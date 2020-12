Alexandru Slusari: Platforma DA este pregătită pentru orice scenariu

În timpul discuțiilor fracțiunea Platformei DA și-a reiterat poziția față de organizarea alegerilor parlamentare anticipate, a declarat Europei Libere președintele fracțiunii Alexandru Slusari.

Europa Liberă: Dl Slusari, ați purtat negocieri cu președinta Maia Sandu referitor la depășirea crizei guvernamentale, dar și a incertitudinii politice. Care vă sunt concluziile?

Alexandru Slusari: „Noi nu am auzit nimic nou, comparativ cu ceea ce a vorbit dna președintă în ziua inaugurării, poate doar că am simțit că dumneaei tot este îngrijorată de situația actuală cu gestionarea guvernării. Noi am venit cu reiterarea poziției că pledăm pentru alegerile anticipate cât mai urgent, dar am pus și câteva probleme legate de riscurile ce țin de gestionarea țării în perioada preelectorală și electorală îndelungată, o jumătate de an undeva.”

Europa Liberă: Și cine și cum ar putea să asigure interimatul guvernului?

Alexandru Slusari: „Numai cu această componență a guvernului, incompletă și cu competențele limitate. Din punctul meu de vedere, este o bătaie de joc ceea ce face fostul guvern al lui Dodon, dar era de așteptat acest lucru. Cu părere de rău, noi știm cu cine avem de a face. O să avem acest guvern interimar în frunte cu Gaiciuc, probabil sau nu știu în frunte cu cine, cu jumătate din miniștri lipsă și cu toate lipsurile respective. Am vorbit, am analizat toate aceste probleme prin prisma lipsei acordului cu Fondul Monetar Internațional, că putem să pierdem un program foarte avantajos pentru noi, gestionarea crizei pandemice, că după 31 decembrie nici nu-i clar cine este președintele Comisiei Naționale Extraordinare în domeniul sănătății, rămâne problema fermierilor, este evident că jumătate de an ei nu vor primi niciun ajutor și sunt și alte momente legate de poliția lui Voicu, care o să închidă ochii la coruperea alegătorilor, la mulți agenți ai lui Dodon, care au fost desemnați în teritoriu. Sunt mai multe riscuri aici, desigur și, dincolo de dorința noastră a alegerilor anticipate, noi ca oameni responsabili am analizat sub toate aspectele aceste riscuri și am făcut schimb de opinii cu dna președintă.”

Europa Liberă: Credeți că mai poate fi rugat dl Chicu să rămână în funcție?

Alexandru Slusari: „Vedeți că aici iarăși noi nimerim într-o situație foarte bizară, după ce am cerut mai mult de un an demisia lui și spuneam că este un guvern-catastrofă, acum să venim și să-l rugăm pe dânsul. Noi trebuia să fim pregătiți de asemenea situații în care dl Chicu pleacă și Dodon se va ocupa cu sabotajul.”

Europa Liberă: Despre un guvern de tranziție ați discutat?

Noi am spus că nu vom face coaliție cu nimeni în acest parlament

Alexandru Slusari: „Noi nu am discutat acest subiect minuțios, noi am spus că Platforma DA este pregătită pentru ambele variante: fie declanșarea imediată a alegerilor anticipate prin toate mecanismele constituționale - rămâne și aici întrebarea deschisă, care este cea mai scurtă și corectă cale juridică -, fie dacă există altă soluție, probabil, un guvern anticriză sau guvern de scurtă durată, care poate elimina toate aceste probleme sau măcar marea majoritate din problemele despre care am vorbit. Platforma DA este pregătită pentru orice scenariu, dar rămâne la discreția dnei președinte, noi nu am propus candidatură, noi am spus că nu vom face coaliție cu nimeni în acest parlament și așteptăm decizia dnei președinte.”

Europa Liberă: Dar acum ceea ce doriți dvs. depinde în exclusivitate și de o majoritate parlamentară formală sau neformală, care ar exista sau nu între socialiști și cei din platforma „Pentru Moldova”?

Alexandru Slusari: „Ce aveți în vedere că depinde, dacă o să fie alt guvern?”

Europa Liberă: Ar putea să vină și ei cu un nume pentru un potențial premier...

Alexandru Slusari: „Eu nu cred că ei au să facă coaliția din 51 de deputați semnată, nu cred în această ipoteză, dar dacă o să fie acest lucru, pe noi nu ne privește, noi nu participăm și nu vom susține candidatura eventual propusă de această majoritate. Dna Sandu ne-a întrebat ce credem despre poziția altor fracțiuni și noi am spus că în acest parlament noi suntem siguri în fracțiunea noastră și punem mâna în foc pentru deputații noștri, cu socialiștii vedem că poziția lor în fiecare zi se schimbă, în funcție de cum Dodon discută cu Moscova.”

Europa Liberă: Dl Dodon, aflându-se la Moscova, a spus că 9 mai ar putea să fie o dată potențială pentru convocarea scrutinului parlamentar anticipat.

Alexandru Slusari: „Eu cred că data precisă nu depinde de Igor Dodon, dar că la dânșii se schimbă poziția în fiecare zi, asta e corect – ba ei au vrut alegerile să aibă loc în toamnă, acum vor mai repede, mâine au să vrea imediat după Anul Nou, pe urmă au să schimbe anul. Nu putem, adică socialiștii sunt absolut impredictibili și la dânșii așa cum se schimbă vântul de la Moscova, se schimbă și poziția lor.”

Europa Liberă: Ziceți că sunteți și dvs. părtașii ideii ca aceste alegeri parlamentare anticipate să aibă loc cât mai curând posibil și în baza normei legale, alegerile sunt posibile legal?

Alexandru Slusari: „Alegerile parlamentare anticipate se produc în două cazuri: dacă nu este desemnat prim-ministrul, adică cel puțin două încercări în 45 de zile să fie epuizate sau dacă parlamentul nu adoptă trei luni legi.”

Europa Liberă: Exact.

Alexandru Slusari: „Și în ambele variante, iarăși, sub aspectul implementării problematice, că în prima variantă putem aștepta că o să fie majoritatea care va vota alt guvern, în al doilea rând, aici trebuie să spună experții, dar aceste trei luni nu știu dacă decurg în perioada când parlamentul se află în vacanță și să nu ne pomenim că aceasta este cea mai lungă cale și noi trebuie să așteptăm tocmai până la mijlocul lui mai, și atunci alegerile o să fie în iulie.”

Europa Liberă: Și aceasta ar putea fi posibil.

Alexandru Slusari: „Iarăși, eu nu sunt mare expert în normele constituționale, dar nu cred, eu am auzit azi această ipoteză, dar nu cred că atunci când se vorbește despre trei luni nevotarea legilor în acest termen intră și situația când parlamentul este în vacanță. Iată parlamentul acum este în vacanță, teoretic până la mijlocul lui februarie acest termen nu poate să decurgă și o să înceapă să curgă după ce parlamentul revine la sesiunea de primăvară-vară și de asta dacă de la mijlocul lui februarie, atunci noi calculăm trei luni până la mijlocul lui mai, pe urmă 60 de zile... Asta noi când o să facem alegerile acestea anticipate? Eu am auzit această ipoteză, nu mi-a părut una plauzibilă, dar, mă rog, oricum se pronunță experții și, după caz, Curtea Constituțională, cea mai scurtă cale 45 de zile și nevotarea de două ori a candidaturii premierului.”

Europa Liberă: Pe moment, toate fracțiunile parcă spun într-o voce că vor alegeri parlamentare anticipate, acum și parlamentul are cuvântul său de spus?

Alexandru Slusari: „Dacă dna Sandu, evaluând toate riscurile, merge pe această linie că, oricum, cu toate riscurile declanșăm alegerile anticipate momentane, adică fără alte variante, atunci trebuie să fie propusă candidatura de două ori, probabil că toate fracțiunile nu trebuie să vină la ședință și peste 45 de zile anunțăm alegerile anticipate. Care-i problema?”

Europa Liberă: Admiteți că nu ar putea să se prezinte deputații ca să fie...

Nu putem să credem în sinceritatea Partidului Socialiștilor

Alexandru Slusari: „Dar pentru ce de pierdut timpul? Pur și simplu aici desigur că sunt momentele acestea umilitoare pentru acei candidați, ei formal trebuie să pregătească programul de guvernare, cabinetul de miniștri și cumva e un exercițiu umilitor pentru dânșii, știind foarte bine că nu prea sunt șanse să fie votați, dar poate sunt șanse. Nu știu, noi nu putem să credem în sinceritatea Partidului Socialiștilor, aici e foarte greu de calculat tactica și strategia lui Dodon, care deja se consultă mai mult pe exterior decât pe interior.”

Europa Liberă: Platforma DA ar fi pregătită să înainteze un posibil candidat pentru funcția de premier?

Alexandru Slusari: „Dar pentru ce, dacă doamna președintă merge pe linia alegerilor anticipate, pentru ce? Care-i scopul? Să întindem lucrurile? Dacă doamna președintă, după toate discuțiile și toate riscurile despre care noi azi am discutat, decide că ea merge cu candidat, adică nu dorește alte variante decât alegerile anticipate imediate, atunci noi pentru ce să venim cu candidatul nostru? Care-i scopul, care-i logica dacă, gata, doamna președintă s-a determinat? Noi nu votăm reprezentantul, de două ori nu-l votăm sau nu apărem la ședința parlamentului și vedem ce fac ceilalți deputați.”

Europa Liberă: Despre un dialog cu socialiștii, cu alte fracțiuni mai poate fi vorba, pentru că asta își doreau cei din PSRM?

Alexandru Slusari: „Pentru ce? Sub aspectul guvernului, sub aspectul desemnării sau instituirii altui guvern nu văd nici o logică, nici un rost să discutăm cu dânșii. Despre ce? Noi i-am spus dnei Sandu că nu vedem în parlament o coaliție de 51 de mandate din care noi putem să facem parte, să semnăm ceva alături de alți deputați ca împreună să avem 51 de mandate; în situația în care se dorește alegeri anticipate, noi nu înaintăm candidatura. Și ce să discutăm cu socialiștii? Putem să discutăm niște momente interne, cum lucrează parlamentul până la dizolvare, după dizolvare, dacă mai avem loc de ceva, de niște proiecte importante pentru țară, doar asta, dar despre guvern ce să discutăm noi cu socialiștii?”