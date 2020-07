Armand Goșu: „Acum este un blocaj și deputații trebuie să decidă: supraviețuim cu acest blocaj sau vrem haos total?”

De asemenea, a hotărât și că alegerile anticipate nu se pot ține odată cu prezidențialele, nici măcar dacă demisionează actualul președinte, pentru că asta ar însemna suprapunerea a două scrutine total diferite. Urmare a acestei decizii, anticipatele dorite de mai toți actorii politici pot avea loc doar după 23 decembrie, când expiră mandatul actual al lui Igor Dodon. Şeful statului consideră că decizia Curţii a fost previzibilă, dar acesta pledează în continuare pentru organizarea alegerilor anticipate cât mai rapid posibil întrucât, spune el. actualul Legislativ s-a compromis, trebuie resetat și curățat de conservele oligarhice. Analistul de la Bucureşti, profesorul Armand Goşu comentează recentele evoluţii politice de la Chişinău.

Europa Liberă: Curtea Constituțională de la Chișinău a decis că alegerile prezidențiale și parlamentare nu pot avea loc concomitent, adică pe 1 noiembrie. Potrivit verdictului Înaltei Curți, legislativul poate fi dizolvat cel mai devreme pe 24 decembrie. Socialiștii și-ar fi dorit un scrutin anticipat, după ce alianța făcută cu Partidul Democrat a pierdut majoritatea în parlament. Acum, dacă e să-l credem pe șeful statului, Igor Dodon, el zice că acest parlament trebuie resetat și curățat de „conservele oligarhice”. Cu cine, cum?

Armand Goșu: „Dacă o să câștige prezidențialele, el va reuși să creeze o altă dinamică în viața politică din Republica Moldova și vom avea, în acel caz, alegeri parlamentare anticipate în primăvara anului viitor, ceea ce presupun că va aduce la o consolidare a poziției fracțiunii socialiste din Parlamentul de la Chișinău.”

Europa Liberă: Dar până la scrutinul parlamentar anticipat, oricum e nevoie de anumite scenarii?

Armand Goșu: „E nevoie, sunt multe scenarii pe piață, deocamdată nu sunt realiste nici unele. Ai un deputat fugit la Iași, căutat cu poliția - că-i sechestrat, că nu-i sechestrat -, altul e în Israel, care n-a renunțat la mandat, nu poate să voteze, deci ai cel puțin două mandate blocate, ai 49 de deputați care susțin guvernarea. Deci, ești într-o situație de blocaj total, depinzi de un vot, e imposibil să-ți faci în acest moment majoritatea, să dai guvernul jos și să pui alt guvern. Este o situație de pat, cum s-ar zice în șah, nu?”

Europa Liberă: Cui i-ar conveni mai bine dintre actorii politici de la Chișinău să pice Guvernul Chicu?

Armand Goșu: „Păi nu e simplă analiza, că în mod aparent socialiștilor aș spune că nu le convine, dar eu nu sunt sigur că nu le convine, trebuie să le convină să pice Guvernul Chicu, iar responsabilitatea pentru situația din țară s-o paseze asupra unui alt guvern. Năstase cu Munteanu, cu Slusari speră ei să ajungă la guvernare și să-și crească partidul, să-l salveze în felul acesta, să-l țină activ în viața politică. Iar hai să zicem, dacă se întâmplă o minune și Plahotniuc, care nu l-a vrut primar al Chișinăului, pocnește din degete și-l votează Candu. Și atunci, ce pot ei să facă – Năstase și un guvern PDA? Repet, au 11 mandate în parlament și în sondajele de opinie sunt la 2 la sută, adică în marja de eroare. Ce pot ei să facă să îndrepte situația? Dacă ar veni un guvern tehnic, un guvern cât se poate de neutru politic care să administreze țara în următoarele luni, mie acesta mi se pare cel mai plauzibil scenariu, dar la acest guvern cred că ar trebui să participe și socialiștii, ca să fie un guvern stabil, pentru că altfel nu poți construi o majoritate cât de cât stabilă, un guvern cât mai puțin politic, tehnic, care să facă față pandemiei și să organizeze alegerile prezidențiale în mod cât se poate de decent. Va fi foarte greu, foarte greu, în acest moment mi se pare o sarcină imposibilă. Ca atare un guvern la care să participe socialiștii, ce a rămas din ACUM și totuși să-i izolezi pe Candu și Șor, ca să te poți duce la Bruxelles să ceri bani, pentru că altfel va fi foarte dificil. Dacă e să preluăm cuvintele lui Dodon cu „conservele oligarhice”, va fi foarte greu și nu te primește nimeni nici la Bruxelles, nici nicăieri. Deci, o sarcină aproape imposibilă pentru acest parlament.”

Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. înțelegerile care există sau nu există între PAS și Platforma Demnitate și Adevăr? Cum vedeți Dvs. dialogul Maia Sandu și Andrei Năstase și intențiile lor?

Armand Goșu: „E o falsă problemă, împreună au 26 de deputați. Când vor avea 51 de deputați, discutăm acest subiect. Deocamdată, ei împreună nu pot să facă absolut nimic, separat – cu atât mai puțin. Deci, este cu totul și cu totul o falsă problemă, încearcă să-și bage bățul unul prin gard altuia, își închipuie că în felul acesta au să câștige puncte electorale. Mi se pare o lipsă de viziune politică crasă și, dacă vor continua mult pe drumul acesta, se vor scufunda în neantul 0,... nu știu cât la sută.”

Europa Liberă: Dvs. lăsați să se înțeleagă că ar fi bine, dacă s-ar găsi un consens între partidul Maiei Sandu, partidul lui Andrei Năstase și partidul Zinaidei Greceanîi. Fiecare dintre aceste entități se gândește totuși...

Principalii competitori în cursa electorală sunt Maia Sandu și Igor Dodon. Cum vreți să se înțeleagă pe un guvern tehnic?

Armand Goșu: „...și Filip cu Diacov să facă o majoritate mare, mai mare, dar stabilă, cât se poate de stabilă, să-i izoleze pe Candu și Șor, pentru că nu te primește nimeni, nu poți să te duci să ceri bani de la Bruxelles sau de la Washington cu ei doi în guvern. Să sprijine un guvern tehnic, dacă sunt raționali, dar e imposibil în momentul acesta, mai avem câteva luni până la alegeri. Principalii competitori în cursa electorală sunt Maia Sandu și Igor Dodon. Cum vreți să se înțeleagă pe un guvern tehnic? E greu în Republica Moldova, nu există nici tradiție, nici cultură democratică suficient de solidă acolo, deci o să asistăm, probabil, la un blocaj care va mai dura câteva luni.”

Europa Liberă: Maia Sandu insistă cu mai multe ocazii că nu se mai așază la masa de negocieri cu Igor Dodon, pentru că anume Dodon ar fi debarcat guvernul său în toamna anului trecut.

Armand Goșu: „Da, bun, atunci dacă scoți deputații PAS, fără ei, Năstase cu Filip, cu Dodon, cu dna Greceanîi să încerci o negociere, să găsești totuși o soluție rezonabilă. Trebuie un guvern mai mult tehnic, țara trebuie administrată în următoarele luni. Dacă Maia Sandu poate să spună: e profilul meu electoral, eu nu pot să merg în alegeri stând la masă cu Dodon, principalul meu contracandidat, sau cu Filip, premierul lui Plahotniuc, pot să înțeleg lucrul acesta. În același timp, există un risc să plătești cu niște procente, lumea să zică că nu ești suficient de matur, responsabil, că nu-ți pasă de soarta Moldovei. Deci e foarte dificil de apreciat care sunt mesajele care o să prindă la electorat și care nu. Dar, lăsând lucrurile acestea deoparte și încercând să nu facem lobby pentru niciun candidat, acceptați și Dvs. și eu, și oricine e persoană rezonabilă că țara trebuie guvernată în următoarele luni - până la alegeri și după alegeri, chiar până la anticipate.”

Europa Liberă: Dar sunt suficiente argumente că trebuie să plece Guvernul Chicu?

Armand Goșu: „Păi, dacă are majoritatea, dar nu o are, nu are 51 de deputați. Opoziția are? Nu are 51 de deputați, ca să vină o formulă rezonabilă. Deci, suntem într-un blocaj total. Putem prelungi acest blocaj încă 5, 6 luni, să vedem dacă supraviețuiește Moldova. Va supraviețui până la urmă, nu va fi bine, dar va supraviețui și amânăm rezolvarea problemei, vom avea un Guvern Chicu, care va gestiona lucrurile până nu știu când. Și atunci, principalii opozanți, contracandidații lui Dodon vor avea suficiente subiecte ca să-l atace pe președinte pentru felul în care Guvernul Chicu administrează țara.”

Europa Liberă: Cabinetul lui Ion Chicu a încercat să-și asume responsabilitate. Trei tentative au fost făcute, deputații nu s-au întrunit în legislativ. Și aici e vorba despre un blocaj?

Armand Goșu: „Pe scena politică e un blocaj teribil în parlament, lipsesc niște deputați, sunt plecați în străinătate, sunt taberele relativ egale, asta în cazul în care nu ar trăda nimeni, mai degrabă mi se pare plauzibil scenariul în care Dodon reușește să atragă un independent ceva, să mai treacă niște legi, decât scenariul în care reușește opoziția să dea guvernul jos pe moțiune de cenzură – unu. Doi: să pună un alt guvern în locul lui. Deci să dai guvernul jos, hai să zicem 49,9 se înșală, dar să pui un alt guvern în locul lui, eu cred că e o glumă. Evident că Șor și Candu spre asta vor să împingă situația politică din Moldova, spre haos. Acum este un blocaj și deputații trebuie să decidă: supraviețuim cu acest blocaj sau vrem haos total?”

Europa Liberă: Ce ați înțeles cu plecarea deputatului Gațcan? Cazul acesta este mediatizat pe larg, s-a ajuns chiar și în afara hotarelor Republicii Moldova să se cunoască despre el și se insistă că Igor Dodon ar fi trecut liniile roșii. Dvs. cum vedeți cazul acesta?

Oricum e mai mult decât îngrijorător, nici în Rusia nu cred că se poate atât de jos face politică

Armand Goșu: „În niciun fel. E la Iași dl Gațcan, spune că e bine mersi acolo, că nu e sechestrat. Să pui pe listele parlamentare o persoană care a fost atât de apropiată de Plahotniuc, care este atât de șantajabilă cu lucruri grave și aspecte morale, mi se pare halucinant. Înseamnă că în Moldova, ca să faci cea mai mică carieră publică, trebuie ca împotriva ta să existe material de șantaj consistent, pentru că altfel n-ai nicio șansă? Oricum e mai mult decât îngrijorător, nici în Rusia nu cred că se poate atât de jos face politică. Deci, asta înseamnă că ai urcat în piața publică o lume interlopă, că toți cei care acționează sunt practic niște interlopi și acționează după legile lumii interlope. Repet, dacă Moldova nu folosește contextul acestor alegeri prezidențiale și apoi anticipate parlamentare ca să-și curețe puțin clasa politică, eu cred că va prinde din urmă și va depăși state din Africa, considerate în literatura de specialitate state falimentare.”

Europa Liberă: Factorul rusesc credeți că mai influențează și el?

Armand Goșu: „Credeți că mai are nevoie Moldova de Rusia? Că rușii mănâncă pop-corn, beau Coca-Cola stând la peluză și se amuză. Nici ei nu cred că mai înțeleg ce se întâmplă acolo.”

Europa Liberă: Dar Bucureștiul înțelege ce se întâmplă la Chișinău?

Armand Goșu: „Mi-e greu să spun, că n-am prea văzut nicio mișcare pe aici, toată lumea e călare pe COVID, pe Republica Moldova, de la fuga lui Plahotniuc, se vorbește foarte puțin și mai degrabă în șoaptă. Când întrebi pe cineva din guvern, toată lumea ridică din umeri, în general se spune că nu la guvern se iau decizii, la CIA sau la serviciile secrete. Deci, ei nu vorbesc din principiu. Mi-e greu să spun ce se întâmplă cu dosarul Republica Moldova.”

Europa Liberă: În plan regional, Republica Moldova este izolată sau s-a autoizolat?

Republica Moldova se poate prăbuși singură... cu condiția să nu scoată foarte mult praf

Armand Goșu: „Nu mai contează, lumea are altceva de făcut. Republica Moldova se poate prăbuși singură, fără să fie observată această prăbușire, cu condiția să nu scoată foarte mult praf, dacă se prăbușește edificiul statului moldovean. Pentru că azi toată lumea are probleme, are COVID, se încearcă să se deschidă granițele, populația vrea la mare în Grecia. Știrile despre Republica Moldova în România sunt atât de puține, încât, dacă mai trec câteva luni, opinia publică de aici o să și uite că ne învecinăm cu un stat numit Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și dacă ați fi Dvs. în Republica Moldova politician, ce ați întreprinde?

Armand Goșu: „Aș fugi, aș fugi departe de Republica Moldova...”

Europa Liberă: Ați fi al doilea Plahotniuc, dacă ați fugi.

Armand Goșu: „Aș fugi la antipod, mai rece, nu știu, în Noua Zeelandă sau în Papua Noua Guineea. Situația este într-un blocaj total și până la urmă cred că important este ca niște linii roșii, așa, groase să nu fie depășite lunile care urmează, pentru că altfel să arunci o țară într-un haos total, nu cred că ai vreun argument pentru lucrul acesta. Orice ar fi, adică poți să invoci COVID-ul, situația precară din orice domeniu, nu există nicio scuză, iar dacă cineva își închipuie că va merge pe acest drum, va arunca Moldova în haos și va câștiga beneficii electorale, se înșală, pentru că alegătorul, chiar neinformat, are așa, o doză de bun-simț în el și în cele din urmă știe să facă diferența între bine și rău, alb și negru.”

Europa Liberă: Și pe final, pentru că Republica Moldova așteaptă asistență financiară și de la Est, și de la Vest, cel puțin, autoritățile promit că a început renegocierea liniei de creditare pe care s-a angajat s-o ofere Federația Rusă, așteaptă acele 200 de milioane de euro, pe de altă parte, guvernanții spun că ar fi îndeplinit toate condiționalitățile pe care și le-au asumat în fața Bruxelles-ului și așteaptă tranșa a doua din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Vor veni acești bani?

Armand Goșu: „Depinde, depinde de ce se va întâmpla în politica moldovenească în următoarele săptămâni și luni. Este foarte posibil, chiar probabil, aș spune, ca atât Moscova, cât și Bruxelles-ul să aștepte deznodământul alegerilor prezidențiale și, presupun, și alegerilor anticipate parlamentare de anul viitor. Și, în funcție de rezultatul acelor alegeri și de felul în care se setează un guvern - spre Est sau spre Vest -, să reacționeze în consecință și să deblocheze fonduri.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon nu rămâne în brațele Rusiei pe moment?

Dodon e o piesă

Armand Goșu: „Nu-l văd pe Igor Dodon să trezească un entuziasm real la Moscova. Da, el e bun, pentru că, cel puțin pentru opinia publică din Rusia, Putin poate să-l vândă ca un pion rus, dar cred că și Putin știe foarte bine că nu se poate baza foarte tare pe Igor Dodon și că pro-rusismul lui e de duzină. Ia încercați să-l trimiteți pe Dodon la București, la Bruxelles, să vedeți cum îl transformați într-un lider pro-european. Dodon nu are cum să fugă la mama, în brațele mamei-Rusia, nu? Din cauza Ucrainei. Dacă n-ar fi fost Crimeea, dacă n-ar fi fost război între Rusia și Ucraina, poate că o Rusie care să aibă în Moldova un cap de pod Chișinău, era plauzibil. Altfel poate să-l folosească Rusia ca pe un pion într-o negociere mai complicată, dar el n-are suficientă putere la Chișinău, prea puțin contează totuși Republica Moldova în momentul acesta, nici ca bază militară, nici ca nimic. Are Crimeea, nu-i mai trebuie Transnistria. Asta e o iluzie. Sigur, Moscova vrea să vândă, foarte bine, să negocieze. Așa face întotdeauna cu orice piesă pe care o are pe masă. Iar Dodon e o piesă.”