Andrei Donica: Calitatea clasei politice poate crește doar când pune umărul și alegătorul

Europa Libera continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu nr. 7 în buletinul de vot va figura Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” cu sloganul: Stop genocid. L-am întrebat pe liderul acestei mișcări Andrei Donică care e miza alegerilor parlamentare anticipate din această vară.

Andrei Donică: „E clar că miza principală ar fi trebuit să fie ca să se schimbe spre bine viața cetățenilor. De fapt, asta promit toate formațiunile politice în toate campaniile electorale, de zeci de ani, dar cetățenii au înțeles că acestea sunt doar promisiuni, minciuni și, de fapt, cum se spune la noi, un business curat pentru majoritatea partidelor politice.”

Europa Liberă: Cum poate crește calitatea clasei politice în R. Moldova și cine ar trebui să pună umărul?

Andrei Donică: „Calitatea clasei politice poate să crească atunci când umărul îl pune însuși alegătorul.

Avem un scop concret, să stopăm genocidul moldovenilor...

Atâta timp cât unii lideri promit de zeci de ani și aceiași oameni sunt aleși de câteva ori cu speranța cetățenilor că ei până la urmă vor face totuși ceva, iar ei nu mai fac nimic, ci doar promit și promit, alegătorul ar fi trebuit să pună umărul ca să-l responsabilizeze pe acel lider politic sau acea clasă politică, care iubesc numai să promită, dar de fapt să nu facă nimic și a doua zi după alegeri să se gândească doar cum să-și scoată banii investiți de stăpânii lor.”

Europa Liberă: Care este oferta electorală cu care reveniți în fața alegătorilor?

Andrei Donică: „Deci, în primul rând, avem un scop concret, să stopăm genocidul moldovenilor. Noi considerăm că este un genocid real, deja demonstrat și științific, și economic, atâta timp cât pensionarii, invalizii și copiii nu au un minimum de existență, majoritatea. Dacă în sec. 20 era un fel de genocid, acuma e altfel - atunci era cu sânge, acuma e fără sânge, atunci oamenii erau aruncați în camera cu gaze sau îi puneau la perete și-i împușcau, acuma însuși statul dă pensii sau indemnizații pentru întreținerea copilor mult mai joase decât minimul de subzistență.

Pe noi ne interesează doar acest fenomen, de aceea sloganul și insigna noastră este: Stop genocidul! Noi propunem, în primul rând, să stopăm acest fenomen, genocidul! Dacă țineți minte, în 2019, numai datorită mișcării profesioniștilor de la Speranța, guvernarea lui Plahotniuc a fost nevoită să ne închidă gura, după protestul nostru cu 157 de pensionari la sediul partidului, și au ridicat pensiile la toți pensionarii care aveau pensii mai mici decât minimul de existență, adică 1859 de lei, pe atunci cu 10 %. Noi am pus acea presiune, l-am prins pe Plahotniuc la niște cuvinte de la care nu putea să dea înapoi. El a spus că unicul lui stăpân este moldoveanul și nu se uită el la ambasadorii din stânga sau din dreapta, adică din Est sau din Vest, îl interesează doar ce vor moldovenii. Și noi l-am prins în momentul acela și a doua zi am organizat 157 de pensionari care au venit la el și am scris o cerere ca să le dea minimul de existență. El ne-a închis gura și le-a mărit tuturor pensionarilor pensia cu 10%, celor care aveau o pensie mică. În același timp, peste câteva săptămâni, am arătat documente reale, cum copiii diplomaților primesc indemnizații până la 18 ani .

În cazul în care copilul diplomatului, după 18 ani, este student, el primește această indemnizație până la 23 de ani...

Sumele sunt de la 5000 de lei în sus, depinde de minimul de existență din țara unde diplomatul este atașat. Deci, banii vin din bugetul de stat. Adică, bugetul de stat își permite astăzi să plătească astăzi indemnizații la toți copiii diplomaților. Cum este fostul ministru de externe, Ulianovschi, soția căruia este de asemenea diplomat. Copiii lor, până în prezent, primesc indemnizații până la 18 ani, iar copiii noștri, ai oamenilor simpli, primesc indemnizații doar până la trei ani sau, în unele cazuri, până la doi ani, dacă nu este asigurat. Deci, noi o să punem accentul pe aceasta. După ce noi i-am arătat aceste documente, Plahotniuc a ieșit în briefing și a promis că va da câte 200 de lei pe lună la toți copiii până la 18 ani. În ianuarie 2019, ei au votat în prima lectură și au acordat la toți copiii până la 18 ani 200 de lei, doar că au făcut, ca de obicei, o combinație: au spus că în a doua lectură n-o pot vota, legea nu permite. Adică atunci când se fură miliarde, ei votează și în prima lectură, și la ora două de noapte, dar când a fost vorba de 200 de lei pentru copilașii până la 18 ani, el a spus: oameni buni, legea nu permite, am votat doar în prima lectură. De aceea noi trebuie să ne ținem de asta. Pe noi nu ne interesează cine vine la putere, care ambasadori vor câștiga, pe noi nu ne interesează.”

Europa Liberă: Cetățenii R.Moldova trebuie să câștige din asta.

Andrei Donică: „Păi, vă spun, indiferent cine va câștiga, noi înțelegem foarte bine că majoritatea partidelor politice sunt curate de ambasadorii altor state. Pe noi nu ne interesează cine va câștiga această luptă.”

Europa Liberă: Adică vă este indiferent ce forțe vor veni la guvernare?

Andrei Donică: „Vă spun: indiferent cine va câștiga! Dacă înainte era revoluția ambasadorilor, și Plahotniuc n-a fugit din țară, ci a plecat, și lui i s-a organizat plecarea și a ajuns în America. În America nu fug bandiții. America este un stat unde legea e lege! Cum poate un bandit, cum se spune, să fugă în America?”

Europa Liberă: El demult nu se mai află în SUA.

Andrei Donică: „Dar a ajuns acolo! De aceea vă spun, noi o să ne ținem de asta, de acești 200 de lei pentru copiii până la 18 ani, să-i dea, dar în al doilea rând să demonstrăm în instanța de judecată că nu 200 de lei, dar 1999 de lei și 40 de bani trebuie să aibă fiecare copilaș. Minimul, indemnizația, până la 18 ani. De asta noi ne vom ține. De aceea, nu promitem acuma ce vom face, dar chiar deja lucrăm. Suntem unica formațiune politică care ajutăm în instanța de judecată părinții care au copii până la 18 ani, ei se adresează la noi și juriștii noștri scriu petiția pe numele prim-ministrului și apoi atacăm în instanța de judecată ca să obținem acești 1994 de lei și 40 de bani până la vârsta de 18 ani. Și pentru pensionari.”

Europa Liberă: În baza ofertei pe care o are formațiunea Dvs., pe câte procente contați?

Andrei Donică: „Eu nu iubesc să mint. Noi suntem la început de cale, important este ca noi să participăm în aceste alegeri și deja procentele o să depindă de alegători. Tot timpul orice formațiune politică contează, la început, măcar pe procentele care să acceadă în parlament. Nu poți să povestești acum, cum povestesc toți, că noi vom lua 60 de mandate. Mai ales că în situația de astăzi, de concurență neloială, asta nu e real.

De aceea, important pentru noi e să ajungă mesajul nostru la cetățeni...

După alegeri o să se vadă cum partidele politice se vor dezumfla ușor și se vor gândi cum să scoată înapoi banii pe care i-au investit stăpânii lor. Dar noi ne vom ocupa mai departe, prin instanța de judecată și, indiferent dacă vom accede în parlament sau nu, noi vom reprezenta interesele cetățenilor până la CEDO, ca să obțină minimul de trai decent, așa cum se prevede în Constituție, articolul 47.”

Europa Liberă: Dvs. activați în domeniul administrație publice locale, ce reformă trebuie de făcut, ca cetățeanul să fie mulțumit de felul cum îi sunt prestate serviciile la nivel local?

Andrei Donică: „Ultimul timp, au fost organizate mai multe consultări cu primarii, unde am participat și eu, ca primar de Condrița. Deci, reforma aceasta cu optimizarea, cu reducerea numărului de primării nu este una din cele mai bune soluții. Și vă argumentez de ce. Să luăm de exemplu satul Condrița, unica suburbie din municipiul Chișinău, care până în prezent, niciodată în istorie, nu a avut grădiniță. Satul Condrița este unica din suburbii care nu are drum de acces de 6 km, nu are asfalt la intrarea principală. Satul Condrița este unica suburbie a orașului Chișinău care nu a avut, până anul trecut, când a fost dată în exploatare prima sondă, nicio picătură de apă în robinete! Adică, un sat mic nu va avea niciodată perspective când se face această optimizare.”

Europa Liberă: Dvs., acolo, în teritorii, cum vedeți îmbunătățirea condițiilor de trai ale sătenilor?

Andrei Donică: „Vă spun, dacă vom optimiza așa ca din cinci primării să facem numai una, atunci să rezolvi problemele nu e real!”

Europa Liberă: Dar până astăzi n-a fost optimizat și nimic nu se observă.

Andrei Donică: „Până astăzi, partidele politice care au condus primăriile nu s-au înțeles între ele. Eu văd acum cu ochii mei ce se face, din activist civic devenind primar. Ești primar, dar, de fapt, primăriile sunt conduse de consilierii locali. În consiliul local din Condrița, cu nouă consilieri, există șase formațiuni politice diferite, care trag cu toții unul în dreapta, altul în stânga etc.”

Europa Liberă: Și dacă e atît de pestriț consiliul local, vă e greu să găsiți consens pentru a adopta o decizie în favoarea soluționării unei probleme?

Andrei Donică: „E foarte greu!”

Europa Liberă: Ce trebuie de făcut, vă întreb, care e soluția?

Andrei Donică: „Consilierii locali din Condrița în multe lucruri ne-au pus piedici. În 2020, Condrița a primit compensații, de pe martie și aprilie, noi am compensat toate cheltuielile comunale la toți, întreținerea, indiferent că e pensionar, invalid, gospodar. Ei au fost contra. Mai întâi au votat, acuma au spus că nu e legal, să dăm înapoi. Dar banii s-au dat și eu sunt sigur că s-au dat legal. Fix așa au fost împotriva, și sunt, a grădiniței. Eu găsesc tot felul de modalități, legale, cu toate că ei nu vor să voteze, dar eu găsesc modalități legale și fac lucrurile acestea: și grădinița am procurat-o anul trecut, primul imobil pentru grădiniță. Adică, dacă vrei faci!”

Europa Liberă: Câtă populație aveți?

Andrei Donică: „Noi acuma avem 722 de persoane.”

Europa Liberă: Puțini.

Andrei Donică: „Da, foarte puțini, dar, practic, în toată țara sunt mai puțini și tot mai puțini. Și vreau să vă spun, cu optimizarea asta, satele cu foarte puțină populație nu au de câștigat niciodată. De ce? Pentru că așa e sistemul la noi. De exemplu, Condrița va fi trecută la primăria Scoreni, de la Strășeni (acuma suntem în municipiul Chișinău), unde o să intre și Malcociul, și Nimoreniul, și Suruceniul, și Condrița. Consiliul local va fi pentru toate cele cinci sate și când în consiliul local se decide cum să se cheltuie banii, unde să se facă un drum, o școală, votează majoritatea consilierilor cum vor ei. Și satele mici, cum e Condrița, încetul cu încetul, vor dispărea după o asemenea reformă. Atâția ani de zile ne-au tot povestit despre reforma descentralizării și au umblat cu povești și cu balade, dar acum, repede, vor să reducă primăriile!”

Europa Liberă: Dar de ce modelul acesta dă rezultate în alte state?

Andrei Donică: „În alte state nu e așa o corupție cum e la noi.”

Europa Liberă: Atunci poate e mai bine de stârpit corupția?

Andrei Donică: „E și normal! Noi suntem unica organizație politică care avem modalitatea cum să stopăm corupția maximum într-un an!”

Europa Liberă: Și cât de realist este acest scenariu?

Andrei Donică: „E foarte realist! Eu simt și cred asta! Din 2009, sunt liderul Asociației pentru combaterea crimelor economice și corupției, care nu e un organ de stat, ci un ONG. De aceea, vreau să vă spun că unica modalitate reală de stopat corupția judecătorilor, procurorilor, deputaților, miniștrilor la nivel înalt este pedeapsa cu moartea și confiscarea averii nu numai până la a treia generație de rudenie, dar chiar, în unele cazuri, și a cumetrilor. Pentru că unii nu-și scriu averile numai pe frați și pe surori, au ajuns la acea că frate cu soră nu se mai împacă în țara asta săracă, cumătru cu cumătru nu discută. Înainte, știți cum era, dacă își construia unul în sat o casă, venea tot satul și-l ajuta, dar acum oamenii sunt atât de înrăiți și totul e atât de politizat!

La noi, corupția se poate de stopat într-un an de zile numai așa!

Și celor care spun că pedeapsa cu moartea nu este normal, le amintesc: și în America este pedeapsa cu moartea, și în Singapore. Noi acuma nu ne propunem deodată să eliminăm corupții, scopul nostru e să-i speriem, ca ei să se gândească că nu ne mai jucăm cu dânșii. Astăzi, când îi spui unui judecător ai ai grijă, că-ți dau 15 ani de pușcărie, el se râde, pentru că are 15 cumărti judecători și 20 de cumătri procurori! El o să stea închis?! Dar când o să știe că este pedeapsa cu moartea, o să se mai teamă să fie judecător și o să depună mandatul singurel zicând mulțumesc, eu nu mai vreau să fiu judecător. O să fie nevoie să dăm anunțuri: Cine vrea să fie ministru? Dar cine vrea să fie deputat? N-o să vrea lumea să se rupă așa cum se rup acum, ca în business, să investească 500 de mii de euro, ca pe urmă să scoată cinci milioane. De aceea eu sunt convins că unica soluție de a stopa corupția rapid, într-un an, este numai pedeapsă cu moartea.”

Europa Liberă: Ce părere aveți Dvs. despre votul din diaspora și votul din regiunea transnistreană?

Andrei Donică: „Noi suntem moldoveni, indiferent unde ne aflăm, și ceea ce se face acum, lupta aceasta cu diaspora, care este în Rusia, care este în Transnistria, care este în Europa, oriunde s-ar afla moldovenii, ei au dreptul, conform Constituției, la vot. Noi înțelegem că diaspora trebuie cât mai mult să voteze, trebuie să fie deschise secții de votare, dar, în același timp, nu avem dreptul să participăm în luptele politice pe care le fac cei din stânga, și cei din dreapta, care luptă numai pentru electoratul lor.”

Europa Liberă: Dar care ar fi scenariul cel mai bun pentru reglementarea transnistreană?

Andrei Donică: „Reglementarea transnistreană este o problemă foarte complicată și noi, ca mișcare nouă, care vrem să ne implicăm în viața politică și să schimbăm ceva pentru oameni, noi înțelegem că cine spune că vom rezolva repede problema transnistreană minciunește.

E o problemă foarte complicată...

În primul rând, trebuie de ajuns la puterea statului, de intrat în esența tuturor documentelor top secret, să vedem care sunt problemele, care sunt soluțiile. Dar, de fapt, ceea ce ne povestesc nouă, despre 5+1, 5+2, tot asta este politică la nivel mare.”

Europa Liberă: Când ați fost ultima dată în stânga Nistrului?

Andrei Donică: „În stânga Nistrului am fost poate cu vreun an în urmă.”

Europa Liberă: Și cu ce impresie v-ați întors?

Andrei Donică: „Practic, nimic schimbări. Oamenii spun că e puțin mai ieftină viața, adică comunalele, energia electrică.”

Europa Liberă: Dar știți de ce?

Andrei Donică: „E și normal că știm, că plătim tot noi, din bugetul nostru, toate schemele astea, gazul îl plătim noi, Rusia vrea să încaseze de la MoldovaGaz datoriile pentru gazul consumat în Transnistria. Dar problema cea mare a fost în conducerea statului nostru, care a permis toate astea.”

Europa Liberă: Bine, dar cei care vor să vină în politică, ei trebuie să vină și cu soluții pentru problemele durute.

Andrei Donică: „Credeți-mă, toți cei care povestesc că au soluții pentru Transnistria, ei de-ar putea să dea o pensie normală pentru bătrânica de la noi din sat! Ce fel de Transnistrie, ce poate el face acolo? Nu face nimic de 30 de ani, nu e real! În primul rând, din punct de vedere economic, acuma trebuie de făcut așa ca transnistrenii singuri să vrea să trăiască cu noi bine.

Problema asta la nivel politic unde sunt implicate alte state, clar că acolo e Rusia, și vine unul, Mihai Ghimpu sau altcineva, și povestește că el o să rezolve cu Transnistria, el, care cu Chișinăul n-a putut rezolva! De aceea, despre ce vorbim acum? Trebuie să punem accentul pe un trai decent la noi, ca și cei din Transnistria să vrea un trai decent.”

Europa Liberă: Câți bani preconizați să cheltuiți în această campanie electorală?

Andrei Donică: „Noi, la moment, nu avem în fondul electoral cont deschis, deoarece deocamdată nu am preconizat suma fixă, câți bani vom cheltui sau dacă, îndeobște, vom cheltui bani în această campanie.”

Europa Liberă: Dar se poate de făcut campanie electorală fără bani?

Andrei Donică: „Se poate. Acuma se poate, deoarece majoritatea televiziunilor sunt, practic, obligate, prin lege, să mai invite și reprezentanți ai altor partide sau mișcări social-politice, cum suntem noi, care până acum n-au fost în vizorul lor. Campania noastră electorală constă în aceea ca mesajul nostru să ajungă la cetățeni și noi să fim aceia care-i ajutăm cu juriști, pe gratis, pentru a obține minimul de trai decent, adică pentru pensionari, 4855 de lei, pentru că ceea ce povestesc acuma, că pensia minimă e de 2000 de lei, e o minciună.”

Europa Liberă: Sunteți un concurent electoral antisistem?

Andrei Donică: „Anti sistemul acesta, corupt, care este la noi. Dar cei care spun că sunt total antisistem și vor să schimbe totalmente, asta nu e real. Poți să repari sistemul, ca să lucreze în direcția corectă. Credeți-mă, eu în viața mea am luptat foarte mult și am ajuns în multe locuri și subsoluri ale acestui stat, de aceea eu știu ce vreau să fac. Noi doar vrem ca să reparăm sistemul, ca el, încet-încet, să lucreze și pentru oameni, nu doar pentru partide.”

Europa Liberă: Numele Dvs. a devenit cunoscut atunci când ați aruncat cu găleata cu lapte?

Andrei Donică: „Da, cu toate că până atunci tot am fost activist civic.”

Europa Liberă: Regretați acel caz, când ați aruncat aruncat laptele peste ministrul de finanțe, actualmente guvernator al Băncii Naționale?

Andrei Donică: „Nu regret deloc. Atunci am făcut-o din suflet și îmi pare că strigătul meu s-a regăsit în sufletul majorității moldovenilor, deci, până la urmă, regret doar una, că acel personaj astăzi a ajuns acolo, la Banca Națională, unde este adunat, practic, tot cash-ul. Țineți minte cum au fost protestele, sute de mii s-au adunat, dar până la urmă oamenii nu au avut nimic de câștigat.”

Europa Liberă: Cine ar trebui să facă o majoritate postelectorală?

Andrei Donică: „Eu nu mai cred nici într-un partid politic. Pentru noi toate partidele politice sunt la fel. Sunt foarte bucuros că noi suntem unica organizație social-politică, nu partid politic, care o să fim pe buletinul de vot și sunt sigur că, până la urmă, alianța n-o s-o decidă nici liderii partidelor, nici liderii partidelor, ci doar ambasadorii.”

Europa Liberă: Cine ar merita să formeze o majoritate?

Andrei Donică: „Majoritatea politicienilor înțeleg foarte bine că oamenii vor o schimbare. Socialiștii au fost la putere în ultimul timp.

Cu toate că a fost și Maia la putere cu socialiștii...

Majoritatea, ca și noi, vrem o schimbare, dar eu sunt sigur că nici Maia și nici socialiștii n-au să facă schimbarea. Atât. Pentru noi partidele-s toate totuna. Sunt doar interese politice, economice. Stăpânii lor, ambasada europenilor sau ambasada rușilor sau, acum, și americanii se implică, au interesele lor și au partidele lor, la care le fac prin diferite modalități finanțări.”

Europa Liberă: Dar pentru că e vorba de partenerii externi, totuși, să vă întreb, cum ar fi arătat R. Moldova fără asistența din partea Occidentului?

Andrei Donică: „Cel puțin n-ar fi avut atâtea datorii pe capul ei. Și banii n-au fost furați.”