Bulgaria își reduce producția de energie nucleară. Motivul, același ca la unguri și români: nu este apă destulă în Dunăre

Centrala de stat de la Kozlodui va reduce capacitatea unuia dintre cele două reactoare aflate în funcțiune cu aproximativ 120 de megawați, din cauza unei scăderi „fără precedent și critice” a nivelului apei din Dunăre, a anunțat ministerul într-un comunicat emis joi.

Centrala de la Kozlodui, care furnizează peste o treime din energia electrică a țării, se bazează pe apele Dunării pentru răcire, ca și cele de la Paks (Ungaria) și Cernaodă (România).

Reducerea producției are scopul de a „asigura funcționarea în condiții de siguranță” a centralei, a precizat ministerul, adăugând că prognozele privind cursul apei în amonte de Bulgaria „continuă să indice o tendință descendentă”.

Va fi prima dată când producția de energie a centralei este redusă din cauza „condițiilor meteorologice și hidrologice extreme” de când centrala a început să funcționeze, în urmă cu 52 de ani, potrivit ministerului.

România și Ungaria și-au redus, de asemenea, recent producția de energie nucleară din cauza nivelului scăzut al Dunării.

România a oprit complet, pe 13 august, centrala de la Cernavodă, care generează de obicei o cincime din energia electrică a țării.

Între timp, Ungaria a depus mari eforturi pentru a evita închiderea completă a centralei de la Paks, care și-a redus drastic producția încă de la sfârșitul lunii iulie.

Măsurile luate pentru a menține centrala în funcțiune au inclus construirea unui prag în albia râului și scufundarea parțială a două barje încărcate cu pietre pentru a ridica nivelul apei.

Prim-ministrul Peter Magyar a declarat joi că centrala va începe să repună în funcțiune turbinele duminică și se așteaptă ca aceasta să revină la producția maximă de energie săptămâna viitoare.

În alte părți ale Europei, centrala nucleară Beznau din nordul Elveției a fost oprită în iunie din cauza temperaturilor ridicate ale râului, în timp ce Franța a redus, de asemenea, producția la mai multe reactoare din cauza valului de căldură.

Cele două reactoare ale centralei bulgare au o capacitate de câte 1.000 de megawați fiecare.

Centrala dispune de propria stație de pompare pe malurile Dunării, care a protejat-o până în prezent de necesitatea reducerii producției, a precizat ministerul.

Seceta din Europa a fost agravată de schimbările climatice provocate de om, potrivit experților, care avertizează că problema se va agrava.

Nu este limpede dacă reducerea producției de energie în Bulgaria va afecta piața regională, la care este conectată și Moldova.

Când românii au oprit Cernavodă în 13 august, guvernul Moldovei a spus că influență directă nu va fi, dar orice presiune pe piața regională a energiei poate fi dăunătoare.

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