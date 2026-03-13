Comandamentul Central al SUA, responsabil pentru forțele americane din Orientul Mijlociu, a declarat în data de 12 martie, târziu, că un avion de realimentare KC-135 s-a prăbușit în vestul Irakului, determinând o „operațiune majoră” de salvare din partea armatei americane.

O declarație a precizat că prăbușirea nu a fost rezultatul unui foc „ostil sau prietenos” (doborâre din greșeală de către propriile forțe) și a implicat un alt avion de realimentare. Al doilea avion a aterizat în siguranță în Israel, au declarat oficialii.

„Incidentul a avut loc în spațiu aerian sigur, în timpul operațiunii Epic Fury”, a declarat Comandamentul Central, folosind denumirea militară a operațiunii americane împotriva Iranului.

Un oficial american, care a vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, a declarat că avionul KC-135 care s-a prăbușit avea la bord șase membri ai serviciului militar. Soarta echipajului era necunoscută la începutul zilei de 13 martie.

KC-135 este „animalul de povară” al misiunilor de realimentare aeriană ale armatei americane, permițând altor avioane să îndeplinească misiuni fără a fi nevoite să aterizeze.

Asemenea avioane ar putea fi staționate de SUA inclusiv la bazele aeriene din România, țară din NATO, în urma unui acord aprobat miercuri de parlamentul de la București.

Pe 2 martie, oficialii militari americani au declarat că trei avioane de vânătoare F-15 s-au prăbușit în Kuweit după ce au fost lovite de focul prietenos al apărării aeriene kuweitiene.

Toți cei șase membri ai echipajului celor trei avioane F-15 s-au catapultat și au aterizat cu parașuta înainte de a fi localizați de echipele de salvare, a declarat Comandamentul Central.

Prima victimă franceză confirmată

Într-un incident separat, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că un soldat francez a fost ucis în timpul unui atac cu drone în regiunea Irbil, din Kurdistanul irakian.

„Acest atac împotriva forțelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil”, a declarat Macron, folosind denumirea locală a grupului extremist Statul Islamic.

„Prezența lor [a soldaților francezi] în Irak se încadrează strict în lupta împotriva terorismului. Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri.”

Nu se știe de unde a venit drona sau cine a lansat-o. Armata franceză a declarat inițial că cel puțin șase soldați au fost răniți, unul dintre ei murind ulterior.

A fost prima moarte confirmată a unui soldat francez de când Statele Unite și Israelul au lansat campania aeriană masivă împotriva Iranului vecin. Franța nu participă direct la efortul de război al SUA și Israelului.

Teheranul a ripostat cu lovituri de represalii în regiune, dar nu se știe dacă Iranul sau vreo miliție aliată din Irak este responsabilă pentru atac. Extremiștii din Statul Islamic și Al-Qaeda sunt, de asemenea, activi în anumite părți ale țării din Orientul Mijlociu.

Ashab Alkahf, o grupare din Irak legată de Iran, a declarat ulterior că interesele franceze din regiune sunt acum considerate ținte.

Strâmtoarea crucială

Într-o altă evoluție din războiul intrat în a doua săptămână, Iranul a continuat să riposteze împotriva aliaților arabi ai SUA din regiunea Golfului și să atace navele comerciale care tranzitează strâmtoarea crucială Ormuz.

Liderul suprem Mojtaba Khamenei, în primele sale declarații publice de la numirea sa ca succesor al tatălui său decedat, a afirmat joi că Iranul trebuie să continue să mențină închisă ruta maritimă cheie din Golf, la câteva ore după ce mai multe nave au fost ținta unor atacuri, în contextul în care Teheranul încearcă să blocheze ieșirea petrolului din Orientul Mijlociu.

În declarația citită la televiziunea de stat iraniană de o prezentatoare pe 12 martie, Khamenei a spus că Iranul va continua să încerce să lovească ținte unde „inamicul are puțină experiență și va fi extrem de vulnerabil”.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a declarat și ea că intenționează să mențină Strâmtoarea Ormuz închisă traficului, spunând că urmează instrucțiunile noului lider suprem.

Statele Unite au sugerat că sunt pregătite să escorteze navele prin strâmtoare, dar o asemenea măsură, dificilă, ar putea crește tensiunile în regiune.

Iranul țintește iarăși Israelul

Iranul a lansat din nou rachete către Israel în dimineața zilei de 13 martie, au declarat oficialii din Tel Aviv. Serviciile de urgență au raportat că două persoane au fost rănite în nordul țării.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în prima sa conferință de presă de la începutul războiului, a vorbit din nou despre „ajutorarea” poporului iranian pentru a răsturna regimul de la Teheran.

„Nu voi detalia acțiunile pe care le întreprindem. Creăm condițiile optime pentru răsturnarea regimului, dar nu voi nega că nu vă pot spune cu certitudine că poporul iranian va răsturna regimul – un regim se răstoarnă din interior”, a spus el.

„Dar cu siguranță putem ajuta, și ajutăm.”

Câteva ore mai târziu, mass-media iraniană a informat despre mai multe explozii în capitala Teheran. Detaliile nu au fost disponibile imediat.

Israelul și-a continuat, de asemenea, ofensiva împotriva forțelor Hezbollah aliate Iranului în Liban, armata sa (IDF) avansând mai departe în sudul Libanului.

IDF a cerut locuitorilor să „se deplaseze imediat la nord de râul Zahrani”, la 40 de kilometri de granița cu Israelul.

Militarii israelieni au mai afirmat că Hezbollah a lansat aproximativ 200 de rachete în cursul nopții, în ceea ce au numit cel mai mare baraj de până acum din război.

Altă putere regională, Arabia Saudită, a declarat că a interceptat din nou drone care intrau în spațiul său aerian.

„Douăsprezece drone au fost interceptate și distruse după ce au intrat în spațiul aerian saudit”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului, după ce autoritățile au raportat că cel puțin alte 16 drone au fost, de asemenea, doborâte.

Jurnaliștii au relatat că au fost martori la explozii care au zguduit zona financiară centrală din Dubai, în dimineața zilei de 13 martie.

Mass-media de stat turcă a relatat pe 13 martie că s-au auzit sirene la baza aeriană Incirlik, o instalație NATO cheie din sudul Turciei, care găzduiește forțele americane. Nu au fost disponibile imediat informații suplimentare.

Dacă se confirmă un atac cu rachete iraniene, ar fi a treia oară de la începutul războiului când spațiul aerian turc a fost încălcat.

Cu informații de la Radio Farda al RFE/RL, Reuters și AFP

