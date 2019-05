La aproape două luni și jumătate de la alegerile parlamentare de pe 24 februarie, PD, Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor nu se pot înțelege în privința unei majorități parlamentare, țara riscând să ajungă la alegeri anticipate. Un interviu cu copreședintele Blocului ACUM, Andrei Năstase.



Europa Liberă: Dvs. rămâneți pe poziții, ați promis că nu faceți niciun fel de coaliție sau alianță cu partidele pro-ruse, cu cele anti-europene sau oligarhice. De fapt, ce urmează? Unde au ajuns discuțiile pe care le-ați inițiat cu socialiștii? Au intrat în impas?

​Andrei Năstase: „Discuțiile pe care noi le-am inițiat au fost discuții vizând toți deputații care se consideră în afara controlului politic și mafiotic al actualului regim oligarhic. Am inițiat aceste discuții în vederea punerii în aplicare a pachetului nostru de deoligarhizare a statului, de deoligarhizare a Republicii Moldova, de eliberare a instituțiilor de drept și de reglementare de sub controlul lui Vladimir Plahotniuc. Demersurile noastre au fost cât se poate de transparente, cât se poate de publice, au păstrat în continuare angajamentul nostru ferm de a nu face alianță cu niciunul dintre partidele care au acces în Parlamentul Republicii Moldova dacă sunt anti-europene sau sunt oligarhice și, mai rău, dacă servesc interesele altor state în Republica Moldova, astfel încât pe lângă faptul că am vrut și am reușit, zic eu, să ne păstrăm identitatea noastră națională, europeană, să ne păstrăm neafectate principiile, valorile, am căutat și căutăm în continuare soluții constituționale, soluții legale, soluții morale pentru scoaterea din captivitate a țării noastre.

Din păcate, la demersurile noastre publice, transparente ați văzut care a fost răspunsul deputaților Partidului Socialiștilor, care au ales să meargă la consultări în altă parte decât în Republica Moldova, în altă parte decât să facă consultări cu populația pe care au mințit-o în campania electorală, promițându-i același demers anti-oligarhic, în loc să meargă la consultări cu populația și cu oamenii țării, iată, au decis să meargă în Rusia, să meargă la Moscova...”

​Europa Liberă: Dar în ultimul timp, în unele surse mass-media de la Chișinău ați fost criticat pentru faptul că ați colabora cu serviciile speciale de la Moscova și că ați ajuns un nou trădător al politicii moldovenești. Comentatori politici fac declarațiile acestea după ce ați transmis un demers către serviciile rusești în care cereți informații despre dosarele intentate lui Vladimir Plahotniuc la Moscova și mai ales că deja ați și primit răspuns de la Moscova.

Andrei Năstase: „Demersurile mele justițiare, demersurile anticorupție, antifraudă, demersurile care vizează anchetele internaționale în ceea ce privește crimele săvârșite împotriva cetățenilor Republicii Moldova și a statului au început cu mult timp înainte, din momentul în care am apărut în spațiul public ca activist civic, ca om politic și am să le amintesc și mercenarilor lui Plahotniuc, care în ultima perioadă de timp mă linșează, mă tot trimit la Moscova, mă întorc de la Moscova, mă fac mâna Moscovei și talpa iadului.

E problema lor. Ei, de fapt, își demonstrează astfel nimicnicia, dar am să le amintesc că am făcut demersuri în Statele Unite ale Americii către instituțiile de resort de acolo, am făcut demersuri către statele Uniunii Europene și către instituțiile lor de resort investigative și în 2016 am mers în Statele Unite, am făcut declarații la FBI cu privire la aceleași crime săvârșite împotriva cetățenilor Republicii Moldova, am făcut declarații la Homeland Security de acolo și altor instituții din Europa și voi face acest lucru oriunde, voi solicita sprijinul și suportul instituțiilor pentru ca cei vinovați de crimele săvârșite împotriva Republicii Moldova și a oamenilor să fie descoperite, vinovații să fie trași la răspundere, iar miliardele furate de la cetățenii noștri să fie restituite statului și, bineînțeles, cetățenilor.

Pot să vorbească orice, oricând și oriunde, nu mă opresc la fiecare lătrat de câine, pentru că astfel n-o să-mi mai ating obiectivul pe care mi l-am propus, iar obiectivul meu personal și al colegilor mei din Platforma DA, din Blocul ACUM este scoaterea acestei țări din captivitate, punerea ei pe făgașul normalității, integrarea în cadrul Uniunii Europene și mai departe va fi bine pentru toată lumea, inclusiv pentru hoți, cărora o să le asigurăm cele mai bune condiții în pușcării, o să le respectăm drepturile, așa cum o prevede Convenția Europeană a Drepturilor Omului.”

Europa Liberă: Dar discuțiile pe care le-ați inițiat cu socialiștii s-au cramponat de această funcție de speaker pe care și-o doresc ei, dar pe care v-o doriți și Dvs.? De ce este atât de importantă pentru ei și pentru Dvs. această poziție?

Andrei Năstase: „În timp ce Blocul ACUM și eu personal am căutat soluții constituționale, legale, soluții morale pentru țara noastră, pentru oamenii ei, socialiștii, și în principal cel care îi conduce formal și informal, Igor Dodon, au căutat diferite pretexte. Se știe foarte bine că partidul care ajunge în Parlamentul Republicii Moldova după un scrutin parlamentar cu un număr mai mare de deputați are pretenția la funcția de prim-ministru. Iată că în momentul în care Blocul ACUM și-a anunțat numele candidatului pentru funcția de speak al Parlamentului care nu viza, bineînțeles, în mod prioritar funcția de premier, iată că socialiștii, la comanda lui Plahotniuc, au găsit acest pretext. Și au spus: „Nu! Noi vrem speakul”, iar din punctul nostru de vedere, funcția de speaker este imperios necesară ca și o garanție a faptului că pachetul de acte normative privind deoligarhizarea statului, privind inițiativele anticorupție, privind inițiativele reformatoare ale justiției, ale instituțiilor statului să poată fi votate, să poată fi promulgate și să poată fi implementate.

Iată de ce Blocul ACUM a vorbit despre necesitatea ca speakerul Parlamentului să fie un exponent al Blocului ACUM. În momentul în care s-a cunoscut numele acestui exponent, bineînțeles, a existat această înțelegere între Plahotniuc și Dodon și acest pretext venit din partea socialiștilor, și în special a lui Dodon că și-ar dori speakerul, nu în interesul promulgării unor legi benefice pentru oameni, unor legi benefice pentru țară, ci în interesul asigurării confortului personal al lui Plahotniuc și a siguranței lui Igor Dodon că nu va fi suspendat. Or, interesele noastre aici chiar nu au cum să coincidă. Prioritățile noastre sunt oamenii și țara, prioritățile lor sunt interesele personale, de grup și partinice.”

Europa Liberă: Ce șanse sunt totuși ca să se înțeleagă cineva dintre actorii politici în Parlament să guverneze țara sau poate că mai degrabă Moldova se îndreaptă către anticipate? Igor Dodon recent a și spus că socialiștii vor câștiga anticipatele.

În momentul de față înțelegerile sunt făcute deja și aceste înțelegeri au fost făcute între Plahotniuc și Dodon...

​Andrei Năstase: „Da, este adevărat. Igor Dodon spune exact ceea ce vrea să audă Plahotniuc și ceea ce spune Plahotniuc. Dacă vorbim despre înțelegeri, în momentul de față înțelegerile sunt făcute deja și aceste înțelegeri au fost făcute între Plahotniuc și Dodon, Dodon sperând că va avea tot sprijinul lui Plahotniuc pentru funcția de președinte pentru al doilea mandat. În rest, pe ei nu-i interesează țara, pe ei nu-i interesează faptul că noi riscăm să pierdem Acordul cu FMI, riscăm să nu mai obținem finanțarea europeană, care este suspendată tot din cauza lui Plahotniuc și Dodon și a legilor pe care le-au votat împreună socialiștii și Partidul Democrat. Pe ei nu-i interesează că Republica Moldova merge din rău în mai rău, sărăcia crește de la o zi la alta, exodul oamenilor crește de la o zi la alta. Și mă aflu acum la Viena, mă aflu în diaspora noastră și vă spun că lucrurile sunt privite foarte și foarte prost de către cei de aici, care-și aduc tot mai mult și mai mult copiii și părinții încoace și nu-și mai pun problema întoarcerii în Republica Moldova.

Iată că pe politicieni de genul lui Plahotniuc și Dodon nu-i interesează aceste lucruri, pe ei îi interesează păstrarea puterii, păstrarea libertății și a averilor ilegal dobândite de-a lungul timpului.”

Europa Liberă: Dacă nu continuă discuțiile între deputații Blocului ACUM și cu socialiștii, socialiștii ar putea să inițieze discuții cu democrații sau, invers, democrații cu socialiștii?

Andrei Năstase: „În numele socialiștilor și în numele așa-zișilor democrați acest lucru l-au făcut deja Plahotniuc și Dodon. Înțelegerile dintre cei doi sunt deja făcute, discuțiile dintre ei au continuat și vor continua, indiferent ce spune public Dodon, care uită, uită dacă a vorbit sau s-a văzut cu Plahotniuc atunci când este întrebat de jurnaliști, știind foarte bine că minte. Nu am cum să știu cu exactitate ceea ce pun ei la cale, dar cu siguranță au două opțiuni – fie alegerile anticipate pe acest sistem mixt de vot, și ați văzut graba cu care Plahotniuc a pus în funcțiune această Curte Constituțională de buzunar, care a declarat că alegerile anticipate nu se pot desfășura decât pe sistemul mixt de vot și, bineînțeles, care este benefic și-i servește lui Plahotniuc personal și grupării sale criminale pe nume PD, și a doua opțiune ar fi o alianță informală sau formală dintre cele două partide.

Vor căuta un candidat din cadrul Președinției sau un tehnocrat...

Bineînțeles, Partidul Socialiștilor n-o să vrea să și-o asume, n-o să vrea să și-o formalizeze și atunci vor încerca ca și variantă să găsească tertipuri pentru a minți în continuare oamenii și a-i prosti, cum deja ne-au obișnuit cu tot felul de baliverne că vor căuta un candidat din cadrul Președinției sau un tehnocrat, ceva de genul acesta.”

Europa Liberă: Dar, apropo, ce ați înțeles Dvs. atunci când Igor Dodon a făcut această declarație despre potențialii candidați la funcția de premier că ar putea fi de la socialiști sau de la Președinție?

Andrei Năstase: „Au testat reacția populației, au testat reacția partenerilor străini și, bineînțeles, au făcut puțin jocul lui Plahotniuc, care a ales cu mâinile lui Dodon, cu mâinile altor actori, și ați văzut că i-a pus în funcțiune și pe cei trei pretinși independenți să facă activitățile pe care el personal a hotărât să nu le facă. Trebuie să înțelegem cu toții, Plahotniuc și Dodon fac în continuare circ pentru oameni. Ziua fac bătaia asta între somn și bere, iar noaptea își numără beneficiile pe care le-au obținut.

Asta trebuie să înțeleagă oamenii, spre deosebire de noi, că noi suntem niște oameni asumați, suntem niște oameni care acționăm transparent, în văzul lumii, nu avem nimic de ascuns, nu avem agende separate, nu facem altceva decât să ne respectăm cuvântul dat și să implementăm ceea ce am promis oamenilor în campania electorală. Nu am făcut și nu vom face niciodată concesii în ce privește valorile noastre, în ce privește principiile noastre, în ce privește identitatea noastră națională și cea europeană.”

Europa Liberă: Deci ați pus punct sau nu discuțiilor cu socialiștii, asta ca să ne fie clar?

Andrei Năstase: „Pe lângă faptul că trebuie să ne ținem de cuvânt, să ne păstrăm valorile noastre esențiale, suntem obligați în continuare să căutăm soluții. Dacă într-o bună zi și alți deputați în Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv socialiștii vor conștientiza că mai presus decât interesele lor partinice, de grup, personale, sunt interesele publice, interesele țării, vor fi bineveniți să pună umărul la deoligarhizarea statului, dar întâi de toate să îmbrățișeze demersul nostru de reluare a ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova și de constituire a organelor sale de lucru pentru a demara votul asupra pachetului nostru de deoligarhizare și nu numai, ci pentru a decide cu privire la alegerile locale, pentru că este doar de competența Parlamentului, și nu este de competența niciunui organ, niciunei instituții din această țară, doar de competența Parlamentului Republicii Moldova.

Acestea sunt lucruri esențiale care trebuie făcute și care nu au nicio scuză pentru mine personal și pentru colegii mei din Platforma DA și din Blocul ACUM, nu au nicio scuză nici din partea socialiștilor și nici din partea Partidului Democrat. Societatea noastră ar trebui să facă presiune pe cei pe care i-a trimis în Parlament să demareze lucrările Parlamentului Republicii Moldova în interesul oamenilor și în interesul țării și nu să susțină această nefuncționalitate arbitrară, nefuncționalitate artificial creată a Parlamentului Republicii Moldova, care face imposibilă inclusiv numirea datei alegerilor locale și alegerilor de la Chișinău.”