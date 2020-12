Angela Grămadă: Socialiștii au acum o mare dilemă

Declarația a fost făcută de Igor Dodon, după Congresul PSRM, unde el a fost reales în funcția de președinte al formațiunii. El a spus că sunt două obiective: întărirea PSRM la nivel central și la nivel local și pregătirea și învingerea la alegerile parlamentare anticipate din 2021. Nu intrăm în nicio coaliție parlamentară în această Legislatură, nu vedem sensul. S-a epuizat orice act de coalizare. Pledăm doar pentru un scrutin anticipat. Despre revenirea lui Igor Dodon la conducerea partidului , o convorbire cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București.

Europa Liberă: Rămâne a fi o surpriză sau nu realegerea lui Igor Dodon la cârma Partidului Socialiștilor?

Angela Grămadă: „Nu cred că rămâne a fi o surpriză, mai ales că această „surpriză” a fost anunțată chiar pe 15 noiembrie, atunci când au fost închise, practic, secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale. Și atunci, Igor Dodon ne-a anunțat că urmează să preia din nou șefia sau, mai degrabă, să revină la șefia partidului în mod oficial, pentru că până atunci era neoficial președintele Partidului Socialiștilor. Și, în acest sens, nu cred că a fost vreodată vreo surpriză pentru cineva, doar a fost declarată la nivel de leadership al partidului că a fost o surpriză bine pregătită din timp pentru alegători și pentru cetățenii Republicii Moldova.”

Vor exista persoane care vor încerca să preia controlul asupra acestui partid și să demonstreze că Igor Dodon este cel care a adus o pierdere...

Europa Liberă: Fiind reales lider al socialiștilor Igor Dodon spune: urmăresc două obiective - întărirea Partidului Socialiștilor și învingerea la anticipate. Cum vedeți Dvs. atingerea acestor scopuri?

Angela Grămadă: „Întărirea partidului aici trebuie s-o privim în interiorul Partidului Socialiștilor și, din păcate, nu prea avem foarte multe date, putem doar să presupunem că există anumite nemulțumiri în interiorul partidului cu privire la rezultatul alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie. Și ele sunt normale, aceste nemulțumiri, e normal ca acel care pierde, care nu reușește să acumuleze capital electoral, să treacă într-un con de umbră, or, ceea ce am văzut și astăzi și ceea ce am văzut imediat după închiderea secțiilor de votare, nu s-a întâmplat. Și, probabil, cei care au crezut că aceste nemulțumiri din cadrul Partidului Socialiștilor vor apărea mai mult în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate vor avea dreptate, pentru că vor exista persoane care vor încerca să preia controlul asupra acestui partid și să demonstreze că Igor Dodon este cel care a adus o pierdere de susținere din partea electoratului. Pe de altă parte, aici lucrurile trebuie să vină în tandem cu alegerile parlamentare anticipate, pentru că, într-adevăr, este nevoie ca această formațiune politică, dacă se gândește cu adevărat la electorat și dacă se gândește cu adevărat la modul în care ar putea să rămână în continuare să gestioneze afacerile țării, și aici mă refer la faptul că ei au declarat că vor obține majoritatea parlamentară...”

Europa Liberă: Dl Furculiță, liderul fracțiunii PSRM din legislativ, a spus că socialiștii contează să obțină peste 50 de mandate la alegerile anticipate.

Angela Grămadă: „Ei speră să obțină acea majoritate parlamentară care să le permită să nu formeze coaliția necesară pentru a înainta o candidatură pentru funcția de premier al țării.”

Europa Liberă: Dar ceva mai devreme Igor Dodon spunea altceva, că forțele de stânga ar trebui să se coaguleze, pentru a putea face și majoritate, și guvernul să fie de partea lor?

Angela Grămadă: „Eu cred că aici este un truc. Și trucul acesta poate fi deslușit inclusiv din interviul care a fost acordat Agenției TASS din Federația Rusia, pentru că la începutul interviului vorbește despre ceea ce ați menționat Dvs., adică o coagulare forțelor de stânga, în urma alegerilor parlamentare anticipate, astfel încât să fie formată acea coaliție parlamentară, iar în a doua parte a interviului vorbește despre o coaliție inclusiv cu partide de centru-dreapta sau de dreapta, care să permită formarea unei coaliții parlamentare. Pentru socialiști, acum există o mare dilemă, pentru că nu sunt atât de siguri că ei vor obține această majoritate parlamentară care să le permită să guverneze de sine stătător, adică fără susținerea altor formațiuni. O alianță cu alte formațiuni, hai să zicem de stânga sau ușor de stânga, în acest moment, ar fi posibilă doar cu Partidul „Șor”, or o aliniere cu Partidul „Șor” pentru următoarea perioadă, pentru următoarele luni - fie aceasta într-o coaliție parlamentară temporară, fie aceasta în cadrul unui parlament nou-ales de către cetățenii Republicii Moldova - ar însemna scăderea și mai mare a popularității leadership-ului socialiștilor la cel mai înalt nivel.

Cât de mult perdantul Igor Dodon al alegerilor prezidențiale va influența rezultatul alegerilor parlamentare pentru socialiști?...

Și atunci, partidul ar putea să intre într-o eroziune ușoară și nu am putea să vorbim despre acea întărire sau fortificare a partidului, mai ales că mai există încă o perioadă pe care trebuie să o acordăm inclusiv socialiștilor pentru a vedea cât de mult a afectat înfrângerea în aceste alegeri imaginea partidului, adică cât de mult perdantul Igor Dodon al alegerilor prezidențiale va influența rezultatul alegerilor parlamentare pentru socialiști. Deci, ei au o dilemă și ei nu pot să prevadă rezultatele în perioada imediat următoare, și aici mă refer la câteva săptămâni sau ianuarie-februarie. Va fi mult mai clar ce se va întâmpla mai aproape de luna martie-aprilie, atunci când va deveni și mai clar dacă vom avea aceste alegeri parlamentare anticipate în luna mai sau acestea vor fi organizate mai aproape de finele anului 2021.”

Europa Liberă: Igor Dodon păstrează o așa-zisă „intrigă” și spune că, totuși, cel mai probabil, socialiștii nu vor vota pentru un premier propus de Maia Sandu, dar nuanțează: dacă nu se votează primul ministru de două ori, atunci mergeți la anticipate, le dă replică, cel mai probabil, opoziției și Maiei Sandu. Dacă vor vota sau nu, ei spun că „nu”, dar vor vedea pe cine înaintează drept candidat Maia Sandu și dacă înaintează.

Angela Grămadă: „Asta am văzut și eu din conferința de presă, organizată după congresul partidului. Evident că atât socialiștii, cât și ceilalți reprezentanți ai forțelor de opoziție din parlament cunosc ce spune Constituția și nu pot să acționeze în afara Constituției în ceea ce privește declanșarea procedurii pentru alegerile parlamentare anticipate. Ce am văzut din declarațiile Maiei Sandu și din declarațiile liderilor partidelor de opoziție proeuropene, nu prea am văzut să existe disponibilitate sau, cel puțin, să existe o personalitate care să poată fi înaintată în calitate de premier.

Trebuie să vedem și dacă dl Ion Chicu își asumă interimatul sau nu...

Plus că aceste forțe proeuropene de opoziție din parlament înțeleg foarte bine că nu vor obține, în primul rând, suportul necesar pentru ca această candidatură să fie înaintată, iar în al doilea rând, nu cred că există șansa de a forma o coaliție parlamentară majoritară, care să poată să fie oficializată și să mergem înainte așa cum spune legislația. Deci, aș aștepta încă o perioadă, chiar dacă Igor Dodon insistă că Maia Sandu nu mai are timp pentru aceasta, aș aștepta încă măcar câteva zile pentru a vedea care este poziția oficială a Maiei Sandu, în afară de cea că țara are nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Plus la aceasta, trebuie să vedem și dacă dl Ion Chicu își asumă interimatul sau nu, pentru că, din ce am înțeles eu, până mâine ar avea acest răgaz.”

Europa Liberă: Până astăzi s-a discutat foarte mult dacă Partidul Socialiștilor rămâne grămăjoară și dacă nu se vor produce fisuri, inclusiv s-a discutat despre mai multe nume care puteau fi potențiali candidați pentru șefia PSRM, nu s-a întâmplat acest lucru. Credeți că ei vor rămâne consolidați?

Angela Grămadă: „Ei vor rămâne consolidați, pentru că miza sunt alegerile parlamentare anticipate, dar, în același timp, mie mi se pare foarte interesantă declarația dlui Ion Ceban, care a fost un invitat mai deosebit la Congresul al XVI-lea al Partidului Socialiștilor, și care a declarat că trebuie să fie: 1. implementată „strategia pașilor mici”.

Mi se pare că a fost o sfidare directă pentru Igor Dodon, care a săvârșit destul de multe greșeli...

Eu nu știu ce are în vedere dl Ceban prin această strategie și 2. el a spus despre o luptă, o luptă în care vor exista doar cei care fac cele mai puține greșeli în cadrul partidului, adică inclusiv în structurile teritoriale și în conducerea de vârf a partidului. Și aici mi se pare că a fost o sfidare directă pentru Igor Dodon, care a săvârșit destul de multe greșeli atât în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, cât și ulterior prin modul în care s-a raportat la anumite probleme cu care se confruntă țara și la modul în care a făcut posibilă această tranziție de putere de la un șef al statului la celălalt șef al statului. A fost mult prea dramatică, mult prea teatralizată această procedură și evident că, inclusiv ceea ce a spus Ion Ceban, denotă faptul că în interiorul partidului sunt voci care nu sunt de acord cu modul în care Igor Dodon preconizează să conducă această formațiune politică spre alegeri parlamentare anticipate, dar și în general să o conducă și să o consolideze.”