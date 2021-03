Aureliu Ciocoi: „Bani sunt pentru pensii, salarii, pentru cheltuieli sociale”

Europa Liberă: Cum se prezintă situația în alte domenii? În economie ce se întâmplă astăzi?

Aureliu Ciocoi: „Surprinzător, economia merge.”

Europa Liberă: Am citit, cum zice dl Chicu, fostul premier, că cifrele vorbesc că v-a lăsat o moștenire bună?

Aureliu Ciocoi: „Este adevărat și trebuie să recunoaștem că dl Chicu a fost un prim-ministru foarte bun și echipa care a fost la Ministerul Finanțelor, dl Pușcuță a fost un ministru foarte bun al finanțelor, este adevărat, moștenirea este una bună și cifrele privind veniturile bugetare în primele două luni ale anului curent sunt chiar impresionante, adică plus 250 de milioane lei venit în luna ianuarie comparativ cu ianuarie 2020, în februarie din informațiile pe care ni le-a pus la dispoziție Ministerul Finanțelor iarăși avem plus la venituri comparativ cu februarie anul trecut, ceea ce înseamnă că economia își recuperează din pierderile avute în 2020 din cauza COVID-ului, pentru că în 2020 avem un minus de aproape 7 la sută din PIB. Actualmente, cifrele arată că, totuși, economia este una sănătoasă și, dacă nu ar fi fost COVID-ul, economia s-ar fi dezvoltat vertiginos, recuperând pierderile din anul trecut.”

Europa Liberă: Bani pentru pensii, salarii, ca să cunoască cetățenii Republicii Moldova, sunt și vor fi?

Aureliu Ciocoi: „Bani pentru pensii, salarii și plățile sociale, deci tot ce ține de obligațiile financiare ale bugetului Republicii Moldova, totul se respectă cu maximă strictețe, toate defalcările se fac, toate plățile sunt sută la sută efectuate pentru luna februarie și bani vor fi până la sfârșitul anului curent, inclusiv 31 decembrie 2021. Chiar dacă să presupunem că acest guvern interimar, cu mandat limitat pe care îl are un guvern interimar, cu incapacitatea de a semna acorduri financiare internaționale, cu incapacitatea de semnare a memorandumului atât de necesar Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional pentru a beneficia de susținere financiară externă, chiar și în aceste condiții, noi facem tot posibilul ca să onorăm absolut toate angajamentele financiare pe care le are statul față de cetățenii săi.”

Europa Liberă: Pe interior, guvernul se mai împrumută de la bănci?

Aureliu Ciocoi: „E un exercițiu absolut firesc, evident că se împrumută de la bănci. Noi împrumutăm bani contra dobândă. Băncile câștigă în felul ăsta, oferind bani guvernului.”

Europa Liberă: Băncile câștigă, dar guvernul trebuie să-și strângă cureaua, că va trebui să întoarcă dobânda?

Aureliu Ciocoi: „Bine, sunt credite pe termen scurt, sunt credite pe termen lung. Pe termen scurt sunt cele cu scadența la trei luni. E o piață financiară absolut sănătoasă.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ziceți că bani sunt și se acumulează la buget, asta vă arată și instituțiile din subordine, înseamnă că politicienii pot să conteze că în rezerva de stat, dacă se ajunge la anticipate, bani se găsesc?

Aureliu Ciocoi: „La ora actuală bani sunt.”

Europa Liberă: Ați spus că până la finele anului, pentru pensii, salarii, vor fi.

Aureliu Ciocoi: „La ora actuală, fondul de rezervă al R. Moldova poate acoperi costurile unor eventuale alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Încă sunt bani sunt bani acolo și nu ați umblat la ei?

Aureliu Ciocoi: „Da. Pentru că guvernul are două fonduri: este fondul de rezervă al guvernului și este fondul de intervenție al guvernului. Din fondul de intervenție al guvernului noi deja am cheltuit circa 41 milioane de lei moldovenești pentru achitarea indemnizațiilor de 16 mii de lei medicilor care au fost afectați de COVID-19. Acum urmează iarăși să aprobăm o hotărâre de guvern prin care iarăși din fondul de intervenție al guvernului să mai achităm o tranșă din acești 16 mii de lei, indemnizație unică pentru medicii infectați cu COVID-19.

Stă la rând să deblocăm și suma necesară pentru achitarea celor 100 de mii de lei pentru familiile, urmașii, rudele medicilor care au decedat la datorie, din cauza pandemiei. Sunt cheltuieli care trebuie onorate și, cu siguranță, le onorăm sută la sută. Dar toate aceste cheltuieli sunt deocamdată din fondul de intervenție al guvernului. În momentul în care fondul de intervenție al guvernului va fi epuizat, vedem ce putem achita din fondul de rezervă. Dar, ca prim-ministru interimar, voi fi foarte atent la cheltuielile pe care urmează să le facem din fondul de rezervă, pentru că nu putem lăsa guvernul cu zero la fondul de rezervă al guvernului. Pentru că se pot întâmpla oricând calamități naturale, Doamne ferește, sau de alt gen, tehnologic sau natural.”

Europa Liberă: Dar altădată ați spus mai cu îndrăzneală că 120 de milioane se pot găsi în fondul de rezervă.

Aureliu Ciocoi: „La ora actuală, fondul de rezervă al guvernului este intact. Fiind intact, sunt 161 de milioane de lei în fondul de rezervă al guvernului.”

Europa Liberă: Iar un eventual scrutin parlamentar anticipat ar cere 120 de milioane.

Aureliu Ciocoi: „100-120 de milioane.”

Europa Liberă: Ziceați că în alte domenii situația e destul de bunicică, dacă se acumulează la buget...

Aureliu Ciocoi: „Situația la ora actuală este bună datorită disciplinei fiscale. Agenții economici achită disciplinat taxele, impozitele etc. În situația prolongării incertitudinii politice, s-ar putea ca și disciplina fiscală să nu fie atât de corectă.”

Europa Liberă: De ce?

Aureliu Ciocoi: „Suntem cu toții homo sapiens și când vedem că incertitudinea asta devine mult prea lungă în spațiul temporar, s-ar putea să avem și surprize de genul că încasările la buget nu mai sunt atât de disciplinate, cum sunt încă la ora actuală.”

Europa Liberă: Dar nemulțumiri din partea unor angajați deja apar.

Aureliu Ciocoi: „Angajați care? De unde?”

Europa Liberă: Iată, feroviarii au ieșit astăzi în stradă, au protestat în fața parlamentului, în fața președinției, nu-și mai ridică salariile de patru luni de zile – guvernul poate să intervină?

Aureliu Ciocoi: „Nu.”

Europa Liberă: Rămâne la discreția parlamentului?

Căile Ferate din Moldova (CFM), cu toate că este întreprindere de stat, dar este la autogestiune.

Aureliu Ciocoi: „Căile Ferate din Moldova (CFM), cu toate că este întreprindere de stat, dar este la autogestiune. Există un consiliu de administrare la CFM. Conducerea CFM, și nu mă refer doar la conducerea actuală, dar din ultimii, cel puțin, zece ani, a avut un management atât de defectuos, încât a transformat acest domeniu din economia națională dintr-o branșă profitabilă în una falimentară.”

Europa Liberă: Trebuia cineva să supravegheze activitatea și să vadă că lucrurile merg din mai rău în mai rău.

Aureliu Ciocoi: „Exact. Și atunci când vezi că n u ești un manager bun și gestionezi o companie, trebuie să ai grijă să menții compania respectivă măcar la nivelul zero al rentabilității, dar nu în pierdere. Ceea ce s-a întâmplat la CFM este , dacă vreți, un dezastru a managementului, pentru că, vă dau un exemplu: 2020 – s-a început pandemia, pentru toată lumea era limpede că se va diminua transportul de mărfuri și transportul de pasageri. Angajații CFM sunt 6,8 mii de oameni – de ce nu s-au făcut reduceri, știindu-se foarte clar că sunt diminuări semnificative în circuit?”

Europa Liberă: Ar putea să spună că nimeni nu știa cât o să dureze pandemia.

Aureliu Ciocoi: „Era foarte clar. Ați văzut, toate companiile de transport, în special aeriene, din toată lumea, au parcat avioanele și au trimis în concediu forțat 2/3 din personal. După care, când s-a văzut că pandemia continuă, au recurs la concedieri masive. Deci, sunt niște lucruri care trebuiau făcute.”

Europa Liberă: Și dacă trimiți atâția oameni în șomaj, iarăși e o problemă pentru stat, nu?

Aureliu Ciocoi: „Este o problemă pentru stat, dar, cel puțin, ar fi permis companiei CFM să scoată din presiunea financiară asupra companiei. Dar la ora actuală, CFM au au datorie generală de circa 600 milioane lei, supracreditată la băncile comerciale, supragajată etc. Deci, o altă soluție, decât o reformă cardinală a CFM, de a scoate acest domeniu din criza economică în care s-a pomenit, nu văd. Dar s-a pomenit, iarăși, din cauza unui management dezastruos.”

Europa Liberă: Dacă mâine-poimâine agricultorii își reiau și ei protestele, sunteți gata să vedeți revendicările lor și să le spuneți cu ce-i puteți ajuta?

Aureliu Ciocoi: „Proteste pentru ce?”

Europa Liberă: Păi, altădată ziceau că plățile din agricultură au întârziat, că a venit primăvara și ei nu au cu ce să înceapă lucrările de primăvară.

Aureliu Ciocoi: „Acesta este un business, ca și oricare alt business. Fiecare, când își deschide o afacere, își asumă anumite riscuri. Ceea ce se întâmplă în domeniul agriculturii este și o vină a faptului că la noi este subdezvoltată piața asigurărilor. Eu nu cunosc un fermier din Occident care să nu fie asigurat, să nu-și asigure riscurile, pentru că întotdeauna, în fiecare an, se pot întâmpla surprize cu secete sau cu alte calamități naturale, grindină, înghețuri târzii, prin aprilie-mai, care să distrugă...”

Europa Liberă: Dar și piața asigurărilor nu prea lucrează în favoarea celui care are de pătimit.

Aureliu Ciocoi: „Este absolut nedezvoltată piața asigurărilor în R. Moldova, pentru că, în mod normal, ar fi trebuit ca fiecare fermier să-și asigure riscurile, anual, riscurile de tot genul. Evident că polița de asigurare, în cazul ăsta, costă și probabil ar fi costat substanțial, dar, cel puțin, fermierul ar fi avut o despăgubire substanțială în caz de calamități. ”

Europa Liberă: Deși fermierul zice că nu are siguranța că ar obține acea despăgubire.

Aureliu Ciocoi: „Astea-s chestii regulatorii, deja. Dar faptul că fermierii vor veni iarăși cu tractoarele în fața guvernului sau în fața parlamentului... Există bugetul Ministerului Agriculturii, care este divizat în serviciile corespunzătoare ale Ministerului Agriculturii și care, evident, au o anumită limită. Dincolo de limitele prevăzute, potrivit Legii Bugetului, care, atenție, este Lege, nu putem merge. Ca să alocăm surse financiare în mod special pentru agricultori, în cazul concret pe care-l discutăm, este necesară rectificarea bugetului.”

Europa Liberă: Da, dar trebuie parlamentul să aibă împuterniciri depline.

Aureliu Ciocoi: „Exact. Un guvern intermiar nu are dreptul să vină în fața parlamentului cu un proiect de rectificare a legii bugetului. Pentru acest exercițiu este absolut nevoie de un guvern cu drepturi depline.”

Europa Liberă: Da e nevoie de rectificarea bugetului?

Aureliu Ciocoi: „Pentru a aloca finanțe suplimentare, bunăoară pentru ajutorarea agricultorilor, bineînțeles că este nevoie de realocare financiară, reorientarea acestor mijloace financiare spre ajutorarea alegătorilor. Deci, atâta timp cât este acest guvern interimar, nu putem face schimbări în actuala lege a bugetului. Și atunci se întâmplă un cerc vicios. S-ar putea să se întâmple că vin iarăși agricultorii să protesteze în centrul Chișinăului. Guvernul, interimar fiind, nu poate să întreprindă absolut nimic ca să modifice Legea Bugetului, să le ofere posibilități financiare adiționale acelor capitole din buget orientate spre susținerea financiară a agricultorilor și suntem, practic, toți într-un impas. Agricultorii sunt în impas pentru că solicită mai multă asistență financiară, guvernul interimar, chiar dacă vrea, nu are cum să le ofere această posibilitate.”

Europa Liberă: Această criză politică, dacă se mai aprofundează, afectează relația R. Moldova cu partenerii externi?

Aureliu Ciocoi: „Evident că acestă criză politică, cu cât mai mult se extinde în spațiul temporar, cu atât partenerii noștri externi încep a ne privi cu ochi un pic mirați, ca să mă exprim mai diplomatic. Plus că un guvern interimar nu poate fi un partener serios de dialog cu cancelariile occidentale. Toată lumea își dorește să discute cu un guvern cu drepturi depline și să fie sigur că înțelegerile care s-au convenit cu un guvern cu drepturi depline vor fi realizate. Un guvern interimar nu poate avea credibilitate în fața cancelariilor occidentale, atâta timp cât nu se cunoaște cât va sta în exercitarea mandatului.”

Europa Liberă: Ne-ați putea spune, în limbaj diplomatic, ce pierde R. Moldova acum pentru că nu are acest dialog cu partenerii externi?

Aureliu Ciocoi: „Cel mai elocvent exemplu e că un guvern interimar nu poate semna memorandumul cu FMI. Or, odată semnat acest memorandum...”

Europa Liberă: El dă undă verde pentru alți donator.

Aureliu Ciocoi: „Exact. Se dă undă verde pentru fluxurile financiare din exterior orientate spre susținerea macrofinanciară a R. Moldova și evident că ar fi dispărut de pe agendă foarte multe subiecte legate de cheltuielile bugetare și așa mai departe.”

Europa Liberă: Mai sunt și alte acorduri care așteaptă semnare?

Aureliu Ciocoi: „Sunt. Sunt politici elaborate, care-și așteaptă aprobarea de guvern. Mă gândeam că curtea Constituțională ne va permite, în condițiile interimatului, să adoptăm strategii atât de necesare pentru R. Moldova, inclusiv din perspectiva comunicării țării noastre pe plan extern. Și vă dau un singur exemplu: noi nu putem, bunăoară adopta planul individual de parteneriat cu partenerii noștri din blocul NATO. Planul individual a expirat în 2020, acum suntem aproape la mijloc de martie 2021 și nu putem aproba un nou plan de lungă durată, pentru patru sau cinci ani, dacă nu mă înșel, din cauza interimatului. Și mai sunt multe alte strategii care-și așteaptă rândul să fie aprobate de un guvern cu mandat deplin. Plus că nu putem negocia la modul serios cu foarte mulți parteneri internaționali mai multe lucruri.”

Europa Liberă: Ce anume?

Aureliu Ciocoi: „Acorduri bilaterale, pentru că, vă dați seama, cu un guvern interimar cancelariile occidentale, și nu numai cele occidentale, dar și din partenerii noștri de dezvoltare, nu avem suficientă credibilitate, în sens de cât timp va dura acest guvern interimar și dacă vor fi sau nu respectate angajamentele asumate în baza înțelegerilor avute.”

Europa Liberă: Ratează sau nu R. Moldova ajutorul care se oferea România să-l ofere țării?

Aureliu Ciocoi: „Sper că da. Și vom face tot posibilul să nu ratăm acest ajutor.”

Europa Liberă: Cum?

Aureliu Ciocoi: „Vă referiți la...”

Europa Liberă: La 60 și cât de milioane...

Aureliu Ciocoi: „Acordul din 2010, dacă nu mă înșel,interguvernamental, care a fost semnat pentru suma generală de 100 de milioane de euro, ca donație din partea României... ”

Europa Liberă: La asta mă refeream.

Aureliu Ciocoi: „... și care între timp a fost valorificat 35 milioane de euro și au rămas 65. Acordul acesta expiră la data de 31 martie anul curent și suntem acuma în proces de negocieri cu Bucureștiul referitor la extinderea acestui acord.”

Europa Liberă: Adică termenul acordului să fie valabil pe o perioadă mai îndelungată?

Aureliu Ciocoi: „Da, extinderea valabilității acordului.”

Europa Liberă: Și banii vor fi direcționați tot așa cum au fost și până acum?

Aureliu Ciocoi: „Evident. Guvernul României va decide care proiecte să fie finanțate din banii respectivi.”

Europa Liberă: Dar, apropo, dialogul cu Bucureștiul și cu Kievul, astăzi, până unde a ajuns? Deseori se vorbea că, în raport cu România și cu Ucraina, R. Moldova ar avea mari restanțe să ducă la bun sfârșit mai multe proiecte, mai multe intenții...

Aureliu Ciocoi: „Vă referiți la dialogul Chișinăului cu Bucureștiul?”

Europa Liberă: A Chișinăului cu Bucureștiul și a Chișinăului cu Kievul.

Aureliu Ciocoi: „Păi, cunoașteți că în urma vizitei președintelui la Kiev, în 12 ianuarie anul curent, a fost convenit să se construiască pod peste Nistru la Soroca, Iampol-Cosăuți se numește proiectul acesta. Partea ucraineană s-a angajat să construiască de una singură acest pod, plus că modernizând și căile de acces spre podul respectiv, noi angajându-ne să aranjăm infrastructura rutieră de acces către podul respectiv. Plus că a fost o serie de alte înțelegeri convenite între șefii statelor, care sunt în proces de realizare actualmente. În ce privește România, avem iarăși o suită întreagă de acorduri ce-și așteaptă ceasul să fie semnate atât la nivel interguvernamental, cât și la nivel de șefi de state. Adică suntem în dialog permanent și în proces de consolidare a bazei juridice de consolidare, atât cu România, căt și cu Ucraina.Cu Ucraina mai suntem în proces de demarare a negocierilor sau a discuțiilor, să vedem cum rezolvăm situația cu nodul hidraulic de la Novodnestrovsk, să vedem cum s-ar putea impulsiona procesul de delimitare a frontierei de stat între R. Moldova și Ucraina. Adică sunt exerciții care nu stau locului și se mișcă, evident, în sensul protejări intereselor naționale ale R. Moldova. Așa că lucrăm.”

Europa Liberă: Dar când va curge gaz prin țeava gazoductului Iași-Chișinău?

Aureliu Ciocoi: „Din câte cunosc, am putea să avem gaz în această conductă deja în anul curent.”

Europa Liberă: În anul curent?

Aureliu Ciocoi: „În anul curent.”

Europa Liberă: S-au aranjat lucrurile? Pentru că spunea cineva că depinde foarte mult și de poziția Gazpromului, în funcție de cum văd ei să continue livrările de gaze către R. Moldova.

Aureliu Ciocoi: „Păi, livrările de gaze către R. Moldova sunt făcute în baza acordului care este în vigoare între R. Moldova și România.”

Europa Liberă: Da, dar dacă intră în funcțiune și curge gaz și prin țeava gazoductului Iași-Chișinău, atunci alternativa există.

Aureliu Ciocoi: „Există așa numitul exercițiu de unbundling, care presupune cel de-al treilea pachet din angajamentele noastre din comunitatea energetică cu UE: separarea furnizorului de rețelele de distribuție etc., de transportare, distribuție etc., etc., care este un exercițiu foarte complex. Și noi, ne place sau nu ne place, dar noi trebuie să realizăm acest angajament al nostru atunci când am aderat la comunitatea energetică cu UE.”

Europa Liberă: Și tot s-au prelungit anii. Eu țin minte că trebuia până în 2020.

Aureliu Ciocoi: „În perioada guvernării Filat s-a făcut prima solicitare de extindere a termenului limită de realizare a acestei realizări între furnizor, distribuitor, transportator etc. dar, din moment ce este un angajament internațional al R. Moldova, suntem obligați să-l realizăm. Corespunzător, ANRE este în plin proces de realizare a acestui amplu și destul de ambițios exercițiu. Nu va fi simplu, evident...”

Europa Liberă: Dar de ce ziceți că nu va fi simplu? Pentru că deseori a apărut această constatare, că nu va fi deloc ușor.

Aureliu Ciocoi: „Pentru că Gazprom este monopolist pe piața energetică, în ce privește gazele naturale în R. Moldova. Ei dețin 51 la sută din rețelele de distribuție. Mă refer nemijlocit la conducte din R. Moldova. Și aici va trebui foarte atent și foarte punctual să negociem cu cei de la Gazprom, ca să vedem cum îi convingem totuși să accepte această separare a rețelelor furnizorilor și distribuitorilor.”

Europa Liberă: Pe dosarul transnistrean ce evoluții au fost înregistrate în acest an și cu un guvern interimar?

Aureliu Ciocoi: „Nu vreau să fiu foarte optimist, dar încerc să fiu precaut optimist. Da, noi planificăm o nouă rundă de discuții în Formatul 5+2, suntem orientați spre discuții cu rezultate palpabile la final, să nu fie doar o șuetă de dezbateri, dar să venim cu un rezultat foarte concret după reuniunea 5+2.”

Europa Liberă: Când va avea loc?

Aureliu Ciocoi: „Data este în proces de negociere. Dar se discută, inclusiv pe linia OSCE, atât cu federația Rusă, cât și cu Ucraina și alți garanți și mediatori în cadrul Formatului 5+2. Cu această ocazie vreau să-i aduc sincere mulțumiri ambasadorului, Reprezentantului Special al Președinției OSCE pentru dosarul transnistrean, Thomas Mayr-Harting, care este un diplomat austriac, cu multă experiență în negocieri.”

Europa Liberă: El chiar a spus că pauza aceasta mare, de când nu s-au mai ținut ședințele în formatul de negocieri 5+2, nu duce nicăieri.

Aureliu Ciocoi: „Absolut. Și vreau să-i mulțumesc cu ocazia aceasta, în mod special, pentru efortul pe care îl depune dumnealui. Când discutăm cu el, se vede că el e plenar antrenat în acest dosar. Adică omul vine chiar cu suflet să ajute să depășim anumite disensiuni care mai există, din păcate, între Chișinău și Tiraspol.”

Europa Liberă: Dar mi se pare că acum Chișinăul și Tiraspoll discută strict despre pandemie.

Aureliu Ciocoi: „Nu e adevărat că doar despre pandemie, pentru că colegii de la Biroul de Integrare, dna Olga Cebotari, care e vicepremier pentru dosarul transnistrean, pentru reintegrare, sunt permanent în contact cu colegii sau cu negociatorii din partea transnistreană a R. Moldova. Dialogul niciodată n-a contenit. Se discută, dar COVID-ul evident că a adus o anumită umbră în relațiile dintre ambele maluri. Din ce perspectivă? Știți că ei au instalat la un moment dat niște posturi adiționale, pe linie administrativă.”

Europa Liberă: Unii au zis că, sub pretextul COVID-ului, le-au instalat în alte scopuri.

Aureliu Ciocoi: „Invocându-se necesitatea carantinei, a izolării regiunii etc. Ca până la urmă, în rezultatul convingerii, a multiplelor discuții, inclusiv cu asistența ambasadorului Thomas Mayr-Harting, partea transnistreană a recurs la demontarea acestor posturi COVID, cum se numeau ei, dar în locul lor au instalat așa-numitele posturi mobile, lucru care a dus la perpetuarea acelorași interdicții de liberă circulație între malul drept și malul stâng. Trebuie soluționată și această problemă, pentru că nu putem admite ca în secolul XXI să punem bariere pentru libera circulație a oamenilor. Și cunoaștem foarte bine că foarte mulți locuitori din stânga Nistrului lucrează în partea dreaptă și viceversa. Dar e un lucru pe care orice stat trebuie să i-l garanteze oricărui cetățean al său: libera circulație pe teritoriul statului.”

Europa Liberă: Și, apropo, dacă se ajunge să fie instituit un lockdown, ce se întâmplă cu trecerile de pe un mal și celălalt al Nistrului?

Aureliu Ciocoi: „Păi, lockdownul nu presupune închiderea totală a circulației. Lockdownul presupune ca ceățenii să stea mai mult acasă, cei care nu au nevoie stringentă să fie la birou să treacă pe regim de lucru la distanță, închiderea școlilor, închiderea totală a instituțiilor de învățământ, a instituțiilor de alimentație publică și așa mai departe. Adică e un lockdown, în sens că se închide absolut tot, rămân active doar unitățile, instituțiile absolut necesare pentru buna funcționare a statului.”

Europa Liberă: Dar vaccinurile din R. Moldova cum se împart ca să ajungă și la Tiraspol?

Aureliu Ciocoi: „Asta o face Ministerul Sănătății, prin intermediul Comitetului național instituit pentru implementarea planului național de vaccinare.”

Europa Liberă: Dar admiteți că, dacă decide Federația Rusă să ofere un lot de vaccinuri pentru regiunea transnistreană a R. Moldova, el cum ajunge acolo?

Aureliu Ciocoi: „Probabil, prin aeroportul internațional Chișinău. Și dacă sunt întrunite toate condițiile necesare pentru a introduce în R.Moldova lotul acesta de vaccinuri, nu văd niciun motiv să punem piedici pentru transportarea acestui lot în regiunea transnistreană a țării”

Europa Liberă: Și, pe final, o întrebare un pic mai provocatoare: totuși, aud de la politicieni guvernul lor, guvernul nostru – al cui e Guvernul Aureliu Ciocoi?

Aureliu Ciocoi: „Guvernul Aureliu Ciocoi este Guvernul Aureliu Ciocoi, pentru că, din moment ce suntem în interimat, trebuie să fim suficient de echidistanți ca să menținem măcar la nivelul guvernului un anumit echilibru în societatea noastră. Sau cel puțin guvernul să dea dovadă de maturitate și să nu se lase antrenat în disensiuni politice, pe care le urmărim în cadrul parlamentului. Dar nu este ușor.”

Europa Liberă: Ziceam înainte de a intra în studiou că ați fi între ciocan și nicovală.

Aureliu Ciocoi: „Păi, suntem între ciocan și nicovală. Și, credeți-mă, nu este un exercițiu ușor să menții echidistanța în ceea ce se întâmplă la ora actuală în R.Moldova. E o sarcină foarte dificilă, dar guvernul își are mandatul său, guvernul știe exact ce trebuie să facă și cum să facă și guvernul încearcă să se distanțeze la timp de orice influență politică, mai ales la ora actuală.”

Europa Liberă: Și vă reușește să vă distanțați de politic?

Aureliu Ciocoi: „Da, cum vedeți, până la ora actuală, cu Doamne-ajută, am reușit.”

Europa Liberă: Mulțumim mult pentru această discuție și vă așteptăm și cu alte ocazii, pentru că subiecte de actualitate sunt foarte multe și vor mai fi. Apropo, nu se știe cât va dura această pandemie de COVID-19 și situația ar putea să aducă surprize neplăcute nu de la o lună la alta, dar poate chiar și mai repede.

Aureliu Ciocoi: „Tocmai pentru că ați amintit de COVID-19, dați-mi voie să profit iarăși de această ocazie, să mă adresez cu un apel către toți cetățenii noștri. Dragii noștri, păziți-vă și respectați normele sanitare și epidemiologice. Evitați pe cât este posibil concentrațiile umane în orașele, cât și în localitățile țării noastre. Aveți grijă de sănătate. Și vă doresc multă sănătate. Credeți-mă, la ora actuală aceasta nu este o urare banală.”

Europa Liberă: Dle Ciocoi, dar o campanie de informare pentru vaccinare nu s-ar cere?

Aureliu Ciocoi: „S-ar cere. Și este impetuos necesară o campanie de informare, pentru că, dacă vă amintiți, anul trecut erau permanent spoturile astea sociale la toate televiziunile: stați acasă, spălați-vă pe mâini, purtați masca și așa mai departe.”

Europa Liberă: Eu de ce vă pun această întrebare, mai este foarte multă lume sceptică, care zice că nu are nevoie de vaccin. Și în rândul lucrătorilor medical, iarăși, sunt auzite opinii.

Aureliu Ciocoi: „Suntem într-o societate democrată, fiecare are dreptul la propria opinie.”

Europa Liberă: Da, dar statul trebuie să-și exercite rolul pe care-l are în raport cu cetățeanul.

Aureliu Ciocoi: „Exact, statul este absolut obligat să demareze o campanie de informare, în așa fel încât să sensibilizeze întreaga populație a țării noastre, că totuși Covidul nu a dispărut, el este și, după cum vedem, ele devine tot mai agresiv și mai agresiv. Prin urmare, lucrăm asupra acestui aspect.”

Europa Liberă: Acuma există siguranța că tulpina din Marea Britanie a ajuns și în R. Moldova?

Avem această confirmare [că în Moldova a ajuns tulpina britanică a coronavirusului ]

Aureliu Ciocoi: „Da, avem această confirmare verbală din laboratorul din Germania și suntem în așteptarea confirmării scrise, să avem document oficial cu rezultatele laboratorului.”

Europa Liberă: Dar când ar putea veni această confirmare?

Aureliu Ciocoi: „Eu cred că, dacă între timp nu a ajuns la Ministerul Sănătății, cu siguranță că zilele următoare o să vină. Dar, din cât am fost informat verbal, rezultatul din laborator vine să ateste că la noi totuși este tulpina britanică.”