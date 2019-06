Constanţa Popescu: Concediile mixte - o soluție pentru părinți și angajații grădinițelor, în timpul verii

Centrul analitic Expert Grup a criticat într-un recent studiu programul de activitate redus al grădinițelor de stat în perioada de vară. Închiderea grădinițelor este în detrimentul drepturilor copiilor, iar dreptul la muncă al părinților și activitatea economică sunt afectate negativ, constată studiul semnat de experta Constanţa Popescu.

Constanţa Popescu: „În primul rând, ne-am uitat la părinţii cu copii şi la drepturile copiilor la o vacanţă de vară în siguranţă, cu supraveghere. Reieşind din faptul că părinţii au doar 28 de zile de concediu, anual, plătit. Pot lua câteva săptămâni şi, cel mai des, asta are loc în ultima lună a verii, luna august - am analizat această practică. În special, am constat că în primele două luni ale verii, frecvenţa este foarte înaltă a copiilor şi doar în a treia lună, în luna august, este o frecvenţă redusă. Am analizat şi dilema sau situaţia în care părinţii obişnuiţi au un concediu de 28 de zile, pe când angajaţii din grădiniţe au un concediu mai mare – bucătarii – 35 de zile, iar educatorii au 42 de zile sau mai multe. Studiul nostru vine cu o soluţie tehnică, juridică, managerială nouă pentru a ajuta Ministerul Educaţiei şi primăriile să vină cu reglementări în acest domeniu.”

Europa Liberă: Dvs. propuneţi un sistem mixt de concedii, ce ar însemna asta şi cum ar schimba situaţia?

Constanţa Popescu: „Într-adevăr, am consultat şi Codul Muncii şi necesităţile angajaţilor din domeniu şi necesităţile copiilor, familiilor cu copii şi am identificat soluţia cea mai bună. Este un concept de concediu mixt. Deci, în perioada 1-31 august se iau câteva săptămâni consecutive de concediu, într-o perioada cu climă bună şi pentru copii, şi pentru angajaţii din domeniu, să-şi ia un concediu. Restul zilelor, acea diferenţă de zile rămasă la bucătari sau mai mare în cazul educatorilor, şi le pot lua pe rând, eşalonat, în timpul anului cu înlocuiri reciproce între colegi cum are loc la majoritatea întreprinderilor.”

Europa Liberă: Ce avantaje obţin părinţii de la acest sistem mixt de concedii, dar şi ce avantaje vor avea lucrătorii din grădinițe?

Scopul este ca ei să aibă în fiecare an, garantat, câteva săptămâni consecutive de concediu...

Constanţa Popescu: „Sistemul propus a venit să fie în primul rând pentru copii, pentru părinţii cu copii, cei care plătesc impozite şi trebuie să poată munci. Scopul a fost ca părinţii să poată merge la serviciu fără să-şi ia concediu pe cont propriu, fără a-şi pierde chiar şi locul de muncă din această cauză. Iar copiii să fie în siguranţă. În acelaşi timp, am vrut să ofer o soluţie care garantează şi cadrelor didactice, angajaţilor din grădiniţe un sistem bun. Vreau ca ei să aibă în fiecare an garantat câteva săptămâni consecutive de concediu în intervalul 1-31 august, iar restul concediilor vor putea să şi le ia când au ei nevoie, pentru necesităţile lor personale, de familie, în baza cererii individuale şi acordul conducătorului instituţiei.”

Europa Liberă: Autorităţile justifică această suspendare temporară a activităţii grădiniţelor, spunând că pe durata sezonului estival numărul copiilor în grădinițe se reduce, este o insuficienţă de angajați în blocurile alimentare, creșterea duratei programului de muncă al personalului din cauza concediilor colegilor lor. Sunt suficiente aceste argumente pentru a motiva suspendarea temporară a grădinițelor?

Constanţa Popescu: „Sistemul mixt de concedii pe care l-am propus - 1-31 august, combinat cu câteva zile rămase pe parcursul anului - este perfect compatibil cu soluţiile la acele îngrijorări pe care le au pe bună dreptate. Trebuie să amintesc că anterior grădiniţele nu se închideau deloc sau pe maxim două săptămâni. Situaţia din ultimii trei ani a devenit foarte complicată pentru părinţi. Trebuie să conştientizăm că părinţii şi angajatorii lor sunt cei care plătesc impozite din care se formează serviciile publice şi finanţarea pentru cei din sectorul educaţiei. Dacă noi cei care muncim nu o să putem să mergem la serviciu, nu o să putem să achităm impozite, nu o să putem să finanţăm suficient grădiniţele. Ne dorim mereu o finanţare din ce în ce mai mare a grădiniţelor. Ne dorim să crească continuu salariile cadrelor didactice. Dacă noi nu vom munci, asta nu va fi posibil.”

Europa Liberă: Aţi amintit că decizia de închidere a grădinițelor în perioada verii a apărut în 2017, în pofida unor proteste atunci ale părinţilor. Ulterior părinţii par să se fi conformat cu situaţia. Dacă părinţii nu trag un semnal de alarmă, de ce ar fi nevoie de o schimbare?

Constanţa Popescu: „Părinţii trag semnalul de alarmă în mod cert. Există petiţia online care are peste 3 mii de semnături. Ea a rămas fără de răspuns. Este invitaţie pentru actuala conducere a Ministerului Educaţiei, dar şi pentru actuala și viitoarea conducere a primăriei şi a Ministerului să intervină, să arate că le pasă de copii nu doar de sărbătorile de la 1 iunie, dar şi de ce se întâmplă pe tot parcursul anului. În plus, nu putem să spunem că părinţii s-au conformat. Avem o rată joasă a natalităţii. Avem o reducere a natalităţii cu peste 15 la sută în ultimii cinci ani. Foarte multe familii cu copii pleacă peste hotare. Sunt puţini oameni angajaţi în câmpul muncii, mamele în special foarte greu reuşesc să găsească un loc de muncă, să-l păstreze sau deseori din cauza concediilor periodice din cont propriu, inclusiv vara, nu sunt promovate, nu pot să se realizeze profesional. Toate aceste semnale sociale ne sugerează că există mai multe probleme.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, primăria spune că copiii pot fi direcționați către alte grădinițe din sector. E aceasta o soluţie?

Avem o reducere a natalităţii cu peste 15%, în ultimii cinci ani. Foarte multe familii cu copii pleacă peste hotare...

Constanţa Popescu: „Copiii mici rău se adaptează la o grupă nouă şi la o grădiniţă nouă. Astfel acest sistem nu este foarte funcţional. Cred că este mai bine să facem acest sistem mixt de concedii şi închiderea simultană la sfârşit de august pe câteva săptămâni a tuturor grădiniţelor, decât să încercăm să facem acest ping-pong cu copiii dintr-o grădiniţă în alta. În special cei foarte mici nu acceptă uşor schimbarea într-o complet altă locaţie, altă clădire, instituţie. Maxim ce ar putea să facă conducătorii, directorii de grădiniţe ar fi să facă comasarea grupelor. În lunile de iunie şi iulie, dacă au o rată de frecvență joasă, pot uni două grupe în una suplimentar la acea vacanţă din luna august.”

Europa Liberă: Spuneţi că închiderea grădiniţelor afectează părinţii, interferează cumva cu dreptul lor la muncă. Dar în ce măsură sunt afectaţi copiii?

Constanţa Popescu: „Dacă vorbim de copii, avem nişte statistici la fel foarte alarmante. Moldova are cea mai mare rată de accidente şi decese la copii sub cinci ani. Fără supraveghere de calitate se întâmplă foarte multe lucruri. Copiii sunt expuși pericolelor pentru că fie merg la ţară cu părinţii pe deal la munci agricole, stau în soare, nu mănâncă la timp, fie rămân cu buneii uneori prea vârstnici ca să poată avea grijă de ei, fie rămân cu vecini care zic că îi urmăresc, dar de fapt copiii sunt nesupravegheați în grădină şi au loc tot felul de accidente care le pun siguranța în pericol. Într-un fel, dreptul lor la joacă şi la vacanţă este foarte mult redus atunci când vacanţele sunt prea lungi în grădiniţe. ”

Europa Liberă: Propunerea Dvs. s-ar putea să fie luată în calcul de autorități, dar credeţi că e posibilă o schimbare radicală chiar din acest an, din moment ce deja au fost anunţate programele speciale de activitate a grădiniţelor?

Constanţa Popescu: „În această vară, într-adevăr, deja este anunţată vacanţa de vară. Totuşi, acum este momentul în care urgent atât Ministerul Educaţiei, cât şi primăriile din toată ţara trebuie să ia măsuri. Să facă un plan pentru anul următor, vara 2020, pentru ca la sfârşitul anului 2019 autorităţile publice locale împreună cu directorii de grădiniţe să facă un plan de concedii. Acum au ocazia să ţină cont de aceste recomandări, de faptul că în lunile iunie şi iulie este frecvenţă foarte înaltă, de faptul că concediile părinţilor sunt de maxim 28 de zile şi să facă aceste concedii doar în intervalul 1-31 august în următoarea vară.”

Europa Liberă: Ar trebui consultaţi şi părinţii?

Moldova are cea mai mare rată de accidente şi decese la copii sub cinci ani...

Constanţa Popescu: „Dacă se doresc consultări, nu este vorba doar de părinţi. Ar trebui să fie consultaţi mai larg angajatorii, patronatele, sindicatele şi asociaţiile care lucrează în domeniul protecţiei copiilor, cei care lucrează cu familii social-vulnerabile, cu copii expuşi la risc. Lista este mult mai lungă. Toţi cu care am discutat în mod cert au recomandat o scurtare, o limitare a vacanţelor în grădiniţe la doar câteva săptămâni în luna august.”

Europa Liberă: Unii ar spune că poate accentul nu ar trebui pus nu atât pe programul de activitate al grădinițelor, cât pe crearea unor alternative ocupaționale şi recreative pentru copii accesibile tuturor părinților.

Constanţa Popescu: „Cred că recomandările din studiul nostru explică foarte clar cum acest lucru poate avea loc în cadrul grădinițelor folosind infrastructura de stat şi acele clădiri care deja există şi acei angajaţi care pot munci în cadrul infrastructurii deja pregătită pentru copii. Nu este cost eficient să examinăm alternative.”

Europa Liberă: În studiu mai criticaţi faptul că înainte de sărbătorile oficiale grădiniţele au un program scurtat, lucrează doar jumătate de zi. Dvs. spuneţi că o soluţie mai bună ar fi reducerea programului cu doar o oră. De ce?

Constanţa Popescu: „Este important să ţinem minte că grădiniţa este un serviciu şi pentru copil, dar şi pentru familiile cu copii, cei care lucrează şi angajatorii lor. O scurtare optimală este de o singură oră pentru că dacă se face mai mult decât atât nu mai coincide cu orele de muncă ale părinţilor. Aceştia trebuie să se ceară de la lucru, nu sunt promovaţi, uneori au şi pierderea locului de muncă. Sunt consecinţe sociale. Ulterior pe termen mediu sau lung vom ajunge iarăși la lipsa de fonduri suficiente pentru finanțarea adecvată a grădinițelor. Nu-mi doresc acest lucru. Vreau foarte mult să fie în continuare o dezvoltare economică, locuri de muncă astfel încât în bugetul de stat să fie mai mulţi bani, să putem oferi mai mulţi bani grădinițelor şi salarii mai mari continuu revăzute pentru cei care lucrează în sectorul educației.”