Corneliu Furculiță (PSRM): Credem că alegerile parlamentare ar trebui să se desfășoare după sărbătorile de Paști

Premierul desemnat Natalia Gavriliță urmează să își facă noua echipă, să pregătească programul de guvernare, iar ulterior să solicite votul deputaților în legislativ. Președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Corneliu Furculiță a declarat Europei Libere că pentru a asigura o stabilitate politică e nevoie de învestirea unui cabinet de miniștri, dar admite că în primăvară ar putea să aibă loc anticipate.

Europa Liberă: Guvern sau anticipate? Care scenariu ar fi mai de folos pentru situația actuală din Republica Moldova?

Corneliu Furculiță: „Sigur că pentru țară per general este mai bine să fie un guvern stabil, care să guverneze țara și să aducă stabilitate în societate. Asta nici nu se discută. Președinta Republicii Moldova a spus că așteaptă să vadă care din fracțiunile parlamentului și grupuri doresc sincer alegeri parlamentare anticipate. Și imediat am văzut mesajul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care a spus că nu vor susține candidatura premierului înaintat și din partea premierului am văzut un mesaj destul de optimist, în care a spus că ea va depune toate eforturile ca să guverneze și va veni cu o echipă profesionistă.

Deci, straniu, dar mesajele sunt puțin incoerente, de aceea și multe partide, forțe politice, fracțiuni astăzi se întreabă care sunt intențiile adevărate ale președintei și solicită discuții inclusiv cu președinta și cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, dar și cu candidatul înaintat ca să afle adevăratele intenții ale președintei și ale Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și ale candidatului înaintat, ca să vedem care sunt adevăratele intenții. Ca să ne determinăm dacă votăm sau nu, trebuie să vedem și structura cabinetului propus, și programul. Probabil dacă va fi un program pentru 2-3 ani și va fi un program atrăgător, atunci merită a fi discutat.”

Europa Liberă: S-ar aduna totuși suficiente voturi ca să fie desemnat un premier cu garnitura guvernamentală și programul?

Corneliu Furculiță: „În parlament la ziua de azi sunt 100 de mandate. Discutat sau nu discutat, dar acest parlament este la momentul actual funcțional, el poate să aprobe, el poate să se întrunească, el poate să voteze oricare act legislativ.”

Europa Liberă: Ceea ce auzim de la deputații Partidului Acțiune și Solidaritate e că se așteptau ca PSRM împreună cu alți deputați să constituie o majoritate parlamentară și să înainteze o candidatură. A greșit PSRM că nu a avut propria candidatură pentru funcția de premier?

Corneliu Furculiță: „Nu m-aș exprima în termenul „a greșit PSRM”. La acest moment nu cred că există vreo greșeală în afară de neconformarea acelor prevederi constituționale. Asta este greșeala, în rest – totul este foarte clar și foarte bine descris de Constituție, care sunt pașii și care sunt acțiunile actorilor politici în această fază. Nu cred că cineva din partide a comis până când vreo greșeală, mă refer la cele care sunt în parlament.”

Europa Liberă: Reformulez, s-a ratat șansa să fie desemnat un candidat de către PSRM cu alți deputați?

Corneliu Furculiță: „Noi nici nu am urmărit un astfel de obiectiv, doar din moment ce am luat decizia ca guvernul Chicu să plece în demisie, noi nu ne-am exprimat că solicităm sau dorim să înaintăm un alt guvern, ci, invers, am așteptat candidatura propusă de către președintele Republicii Moldova, așa cum prevede Constituția.”

Europa Liberă: Președinta Maia Sandu consideră că alegerile parlamentare anticipate sunt singura cale de a ieși din impasul politic în care s-a pomenit Republica Moldova. Socialiștii pe moment au o poziție clară dacă e nevoie să se ajungă la anticipate sau nu?

Corneliu Furculiță: „Mai mult sau mai puțin impasul politic este cauzat de inacțiunea de până acum a președintei. Dumneaei a avut o lună ca să se pronunțe, în decursul căreia trebuia să execute imediat prerogativele sau atribuțiile dumneaei constituționale și să înainteze.

Am văzut că au fost lansate diferite noutăți, know-how juridice, gen autodizolvarea parlamentului ș.a.m.d...

Iarăși este o noțiune care mai mult sau mai puțin îi convine dumneaei și partidului condus de dumneaei. Referitor la necesitatea alegerilor anticipate, PSRM niciodată nu a ezitat, ele sunt necesare, doar că am subliniat că este necesar de văzut în care perioadă ele sunt optime, este necesar de văzut care sunt pozițiile celorlalte fracțiuni componente ale parlamentului.”

Europa Liberă: Referitor la perioadă, și liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon zicea că fie în primăvară, fie în toamnă. Rămâneți la același termen?

Corneliu Furculiță: „Pentru a declanșa alegeri anticipate, este necesară nu doar opinia socialiștilor, este necesară și opinia celorlalte fracțiuni reprezentate în parlament. Noi considerăm că ar fi un termen optim ca alegerile parlamentare să se desfășoare după sărbătorile de anul acesta de Paști, fiindcă este o perioadă în care n-ar fi bine ca societatea să fie bulversată de către politicieni și nu-mi închipui cum ar putea să fie alegerile în perioada Paștelui sau de Paștele Blajinilor. De aceea, noi considerăm că ar fi bine ca ele să se desfășoare imediat după sărbătorile de Paști, nemijlocit perioada electorală sau campania electorală...”

Europa Liberă: Să luăm în calcul că este votat guvernul. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate spun că, chiar și dacă se votează, acestui guvern i se vor pune piedici, pentru că în caz că cuiva ceva nu-i place ce propune guvernul, el poate să fie demis exact cu aceeași viteză dacă va fi și votat.

Corneliu Furculiță: „Bine, haideți dar să ne uităm în cazul scenariului alegerilor anticipate. Credeți că va fi situația mult mai clară? Mie mi se pare că va fi mult mai incertă.”

Europa Liberă: Adică tot atât de pestriț va fi și următorul parlament și va fi foarte greu de constituit o majoritate parlamentară?

Corneliu Furculiță: „Astfel arată sondajele. Sondajele arată că o majoritate absolută n-o va obține niciun partid care va trece în parlamentul viitor. Deci, oricum va fi vorba de constituirea unei alianțe. Care va fi această alianță? Aici iarăși putem discuta.”

Europa Liberă: Dar vă întrebam, eventual, dacă va fi votat executivul condus de Gavriliță, el poate fi cu aceeași repeziciune și demis?

Corneliu Furculiță: „Dacă va fi el votat, asta se va decide în momentul votării în parlament și de către cine el va fi votat. Un vot anume presupune și o responsabilitate politică a acelor care votează.”

Europa Liberă: PSRM și-ar asuma un guvern propus de Maia Sandu?

Corneliu Furculiță: „Haideți să vedem. Vrem să vedem structura acestui Cabinet de miniștri, să vedem programul acestui Cabinet de miniștri și iarăși, PSRM nu este un partid care să-și poată asuma astfel de decizii importante, fără a-și consulta organele sale de conducere, fără a-și consulta majoritatea membrilor săi. Noi vom întruni Consiliul republican în zilele următoare și urmează să discutăm și chiar și la acest Consiliu republican cred că încă nu vom decide definitiv asupra votării sau nevotării respectivului guvern.”

Europa Liberă: Dar de ce ziceți că nici atunci nu puteți lua o decizie definitivă?

Corneliu Furculiță: „Deoarece nu știm cum se vor derula evenimentele politice. Vă spun, fiindcă ieri am așteptat să fie un mesaj clar, că dacă este desemnat un premier cu scopul de a declanșa alegeri anticipate, am așteptat ca și candidatura acestui premier să iasă și să spună că este onorată, dar înțelege că este detașată doar pentru a executa o formalitate, în schimb am văzut un mesaj care cu multă încredere presupune că va face față, va guverna, are o echipă bună.”

Europa Liberă: Dar dvs., socialiștii, sunteți acum puși în fața unei situații delicate? Așa se zice că socialiștii și deputații Partidului „Șor”, dacă nu votează candidatura propusă de Maia Sandu, va fi clar dacă își doresc sau nu anticipate.

Corneliu Furculiță: „Eu n-aș pune întrebarea în fața ambelor fracțiuni. Eu răspund doar de fracțiunea PSRM, a intereselor noastre și am repetat – sunt alegeri anticipate. Dar asta depinde de timp, termeni, condiții.”

Europa Liberă: Ce ar trebui să cuprindă programul de guvernare prioritar, ca să fiți convinși că trebuie să votați acest guvern?

Corneliu Furculiță: „De aia și spun că vreau să vedem: dacă vine dumneaei cu un program pentru trei luni – este o chestiune; dacă pentru șase – este alta; dacă vine cu un program pentru un an – e altceva ș.a.m.d. Și iarăși trebuie să consultăm celelalte fracțiuni, fiindcă noi avem un număr de deputați care nu presupune că am putea susține sau nu susține guvernul.”

Europa Liberă: Dar în general situația a devenit mai complicată decât părea sau cum definiți Dvs. actuala criză?

Corneliu Furculiță: „Situația n-aș spune că se complică, situația a revenit la un făgaș normal, deoarece președintele a conștientizat că este necesar de respectat Constituția și a purces la acele acțiuni care sunt prevăzute în Constituție, parțial considerăm că și îndemnurile noastre ca dumneaei să desemneze candidatul până la 1 februarie au avut efect și vedem că procesele se desfășoară și este un lucru normal, constituțional.”