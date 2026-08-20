Atacurile rusești ucid 9 oameni în regiunea Kiev. O dronă a survolat spațiul aerian moldovean

În ultimele luni, beligeranții și-au intensificat atacurile de la distanță, ducând la creșterea numărului de victime civile de ambele părți în acest război care durează de patru ani și jumătate, scrie AFP.

Atacul masiv cu rachete asupra Kievului a lovit zone rezidențiale și depozite, a scris joi pe Telegram primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Potrivit administrației militare a orașului, au fost avariate și o unitate medicală și o instituție de învățământ.

Klitschko a declarat ulterior că numărul victimelor din capitală a crescut la opt, iar 33 de persoane au fost rănite.

Un atac în districtul Brovari din regiunea Kiev a provocat moartea unui bărbat și rănirea altuia, a declarat guvernatorul regional al Kievului, Timur Tkacenko.

„O unitate industrială a fost avariată. Toate serviciile relevante se află la fața locului, lucrând pentru stingerea incendiului”, a adăugat el.

Forțele aeriene ucrainene au avertizat cu privire la rachetele rusești „Kalibr” aflate în vecinătatea satului Kagarlîk, din regiunea Kiev, care se îndreptau spre capitală.

Dronă pătrunsă înspre autonomia găgăuză

O dronă, preliminar identificată ca fiind de tip Shahed-136 (Geran-2), a pătruns joi dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind monitorizată de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale, a informat MOLDPRES.

Potrivit Ministerului Apărării, zborul neautorizat a fost detectat la ora 03:16. Drona a traversat ilegal frontiera de stat dinspre Ucraina, în zona localității Cotlovina, regiunea Reni, și s-a deplasat în direcția satului Etulia, din UTA Găgăuzia.

Obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 03:22, deplasându-se din direcția satului Etulia spre Ucraina.

Ministerul Apărării precizează că survolarea a avut loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate în noaptea de 19 spre 20 august de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Atacurile au provocat, de asemenea, reacții în statele vecine, membre ale NATO.

Comandamentul militar al Poloniei a declarat că a mobilizat aeronave și a activat sistemele de apărare aeriană menite să protejeze spațiul aerian polonez, în special în zonele de frontieră cu Ucraina.

Ministerul Apărării din România a declarat că sistemele radar au detectat în timpul nopții ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina, ceea ce a determinat decolarea de urgență a două avioane de vânătoare spaniole desfășurate în misiuni NATO și a unui elicopter al Forțelor Aeriene Române.

Ministerul a precizat că o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în apropiere de Galați, înainte de a se prăbuși într-o zonă nepopulată din județul Tulcea.

250 de drone în direcția Moscovei (Sobianin)

Rusia a raportat, de asemenea, joi, un atac de amploare cu drone ucrainene.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 250 de drone au zburat spre regiunea Moscovei în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, majoritatea fiind distruse, potrivit lui, la o distanță considerabilă de capitală.

„Douăzeci și opt de drone au fost distruse în regiunea Moscovei”, a scris Sobianin.

În timp ce Kievul s-a confruntat cu atacuri aproape în fiecare noapte, Ucraina și-a intensificat, la rândul său, atacurile de represalii asupra Rusiei în ultimele luni, în parte pentru a încerca să exercite presiune asupra Moscovei, astfel încât aceasta să vină la masa negocierilor pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, conchide AFP.

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