Big Brother la Bolșoi: Celebrul teatru rus își spionează propriul personal

Acum, angajații Teatrului Bolșoi vor fi evaluați – și monitorizați – și după un alt criteriu: interesul și opiniile lor cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Renumitul teatru din Moscova a semnat un contract în valoare de 21,6 milioane de ruble (266.000 de dolari) pentru instalarea pe computerele a sute de angajați a unui software de monitorizare conceput de compania antreprenoarei din domeniul tehnologiei Natalia Kaspersky.

Contractul a fost descoperit într-o bază de date guvernamentală de către Systema, redacția de investigații RFE/RL.

Software-ul, numit InfoWatch Traffic Monitor, va examina corespondența electronică pentru a detecta conținut obscen sau discuții despre managementul teatrului. Dezvoltatorii au inclus, de asemenea, filtre pentru a detecta „opiniile politice”, precum și „interesul pentru SVO” – acronimul pentru denumirea oficială a Kremlinului pentru războiul din Ucraina.

Conform materialelor promoționale, software-ul InfoWatch monitorizează și rețelele de socializare și aplicațiile de mesagerie, ca WhatsApp și Telegram, precum și browserele web populare.

În 2024, Teatrul Bolșoi, care are propria linie bugetară în bugetul federal, a declarat că angajează aproape 1.000 de dansatori și muzicieni, plus aproximativ 2.500 de angajați la departamentele administrative și tehnice.

Pionierul tehnologic Kaspersky

Conform contractului, principalul contractant al proiectului este o companie numită Andek. Însă software-ul InfoWatch a fost dezvoltat de o companie numită InfoWatch Laboratory, care este deținută de Kaspersky.

Fostul soț al Nataliei Kaspersky este Evgheni Kaspersky, un programator și pionier în domeniul tehnologiei, al cărui software antivirus era omniprezent pe computerele din întreaga lume până când acuzațiile de legături cu serviciile secrete rusești au determinat guvernul SUA să-l interzică. Natalia Kaspersky a contribuit la înființarea companiei Kaspersky Lab în anii 1990 și a jucat un rol cheie în succesul acesteia.

Cuplul a divorțat în 1998.

Nici Teatrul Bolșoi, nici compania Nataliei Kaspersky nu au răspuns la solicitarea de comentarii.

Fondat în 1776 și situat la doar o aruncătură de băț de zidurile Kremlinului, teatrul a fost întotdeauna sub supravegherea strictă a serviciilor de securitate rusești. În era sovietică, agenții KGB însoțeau turneele în străinătate ale teatrului pentru a monitoriza artiștii și a preveni „rămasul în Occident”.

Teatrul este acum sub conducerea renumitului dirijor Valeri Gherghiev, al cărui sprijin deschis pentru președintele rus Vladimir Putin a dus la respingerea sa în multe capitale occidentale.

Gherghiev l-a înlocuit pe Vladimir Urin, directorul general al Teatrului Bolșoi, care a fost demis după ce a semnat o petiție în 2022 prin care își exprima opoziția față de războiul din Ucraina.

De la declanșarea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022, multe instituții culturale din Rusia au fost supuse presiunilor, directorii și artiștii care s-au pronunțat împotriva războiului fiind concediați sau subvențiile publice fiind tăiate.

În iunie 2022, Ministerul Culturii a anunțat că va rezilia contractele cu renumitul Centru Gogol din Moscova, care era sub conducerea artistică a regizorului Kiril Serebrenikov – acesta a fost concediat în 2021.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

