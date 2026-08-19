Spicherul Igor Grosu a explicat anterior că Parlamentul va fi convocat în sesiunea extraordinară ca să reușească să voteze în timp un pachet legi ce țin de integrarea europeană a R. Moldova.

„Până la 1 septembrie, trebuie să livrăm niște decizii […], să ne onorăm toate angajamentele pentru a putea încă o dată solicita țărilor membre ale UE deschiderea celorlalte patru clustere de negocieri”, a spus Grosu.

Parlamentul a precizat, într-un comunicat, că pe ordinea de zi a ședințelor din 24 și 25 august vor fi incluse 36 de proiecte, dintre care 22 „cu sigla UE”.

R. Moldova a deschis primul cluster (grup de capitole) de negocieri cu Uniunea Europeană – „Valori fundamentale”, pe 15 iunie și încă unul, la o lună distanță – cel dedicat politicii externe.

Chișinăul spera ca toate cele șase clustere, care cuprind 33 de capitole de negocieri, să fie deschise până la vacanța de vară. Acest optimism a fost susținut de Comisia Europeană și de aliații Moldovei din Parlamentul European, dar s-a izbit de opoziția noului guvern al Ungariei, care, fără să fie total anti-Ucraina ca cel al lui Viktor Orban, nu dorește nici el o aderare accelerată a Ucrainei.

Deocamdată, Ucraina și Moldova sunt tratate tot la pachet în procesul aderării, iar orice nouă deschidere de capitole are nevoie de aprobarea unanimă a statelor membre.

Undă verde pentru alegerile din Găgăuzia?

Este de așteptat ca, la una dintre aceste ședințe, deputații să voteze în a doua lectură proiectul care stabilește noi reguli pentru organizarea alegerilor în autonomia găgăuză, aprobat în prima lectură pe 30 iulie.

Unul dintre autorii inițiativei, deputatul PAS Igor Chiriac, a spus atunci Europei Libere că votul final va fi dat la sfârșitul lunii august astfel încât alegerile să poată fi organizate pe 15 noiembrie.

Menit să pună punct disputei dintre Comrat și Chișinău, proiectul prevede că alegerile din Găgăuzia vor fi integrate în sistemul electoral național.

Cele din acest an, vor fi ultimele când deputații din Adunarea Populară (legislativul regional) vor fi aleși în 35 de circumscripții electorale uninominale. De la următoarele, se va trece la sistemul electoral proporțional, utilizat la alegerea consiliilor locale din restul țării.

Pe 15 noiembrie, odată cu noua Adunarea Populară – mandatul actualei a expirat încă în noiembrie 2025 – ar putea fi ales și bașcanul Găgăuziei. Funcția a fost declarată vacantă pe 17 august, la un an de la condamnarea guvernatoarei Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală a fostului Partid Șor.

Potrivit proiectului de lege, candidatul pentru funcția de bașcan va trebui să cunoască limbile română și găgăuză, să aibă 35 de ani împliniți, să fi locuit până la alegeri cel puțin 10 ani în autonomia găgăuză și să prezinte dovada studiilor superioare.

La ședința din 19 august, Guvernul a avizat pozitiv proiectul, precum și un amendament propus de deputata PAS Veronica Roșca care spune că, dacă bașcanul Găgăuziei își pierde mandatul în primul an de activitate, ar trebui să restituie statului cheltuielile pentru organizarea alegerilor.

Când se convoacă Parlamentul

Regulamentul Parlamentului prevede că deputații revin din vacanța de vară la începutul lunii septembrie, când începe sesiunea ordinară de toamnă, care durează până la sfârșitul lunii decembrie. Data exactă a primei ședințe plenare este stabilită prin dispoziția președintelui Parlamentului.

În afară de sesiunile ordinare – de toamnă și de primăvară, Parlamentul poate fi convocat și în sesiuni extraordinare. Solicitarea poate să vină de la președintele Parlamentului, șeful statului sau de la cel puțin o treime dintre deputați.

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