldova, eu așa văd încă o dată dezlegarea acestei crize, asta-i consultări între PAS și PSRM, pentru că ei au destule voturi ca să soluționeze orice problemă în parlament și elaborarea unei foi de parcurs cu garanțiile respective, poate prin intermedierea unor parteneri internaționali, care ar duce la dizolvarea acestui parlament în vară sau în toamnă și organizarea alegerilor anticipate.”

Europa Liberă: Ați spus că deputații PAS vor vota pentru guvernul Grosu. Ce se întâmplă dacă se alătură deputați din alte fracțiuni, inclusiv cei din fracțiunea Șor, își vor menține votul cei din PAS?

Alexei Tulbure: „Judecând după luările lor de poziție, că învestirea unui guvern împreună cu Șor este imposibilă, eu nu exclud că deputații PAS, invocând anume această argumentație, își vor retrage voturile în acest caz, ca să nu iasă până la urmă că au votat împreună cu deputații Șor acest guvern, pentru că Partidul „Șor” îi numai prin denumire partid, acesta nu-i partid, e un fel de tehnologie politică profund coruptă prin care se cumpără voturile alegătorilor.

Deci, acesta nu-i partid, nu are ideologie, nu are practici politice, are pur și simplu bani furați prin care își rezolvă anumite probleme și eu categoric sunt împotriva unor măsuri radicale, mai ales a forțelor politice. Dar în cazul acesta eu cred că sunt destule argumente pentru a considera o astfel de posibilitate de a le interzice...”

Europa Liberă: Și de ce atunci deputații PSRM au acceptat o largă majoritate cu cei din Partidul „Șor” și cei din „Pentru Moldova”? De ce PSRM ar accepta?

Alexei Tulbure: „PSRM-ul a acceptat și lucruri mai urâte. În cazul PAS-ului, noi vorbim despre o forță politică, care se poziționează ca o nouă forță politică, cu oameni noi, oameni buni, cum spun ei, care face o altfel de politică. Socialiștii nu pretind la o astfel de calitate, socialiștii au fost cooperanți și colaboranți cu PD-ul, cu Plahotniuc, au deservit interesele mafiote ale acestui om și clan, pentru dânșii nu-i o problemă să facă coaliție cu oricine, inclusiv cu Partidul „Șor”. Bine, asta le afectează imaginea, însă atâta timp cât pe așa-numitul eșichier de stânga noi nu prea avem alternativă, atunci ei sunt singurii.”

Europa Liberă: Dar atunci asta este un atu pentru președinta Sandu să nu încuviințeze candidatul propus de o asemenea majoritate?

Alexei Tulbure: „Da, dar noi facem referință numai la Partidul „Șor”, demonizându-i că ăștia sunt cei mai răi. Dar eu mă întreb: dar cu ce se deosebește, de exemplu, platforma dlui Candu? E o formațiune din care fac parte numai traseiști politici și oameni fără principii. Candu care, mă rog, era o unealtă absolut obedientă în mâinile lui Plahotniuc.

Prin ce se deosebește, de exemplu, același Filip?

Filip, mă iertați, încercările de a-l respectabiliza pe acest om mie îmi par niște lucruri inacceptabile, pentru că nu țin minte în perioada mandatului să de prim-ministru măcar o dată în public să se fi opus voinței lui Plahotniuc, mai ales în ajunul evadării lui Plahotniuc din țară anume Filip emitea în calitate de șef de stat fel de fel de decrete. Deci a participat direct la uzurparea puterii în stat, omul acesta are de răspuns. Maia Sandu are dreptate atunci când spune că în acest parlament nu există o majoritate respectabilă. În măsuri diferite, dar toată lumea îi discreditată în afară de vreo 20-30 de oameni acolo, restul toți au colaborat. Ceea ce am spus eu până acum îi dă dreptul dnei președinte să spună că cu acest parlament ea nu poate să formeze un guvern, ea nu poate politic, moralmente, mie mi se pare că și juridic, pentru că ea a fost aleasă de oameni. Ea are votul alegătorilor direct, care au investit suveranitate în ea și ea această suveranitate n-o poate compromite, ea are toate argumentele pentru a nu accepta o candidatură a acestei majorități și ea vine cu aceste argumente. Acum cum să ieșim din acest impas? Încercările Curții, încercările dlui Dodon și celorlalți să apeleze la parlamentarism, la regulile republicii parlamentare, că sunt ipocrite, asta-i altă treabă, dar ele nu mai lucrează, pentru că în 2016 s-a produs acest puci constituțional, care a deformat regimul politic. Acum ar fi făcut bine socialiștii în frunte cu Dodon dacă s-ar fi înțeles cu Maia Sandu asupra unei foi de parcurs care ar duce în următoarele luni spre dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate, pentru că încercarea de a menține acest parlament nelegitim la bine, inclusiv pentru socialiști, n-o să ducă.”

Europa Liberă: Votul deputaților din Platforma Demnitate și Adevăr cât de mult contează?

Alexei Tulbure: „Contează! Contează solidaritatea pe o parte a eșichierului politic. Voturile Platformei DA contează, însă acum aici noi ne confruntăm cu situația că vin și aceștia de la Șor și atunci PAS-ul este forțat să renunțe la propriile voturi. Deci, simbolic contează. Simbolic.”

Europa Liberă: Citez prioritățile din programul pe care îl va prezenta dl Grosu, trei priorități: gestionarea crizei pandemice, deblocarea asistenței financiare externe și curățarea instituțiilor statului.

Alexei Tulbure: „Primele două sunt realizabile, deblocarea asistenței financiare e realizabilă numai în cazul în care dna președintă acceptă această deblocare pentru acest guvern, pentru că ea declarase foarte clar că fără un guvern stabil, un guvern cu adevărat reformator partenerii nu-i deblochează, pentru că nu poți investi într-o țară unde se fură, unde nu s-a reformat justiția, dai bani și ei dispar și nu are rost. Ceea ce ține de curățarea instituțiilor statului, știți ce o să fie? Guvernul dacă este învestit, noi o să avem o repetare a situației din vara anului 2019, când se cerea plecarea anumitor persoane din structurile de stat, ceea ce nu s-a realizat...”

Europa Liberă: ...purificarea instituțiilor.

Alexei Tulbure: „Da, purificarea. Și guvernul va cere plecarea unor oameni acolo unde este posibil și unde-i la discreția guvernului și ei vor putea să curețe, ei vor curăța.”

Europa Liberă: E vorba de secretari de stat, șefi de agenții?

Alexei Tulbure: „Agențiile naționale ș.a.m.d., până unde-i posibil. Bineînțeles că ei vor încerca, dar iarăși în cazul în care se merge până acolo unde apare un pericol real pentru interesele unor astfel de oameni ca Dodon, Nichiforciuc, Andronachi ș.a.m.d., de aici poate să intervină demisia acestui guvern.”

Europa Liberă: Dar trebuie neglijat total scenariul că ar putea să obțină vot de încredere guvernul Grosu, iar la scurt timp să se adune suficiente voturi pentru a se prezenta în parlament o moțiune de cenzură și foarte ușor să fie demis?

Alexei Tulbure: „Exact! Deci, pentru a readuce situația la zero, la start, eu cred că se ia în considerare și un astfel de scenariu, numai că aici trebuie de ținut minte că guvernul demis nu-i guvernul Ciocoi sau guvernul Chicu, dar îi guvernul Grosu.

Guvernul va fi demis după ce și-a declarat prioritățile care, într-adevăr, sunt importante...

Acesta-i un guvern totuși al Maiei Sandu, asta-i diferența principială și guvernul va fi demis după ce și-a declarat prioritățile care, într-adevăr, sunt importante. Asta a fost poziția mea și a celor care spuneau că de a veni cu un guvern cât de cât puternic, cu un guvern adevărat este totuși important și bine, și e o situație favorabilă pentru Maia Sandu. În cazul în care nu se votează, ea are argumente pentru critica comportamentului parlamentului, iar în cazul în care se votează, guvernul promovează anumite valori, principii, politici etc.”

Europa Liberă: Uneori se îndreaptă săgeți cu critici și la adresa Maiei Sandu, că nu ar fi suficient de abilă să poarte discuții cu toți actorii politici din parlament. Iată, Dvs. ați mers la întâlnire atunci când dna Sandu a invitat reprezentanții societății civile, cu ce impresii ați plecat de la acea întâlnire?

Alexei Tulbure: „Cu ceea ce a vorbit dna președintă. Ea mi s-a părut foarte convingătoare, informațiile pe care le-a prezentat și intențiile pe care le-a manifestat. Ea este deschisă pentru consultări, ea a condus anumite consultări și negocieri prin reprezentanții dumneaei cu Partidul Socialiștilor și noi am înțeles că poziția socialiștilor cu privire la necesitatea alegerilor parlamentare anticipate în primăvară anului curent era și consecința acestor consultări. Deci, consultările se purtau la tema alegerilor anticipate, ca în februarie socialiștii să-și schimbe brusc poziția. Eu înțeleg că dna președintă s-a confruntat poate nu prima dată cu astfel de situații și nu poate avea încredere deplină că înțelegerile atinse vor sta în picioare după ce sunt bătute în cuie toate lucrurile, mai ales că există experiența demiterii guvernului Sandu în 2019 ș.a.m.d. Deci, există o istorie a relațiilor dintre Maia Sandu și Igor Dodon sau PAS și PSRM și această istorie are și momente pozitive, dar și foarte multe momente negative, care sunt importante.”