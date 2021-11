Astăzi în Moldova și în lume

Din agenda internă a zilei, prezentată de IPN: Inspectoratul General de Poliție și Administrația publică locală Ialoveni inaugurează Parcului Inspectoratului General de Carabinieri (În proximitatea or. Ialoveni); Centrul de Informare și Documentare privind NATO, în parteneriat cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM organizează lecția publică în format online „Cooperarea Republica Moldova -NATO”/ Centrul de Informare și Documentare privind NATO; Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică invită la evenimentul de donație, din partea Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, a echipamentului de laborator pentru secvențierea coronavirusului de tip nou; Are loc o nouă ședință de judecată în dosarul Ilan Șor (Curtea de Apel Chișinău); Are loc ședința Comisiei Electorale Centrale; Prim-ministrul Natalia Gavrilița conduce Forumul investițional „Moldova Capital Markets Day 2021”, la Londra, Narea Britanie. Participă reprezentanți ai Bursei de Valori din Londra, organizații financiare internaționale și companii din Republica Moldova.

Din agenda internațională: la Bruxelles are loc Consiliul de Afaceri Externe al UE; tot acolo se ține sub egida UE o conferință despre relansarea economică post-COVID-19; la Paris se ține până pe 19 nov. Forumul mondial al femeilor; emisarul special american pentru Afganistan, Thomas West, vizitează Moscova; în Ungaria intră în vigoare o plafonare pe trei luni a prețului produselor petroliere; pe plan mondial se marchează sub egida Pen International Ziua Scriitorului Întemnițat.