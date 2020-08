Andrei Năstase (PDA): voi fi „garantul că cei care au furat miliardele vor sta la pușcărie”

Europa Liberă: Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, în studioul Europei Libere de la Chișinău, în ajunul aniversării a 29-a de la proclamarea independenței. Cum arată statul R.Moldova la această aniversare?

Andrei Năstase: „Din păcate, altfel decât ne-am dorit cu toții. Nu este atât de independent, nu este atât de liber și de suveran cât este declarat în Constituție și cât ne-am fi dorit cu toții. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să luptăm, să muncim în continuare, așa cum au făcut-o generațiile anterioare, așa cum am făcut-o eu și colegii mei din Platforma DA în ultimii zece ani de zile, astfel încât RM să ajungă într-adevăr independentă, suverană și integră din punct de vedere teritorial.”

Europa Liberă: De cine și de ce este dependentă?

Andrei Năstase: „De foarte mulți factori, de așezarea politică, de trecutul nostru într-un imperiu și încă neruperea noastră de acest imperiu. De fapt, sunt foarte mulți factori. De faptul că nu am fost atenți atunci când ne-am declarat independența, încât să avem o lege a lustrației, iar în structurile de stat să nu mai acceadă cei care au făcut poliție politică sau lucruri rele pentru țară, pentru oameni. Nu am făcut apoi o lustrație la clasa politică nouă, oameni care s-au demonstrat a fi niște hoți. Sunt foarte multe lucruri care, dacă erau făcute altfel, dacă în fruntea statului ar fi venit și alte persoane, să nu spun total altele, lucrurile ar fi fost cu totul altfel.”

Europa Liberă: Dar au știut cetățenii RM ce vor, pentru că societatea este dezbinată, pentru că există această Transnistrie, pentru că mai multe lucruri duc Moldova mai degrabă înapoi decât înainte?

Andrei Năstase: „Cetățenii RM au știut în permanență ce-și doresc. Toată lumea și-a dorit în permanență o viață mai bună față de ziua de ieri, nu-i așa? ”

Europa Liberă: Da, și un milion și-au găsit viața mai bună peste hotare...

Andrei Năstase: „Pentru că n-a avut aici cine să le-o facă. Oamenii își doreau o viață mai bună, dreptate, bun-simț, își doreau ca aici niște conducători să slujească statul, și nu să-și transforme statul într-un slujitor. Ce s-a întâmplat însă?

Cine încearcă să dea vina pe oameni, greșește.

Aparent, am avut niște legi bune. Aparent, am avut niște parteneriate străine bune. Doar că în fruntea statului au tot venit oameni care au încurcat buzunarul statului cu buzunarul propriu. Au încurcat care este menirea unui stat, au încurcat care este menirea unui conducător, ce-ar trebui ei să facă pentru acel stat, pentru oamenii care l-au ales, l-au desemnat într-o anumită postură. Cine încearcă să dea vina pe oameni, greșește.

Europa Liberă: Cine ne dezbină societatea?

Andrei Năstase: „Politicienii, întâi de toate. Politicienii de toate culorile. Marea majoritate a politicienilor, ca să nu spun cvasitotalitatea lor, asta fac: dezbină, pentru a ajunge la putere. Dezbină, crezând că așa pot ei obține niște rezultate, iar mai apoi să facă niște lucruri bune pentru țară (probabil, unii, bine intenționați). Așa ceva nu a fost niciodată, am avut experiența anilor trecuți. O bună experiență, pe care am trăit-o cu toții, a fost 2015 până în 2019. Atunci când a existat un grup care se numește Demnitate și Adevăr. Și a făcut tot ce i-a stat în puteri ca societatea noastră să fie unită, ca forțele politice declarate democratice, proeuropene, românești, naționale, cele care sunt de factură democratică, să fie unite, să se unească în jurul unui proiect de țară, bunăoară în jurul unui candidat comun la alegerile prezidențiale. În timp ce noi am făcut acest lucru, și am făcut concesii, și am făcut cedări ca să ne unim în jurul acestei cauze, alți politicieni au văzut această unitate ca pe un interes personal, partinic, de grup. Ceea ce noi uneam în jurul unui proiect de țară, ei încercau să unească tot ce se poate de unit în jurul lor, iată aici a fost diferența.”

Europa Liberă: Dar cine sunt ei?

Andrei Năstase: „Toți, cu excepția Platformei DA, absolut toți s-au gândit la ei, ăsta este purul adevăr. Dar știți de ce rămâne același adevărul? Pentru că este confirmat prin fapte, prin dovezi concludente, pertinente iar aceste dovezi sunt sacrificiul zecilor, sutelor de mii de oameni care nu au stat în cabinete ministeriale, nu au stat în parlament atunci când în R.Moldova se fura, când R.Moldova era transformată într-o spălătorie a mafiei rusești, aceste zeci și sute de mii de oameni au ieșit în stradă. Ei nu au ieșit în stradă pentru un domn sau pentru o doamnă, pentru un lider politic, politician, candidat, ei au ieșit în stradă pentru o cauză. Marea mea durere este că tot ce-am construit în 10 ani de zile riscă să se năruie. Nu din cauza mea, nu din cauza celor cu care am construit, nu din cauza cetățenilor... ”

Europa Liberă: Ce s-a construit în acești 10 ani?

Andrei Năstase: „... ci din cauza unor politicieni. Ce s-a construit? ”

Europa Liberă: Da...

Andrei Năstase: „O stare de spirit în societate! O stare de spirit care a dat rod în 2018, care a însemnat candidat comun la primăria Chișinău. Am câștigat Chișinăul împreună, împotriva celui mai odios regim oligarhic pe care l-a avut R.Moldova până în prezent. Apoi, efortul nostru de aproape zece ani de zile a dat roade în 2019, atunci când Blocul ACUM, creația celor două partide, la inițiativa mea și a Platformei DA, a ajuns în parlament cu un număr de 26 de mandate, pe un sistem electoral mixt, care pe mulți îi făcea sceptici că am putea ajunge cu 26.

Apoi, acest sacrificiu, acest lucru pe care l-am făcut cu toții, cu zecile, cu sutele de mii de oameni, ar fi condus la desemnarea la alegerile prezidențiale a unui candidat comun al tuturor forțelor democratice, naționale, proeuropene, astfel încât Dodon să nu aibă nicio șansă, ca Dodon și PSRM să fie trimis în istorie și, de ce nu?, pe banca acuzaților pentru toate relele pe care le-a făcut până acuma.”

Europa Liberă: Insistați și acuma că ar trebui să se identifice un candidat comun, apartinic, pentru a junge concurent real pentru Igor Dodon, dacă-și anunță candidatura pentru...

Andrei Năstase: „Platforma Da nu-și schimbă dezideratele de la o zi la alta...”

Europa Liberă: Dle Năstase, au rămas două luni de zile până la 1 noiembrie. E cu putință să fie identificată o persoană care ar întruni simpatiile tuturor?

Andrei Năstase: „În 2016, cu două săptămâni înainte, în condițiile în care dna Sandu nu s-a retras din cursă, în condițiile în care chezășia succesului nostru era unitatea noastră, a existat un om care s-a retras din cursă, am fost eu acela. S-a putut cu două săptămâni înainte? S-a putut. Dacă s-a putut cu două săptămâni înainte, se poate și cu două luni, și cu o lună, și cu o una și jumătate. Important e să vrei, să-ți pese de acest neam, de această țară, de acești oameni. Important e să-ți pese de familii, a ta, ale altora, de viitorul acestei țări, de viitoarele generații.”

Europa Liberă: Platforma DA și-a anunțat candidatul, este Andrei Năstase.

Andrei Năstase: „Platforma DA a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a avea un candidat comun, al tuturor forțelor. În momentul în care am văzut acest aspect epuizat, am văzut poziția unora, a altora, am văzut reticența unora, care ne spuneau: Dom'le, da, nu-i o problemă să avem un candidat comun, da cine-i acela? Și când îi spuneai că-i altul, - ei, nu, că eu sunt mai bine plasat. Am constatat un egoism fără precedent în RM în ce privește...”

Europa Liberă: Dvs. nu vreți să numiți concret, cu cine ați discutat? Cei care vă urmăresc vor să afle, concret, la cine vă referiți.

Andrei Năstase: „În momentul în care am constatat că acest exercițiu este cu neputință de dus la bun sfârșit, am luat act de decizia altor partide și am declarat: Platforma DA, în aceste condiții, va candida cu propriul candidat și am făcut apel, îl face în continuare, la sprijinul cetățenilor RM pentru candidatul Platformei DA. De ce nu s-a întâmplat, de ce nu au acceptat alții această variantă de lucru pentru viitorul RM? Trebuie întrebați acești domni și doamne.”

Europa Liberă: Între cele două componente care au constituit Blocul ACUM și care, de iure, nu mai există (și de facto, astăzi), sunt lucruri care mai mult le unește sau le dezbină.

Andrei Năstase: „S-a demonstrat că noi avem abordări diferite. N-am să trec în revistă abordările colegilor noștri de la PAS, ele sunt cunoscute. Dânșii au considerat la un moment dat că trebuie să mergem separat, trebuie să ne adunăm doar de la etapă la etapă, și s-a văzut că ne-am unit doar atunci când era interesul partinic personal al cuiva. Noi am fost consecvenți de la apariția Platformei DA ca emanație a protestelor din PMAN, acolo unde s-a dorit un singur partid, nu două, nu trei, nu patru, iată de atunci și până în momentul de față noi suntem consecvenți, avem aceleași principii, deziderate, obiective. Ne dorim ca într-o bună zi în R.Moldova să se trăiască bine.”

Europa Liberă: Ați ars punțile dialogului?

Andrei Năstase: „Nu, eu nu ard punțile cu nimeni pe lumea asta. Pentru că mi-a fost hărăzit să vin pe astă lume nu pentru a mă certa, ci, dimpotrivă, pentru a uni, pentru a crea o familie, pentru a face niște copii, pentru a da speranță acestei nații, mica mea contribuție.”

Europa Liberă: Deci, compromis azi mai găsiți sau nu mai găsiți.

Andrei Năstase: „Sunt omul compromisului. Nu negociez principiile și valorile, dar sunt un om al compromisului atunci când este vorba de interesul public, interesul național, interesul cetățenilor.”

Europa Liberă: Unii experți spun că Andrei Năstase ar fi un pic supărat pe cei care fac sondajele, că nu se regăsește printre candidații cu șanse...

Andrei Năstase: „Dacă ați putea să dați și numele acelor experți, cine sunt ei? Noi am văzut foarte mulți oameni, politicieni, care au făcut atâta și atâta rău pentru țara asta...”

Europa Liberă: Dar de ce credeți că Andrei Năstase nu se regăsește în primii cinci?

Andrei Năstase: „Nu sunt supărat pe cei care fac sondajele, nici măcar pe cei care le comandă. Supărarea mea mare e că această societate, în continuare, rămâne manipulată, intoxicată cu știri false, inclusiv cu asemenea sondaje. Și am să vă aduc aminte de perioada din 2018, de la campania pentru primăria Chișinău. Aceiași oameni comandau sondajele, aceiași oameni făceau sondajele, aceiași oameni mă dădeau la subsolul clasamentului și aceiași oameni nu au răspuns până în momentul de față pentru ceea ce au făcut în momentul când am câștigat primăria Chișinău.

Iată de ce, în momentul când voi ajunge președinte vor răspunde pentru ilegalități și aici nu mă refer la cel care face sondaje, știri false. Nu. Voi face tot ce-mi stă în puteri, prin inițiativele pe care le poate avea președintele, și împreună cu echipa mea din parlament, voi face așa încât spațiul mediatic se va curăța, justiția va fi justiție pentru toți, legea să fie egală pentru toți. Nimeni nu va fi mai presus decât altul. Astea sunt intențiile mele.”

Europa Liberă: Ce poate face președintele într-un stat cu formă de guvernare parlamentară?

Andrei Năstase: „Exact ceea ce-i oferă Constituția. Președintele reprezintă interesele statului în exterior. Am o deschidere foarte bună în România, cei cu care, atât cât voi exista eu într-o funcție sau alta, vom avea un parteneriat strategic, avem niște relații foarte strânse cu Europa, cu SUA, va trebui să stabilim niște relații foarte bune cu vecinii noștri ucraineni, care au fost stricate de acest Dodon, dar și de Plahotniuc mai înainte.

Președintele R.Moldova trebuie să asigure securitatea, trebuie să asigure integritatea națională, trebuie să asigure independența statului R.Moldova, integritatea teritorială, dar președintele mai are și niște prerogative. Are decretul la îndemână, are inițiativa legislativă, pe care o voi pune în aplicare împreună cu colegii mei din Parlament.”

Europa Liberă: Inițiativa legislativă e cu șanse dacă are și majoritate parlamentară.

Andrei Năstase: „Dacă-ți dorești foarte-foarte tare, dacă vrei să elimini colțurile, să găsești niște soluții bune pentru oameni – și fără majoritate poți să obții acest lucru. În consiliul municipal am obținut câte ceva. La Parlament, am să vă aduc un amendament al dnei stela Macari, toată lumea se opunea, într-un final, aveam 49 voturi. Până la urmă, s-au găsit 51. Trebuie să perseverezi, să faci tot ce depinde de tine. De restul are grijă Dumnezeu și cei din jurul tău. Dar credeți-mă că după ce un președinte ales de întregul popor va ajunge în fruntea statului, - nu ales așa cum își doresc unii sau alții finanțați din exterior, cu manipulări, cu fake news; când e un președinte susținut de oameni, va avea atâta autoritate, încât nu va crâcni nici o fracțiune din parlament, dacă vei veni cu proiecte bune pentru oameni, pentru țară, pentru viitorul acestui stat.”

Europa Liberă: Dacă veți câștiga mandatul de președinte, unde veți merge în vizită peste hotare?

Andrei Năstase: „Când voi câștiga mandatul de președinte, întâi de toate mă voi clarifica cum stau lucrurile acasă. Vedeți această implicare nesăbuită a președintelui în criza economică, în criza sanitară, în criza socială. Aici trebuie puse la punct anumite lucruri, nu poți să lași țara și să te duci. Și mai apoi, bineînțeles, va trebui să ai grijă de relațiile cu vecinii, întâi de toate România, Ucraina, și, bineînțeles, după asta, partenerii noștri tradiționali, UE și alții, ca să restabilim niște relații corecte, care în momentul de față suferă foarte și foarte mult.”

Europa Liberă: Președintele moldovean i-a lansat o invitație omologului său rus să viziteze R.Moldova în campania electorală. Bănuiesc că VP nu va da curs invitației, dar s-ar putea, după alegerile prezidențiale, în funcție de cine câștigă mandatul, să răspundă la acea invitație, vine sau nu în R.Moldova. Găzduiți o vizită a lui Putin la Chișinău?

Andrei Năstase: „Nu vorbesc ipotetic. Invitația i-a făcut-o Igor Dodon. Cutuma spune că atunci când vine un nou președinte, intră în contract cu omologii săi și atunci se vor stabili toate contactele. Eu v-am spus care sunt prioritățile mele: parteneriatele strategice cu România, cu UE, cu SUA și, bineînțeles relații reciproc avantajoase pe dimensiunea economică, culturală, având în vedere diaspora noastră numeroasă din Rusia. Și cu Rusia, și cu Ucraina, și cu Belarus. Dacă vorbim despre baltici, am o relații foarte și foarte strânsă.”

Europa Liberă: Dosarul moldo-rus include mai multe aspecte, mai multe probleme și oricum va trebui și un dialog la nivel înalt între doi șefi de stat.

Andrei Năstase: „Bineînțeles.”

Europa Liberă: Ce v-ați propune să discutați cu VP?

Andrei Năstase: „Ceea ce ne dezbină, ceea ce ne ofensează, ceea ce ne face ca noi, mai ales din cauza unor politicieni iresponsabili, am ajuns să rămânem în continuare vasalii Rusiei. Aici este o mare problemă. Și, spre deosebire de mulți politicieni sau oameni de stat din R.Moldova, care au stat, din păcate, prea mult în genunchi, nu voi sta niciodată în genunchi în fața nimănui, nici măcar în fața unui exponent al Rusiei. Ceea ce vreau să spun însă, sunt niște probleme care, dacă ar fi avut o altă abordare din partea R.Moldova, puteau fi rezolvate. Problema transnistreană trebuie văzută în permanență prin prisma interesului R.Moldova, a cetățenilor R.Moldova și, bineînțeles, prin prisma constituției actuale. De ce i-ar trebui dlui Dodon să insiste pe o neutralitate excesivă sau dincolo de neutralitatea stabilită de Constituția R.Moldova? De ce? Cui priește acest lucru?”

Europa Liberă: Adică vă referiți că el, unii spun că sfătuit de Kremlin, cere recunoașterea neutralității?

Andrei Năstase: „Neutralitatea este în Constituție, ea nu trebuie recunoscută de nimeni. Exces de zel se cheamă treaba asta. Și-apoi să nu uităm că a fost primul, în condițiile când nimeni nu dorea să recunoască acest lucru, aici este foarte important și atrag atenția cancelariilor externe, au existat forțe din țară și din străinătate care ar fi dorit ca balișoi paket, care a fost promovat de Igor Dodon să rămână discret. Balișoi paket. Nu-i dau denumire acum, ca să nu fiu acuzat de vreo colegă de-a mea că nu știu ce-am spus eu despre Berlin, despre Germania.”

Europa Liberă: Ce ar cuprinde acel pachet mare?

Andrei Năstase: „Cuprindea o altă formulă de federalizare a R.Moldova, așa cum și-o dorea Kozak în 2002 și nu a trecut. Dar toți politicienii din R.Moldova, atunci, și-ar fi dorit ca acest pachet să rămână discret. Întrebarea mea e de ce doar eu și colegul meu Igor Munteanu, împreună cu Platforma DA, am fost cei care am deconspirat acest balișoi paket, de ce restul tac, care sunt interesele ascunse?”

Europa Liberă: Vă referiți la colegii Dvs. din PAS?

Andrei Năstase: „Mă refer la toți politicienii.”

Europa Liberă: Cine sunt acei toți?

Andrei Năstase: „Toți, doamnă! Până când nu am ieșit eu cu PDA să vorbesc despre acest pachet, toată lumea l-a pus acolo și spunea: da nu există. Există, nu există etc. Da numai să nu iasă să spună. Aici este un mare semn de întrebare. Atât cât noi vom avea abordări duplicitare, PDA ceea ce spune la televizor, aceea are și în program, aceea are și în statut, aceea are și în obiectivele sale.”

Europa Liberă: Dacă Andrei Năstase ajunge președintele R.Moldova, va merge la Tiraspol, va invita liderul de la Tiraspol la Chișinău?

Andrei Năstase: „Andrei Năstase, când a ajuns ministru de externe, a făcut ceea ce n-au făcut alți miniștri pe parcursul ultimilor șapte ani, a mers acolo unde este teritoriul R.Moldova, la Tighina. Am mers la comisariatul nostru. A fost o surpriză pentru polițiștii noștri, căci în ultimii șapte ani de zile nimeni n-a fost la ei. Cetățenii R.Moldova se află pe ambele maluri ale Nistrului. Iată, de drag de cetățenii țării mele, sunt gata să mă duc oriunde, nu doar la Tiraspol și nu doar la Bender.”

Europa Liberă: Vă întrebam dacă ați iniția un dialog cu liderul secesionist de la Tiraspol.

Andrei Năstase: „Atâta timp cât în formatele de dialog pe problema Transnistriei intră experți internaționali, reprezentanți ai mai multor state – intră și acest exponent al RMN – bineînțeles, ești obligat să discuți cu toată lumea. Și eu nu voi face excepție, pentru că trebuie găsite soluții la probleme. Bineînțeles, nu de pe poziții de egalitate, așa cum s-a întâmplat la Condrița, cu Igor Dodon și Krasnoselski. Când voi ajunge președinte, eu voi fi președinte în țara asta și nu Krasnoselski.”

Europa Liberă: Ce statut merită regiunea asta?

Andrei Năstase: „Noi avem o lege cvasiunanim acceptată...”

Europa Liberă: Cea din 2005?

Andrei Năstase: „... cea din 2005, cu privire la reglementarea problemei transnistrene. Poate fi îmbunătățită? Cu siguranță, da! Pentru că este cumva la distanță de 15 ani. Eu cred că trebuie să ne clarificăm ce dorim cu adevărat, ce putem oferi cetățenilor din partea stângă a nistrului, astfel încât să se simtă mult mai confortabil într-un stat unitar, cu anumite chestiuni autonome. Așa, bunăoară, avem Găgăuzia, care, iată, funcționează și nu s-a întâmplat nimic. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine la statutul acestei regiuni, astfel încât, în timp, să recuperăm ceea ce am pierdut pe parcursul a 30 de ani.”

Europa Liberă: Ce scheme continuă să mai activeze?

Andrei Năstase: „Asta trebuie să-i întrebăm mai mult pe cei de la guvernare, pentru că ei le mânuiesc, dacă vă referiți la contrabandă. Am reușit într-o perioada scurtă, de 100 de zile, cât am fost la Ministerul de Interne, să aducem nivelul contrabandei de țigări la la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani, o spun statisticile internaționale, inclusiv instituții din România, care au salutat acest lucru. este o problemă că avem o fâșie de vreo 400 de km neacoperită cu Transnistria, iată acolo se fac foarte multe lucruri, dar dacă le închizi oleacă oxigenul în partea cealaltă, bineînțeles că...”

Europa Liberă: Schemele de contrabandă sunt dirijate de exponenți și de pe un mal și de pe altul al nistrului?

Andrei Năstase: „Categoric!”

Europa Liberă: Și atunci, interesul ca această gaură neagră să existe...

Andrei Năstase: „Avem experiența tristă a lui Plahotniuc cu partenerii săi din Transnistria, așa cum cunoaștem și experiența tristă a oficialităților de acolo cu oficialităților de aici. Atâta timp cât nu vom avea interesul național mai presus de interesele noastre trecătoare, lucrurile vor fi la fel, așa că avem un cadru cadru normativ, așa cum este el. Dar spunea cineva, dom'le , poți avea legi rele, dar dacă ai niște oameni buni la guvernare...”

Europa Liberă: Nu se întâmplă lucruri urâte.

Andrei Năstase: „Poți să ai legi foarte dure, dar dacă ai niște criminali la guvernare, se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat pe timpul lui Plahotniuc, ceea ce se întâmplă pe timpul lui Dodon, aceasta este marea problemă. De aceea, îndemnul meu către cetățenii R.Moldova e să ieșim din această hipnoză în care am fost în permanență introduși. Metodic, sistematic, și mai ales înainte de alegeri, unele sau altele, în care s-au creat tot felul de perechi. Dom'le , ori e laie, ori e bălaie! Ia, hai, fraților să mai alegem și altceva! Ia, hai să ne mai gândim și la noi, cetățenii R.Moldova.

Să ne mai gândim și la țara asta, și la viitorul ei. Mai puțini la interesele Rusiei, mai puțini la interesele poate și a unor state din Occident.

Să ne mai gândim și la țara asta, și la viitorul ei. Mai puțini la interesele Rusiei, mai puțini la interesele poate și a unor state din Occident. Ia, hai să ne gândim la R.Moldova, la societatea asta, la națiunea noastră, hai să vedem care sunt perspectivele apropierii dintre cele două maluri ale Prutului, prin niște proiecte serioase, pentru că ținem totuși de același spațiu cultural, istoric, lingvistic etc. Iată, în proiectul meu de țară există un deziderat, și anume ca pe perioada mandatului meu de președinte toate satele, toate comunele, toate orașele din R.Moldova care își vor dori un parteneriat, o înfrățire cu satele din România, să se întâmple acest lucru. Și aceste înfrățiri trebuie extinse și la nivelul Europei.”

Europa Liberă: O jumătate din primării sunt deja înfrățite cu administrații locale de peste Prut.

Andrei Năstase: „O bună parte sunt înfrățite, O bună parte rămân înfrățite doar pe hârtie, o bună parte nu sunt înfrățite, și iată, eu am demarat acest proces, am în portofoliu de câteva săptămâni încă opt sate, care sunt în lucru în momentul de față, dar, ceea ceea ce spuneam, este foarte important ca prin proiecte viabile să putem schimba această dimensiune a apropierii celor două maluri ale Prutului. Am făcut acest lucru când eram la ministerul de interne, prin proiectele SMURD, am făcut prin unificarea procedurilor cu colegii noștri de la frontieră și iată au venit rezultate, am făcut ân demersurile mele de eliberare a tronsoanelor de intrare și de ieșire de la vama Leușeni și Sculeni, astfel încât să se circule foarte ușor. Deci, avem nevoie de proiecte ai căror beneficiari finali să fie totuși cetățenii.”

Europa Liberă: Mulți politicieni au răsuflat ușor atunci când a fugit din R.Moldova Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Iată că în ultimul timp se discută tot mai intens despre revenirea lor și că ar putea chiar să fie în interesul unor candidați care-și vor dori fotoliul de președinte. Admiteți că s-ar putea întoarce și Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor?

Andrei Năstase: „Dna Ursu, lucrurile sunt atât de grave, dar gravitatea lor vine de la iresponsabilitatea unor politicieni de-ai noștri, pentru că dacă cetățenii ți-au delegat această putere, ei te-au împuternicit nu ca s-o iei de la Plahotniuc și s-o dai la Dodon, ei te-au împuternicit ca cu acea putere să le asiguri siguranță, viață mai bună, dreptate, justiție, locuri de muncă, pensii bune, salarii, revenirea familiilor acasă. Asta a făcut poporul R. Moldova, ne-a dat puterea ca s-o punem în slujba poporului. Ce-am făcut noi, unii dintre noi? Au considerat la un moment că, gata, Plahotniuc nu mai este, Șor e fugar, dom᾿le, gata, deja putem să ne jucăm de-a țara. În loc să scrâșnești din dinți și să mergi înainte muncind pentru oameni, muncind pentru statul al cărui cetățean ești...”

Europa Liberă: Dvs. credeți în revenirea lor?

Andrei Năstase, care va fi garantul că cei care au furat miliardele vor sta la pușcărie.

Andrei Năstase: „Eu cred în Dumnezeu și în înțelepciunea poporului meu și sper că foarte curând, peste două luni, în fruntea statului R. Moldova va veni Andrei Năstase, care va fi garantul că cei care au furat miliardele vor sta la pușcărie și nu vor veni și se vor plimba printre noi. Pentru că asta s-a întâmplat.”

Europa Liberă: Asta trebuie s-o facă justiția...

Andrei Năstase: „O secundă! Am spus că va fi garantul că acest lucru se va întâmpla. Pentru ca să se întâmple acest lucru, bineînțeles, vom recurge la reformarea corectă, nu neconstituțională a justiției, dar constituțională. La o reformare a procuraturii corectă, constituțională. Dar cel mai important, în primele zile ale mandatului de președinte al lui Andrei Năstase, va fi continuată punerea în aplicare a hotărârii Parlamentului RM cu privire la starea de captivitate a statului. O hotărâre a parlamentului, care a fost inițiată de mine cu mult timp în urmă, elaborată de mine și de colegii mei din Platforma DA, susținută de o majoritate parlamentară, valabilă până astăzi, care a dat roade, la insistența mea și a colegilor mei din Platforma DA, în ce privește un procuror interimar, care văd că este asumat acuma de alții.

Când era de luat pietre în cap în campania electorală, Năstase era de vină, dar acuma își atribuie alții niște lauri pe care nu-i merită. Doi. A dat roade această hotărâre a Parlamentului cu privire la starea de captivitate în cadrul Curții Constituționale. Prin ea am reușit să-l alungăm pe Harunjen, să-i alungăm pe toți cei de la Curtea Constituțională și să instalăm la Curtea Constituțională nu pe bază de concursuri, care era din start clar că sunt păguboase, ci prin asumare. Iată câteva aspecte care au fost realizate prin punerea în aplicare a ei.”

Europa Liberă: Igor Dodon a spus dăunăzi că fără contribuția lui Vladimir Plahotniuc nu avea să părăsească RM. Eu vă întrebam, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor ar putea să-l sprijine pe Igor Dodon în campania prezidențială, eventual, dacă ar bate palma sau prin interpuși?

Andrei Năstase: „Dna Ursu, eu pot să vă vorbesc despre mine. Niciodată nu-și va permite Plahotniuc sau Ilan Șor sau alți bandiți ai acestei lumi să mă sprijine pe mine. Iar în ceea ce-i privește pe alții, întrebați-i pe ei. În ceea ce mă privește, aveți garanție. În ce-i privește pe alții, nu pot garanta pentru nimeni, pentru că știu, și dumneavoastră cunoașteți, nu există pe lumea asta un dușman mai mare al lui PLahotniuc, decât am fost și rămân eu în continuare. Și probabil că Șor e tot acolo, pentru că ei probabil la pachet trebuie luați. Dacă nu cumva Șor va trebui să vorbească mai nainte...”

Europa Liberă: Au plecat ambii pe aceeași cale din RM?

Andrei Năstase: „Nu, separat. Din păcate, foarte multe ezitări. Acuma trebuie să-i spun lui Igor Dodon (dacă tot se dă țanțoș că datorită lui etc.), ezitările și târgurile care le făcea cu Plahotniuc în acea perioadă au făcut ca Plahotniuc să reușească să plece înainte ca noi să instalăm guvernul. Asta-i adevărat, asta trebuie s-o înțelegem, pentru că, dacă nu erau acele târguri paralele, și cu federalizarea, și cu restul aspectelor, pe care le cunoaște toată lumea, s-ar fi putut face acest lucru ceva mai înainte. Dar, oricum, eu am fost cel care am decontat cel mai mult această majoritate conjuncturală cu socialiștii la alegerile de la Chișinău. Toată lumea credea atunci că eu am fost cel care m-am aruncat în brațele socialiștilor – și asta nu-i adevărat. Eu am fost cel care am condiționat la sânge, dacă vreți, acea majoritate. Nu am dat socialiștilor nici externele, nici comisiile cele mai importante din parlament – securitatea, juridică, externe, buget și finanțe – nu am acceptat toate mofturile lui Dodon. În timp ce alții erau mai dispuși. Eu nu am ieșit împreună cu Platforma DA să spun că susținem necondiționat candidatura dnei Greceanîi la funcția de președinte, în condițiile în care făcusem promisiunea publică, nu eu, alții, că vom accepta doar președinte al parlamentului și doar premier. Sunt multe lucruri de spus, dar vă spuneam la începutul emisiunii noastre, în momentul în care nu voi mai avea această haină, poate îmi va fi mai ușor să spun, nu voi înceta însă să spun adevărul, indiferent pe cine supără sau nu.”

Europa Liberă: Pentru că nu s-au convocat în ședință deputații, s-a inițiat un dialog pe platformă parlamentară între trei entități: fracțiunea PAS, fracțiunea Platformei DA, democrații și socialiștii.

Andrei Năstase: „Într-adevăr, a fost o inițiativă a Platformei DA, a lui Alexandru Slusari, în principal...”

Europa Liberă: Meritul și l-au atribuit democrații și Pavel Filip.

Andrei Năstase: „Inițiativa Platformei DA a fost să organizăm o ședință extraordinară a parlamentului, care să se ocupe în mod prioritar de agricultură, de situația cu această secetă nemiloasă. Iar drept reacție la inițiativa noastră de a vorbi în parlament, pe această platformă parlamentară, de a găsi soluții pentru țară, de a găsi soluții și în domeniul pandemic, și în domeniul bugetar (era nevoie de niște rectificări bugetare), ca reacție la propunerile judicioase ale Platformei DA a venit propunerea PD de a discuta în mai multe grupuri de lucru. Platforma DA, ca de fiecare dată, a rămas consecventă. Am spus discutăm, pentru că este în interesul cetățenilor, despre agricultură, asta este prioritatea zero, pentru că oamenii deja erau în stradă, deja erau veniți cu tractoarele și cu semănătorile. Și-atunci era absolut normal ca pe bază de dialog și a presiunii cinice democrate venit din toată țara, s-au obținut niște rezultate. Ceea ce nu voiau guvernanții să dea, iată că au dat, la inițiativa, cu efortul plenar al Platformei DA, cele 200 mil. lei, care au fost până la urmă atribuite. Din punctul nostru de vedere, e puțin, dar mai mult decât nimic. Au fost atribuite și cu suportul Platformei DA și în principal al lui Alexandru Slusari, care este un om extraordinar și muncește și luptă pentru interesele altora, așa cum o face pentru sine și pentru familia sa.”

Europa Liberă: Și cei patru discută pe această platformă, inclusiv pentru a se depăși situația critică din agricultură, din sănătate, modificări la codul electoral, pregătirea pentru o bună desfășurare a campaniei prezidențiale, asta am înțeles că și-au dorit.

Andrei Năstase: „Noi am acceptat discuția pe acest subiect. În continuare am văzut că au venit recomandările comisiei de la Veneția. Suntem dispuși și chiar am făcut un apel public, dacă ați văzut, zilele astea, un apel public la unitate a tuturor forțelor și de la conjugarea eforturilor, astfel încât să protejăm votul liber exprimat al oamenilor, să nu admitem votul organizat din Transnistria și din alte părți, votul cumpărat, corupția etc. Iată ce sprijinim în continuare, dar pentru asta, bineînțeles, este nevoie de organizarea ședinței extraordinare a parlamentului. În rest, nu avem nimic cu socialiștii. Noi am fost cei care i-am scos la liman, ca să spun așa, le-am arătat adevărata față, și noi suntem cei care o să-i ducem în istorie, dar înainte de asta în opoziție.”

Europa Liberă: De ce v-am adresat această întrebare? Pentru că unii guvernanți au înțeles că s-ar putea constitui o majoritate largă și să nu se mai ajungă la demiterea guvernului, așa cum a cerut-o PDA prin acea moțiune de cenzură care a eșuat.

Andrei Năstase: „Cine sunt aceia?”

Europa Liberă: Chiar și premierul Chicu s-a arătat mulțumit de acest dialog pe platformă parlamentară.

Andrei Năstase: „E propagandă, e manipulare. Poziția Platformei DA este fermă...”

Europa Liberă: Și Igor Dodon s-a arătat mulțumit că au rămas pe dinafară deputații din Pro Moldova și Partidul Șor...

Andrei Năstase: „Atunci mă bucur că am venit la Dvs. în emisiune și am ocazia să spun adevărul, așa cum este el, curat. Platforma DA, în condiții foarte și foarte dificile pentru țară, atunci când nimeni n-a dorit să-și asume depășirea crizei pandemice, în condiții normale, pe expertiză europeană, pe expertiză coreeană, și alte experiențe foarte bune; când nimeni nu a vrut să-și asume depășirea crizei economice, crizei sociale, Platforma DA a venit și și-a asumat acest lucru. A propus un prim-ministru și o garnitură de miniștri, a propus un program coerent, care necesita sprijinul altor deputați. Din păcate, ezitările colegilor noștri de la PAS au avut o anumită contribuție, ceea ce s-a întâmplat mai apoi a avut o altă contribuție, astfel încât R.Moldova a rămas astăzi cu același guvern controlat de Dodon și care, din păcate, gestionează tot mai rău situația, și cea pandemică, și cea economică, din țară.”

Europa Liberă: Platforma DA, într-adevăr, a răspuns invitației dlui Filip de a discuta temele de stringentă actualitate...

Andrei Năstase: „Da, dar nu de a forma un guvern.”

Europa Liberă: Dar Pavel Filip nu a răspuns atunci când l-ați așteptat să vină și să dea un răspuns clar referitor la dacă se adună sau nu suficiente mandate pentru debarcarea guvernului?

Andrei Năstase: „Vedeți cât de diferiți suntem? Am mers la Pavel Filip personal, i-am explicat care sunt viziunile noastre. Dânsul a ales pentru el și pentru partidul său acea abordare. Asta este și diferența dintre noi, cei din Platforma DA și restul: noi ne asumăm lucruri concrete, importante pentru țară, chiar dacă este practic imposibil. Pentru că, vă rog să mă credeți, este foarte dificil în condițiile actuale, după un deficit de 16-17 miliarde de lei, să scoți țara din impas, s-o pui pe făgașul normalității. Pentru asta trebuie chiar să dai dovadă de sacrificiu. Noi o facem pentru că suntem și oamenii adevărului, și oamenii demnității, și oamenii solidarității, și oamenii acțiunii, și oamenii bunului simț.”

Europa Liberă: Câte zile are majoritatea parlamentară?

Andrei Năstase: „Dumnezeu le știe pe toate...”

Europa Liberă: O să mai încercați totuși?

Andrei Năstase: „Dacă vor exista circumstanțe, altele decât cele pe care le-am invocat, pentru că știți foarte bine că moțiunea de cenzură nu se depune de la o zi la alta, pe aceleași motive...”

Europa Liberă: Și în aceeași sesiune.

Andrei Năstase: „Dacă ne va permite Constituția, dacă ne vor permite circumstanțele, pentru că, să știți că, pe lângă asumarea de care dăm dovadă, noi trebuie și să nu dăunăm, e important. Pentru că, Doamne ferește, dacă tu mergi acum, nu se alege un premier, țara rămâne în haos înainte de alegerile prezidențiale, acestea vor fi organizate în haos. Aici trebuie să tratăm lucrurile, la fel, cu mare-mare responsabilitate, așa cum am făcut-o tot timpul.”

Europa Liberă: Dar, între timp, doi deputați din PD au plecat. E la limită această majoritate, chiar dacă ei rămân în aceeași tabără care constituie majoritatea.

Andrei Năstase: „În ce-i privește pe ei, cât va fi acea majoritate, cine o va reprezenta? Iată, spuneți Dvs. de doi băieți...”

Europa Liberă: Deputați, Andronache și Nichiforciuc...

Andrei Năstase: „Nu știu. Este și chestia asta, ziua se ceartă, da seara numără paralele. Există așa o expresie pe la noi. Nu știu ce vor face. Dar mai puțin important este ce vor face ei, este important ce urmărim noi, care sunt proiectele de viitor, cum putem scoate țara din mizerie. Și atunci apelul nostru nu se îndreaptă către 49, nu se îndreaptă către 51. Apelul nostru se îndreaptă către conștiința tuturor, către dramul de conștiință pe care-l mai are fiecare dintre noi, ajuns în parlament. Toți 100 de parlamentari, pentru că unul este fugar, au promis cetățenilor că vor face bine lor. Haideți să demonstrăm că asta chiar vrem. Și nu ne ținem de interesele partinice, de grup sau personale.”

Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al R. Moldova?

Andrei Năstase: „Bineînțeles.”

Europa Liberă: Cu ce vă mândriți?

Andrei Năstase: „Cu faptul că sunt cetățean al R. Moldova. Cu faptul că m-am născut pe acest pământ, cu faptul că părinții mei, strămoșii mei, sunt aici. Fetița mea s-a născut, știți foarte bine din ce motive, fiindcă a trebuit să părăsim țara atunci când mă persecuta Plahotniuc, s-a născut în Germania.

Ca fetița mea sunt sute de mii de familii, la care mă gândesc zilnic, pe care vreau să le aduc acasă, pe care vreau să le întregesc; acele familii la care nu mă duc doar când vin alegerile. Eu și sunt printre diaspora noastră, sunt printre oamenii noștri ori de câte ori am ocazia, că sunt în Italia, că sunt în Germania, că sunt în Franța, în Grecia, în Israel sau în Rusia. Eu nu doar la alegeri merg acolo. Nu merg să candidez în diasporă doar pentru că acolo se pot lua voturi. Eu sunt alături de ei. Am văzut acuma, și am să fac niște demersuri la Ministerul de Interne. Ce-au făcut cu demersurile mele și ale ministrului de externe anterior către Germania ca permisele de conducere moldovenești să fie recunoscute în Germania? Iată în acea perioadă eram aproape-aproape să rezolv această problemă. De ce a trebuit să-i dăm guvernarea lui Dodon? Știți câte lucruri se puteau face din noiembrie până în momentul de față? Foarte și foarte multe lucruri.

Dar, revenind la întrebarea Dvs., sunt mândru că sunt cetățean al R.Moldova și sunt mândru de faptul că atunci când R. Moldova era supusă celor mai mari atacuri, mișelești, criminale, din partea unor oligarhi ori din partea unor politicieni, eu nu am stat în fotolii guvernamentale, eu nu am stat în Parlament. Eu am stat de strajă egalității, am stat de strajă drepturilor omului. Am stat împreună cu oamenii în stradă, am muncit, am luptat și am făcut tot ce mi-a stat în putere ca răii care au pus stăpânire pe R. Moldova și-și băteau joc de ea să ajungă fugari, iar într-o bună zi să ajungă pe banca de acuzați.

Așa cum am scăpat de Plahotniuc, așa vom scăpa și de Dodon,.

Amintiți-vă de august 2019, atunci am reușit, în vizita mea la Washington, să-l pun pe Plahotniuc și dosarele lui pe masa instituțiilor internaționale de investigație. Iată așa a ajuns Plahotniuc acolo. Acuma Dodon poate să iasă și să scrie pe facebook ce vrea, și alți politicieni la fel. Adevărul însă este că lupta de 10 ani cu acest personaj, iată că, încetul cu încetul, ajunge la bun sfârșit. Așa cum am scăpat de Plahotniuc, așa vom scăpa și de Dodon, dar pentru asta este nevoie de unitatea noastră și trebuie să ne uităm la trecutul celor care au muncit, au luptat și mai puțin la ceea ce ni se spune la televizor. Filmulețe, desene, apeluri din astea sofisticate – nu de-astea avem nevoie. De fapt, avem nevoie de oameni curajoși și de caractere.”

Europa Liberă: Dacă ajungeți în turul doi, Maia Sandu a zis că vă susține. Dacă ajunge ea în turul doi, Dvs. ce faceți?

Andrei Năstase: „Este foarte regretabil că unii politicieni se joacă de-a țara. În 2016 era cu foarte mare ușurință să fac și eu același lucru, dar eu am ales altceva. Eu voi face tot ce este omenesc posibil să ajung în turul doi, să-l bat pe Dodon și să scăp țara, după Dodon, și de sărăcie, și de corupție, și de tot ce are mai rău. La întrebarea Dvs. v-am răspuns cu ceea ce am făcut în 2016. Întrebarea mea este de ce de gesturile pe care le-am făcut noi, cei din Platforma DA, nu sunt capabili și alții? Este o întrebare mereu actuală. Ce vom răspunde la ea, dacă nu vom avea conștiință națională?”

Europa Liberă: Eu v-am întrebat: dacă...

Sper că, într-un final, gestul pe care l-am făcut eu în 2016 va fi făcut și de doamna Sandu.

Andrei Năstase: „Și eu v-am răspuns. Nu lucrez cu ipoteze. Voi face tot ce-mi stă în puteri să ajung în turul doi. R. Moldova are nevoie în momentul de față de oameni care au muncit, care au luptat, care s-au bătut pentru interesele cetățenilor R. Moldova. La propriu, nu la figurat, nu prin mesaje frumoase, nu prin demersuri geopolitice și de altă natură. Și-au răsuflecat mânecile și au luptat pentru oameni. Acei oameni îi găsiți în Platforma DA în momentul de față. Este regretabil că nu avem un candidat comun. Sper că, într-un final, gestul pe care l-am făcut eu în 2016 va fi făcut și de doamna Sandu, astfel ținându-și cuvântul pe care l-a dat în acele fierbinți zile ale lui 2019. Am primit un angajament al doamnei Sandu că mă va susține la prezidențiale. Am considerat că este onest, este corect, se va ține de cuvânt.

Și chiar în aceste condiții, revenind la întrebarea Dvs. de început, chiar și în aceste condiții când aveam acest angajament, am insistat pe o candidatură aprtinică susținută de toate partidele. Ce ar fi făcut acest lucru? Ar fi condus la faptul că toate partidele nu s-ar fi canibalizat între ele. Toate partidele și-ar fi unit eforturile. Oamenii din Platforma DA, împreună cu oamenii din PAS, împreună cu oamenii din PUN, împreună cu oamenii din PLDM, împreună cu oamenii din PL, din PNL, din alte partide, și-ar fi adunat toate energiile într-un pumn, ar fi lucrat pentru un singur candidat, acel candidat ar fi făcut un efort pentru demararea alegerilor parlamentare anticipate, și toate partidele, pe baza acestei experiențe, ar fi putut accede în parlament. Fie împreună, fie separat, dar deja de pe o altă postură, cu un președinte al poporului, cu un președinte al țării și care nu reprezintă interesele altora. Asta am vrut eu în 2016, asta vreau și astăzi.”

Europa Liberă: În 2020, dacă se duelează Sand cu Dodon, pe cine sprijiniți în turul doi?

Andrei Năstase: „Eu nu-mi schimb nici principiile, nici valorile și nici opțiunile de la un an la altul, cum își schimbă unii cuvântul. Nu-mi retrag cuvântul ca pe un like de pe facebook. Eu același rămân, dnă Ursu, cum am fost în în 2016. Cum am sprijinit în 2016, voi sprijini și în continuare. Dar, repet, R. Moldova este deja în 2020. Nu mai este în 2016. Iată de ce, dacă vrem schimbarea, schimbarea nu este la fel, nu este cum a fost ieri, nu este cum a fost alaltăieri, schimbarea înseamnă altceva, iar altceva înseamnă Andrei Năstase. Știu că-i doare adevărul, știu că-i ustură, dar eu n-am să încetez niciodată să-l spun, pentru că dacă eu încetam să-l spun în 2011, în 2012, în 2013, în 2014, în 2015, 2016 și până în prezent, ei astăzi ar fi trăit în aceeași mocirlă, în același dezmăț al lui Plahotniuc. Și pentru ei e bună eliberarea.”