Aplatizarea curbei

Sînt instituțiile de dezinformare pro-Kremlin dezamăgite de coronavirus?

Pandemia COVID-19 continuă să fie subiectul dominant în „ecosistemul” de dezinformare pro-Kremlin, așa cum pandemia însăși continuă să fie o chestiune dificil de stăpânit de către lucrătorii medicali, sistemele de sănătate naționale și europene, și organizațiile internaționale. Multe din exemplele „obișnuite” de dezinformare sînt folosite și săptămâna aceasta, ca în săptămânile din urmă: virusul e creat de om; e o armă biologică; e o schemp a elitelor globale pentru a reduce populația lumii și Organizația Mondială a Sănătății face parte din ea! Majoritatea acestor teme au fost repetate la nesfîrșit de la declanșarea epidemiei în luna ianuarie. Săptămâna asta, numărul cazurilor dedicate coronaviruslui a trecut de 400.

Cîteva din cazurile de dezinformare cu privire la pandemie pretind că UE a fost pasivă în momentul în care a lovit criza. Avem exemple aici, aici și aici. Epidemia a fost desigur o provocare serioasă pentru managementul de criză european European. Privind în urmă, e clar că se putea face mai mult. Președinta Comisiei Europene a prezentat scuze din partea Uniunii pentru neajunsurile ripostei inițiale. În același timp, ea a spus că e mândră să fie europeană văzînd solidritatea și empatia cu care cetățenii UE se sprijină unii pe alții în timpul pandemiei. Sistemul democratic ține cont de critici și se străduie să se îmbunătățească, iar UE, împreună cu autoritățile naționale și organizațiile internaționale, abordează pandemia utilizînd resure naționale și europene.

Laboratoare secrete înspăimântătoare

Un set separat de teme, legate indirect de pandemia COVID-19, pretinde că Occidentul (Statele Unite sau NATO alternativ) pun în funcțiune laboratoare secrete și periculoase departe de teritoriul american, în Moldova, în Georgia, în Ucraina. Laboratorul Robert Lugar de la Tbilisi a fost ținta dezinformării pro-Kremlin din 2018; săptămâna asta de asemenea. Săptămâna asta am dat peste informații care pretindeau că noul coronavirus a fost creat într-unul din aceste laboratoare din Ucraina. Ceva mai devreme, informații similare arătau către China, Marea Britanie și… Letonia.

Câteva țări raportează că epidemia pare să scadă din intensitate. Sînt guverne care discută despre o relaxare prudentă a restricțiilor de carantină. Curba se aplatizează. Și putem vedea o evoluție similară în rețeaua de dezinformare pro-Kremlin. Subiectul nu mai e atît de favorabil dezinformării: sistemele medicale naționale europene au reuși să fie operaționale în timpul crizei; cooperarea înăuntrul Uniunii Euopene se adîncește.

Mai puține cazuri

Studierea cîtorva din instituțiile de dezinformare pro-Kremlin în limba engleză dovedește asta. Observăm un vîrf în relatările despre epidemia COVID-19 la sfîrșitul lui martie, începutul lui aprilie, când Rusia încă avea un număr relativ mic de cazuri. Am văzut în această perioadă cîteva cazuri care sugerau că măsurile luate de Rusia sînt mai eficiente sau că „sistemul autoritarist” e mai potrivit să facă față unei crize. Nu se mai poate spune asta acum, și din a doua jumătate a lui aprilie am văzut un declin marcat al numărului de articole al instituțiilor în limba engleză pro-Kremlin cunoscute. Am folosit Brandwatch, o unealtă de monitorizare online și social media, pentru a căuta cuvintele-cheie „COVID-19” și „coronavirus” în trei site-uri de dezinformare pro-Kremlin: New Eastern Outlook, South Front și Fort Russ News. Cele trei site-uri, care au ca țintă o audiență internațională, apar frecvent în baza de date a dezinformării. De la mijlocul lui ianuarie pînă la 28 aprillie, cuvintele cheie au apărut de 261 de ori.



South Front e un site rusesc care se concentreză puternic pe armată, chestiuni legate de securitate și război. În 10 aprilie, când am observat un vîrf al relatărilor legate de COVID-19, site-ul avea chiar un buton care direcționa audiența spre conținut legat de pandemie:



Din 28 aprilie butonul a dispărut, o dată cu scăderea frecvenței articolelor legate de pandemie.

E posibil ca pandemia COVID-19 să continue să domine atît relatările media profesioniste, cît și pe cele ale instituțiilor de dezinformare, dar se pare că subiectul începe să devină un vehicol mai puțin confortabil al dezinformării pro-Kremlin.

Putem vedea deja că unele din „vechile” teme se întorc. Avem un prim caz în ultimele săptămâni legat de procesul MH17, în care se pretinde că anchetatorii au măsluit probele care ar fi demonstrat existența unei explozii la bord. Vechea minciună despre „referendumul” din Crimeea, pretextul pentru anexarea ilegală a peninsulei, e repetată. „Ucraina nu e un stat real” – din nou. Și nazismul apare în Occident - din nou; iar valorile occidentale s-au prăbușit. Din nou.

Verificați sursele, fiți sănătoși și urmați recomandările de carantină!