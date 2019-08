Astăzi în Moldova și în lume

Din agenda zilei în Moldova:

La Chișinău este anunțată o conferință de presă a fostului ministru al apărării Vitalie Marinuță în care acesta va cauta sa raspundă acuzațiilor care i se aduc de către noul ministru al apărarii Pavel Voicu.

Anunțată, de asemenea, este și o sedință a Primăriei Chisinau.

Pe plan internațional:

Președintele României, Klaus Iohannis, pleacă astăzi într-o vizită oficială în SUA, unde se va întâlni cu președintele Donald Trump, mîine pe 20 august. Vor fi discutate chestiuni care țin de securitatea energetică, de colaborarea militară, iar Iohannis va încerca să avanseze subiectul eliminării vizelor pentru români, informeaza site-urile de știri românesti, citînd declarații recente ale președintelui României facute la o întilnire informală cu jurnalistii.

Şeful statului român a mai spus că doreşte să discute cu preşedintele american şi despre efectivele de militari americani din România, precizând că România are posibilitatea de a găzdui mai mulţi militari americani. Iohannis a mai arătat în intrevederea sa informală cu jurnalistii că SUA sunt îngrijorate că Europa devine prea dependentă energetic de Rusia și că mișcarea Exxon Mobil de a ieși din proiectul energetic din Marea Neagră „vine dintr-o politică globală, nu din ceea ce se întâmplă aici”. Agerpres scrie că președintele Johannis nu va avea întâlniri cu oameni de afaceri sau cu comunități de români din SUA.

Sefa cabinetului de la Berlin, cancelara Angela Merkel se va afla astazi la Șopron, în Ungaria, pentru a marca alături de premierul ungar Viktor Orban, împlinirea a 30 de ani de la Picnicul paneuropean, prima breşă în Cortina de Fier.

Picnicul paneuropean a fost o demonstrație pașnică ținută la granița austro-ungară pe 19 august 1989. A fost vorba despre un gest simbolic pe care Austria și Ungaria au hotărât să-l facă: deschiderea granițelor timp de trei ore, la trei săptămâni după ce miniștri de Externe ai celor două state au tăiat gardul de sârmă ghimpată dintre Austria și Ungaria. Picnic-ul a fost organizat de patru formațiuni ungare din opoziție, Forumul Democrat Ungar, Alianța Liberilor Democrați, FideszPartidul Civic al Muncitorilor din Agricultură.

Angela Merkel consideră că Picnicul paneuropean „a fost un pas foarte important în sensul în care am putut să ajungem la prăbuşirea Zidului şi apoi la unitatea germană”. Zidul Berlinului a căzut după trei luni de la manifestaţia paşnică de protest, iar cele două Germanii s-au reunificat oficial în 1990.

Este prima vizita din 2014 încoace pe care cancelara Germaniei o face in Ungaria, opiniile ei și ale omologului său maghiar Viktor Orban fiind diametral opuse în multe chestiuni printre care migrația si relația cu Rusia.

La Kiev președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întilneste cu premierul Israelul, Beniamin Netaniahu.

In Franta are loc o întrevedere între președintele Emmanuel Macron și liderul de la Kremlin, Vladmir Putin, inainte de reuniunea G7 de la Biarritz de la sfirșitul săptamînii. Rusia nu mai participa la reuniunea acum numită G7 - pînă de curînd G8 - de la anexarea Crimeii și de la inceperea operațiunilor militare in Estul Ucrainei.

Parlamentarii rusi au pe agenda lor de astazi discutarea a ceea ce ei numesc „amestecul străin în protestele opozitiei” din ultimul timp.

Ministrul iranian de externe Javad Zarif are anunțată o vizita in Finlanda.

In urma cu 100 de ani, la Rawalpindi, Marea Britanie recunostea independența Afganistanului, eveniment serbat astăzi.