Andrei Năstase: „Am venit să depolitizez Ministerul de Interne, dar nu să epurez”

Europa Liberă: Inițial mă gândeam să începem cu politicul, dar pentru că este acest caz răsunător despre care se discută în presă – găsirea lui Iurie Luncașu împușcat în cap și felul în care se mediatizează acest caz și ce credeți Dvs. că s-a întâmplat, asta, de fapt, o să ne spună poate că ancheta, investigațiile. Dar totuși ce semnale s-au transmis societății, ce trebuie să înțeleagă din ceea ce întâmplă?

Andrei Năstase: „Am fost și eu surprins de modul în care imediat ce s-a produs cazul, la scurt timp s-a ieșit în spațiul public, cineva a avut grijă să se iasă în spațiul public și să încerce să crediteze o singură ipoteză în acest caz. Bineînțeles că este un caz tragic, iar violența care îl înconjoară este de-a dreptul cutremurătoare. Sigur este cunoscut faptul că cel care a decedat face parte din anturajul apropiat al lui Vladimir Plahotniuc. Despre asta a scris presa, despre asta cunoaște opinia publică; presa de investigație chiar a vorbit despre activitățile acestei persoane în domeniul importului și exportului de țigări, în domeniile imobiliare, iată de ce niciuna dintre ipotezele posibile nu este exclusă și apreciez modul în care polițiștii mai întâi, apoi și Procuratura au decis să trateze cazul. A fost intentat un dosar penal în baza articolului 145 al Codului Penal, astfel încât permite examinarea sub toate aspectele a acestui caz, care, bineînțeles, ridică foarte multe semne de întrebare, iarăși prin prisma faptului că nu este un personaj oarecare, este un personaj din imediata apropiere a lui Vladimir Plahotniuc și a grupării sale criminale.”

Europa Liberă: Și mai cu seamă că vor mai continua să apară diferite ipoteze că sunt reglări de conturi, că cineva luptă împotriva cuiva, că guvernarea face presiuni asupra oamenilor de afaceri și șirul acestor ipoteze poate să continue, dar pentru că prea puțin în societatea moldovenească s-a ajuns să aibă o finalitate asemenea cazuri, că s-au mai întâmplat pe parcursul independenței și organele de drept așa și nu au mai spus foarte clar ce s-a întâmplat într-un caz sau altul. De această dată există certitudinea că organele de drept își vor face meseria așa cum cere buchea și spiritul legii?

Andrei Năstase: „Da, eu sunt încrezător că așa cum am stabilit deja, și acum câteva săptămâni în urmă am avut grijă să avem o întâlnire, o discuție cu instituțiile abilitate de stat – și mă refer aici la Serviciul de Informație și Securitate, la Procuratura Generală – pentru a trasa niște linii de cooperare loială între instituții, așa cum o recomandă inclusiv Comisia de la Veneția. Până în momentul de față, această abordare a dat rod și eu sunt încrezător că va da rod și în continuare. Ce aș fi vrut să spun legat de acest caz, sunt sigur că vom ajunge la o finalitate...”

​Europa Liberă: El este în gestionarea Procuraturii...

Andrei Năstase: „...și a Procuraturii, pentru că este un caz de omor, și Procuratura a intervenit. Bineînțeles, altele sunt structurile care vor cerceta, eu vorbesc aici de ofițerii de investigație, se mai fac și alte demersuri pentru a lărgi spectrul de probleme care vor fi examinate și rezolvate. Ceea ce aș fi vrut să spun legat de aceste ipoteze care se aruncă în spațiul public și m-am prins că o parte din conaționalii noștri sunt specialiști pentru orice materie – și fotbal, și anchetă, și tot ce vreți la a comenta. Și asta probabil din motivul pe care l-ați expus, că de-a lungul timpului anchete importante au rămas nefinalizate sau neelucidate pe deplin. N-aș vrea să aduc în discuție cazurile sonore de ceva timp în urmă...”

Europa Liberă: Cazul Butmalai și încă multe, multe alte cazuri.

Andrei Năstase: „Exact, cazul Butmalai, dar și altele, sunt de o vechime mai mare, anii ‘90, când au existat asemenea cazuri și se pare că, în pofida tuturor suspiciunilor, nu au fost încheiate cu o finalitate care să fi pus punct pentru totdeauna.”

Europa Liberă: Ca să se afle adevărul...

​Andrei Năstase: „Exact. Eu sunt încrezător și fac tot ce îmi stă în putere din poziția pe care o am, fără însă a afecta într-un fel sau altul această anchetă de o rezonanță aparte și care necesită cât se poate de multă liniște din partea tuturor, dar absolut din partea tuturor. Tot felul de inepții care s-au aruncat în spațiul public, că în spatele acestui deces s-ar afla conducerea actuală a Republicii Moldova, fac parte dintr-un scenariu bine pus la punct de forțele ostile parcursului nostru civilizat, parcursului nostru european, forțele care în mod democratic au fost debarcate de la putere și iată că suferă și atunci când suferă aruncă în spațiul public tot felul de inepții.”

Europa Liberă: Deputații democrați din Parlament pe parcursul acestor trei luni vorbesc despre presiunile care s-ar face asupra lor, asupra oamenilor din anturajul fostei guvernări, inclusiv asupra oamenilor de afaceri care ar fi simpatizat Partidul Democrat și de aici aceste concluzii.

Credeți că cineva dintre noi sau societatea chiar își propune ca oamenii din anturajul lui Plahotniuc să-și tragă gloanțe în cap? Nu!...

​Andrei Năstase: „Vedeți? Probabil acești oameni judecă după propria lor mărime. Noi suntem altfel. Noi am spus că ne preocupă statul de drept, ne preocupă legea care ar trebui să stea în capul mesei și niciun fel de presiuni, niciun fel de persecuții, niciun fel de epurări de orice natură nu ne sunt proprii, nu ne sunt specifice. Probabil judecă după cum au procedat ei. Noi nu suntem ca și ei, am fost împotriva lor și rămânem în continuare împotriva lor, iar faptul că se produc asemenea evenimente este foarte și foarte regretabil. Credeți că cineva dintre noi sau societatea chiar își propune ca oamenii din anturajul lui Plahotniuc să-și tragă gloanțe în cap? Nu! Oamenii îi vor pe cei vinovați să ajungă pe banca acuzaților, să răspundă pentru ilegalitățile făcute și, bineînțeles, să le fie confiscate averile și un prim pas în acest sens este intentarea acestui dosar pentru uzurparea puterii în stat care ar putea să cuprindă mult mai multă lume decât pare la prima vedere.”

Europa Liberă: Dilema multor cetățeni, totuși o parte din cei care ar fi slujit fosta guvernare sunt dați la o parte, un alt segment sunt lăsați ca să activeze în continuare și deseori vi se reproșează că l-ați lăsat pe dl Purice să-și continue activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și că nu în așa fel s-ar fi înțeles adevărata curățenie în sistem.

Andrei Năstase: „Întrebarea este: cine totuși este în măsură să decidă cum e bine și cum e rău?”

Europa Liberă: Dvs., cei de la putere.

Andrei Năstase: „Da, eu am preluat un minister în care s-au produs și lucruri bune, dar mai cu seamă lucruri proaste, am venit să depolitizez această instituție, dar nu să epurez, nu să mă pretez la epurări de ordin politic, nu știu, să fac o vendetă din activitatea mea. Or, eu am ales să fac această schimbare în timp, sunt adeptul lucrului bine făcut și aceasta necesită mai mult timp, necesită, în același timp, continuitate și memorie instituțională.

Din cei cinci secretari – unul general și alții patru secretari de stat – au plecat toți, cu excepția unuia dintre ei, care a avut de-a lungul timpului de gestionat suportul bugetar de peste 57 de milioane de euro, a avut de gestionat procese puse în derulare cu partenerii noștri de dezvoltare din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și am considerat și foarte multă lume din societate ne dă dreptate că, trecând peste frustrările mele personale, peste supărările mele cu privire la anumite persoane sau personaje am pus mai presus decât orice instituția și statul, iar în definitiv – interesul cetățeanului.”

Europa Liberă: Ați avut o discuție sinceră cu dl Purice să vă spună de ce atâta fărădelegi s-au făcut pe timpul când inclusiv d-lui avea funcții de răspundere?

Andrei Năstase: „Bineînțeles, am avut discuții nu doar cu dl Purice, am avut discuții cu majoritatea oamenilor.”

Europa Liberă: Și care este lămurirea?

Eu nu sunt nici procuror și nici judecător pentru a da sentințe și, cu atât mai puțin, pentru a le executa...

​Andrei Năstase: „Regretă faptul că a îmbrăcat într-o bună zi o haină partinică sau o haină politică și sunt sigur că și suferă din cauza acestui fapt. Dincolo de asta însă avem niște procese de gestionat și atâta timp cât ele sunt gestionate legal, sunt gestionate în conformitate cu cadrul normativ specific Ministerului de Interne și structurilor subordonate, eu nu pot să înaintez alte pretenții. A, dacă se va demonstra că cineva dintre cei cu care am vorbit eu, cei care s-au menținut încă la Ministerul de Interne sau au plecat din Ministerul de Interne se fac vinovați de anumite lucruri ilegale, se fac vinovați de scheme de tot felul, bineînțeles, va veni procurorul și îl va sălta pe fiecare dintre ei și eu nu o să spun decât foarte bine și voi ajuta cu tot ce îmi stă în puteri la desfășurarea acestor procese. Până una-alta, eu nu sunt nici procuror și nici judecător pentru a da sentințe și, cu atât mai puțin, pentru a le executa.”

Europa Liberă: Dl ministru, de când ați ajuns în această funcție, ați demascat scheme despre care se vorbea, se zvonea, se presupunea că există și că mai continuă?

Andrei Năstase: „Da, să știți că chiar de la venirea mea la minister foarte multe au fost trase pe dreapta, cum se spune pe la București, mulți au tras pe dreapta; se mai întâmplă și acum ați văzut operațiunile pe care le facem împreună cu Poliția de Frontieră, împreună cu Serviciul de Informație și Securitate, nu există, probabil, zi în care să nu depistăm asemenea ilegalități. Bineînțeles, demantelarea celor mai importante scheme se produce în timp, pas cu pas, zi de zi.”

Europa Liberă: Dar să ne referim concret – contrabandă cu țigări, contrabandă cu alcool, cu alte produse?

Fac tot ce-mi stă în puteri ca aceste scheme să nu se mai producă pentru viitor...

​Andrei Năstase: „Contrabanda cu alcool, cea care era specifică mai ales nordului și părții ucrainene, încetul cu încetul este contracarată și ați văzut și măsurile pe care le-am întreprins la rădăcină, nu acolo la fruct, ci la rădăcină, acolo la întreprinderile care produc acest alcool, pentru că de aici pornește foarte mult, se cumpără aici la un preț, se duce dincolo, fără ca să plătească taxe, fără ca să banii să ajungă în bugetul public. Legat de țigări la fel am contracarat o serie de contrabandiști, ați văzut la sud, la Cahul, continuăm activitățile și fac tot ce-mi stă în puteri ca aceste scheme să nu se mai producă pentru viitor.”

Europa Liberă: Dar care scheme mai sunt în afara de țigări, spirt, droguri?

Andrei Năstase: „Bine, noi vorbim acum, dar să vă duc într-o altă zonă mult mai..., în afară de traficul cu țigări și traficul cu alcool etilic, mai există și altele – produsele cumpărate din Odesa și aduse cu trenul și aruncate din tren... Deci, contrabandiștii au foarte multe mijloace de operare, astfel încât pur și simplu ori te duci la rădăcina lor, ori îi prinzi ca pe iepuri și-i duci la...”

Europa Liberă: Dar și contrabandiștii știu că există lege, știu că există oameni ai legii. De ce să încalce legea?

Andrei Năstase: „Pentru că așa încearcă ei să evite plata unor impozite, să evite plata unor taxe, pentru că așa consideră ei că i-ar costa mai puțin dacă ar plăti niște șpăgi. Eu am făcut apel către toți cei care sunt implicați în businessul mic și mijlociu, pentru că aici despre asta este vorba, să apeleze de fiecare dată la lege și să înțeleagă că mijloacele pe care le foloseau în trecut nu vor mai merge pe viitor. E mai bine să intre în legalitate, să-și facă documentele, să-și facă actele necesare și să contribuie și ei la bugetul acestui stat decât la bugetul unor interlopi, indiferent că fac parte din politic sau mai puțin.”

