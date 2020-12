Corneliu Furculiță: După demisia guvernului, socialiștii nu mai sunt la guvernare

Președinta Maia Sandu, s-a întâlnit cu deputații fracțiunii PSRM, cu cei ai fracțiunii PAS, cu cei ai fracțiunii Platforma DA, cu cei ai PDM, cu reprezentanții platformei „Pentru Moldova” și cu grupul parlamentar Pro Moldova și a discutat despre eventualele acțiuni pentru redresarea situației politice din R. Moldova. Ulterior ea a anunțat că nicio formațiune nu își asumă deschis că face parte dintr-o majoritate parlamentara și poate să propună un nou guvern. Maia Sandu a amintit că toate formațiunile pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Liderul fracțiunii PSRM Corneliu Furculița a declarat Europei Libere că socialistii insistă să aibă loc anticipate.

Europa Liberă: Care sunt concluziile, după ce v-ați întâlnit cu președinta Maia Sandu?

Corneliu Furculiță: „Am rămas puțin confuzionat, fiindcă dna președintă mai mult a solicitat opinia noastră, noi ne așteptam ca să auzim opiniile sau solicitările, sau propunerile dumneaei, ea fiind moderator și, într-un fel, dumneaei îi aparține inițiativa. Evident că noi am venit cu acea decizie pe care o aveam la moment, noi suntem pentru alegeri anticipate și dat fiind faptul că prin acțiunile pe care le-am făcut am provocat acest proces.”

Europa Liberă: Dar cum se ajunge la anticipate? Iată, de exemplu, am văzut că deputații PAS propun o autodizolvare a parlamentului, dar această prevedere nu se regăsește în Constituție.

Corneliu Furculiță: „Păi, asta mă și miră, într-o oarecare măsură, fiindcă noi am specificat de nenumărate ori: conform prevederilor care sunt în Constituție. Da, poate sunt anumite locuri pentru unele discuții sau unele decizii, dar consider că Constituția este explicită în acest context: sau parlamentul nu aprobă nicio decizie în decurs de 3 luni, sau parlamentul nu aprobă candidatura la funcția de prim-ministru înaintată cel puțin de două ori de către președintele țării. Eu nu cunosc alte prevederi.”

Europa Liberă: Acele 3 luni pentru ca parlamentul să nu adopte nicio lege de când încep?

Corneliu Furculiță: „Iarăși ține de tratările sau de explicațiile juriștilor constituționaliști care se vor pronunța sau, poate, Curtea Constituțională o să trebuiască să se pronunțe. Am auzit opinii că ele ar putea să parcurgă cum și de la ultima ședință care a avut loc în această sesiune, pe de altă parte, am auzit și sugestii că ar putea să înceapă decurgerea din momentul când trebuia să se deschidă sesiunea de primăvară-vară.”

Europa Liberă: Exact, dar Dvs. ați spus că deputații PSRM ar fi dispuși să analizeze și candidatura la funcția de șef al executivului, dacă președintele vine cu această propunere?

Corneliu Furculiță: „Noi, în general, suntem dispuși să analizăm oricare propunere care vine din partea președintelui, noi astăzi am fost gata să auzim o propunere a dumneaei, nu o întrebare: Ce faceți voi? Noi suntem fracțiune cu 37 de mandate, putem face în limita mandatelor existente.”

Europa Liberă: Dl Furculiță, dar admiteți ca, totuși, socialiștii și cu alți deputați să adune 50 plus 1 voturi și să propună ei un candidat pentru funcția de premier?

Corneliu Furculiță: „Dar cum ar fi înțeles acest lucru, dacă noi înșine am decis ca guvernul să plece în demisie pentru a provoca procesul de alegeri anticipate?”

Europa Liberă: Deci, nu ar putea fi vorba să propuneți un candidat?

Corneliu Furculiță: „Nu, dar eu am răspuns, în cazul în care se găsește un consens, o coaliție largă, formată din fracțiunile veridice în parlament, atunci discutăm, dar asta, iarăși, s-ar vrea să fie un astfel de dialog. Până acum, noi nu am auzit niciun dialog, la acea invitație a noastră care a fost către fracțiuni pentru a discuta neformal calea spre alegeri anticipate nu s-a răspuns sau ni s-a răspuns că nu este necesitate de a discuta.”

Europa Liberă: Dar apare un paradox: pe de o parte, parcă toate fracțiunile din parlament spun sus și tare că e nevoie să se ajungă la anticipate, iar când să se discute despre cum se ajunge la acest scrutin parlamentar anticipat, nu există portița aceasta de dialog?

Corneliu Furculiță: „Eu o să fiu mult mai discret. Paradoxul constă în aceea că nu toate partidele reprezentate în parlament își doresc acest lucru sincer. Din cele care sunt la moment, doar două fracțiuni au optat pentru alegeri anticipate sincer. Mă refer la fracțiunea PAS și la fracțiunea socialiștilor. Ceilalți joacă, ceilalți nu au sincera convingere că trebuie să fie alegeri anticipate, că vorbește raționalitatea politică, fiindcă, conform sondajelor, bine, hai să spunem că sondajele poate nu reflectă integral, dar conform sondajelor actuale, doar câteva forțe politice acced în parlament în urma eventualelor alegeri anticipate și mă refer la Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul „Șor” și, eventual, Partidul Nostru al lui Renato Usatîi. Iată, la moment, aceste forțe ar accede. Evident că din rațiune politică pot să-și permită alegeri anticipate doar aceste formațiuni, celelalte sunt evident cointeresate, într-un fel sau altul, să lungească această perioadă de luare a deciziei.”

Europa Liberă: Dl Furculiță, ați putea să ne spuneți foarte clar ce se întâmplă după 31 decembrie, când premierul Ion Chicu și alți 3 miniștri au spus că-și depun mandatele?

Corneliu Furculiță: „Haideți, poate eu nu sunt jurist inițiat în procedurile constituționale, dar, din câte cunosc, dna președintă trebuie să se pronunțe cine îndeplinește interimatul primului ministru.”

Europa Liberă: Și dacă dumneaei spune cine va exercita acest interimat, atunci se va considera că tot socialiștii sunt la guvernare?

Corneliu Furculiță: „Ce înseamnă „se va considera”? Din moment ce socialiștii au renunțat sau au optat pentru demisia guvernului care a fost sprijinit de socialiști, evident că socialiștii nu mai sunt la guvernare.”

Europa Liberă: Și cu interimatul, oricum ei duc mandatul mai departe?

Corneliu Furculiță: „Un mandat de interimar nu este un mandat complet. De aceea și este un guvern interimar, fiindcă el exercită anumite obligații până când nu este numit alt guvern. Misiunea de negocieri îi revine președintelui țării, asta este misiunea lui. În toate actele legislative vom găsi prevederi că președintelui îi aparține inițiativa de a conversa, de a discuta, de a înainta și am văzut că pe parcursul la această toată perioadă, ultimii 2 ani, președintele Igor Dodon a făcut acest lucru, chiar dacă nu a avut o majoritate în parlament. Deci, asta este misiunea de astăzi a dnei președintă Maia Sandu – să discute cu forțele politice, să vadă: este posibil sau nu este posibil de numit un nou guvern. În imposibilitatea numirii unui nou guvern, se declanșează alegerile parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Dar am reținut din presă că întrevederea cu Maia Sandu a socialiștilor a durat doar 3 minute?

Corneliu Furculiță: „Eu am spus și spun și pentru Dvs.: dumneaei ne-a întrebat, cum noi vedem dezvoltarea situației în continuare și noi am spus ferm că suntem pentru desfășurarea alegerilor anticipate, pentru asta am și declanșat mecanismul. În cazul în care dumneaei are alte propuneri, inclusiv numirea unui prim-ministru și a cabinetului, și a programului, ne vom uita, vom studia, vom analiza, vom lua decizii. Evident că trebuie să urmeze o propunere din partea președintelui.”

Europa Liberă: Propunerea fie pentru candidatura de premier, fie pentru cum se ajunge la anticipate, asta înțeleg?

Corneliu Furculiță: „Eu înțeleg la fel. Dna președintă trebuie să spună: Dlor deputați, iată eu consider astfel, mă voi consulta cu toate fracțiunile și voi înainta un candidat sau nu înaintez un candidat, execut formalitățile și vedem cum procedăm în continuare. Dumneaei are juriști buni în echipă și ei se vor exprima din punct de vedere și în termeni juridici cum este posibil. Este cunoscut că anterior, acum câteva săptămâni, dl Litvinenco s-a expus foarte clar, a expus și pașii în timp, acolo ziua a fost olecuțică diferită, dar el calcula pașii din data de 25 a variantelor în care este posibilă declanșarea alegerilor anticipate. N-au decât să revină la schema care a fost declarată de d-lui, scenariul.”