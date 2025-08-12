Bătălia giganților se amână. SUA și China și-au prelungit cu trei luni armistițiul tarifar

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, pe platforma sa socială Truth Social, că a semnat un decret prezidențial prin care suspendă impunerea de tarife mai mari până pe 10 noiembrie, toate celelalte elemente ale armistițiului rămânând în vigoare.

Ministerul Comerțului din China a emis marți dimineață o suspendare paralelă a tarifelor suplimentare, amânând cu 90 de zile adăugarea firmelor americane pe care le trecuse în aprilie pe listele de restricții comerciale și de investiții.

„Statele Unite continuă discuțiile cu RPC pentru a aborda lipsa reciprocității comerciale în relațiile noastre economice și preocupările noastre naționale și economice care decurg din aceasta”, se arată în ordinul executiv al lui Trump, care utilizează acronimul RPC pentru Republica Populară Chineză.

Armistițiul tarifar dintre Beijing și Washington urma să expire marți la ora 12:01 a.m., ora Washingtonului. Reuters notează că prelungirea până la începutul lunii noiembrie oferă un timp crucial comercianților americani pentru creșterea sezonieră a importurilor din toamnă pentru perioada Crăciunului, inclusiv produse electronice, îmbrăcăminte și jucării, la tarife mai mici.

S-ar fi ajuns la embargou

Noua decizie a lui Trump previne creșterea tarifelor americane asupra produselor chinezești până la 145%, cum se preconiza. Tarifele chinezești asupra produselor americane urmau să ajungă la 125% - rate care ar fi dus la un embargo comercial virtual între cele două țări, potrivit evaluării Reuters.

În noua situație rămâne în vigoare un tarif de 30% asupra importurilor chinezești, iar taxele chinezești asupra importurilor americane sunt la nivelul de 10%.

În politica sa tarifară față de China, Trump invocă un deficit comercial de aproape 300 de miliarde de dolari cu China în 2024, cel mai mare dintre toți partenerii comerciali ai SUA.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a declarat, după amânare: „Cooperarea reciproc avantajoasă între China și Statele Unite este calea cea bună; represiunea și izolarea nu vor duce nicăieri”.

În declarația citată de BBC, China a solicitat, de asemenea, Statelor Unite să ridice restricțiile comerciale „nerezonabile”, să colaboreze în beneficiul companiilor din ambele părți și să mențină stabilitatea producției mondiale de semiconductori.

Nimeni nu vrea război comercial

Știrea a fost primită cu ușurare pe străzile capitalei Chinei. Conducerea țării își simte amenințată, grație lui Trump, politica de creștere economică orientată către export, existentă de multă vreme și care a adus prosperitate unui număr sporit de cetățeni.

„Cred că nici China, nici Statele Unite nu doresc să vadă relațiile dintre ele deteriorându-se în continuare”, a declarat Wang Mingyue, un profesionist în domeniul roboticii, în vârstă de 39 de ani, citat de Reuters. „De aceea ambele părți adoptă abordarea actuală, dar jocul și confruntarea s-ar putea să nu se fi încheiat încă, așa că riscul persistă.”

Trump a declarat săptămâna trecută pentru CNBC că SUA și China sunt foarte aproape de un acord comercial și că se va întâlni cu Xi înainte de sfârșitul anului, dacă se va ajunge la un acord.

Ca și în alte cazuri de amenințare cu tarife mărite, Trump vrea ceva în schimb, înainte să „o lase mai moale”. China, de pildă, ar trebui să importe mai multe produse agricole din SUA, inclusiv soia, deși - potrivit Reuters - o asemenea creștere nu are șanse prea mari să fie pusă în practică. China ar vrea, dacă tot e să mărească importurile din SUA, să importe produse de înaltă tehnologie - dar aici Trump are rețineri.

Piețele asiatice cresc, dar incertitudinea se menține

Acțiunile asiatice au înregistrat în mare parte creșteri marți, după ce președintele Donald Trump a amânat cu încă 90 de zile majorarea tarifelor impuse Chinei, remarcă Associated Press.

Indicele de referință Nikkei 225 din Tokyo a crescut cu 2,2%, ajungând la 42.718,17, depășind recordul istoric anterior. Acțiunile Toyota Motor Corp. au crescut cu aproape 3%, iar alte acțiuni importante au înregistrat, de asemenea, câștiguri semnificative după ce SUA au confirmat că tarifele la importurile din Japonia vor fi impozitate cu 15% și nu vor fi supuse „cumulării” ratei peste taxele deja existente.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 0,3%, până la 24.979,55, în timp ce indicele Shanghai Composite a urcat cu 0,5%, până la 3.665,92.

Amânarea tarifelor majorate, notează AP, face loc pentru o posibilă înțelegere cu Trump, dar prelungește și incertitudinea care afectează companiile de când președintele SUA a început să intensifice războiul comercial.

Scris pe baza relatărilor Reuters, BBC și AP.

