Au rămas în vigoare cele mai multe dintre restricțiile actuale dar se permit activitățile sportive. Comisia a aprobat şi Planul naţional de vaccinare anti-Covid19 elaborat de Ministerul Sănătăţii şi experţi ai OMS. Joi, un oficial al Organizației Mondiale a Sănătatii a anunțat că Moldova ar putea primi primele vaccinuri anti Covid-19 pe platforma Covax „în primele săptămâni ale lunii februarie”. Am stat de vorbă despre aceste subiecte cu Daniela Demiscan, șefa Direcției Sănătate Publică din Ministerul Sănătății și Protecției Sociale.

Daniela Demișcan: „La momentul actual avem în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică congelator care permite depozitarea vaccinurilor care au necesitatea de păstrare de -70 de grade, avem frigidere în toate centrele de sănătate publică, pentru că distribuția vaccinului, oricărui vaccin - obișnuit sau anti-COVID - merge pe principiul de sănătate publică, sunt dotate cu frigidere cu capacitatea de congelare de -20 grade.

Atunci când vom avea vaccinul care se păstrează la -20 de grade, el va putea fi distribuit către Centrul de sănătate publică teritorială și toate centrele de sănătate sunt dotate cu frigidere care au temperatura optimă de 2-8 grade Celsius. Vreau să vă spun că condiția de păstrare a vaccinului Pfizer la -70 de grade este condiția de livrare, el poate fi scos de la -70 și păstrat la temperatura de 2-8 grade în instituția medicală 120 de ore, adică 5 zile. De aceea nu este necesar ca toate instituțiile medicale să fie dotate cu frigidere de -70 de grade, pentru că Agenția Națională de Sănătate Publică va livra cu autorefrigerator acest vaccin, în caz că vom avea Pfizer, dacă ne referim la el, către instituția medicală, el va fi depozitat în frigiderul sau în congelatorul de care dispune instituția și timp de 5 zile instituția va încerca să organizeze procesul de imunizare a lucrătorilor medicali.”

Europa Liberă: Astea fiind spuse, loturi cât de mari sau câte doze simultan ar putea primi Republica Moldova în funcție de aceste capacități?

Daniela Demișcan: „Congelatorul pe care îl are ANSP acum are temperatura de congelare de -80 de grade și o capacitate de depozitare de 146 de mii de doze. E vorba de congelatorul care este funcțional și acum lucrează, dar noi mai avem încă două frigidere noi care vor veni la 31 ianuarie, cu o capacitate dublă față de acesta de la ANSP, două congelatoare de -70 de grade și două congelatoare noi de -20 de grade. Plus la asta, instituțiile medico-sanitare au în dotație frigidere. De exemplu, Secția de traumatologie de la Spitalul „Toma Ciorbă” are un frigider de 850 de litri, adică de patru ori mai mare decât cele de la ANSP. Astfel, noi putem să depozităm acolo foarte multe doze de vaccin.”

Europa Liberă: Și putem anticipa acum în ce zi anume ar putea începe procesul de vaccinare sau campania de vaccinare?

Vaccinul nu ne permite să așteptăm primăvara sau să așteptăm vara

Daniela Demișcan: „Imediat ce primim vaccinurile, pentru că, așa cum am spus anterior, vaccinul nu ne permite să așteptăm primăvara sau să așteptăm vara; vaccinul trebuie să fie utilizat foarte rapid, de aceea instituțiile medicale, pentru că în prima etapă merg lucrătorii medicali, noi am făcut o circulară către instituțiile medicale să pregătească lista personalului, să desemneze o echipă responsabilă de organizarea procesului și atunci când vaccinul va ajunge în țară și va fi trimis către instituțiile medico-sanitare, personalul medical va fi anunțat și va începe procedura de imunizare.”

Europa Liberă: Acum, Republica Moldova are de gând și să procure vaccin sau va miza doar pe donații?

Daniela Demișcan: „Da, în funcție de ce vaccin vom utiliza, pentru că noi vom primi 20% gratuit, dar vom vedea cum îl utilizăm și în funcție de acceptabilitatea acestuia în Republica Moldova. Noi am depus o cerere de acordare tot pe platforma COVAX și ei ne vor cofinanța sau noi vom fi cofinanțatori pentru a achiziționa încă 30%. Adică, astfel ca 50% din populația Republicii Moldova să fie vaccinată. În cazul în care necesitatea va fi mai mare, vom depune iarăși o cerere pentru procurarea vaccinului.”

Europa Liberă: Cele 200 de mii de doze promise de statul român, cum vor fi valorificate, în ce scopuri, cine va fi imunizat din ele?

Daniela Demișcan: „Dacă vaccinul care va veni va fi de cel care trebuie de utilizat în două doze, înseamnă că 200 de mii de doze le împărțim la doi și obținem vaccinuri pentru 100 de mii de cetățeni. Lucrătorii medicali îi acoperim integral, 100%, dacă așa am presupune, adică la prima etapă am planificat personalul din centrele de plasament care sunt peste 50 de mii și lucrătorii medicali care sunt 55 de mii și i-am putea acoperi pentru prima etapă integral cu ambele doze de vaccin.”

Europa Liberă: Ce vine primul încă nu știm?

Daniela Demișcan: „Nu contează cine va veni primul, principalul e să fie autorizat, să fie sigur pentru întreaga eficacitate a lui și să aibă aprobarea de la instituțiile abilitate.”

Europa Liberă: Eu înțeleg corect că autorizările toate sunt?

Daniela Demișcan: „Intrarea în Republica Moldova a vaccinului are loc dacă este certificat de către Agenția Medicamentului. Noi avem această prevedere în legislație și acest lucru permite ca vaccinul să intre în țară.”