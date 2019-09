Ceslav Ciobanu: „Dacă dorim ca SUA să ne ajute, ar trebui în primul rând s-o facem noi singuri”

Președintele Moldovei, Igor Dodon, merge săptămâna viitoare la Adunarea Generală a ONU de la New York. Despre relațiile americano-moldovene și evoluția lor vorbește fostul ambasador al Moldovei la Washington, Ceslav Ciobanu, profesor la Virginia State University din Statele Unite.





Europa Liberă: Cum este gestionat subiectul R. Moldova la nivelul administrației americane? Să fie atât de mult interes pentru R. Moldova acolo, peste Ocean?

Ceslav Ciobanu: „Eu nu îmi asum responsabilitatea de a vorbi la nivelul administrației, întrucât nu o reprezint. Pot doar să fac anumite comentarii și evaluări, bazându-mă pe sursele și informația oficială de care dispun. Desigur, am și o anumită experiență din timpurile pe când am lucrat la direct cu reprezentanții administrației, în special ai Departamentului de Stat, în funcția mea de ambasador în Statele Unite ale Americii, ori mai înainte, în calitate de ministru al Privatizării.

M-aș referi la câteva idei mai importante, în opinia mea. Moldova a beneficiat de un suport politic și o asistență economică substanțiale chiar din momentul în care ne-am declarat independența și am lansat un set de reforme pentru a o consolida. Pe parcursul acestor ani, asistența Statelor Unite a atins o cifră considerabilă de aproximativ 2 miliarde de dolari, după câte știu. Observăm același lucru și astăzi.

Să ne amintim de vizitele înalților demnitari americani, care au demonstrat clar acest suport. În anii ‘90 au fost în Moldova James Baker, secretar de stat, Madeleine Albright, pe atunci ambasadoarea SUA la Organizația Națiunilor Unite, iar mai târziu – secretar de stat, cu care am avut o înțelegere și cooperare foarte bună pe când eram ambasador; un grup de congresmeni în frunte cu Patrick Leahy, o personalitate notorie în Congresul SUA. În anul 2000, aș menționa vizita vicepreședintelui SUA Joseph Biden, care participă în cursa pentru următoarele alegeri prezidențiale cu șanse destul de bune de a deveni următorul președinte al Americii. De asemenea, îmi amintesc vizita ministrului Apărării, Dan Nelson, în 2000; recent – ajutorul președintelui SUA pe problemele Securității Naționale, John Bolton, care deși a fost demis acum câteva zile, dar a adus același mesaj de suport.

M-aș referi și la o vizită de acum două luni – cea a lui Brock Bierman, asistentul administratorului Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, a doua persoană în această importantă structură a Guvernului SUA, care a venit la noi și cu un pachet de 29 de milioane de dolari pentru proiecte importante pentru Moldova.

Subiectul Moldovei a fost permanent și este în vizorul administrației americane...



Chiar ieri am observat o declarație a domniei sale în Polonia, la Varșovia, la o întrevedere cu corpul diplomatic, unde și-a reconfirmat suportul Guvernului american pentru noile state independente, inclusiv Moldova. Deci putem constata că subiectul Moldovei a fost permanent și este în vizorul administrației americane. Mai mult ca atât, Moldova a servit mult timp drept exemplu de implementare a normelor și instituțiilor democratice, precum și a reformelor economice, în special a privatizării pământului, lucru pe care mi l-a spus mie președintele Bill Clinton când i-am înmânat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador, acum 20 de ani. Moldova pe parcurs a creat mai multe precedente, care au plasat-o pe agenda intereselor americane, dar și a altor mari puteri. E adevărat că nu toate aceste precedente au fost de bun augur.”

Europa Liberă: A fost o implicare a SUA și acum când s-a făcut transferul de putere la Chișinău de la Partidul Democrat la parteneriatul ACUM-PSRM. Ținând cont că în R. Moldova la guvernare este o coaliție formată, totuși, dintr-un bloc pro-occidental, ACUM, și PSRM-ul, despre care se zice că mai mult ar avea viziuni pro-ruse, Dvs. ce credeți despre felul cum a fost blagoslovită această coaliție și de Occident, și de Federația Rusă, și de Statele Unite ale Americii? Acest lucru poate ajunge un precedent, Moldova poate să fie luată drept un „caz de testare” pentru alte cooperări comune similare într-o regiune în care Statele Unite ale Americii au interes strategic și știm prea bine că și Federația Rusă are de asemenea interese strategice?

Ceslav Ciobanu: „Este o situație deosebită, eu aș spune chiar extraordinar de interesantă. Eu cred că și de data aceasta Moldova a creat un precedent, un model de conlucrare pe cât de neașteptat, pe atât de neobișnuit. Două extreme politice au fuzionat într-o guvernare pe care mulți o credeau „născută moartă”, dar ea continuă să existe și să fie funcțională în măsura în care poate fi ceva funcțional într-o societate și o economie în tranziție, precum este în R. Moldova.



Eu nu mă voi adânci în amănunte, dar un lucru aș vrea să-l menționez. Actualul executiv este format din personalități care sunt cu totul diferite de ceea ce a fost până acum – echipă de profesioniști educați în cele mai bune tradiții și instituții occidentale, cu o experiență inedită, testată cu succes în structurile internaționale financiare, dar și cu un mare potențial pentru R. Moldova. Mulți politicieni, experți locali, după câte știu, erau și continuă să fie sceptici în privința unei asemenea simbioze politice de extreme dreapta și stânga, și această percepție persistă și în societate. Se spune că actualii guvernanți „nu au experiență locală și nu înțeleg ce se întâmplă și ce trebuie de făcut în țară”, „nu au șanse de succes în aplicarea concepțiilor și modelelor occidentale într-un mediu neadecvat” etc.”

Europa Liberă: Și părerea Dvs. care e?

Ceslav Ciobanu: „Părerea mea, poate nu e atât de rău că actuala echipă nu are „experiență locală”, nu este implicată în diferite scheme și circuite, afaceri frauduloase. Cred că este chiar un avantaj al ei. O cunosc bine pe prim-ministrul Maia Sandu, din timpurile când conlucram în proiectul de descentralizare și privatizare a sistemului energetic. O cunosc de asemenea din timpurile când își făcea serviciul la Banca Mondială. Dna prim-ministru are experiență, cunoștințe, dar și caracter pentru a implementa programul noii guvernări. Am avut și am o simpatie deosebită pentru ministrul economiei, Vadim Brânzan, încă din timpurile când lucra pentru o companie americană – PriceWaterhouse – ajutând la promovarea deetatizării proprietății de stat și a privatizării ei. O făcea în mod profesional.

Îmi amintesc, consulta marii noștri demnitari de atunci despre esența proiectelor de privatizare, modelul ales de Moldova. Îmi amintesc de asemenea despre serviciul lui pe Wall Street din New York, stradela marilor companii și bănci investiționale americane, despre dorința de „a face primul milion” în afacerile de business. A reușit să se afirme în acest mediu foarte competitiv, creându-și propriul business și efectuând tranzacții de miliarde de dolari și nu prin scheme ilicite, prin spălare de bani sau prin alte metode populare într-o economie în tranziție cum este în R. Moldova. A făcut-o cu respectarea legislației și a tuturor standardelor și normelor americane, care sunt foarte rigide și respectate. Eu cred în el.”

Europa Liberă: Și credeți că această echipă guvernamentală poate să răstoarne carul?

Echipa nouă trebuie să sape adânc, să înceapă cu reforma justiției, cu reformarea administrației publice, cu lupta împotriva corupției reale...



Ceslav Ciobanu: „Cred în Maia Sandu, în echipa de guvernare, în special, în blocul economic și în cel al politicii externe, și le-aș dori să reziste la criticile și alte atacuri ale forțelor nostalgice. Acum este timpul lor și au toată susținerea din partea Statelor Unite și altor puteri occidentale. Dar aș vrea să fiu înțeles corect: nu cânt diferambe noii guvernări. Ei încă au multe de făcut și se vor confrunta cu multe provocări, scandaluri, vor fi testați în permanență, chiar li se vor atribui și păcate pe care nu le au, de felul celui cu Aeroportul Chișinău, bunăoară.

Echipa nouă trebuie să sape adânc, să înceapă cu reforma justiției care niciodată nu a fost independentă la noi, cu reformarea administrației publice – reformă declarată, dar niciodată dusă la capăt –, cu lupta împotriva corupției reale, care la noi a fost transformată într-o lozincă și într-o unealtă efectivă de a se debarasa de persoane incomode, de opoziție. Ei trebuie să învețe din greșelile predecesorilor lor, să deprindă arta de a conlucra cu opoziția, care este așa cum este, altă opoziție nu avem. Să creeze un mediu de afaceri prielnic investitorilor, să găsească un limbaj comun cu partenerii de coaliție și să pună interesele Moldovei pe primul plan.”

Europa Liberă: Dar atunci când PSRM și Blocul ACUM au semnat un acord de înțelegere, ei și-au propus deoligarhizarea. Cum se văd de acolo, de peste Ocean, primii pașii pe care i-au făcut? Îi încurajați?



Ceslav Ciobanu: „Sper că sunt niște începuturi de bun augur, sper că și din partea celeilalte aripi a guvernării – cea de stânga – se va da dovadă de înțelepciune și cooperare. Bunăoară, după acum ați menționat, platforma de interes comun este deoligarhizarea economiei; mai exact, demonopolizarea ei, eliberarea de monopolurile private, care au apărut din cauza lacunelor în legislație, intereselor de clan, nepotismului și care au adus la situația pe care o avem acum. De fiecare dată, de exemplu, când vreau să procur bilete la avion la rutele în Moldova, mă ciocnesc de faptul că ele sunt mult mai scumpe decât cele la rutele din România. De ce europenii pot zbura unde vor cu low cost peste tot, iar moldovenii nu? Nu trebuie sa fii profesor de economie ca să găsești răspunsul: monopolul, oligarhismul, care domină economia.

Apreciez de asemenea faptul că drumurile președintelui Moldovei și ale liderului Partidului Socialiștilor duc și la Bruxelles, se întâlnește și cu liderii occidentali. Interesul național ar trebui să prevaleze în sfârșit în Moldova. Dacă vom fi în stare să-l identificăm, să-l promovăm prin transformări democratice, reforme axate pe interesele populației, pe îmbunătățirea situației economice, atunci vom putea spune că misiunea Guvernului este îndeplinită.”

Europa Liberă: Ei au promis să abandoneze geopolitica. Dvs. credeți că e cu putință acest lucru?

Poate cel mai bun rezultat al unei asemenea cooperări ar fi în sfârșit urnirea din loc a reglementării transnistrene...



Ceslav Ciobanu: „Parafrazând o declarație cunoscută a președintelui american: „Moldova First”. Eu cred că asta ar trebui să fie în fruntea la toate celelalte. De asemenea, cred că ar trebui căutat și răspunsul la întrebarea despre posibilitatea cooperării între SUA și Rusia, „cazul de testare” a acestei cooperări într-o regiune de intersectare a intereselor. Poate cel mai bun rezultat al unei asemenea cooperări ar fi în sfârșit urnirea din loc a reglementării transnistrene, care fără o asemenea cooperare a acestor mari puteri nu are nicio șansă de succes. Desigur, nu vreau să diminuez nici rolul OSCE și a formatului tradițional de negocieri, dar aceasta este o temă specială, la care s-ar putea referi într-un alt interviu.”

Europa Liberă: Cum pot Statele Unite ale Americii să ajute R. Moldova să-și consolideze independența într-o regiune pe care Federația Rusă continuă să o considere „imediata sa vecinătate”?

Ceslav Ciobanu: „O întrebare foarte bună, dna Valentina. În primul rând, este important cum ne considerăm noi, moldovenii, care sunt interesele noastre strategice și în ce măsură coincid cu cele ale SUA și/ sau ale Rusiei. Însăși noțiunea de „imediată vecinătate” în era revoluției informaționale, tehnologice, de comunicare liberă și fără frontiere are și o altă esență. Vedeți, de exemplu, care este „imediata vecinătate” a tineretului nostru studios: toată lumea, semenii lor în toată lumea, care sunt mai conectați la rețelele internet de socializare decât oricând altă dată.”

Europa Liberă: Globalizarea...

Ceslav Ciobanu: „Yes! Nu demult am avut posibilitatea să vizitez Moldova cu un coleg de-al meu, decanul Colegiului de Inginerie și Tehnologii al Universității din Virginia, unde eu sunt profesor de economie în ultimii 15 ani, la invitația unor universități din republică (ULIM, Universitatea Tehnică, Academia de Studii Economice). Discuțiile la întâlnirile cu studenții, profesorii s-au purtat exclusiv în engleză și pe teme de interes comun: Care sunt posibilitățile cooperării cu instituțiile de învățământ din SUA? Pe care priorități se axează curriculumul de studii în economie, inginerie, computere? Cum poate fi obținută diploma dublă de la instituțiile de studii superioare moldovenești și cele americane? Care sunt profesiile moderne și posibilitățile de angajare în câmpul muncii în Moldova și în SUA?

Deci, iată care este „imediata vecinătate” a generației tinere. Și cred, nu este atât de important cine și cum ne consideră „imediata vecinătate”. Deci, dacă dorim ca SUA să ne ajute în consolidarea independenței noastre, ar trebui în primul rând s-o facem noi singuri, selectând prioritățile de dezvoltare, unind eforturile și pe stânga, și pe dreapta în promovarea acestor priorități strategice. Atunci vom putea beneficia și de ajutorul SUA și de ajutorul altor țări.”

Europa Liberă: Dar puteți să vă referiți la anumite lecții care ar fi trebuit să se învețe pe parcursul acestei independențe de 28 de ani a R. Moldova?

Ceslav Ciobanu: „M-aș referi la învățăminte în special din perioada așa-numită „romantică” a reformelor din anii ‘90, când exista un interes mare în promovarea reformelor, o credibilitate considerabilă a populației. Cu părere de rău, acest credit de încredere nu a putut fi valorificat și, de fapt, a fost pierdut pe parcurs din câteva motive. În primul rând, promovarea oricăror reforme necesită voință politică, coeziune și responsabilitatea elitelor de guvernare, ceea ce nu s-a întâmplat în Moldova din cauză că aceste elite s-au împotmolit în lupte interne, de clasă, de clan, uitând de interesele și nevoile populației.

În al doilea rând, pe lângă faptul că reformele nu au fost sincronizate și nici ajustate la situația reală, costul lor social s-a dovedit a fi destul de mare, în special pentru generația a treia, pentru pensionari, care au fost de fapt uitați, sacrificați în tranziție, dar și pentru generația tânără, nu atât „uitată”, cât „ignorată”, nefiindu-i oferite șanse pentru o educație mai bună, locuri de muncă și posibilități de carieră în propria țară. Și nu trebuie să ne mire faptul că ei au votat cu picioarele plecând peste hotare, aspirând la studii mai bune, educație mai bună, la un viitor mai frumos.

Aceste învățăminte ale propriului nostru trecut nu ar trebui ignorate de noua guvernare...



În al treilea rând, asistența internațională, deși destul de semnificativă, nu a putut fi valorificată pe deplin din cauză că a fost subapreciată importanța necesităților de bază ale populației, protecția socială, educația, asistența medicală etc. Aceste învățăminte ale propriului nostru trecut nu ar trebui ignorate de noua guvernare, care încă nu și-a epuizat creditul de încredere, dar care cu certitudine poate fi votată afară, dacă nu vor fi obținute niște rezultate concrete, vizibile în îmbunătățirea situației generale economice și a bunăstării populației. Dacă aceste schimbări în bine se vor produce într-un timp scurt, până la următoarele alegeri parlamentare, atunci se va putea spune că și ajutorul SUA și al organismelor internaționale și-a atins scopul în consolidarea independenței Moldovei.”

Europa Liberă: Și totuși, ce importanță poate avea vizita șefei Executivului de la Chișinău, Maia Sandu, în SUA?

Ceslav Ciobanu: „Într-o declarație recentă, domnia sa a numit trei priorități pe care ar dori să se axeze pe parcursul acestei vizite: sectorul energetic, telecomunicațiile și modernizarea infrastructurii. De fapt, sunt sectoarele-cheie pentru relansarea economiei, pentru atragerea investițiilor străine, în primul rând ale celor directe, în proiecte concrete. Desigur sunt și alte obiective, probleme, care vor fi subiectul discuțiilor cu administrația americană, cu instituțiile internaționale financiare (Banca Mondială și Fondul Monetar). Eu nu aș vrea să anticipez rezultatele acestei vizite, dar sunt sigur că dna prim-ministru va găsi limbaj comun cu ușurință la Washington, revenind într-un mediu foarte bine cunoscut de ea și unde ea este de asemenea binevenită. Ea va obține suportul financiar necesar. Deci îi doresc succese ei și echipei!”