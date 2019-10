Depoziția ambasadorului SUA la Kiev împotriva președintelui Trump

Diplomatul cu functia cea mai inalta la ambasada americana la Kiev a fost audiat la Camera Reprezenantilor, cu usile inchise, marți, in comisia care stabileste daca sa-l puna sub acuzare pe presedintele Trump. Ce a spus ambasadorul Bill Taylor? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Declaratia de la inceputul audierii lui Bill Taylor este acum publica. Ambasadorul a spus ca presedintele Trump a conditionat ajutorul militar pe care Congresul il aprobase pentru Ucraina de o promisiune facuta de presedintele acelei tari ca va investiga firma de energie Burisma, in consiliul careia se afla fiul fostului vicepresedinte Joe Biden si o conspiratie care arata ca Ucraina si nu Rusia s-ar fi amestecat in alegerile americane din 2016, si nu in favoarea lui Trump, ci impotriva lui.



Depozitia lui Taylor, care in mare parte se bazeaza pe conversatii cu ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, stabileste o legatura directa intre acordarea ajutorului aprobat de Congres si dorinta presedintelui Trump de a obtine ceva in schimb – anchetarea familiei Biden si reactivarea unei conspiratii de mult dovedita falsa.

Taylor, care e diplomat de cariera, a exprimat ingrijorarea ca exista doua linii politice americane fata de Ucraina – una oficiala si o alta articulata de avocatul presedintelui Trump, Rudy Giuliani, ambasadorul Sondland, trimisul special Kurt Volker si ministrul energiei Rick Perry.

Taylor le-a spus deputatilor ca la inceputul lui septembrie a fost informat de Sondland ca asistenta de securitate si o intilnire a noului presedinte Zelinski cu Trump depind de disponibilitatea noului lider de la Kiev de a declara public ca investigheaza Burisma si alegatii de amestec in alegerile americane din 2016. Taylor aflase ca ajutorul este blocat la 18 iulie, fara sa i se spuna insa de ce, doar ca ordinul vine de la presedintele Trump si seful consilierilor sai. Sondland i-a confirmat ambasadorului, la inceputul lui septembrie ca, intra-adevar, Trump vroia o declaratie publica a lui Zelinski despre deschiderea anchetelor. Sonland a reconfirmat dorinta presedintelui, la citeva zile dupa aceea. Ambasadorul la Uniunea Europeana – care este un apropiat al lui Trump - le spusese autoritatior ucrainene ca, desi oferta nu este un troc, daca presedintele Zelenski nu clarifica lucrurile, atunci se ajunge la un blocaj, ceea ce Taylor a intepretat ca fiind blocarea ajutorului.



Din declaratiile ambasadorului rezulta ca apropiati ai presedintelui Trump nu au ascuns niciodata, in particular, care era trocul avut in vedere, in avantajul politic al presedintelui, dar s-au ferit sa foloseasca direct termenul, atunci cind ambasadorul Taylor s-a plins ca este absurd ca ajutorul pentru un aliat sa fie conditionat pe considerente de politica interna.

Fara indoiala ca, pentru comisia Camerei, depozitia de azi intareste argumentul in favoarea punerii presedintelui sub acuzare.

In mesaje Tweeter, seful statului a lansat din nou acuzatii impotriva investigatiei, echivalind-o cu un „linsaj”.

Pentru ca procesul de demitere este unul politic, ceea ce observatorii vor sa vada este daca opinia publica se indeparteaza de presedinte, pina acum 50% pronuntindu-se pentru punerea sub acuzare si demitere. Dar asta inseamna ca sprijinul sau intre republicani, care controleaza Senatul, camera care decide demiterea, se mentine puternic, desi incepe sa aiba fisuri.