Aproape 50 de persoane s-au intoxicat la o tabără din Chișinău

47 de persoane au făcut intoxicație alimentară la o tabără de vară cu sejur de zi din municipiul Chișinău, anunță Centrul de Sănătate Publică Chișinău. 30 dintre acestea, inclusiv 22 de copii, au ajuns la spital, iar acum starea lor este satisfăcătoare.

Potrivit medicului de la Centrul de Sănătate Publică Chișinău, Gheorghe Turcu, în total, riscau să se îmbolnăvească 250 de persoane. „Persoanele au început să prezinte primele semne de boală de pe 3-4 iulie. Acum sunt spitalizate 27 de persoane, copii și adulți”, a declarat medicul Europei Libere.

Copiii au ajuns la spital cu febră, dureri de burtă, diaree și vomă. „La noi au fost internați 22 de copii de vârsta școlară. Primii au ajuns pe data de 4 iulie. O parte din ei deja s-au externat sau sunt în proces de externare”, a precizat pentru Europa Liberă vice-directoarea Spitalului clinic municipal de boli contagioase pentru copii, Stela Cornilova.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat într-un comunicat că focarul de toxiinfecție alimentară a fost depistat la centrul de agrement pentru copii gestionat de fundația catolică „Don Bosco”.

Specialiștii în siguranța alimentelor au prelevat probe ale bucatelor și a materiei prime. Dintre acesta, o parte erau alimente preparate în bucătăria taberei și o parte din bucatele recepționate de la compania „La Pino Blic” (furnizor de produse alimentare).

Primele rezultate de laborator au arătat prezența bacteriei Salmonella în tăiețeii cu ou și în pieptul de pui, utilizate pentru prepararea bucatelor pentru copii.

Autoritatea a mai constatat că tabăra nu avea autorizație sanitar-veterinară de funcționare pentru o unitate de alimentație publică și nici permis de funcționare a taberelor cu sejur de zi. De asemenea, „La Pino Blic” activa în lipsa autorizației sanitar veterinare de funcționare pentru prestarea serviciilor de catering.

Solicitat de Europa Liberă, președintele fundației „Don Bosco”, Andrea Ballan, a spus că organizația deține o autorizație pentru centrul de agrement, dar nu are una pentru unitatea de alimentație publică, de aceea a contractat servicii de catering de la un restaurant.

„Acum, vara, copiii stau de dimineață până seara și am organizat pentru ei prânzul. L-am comandat de la un restaurant și s-a depistat salmonella. Noi nu avem autorizație pentru pregătirea hranei și nici nu aveam nevoie de o astfel de autorizație, pentru că nu avem un asemenea serviciu. Am încheiat un contract cu un restaurant pentru asta, nu am verificat dacă are sau nu autorizație. Am semnat un contract, credeam că are toate actele în regulă”, a explicat Andrea Ballan.

El a menționat că fundația activează în R. Moldova din anul 2007, dar s-a pomenit pentru prima dată în asemenea situație. Activitatea taberei de vară a fost sistată.

Administratoarea SRL „La Pino Blic”. Tatiana Gramatic, nu a fost de găsit la telefon pentru o reacție.

Ancheta ANSA este în curs de desfășurare. Chiar dacă tabăra este una privată, Primăria Chișinău a inițiat propria investigație.