Dilemele opoziției și balanța puterii

Opoziția pro-europeană din Parlament pare să aibă opinii divergente în ce privește viitorul guvernului condus de Ion Chicu. Platforma DA zice că e pregătită de o moțiune de cenzură și formarea unui viitor executiv. Pe de altă parte, lidera PAS, Maia Sandu, a declarat că formațiunea sa nu este dispusă să voteze alături de Partidul „Șor”, chiar și pentru debarcarea actualului executiv. Maia Sandu susține că ar vota pentru o moțiune doar atunci „când vom avea siguranța că putem să votăm un guvern mai bun”.

În opinia jurnalistului Ilie Gulca, redactor în cadrul Centrului de Investigații Jurnalistice, opoziția ar trebui să dea dovadă de mai multe fermitate. Faptul că, pe de o parte, critică actualul guvern pentru că ar fi gestionat îndoielnic pandemia de COVID-19, iar pe de altă parte, ezită să-i înainteze o moțiune de cenzură, trimite semnale incorecte alegătorilor. Jurnalistul Ilie Gulca admite că un eventual vot comun cu Partidul „Șor” și grupul „Pro-Moldova” condus de Andrian Candu ridică mai multe semne de întrebare, însă politica presupune și asumarea unor decizii mai complicate uneori:

„O asociere pentru un vot politic nu este decât o acțiune politica, or, politica e arta posibilului, de ce nu te-ai lua, conjunctural, pentru o anumite formațiune pentru a debarca un oponent politic, ca să spun așa”

Europa Liberă: Dar riscurile de imagine nu sunt prea mari?

„Atâta timp cât ești om politic, în opinia mea, orice om politic trebuie să exploateze toate mijloacele pentru a accede la putere. Menirea partidelor politice e să lupte pentru putere și trebuie să folosească toate mijloacele”.

Pe de altă parte, analistul politic Veaceslav Berbeca susține că opoziția, de fapt, se află acum între ciocan și nicovală. Dacă actualul guvern rămâne în funcție, acesta cel mai probabil îl va favoriza pe actualul șef de stat în prezidențialele din 1 noiembrie, favorizându-l pe președintele Igor Dodon. Dacă însă guvernul va fi demis, lasă o moștenire grea pentru succesorul său: un deficit bugetar de peste 20 de miliarde și situație economică incertă în țară.

„Asta și este probabil și una dintre explicațiile de ce nu se mai vorbește despre o moțiune de cenzură. Pentru că, dacă dai guvernul Chicu jos printr-o moțiune, înseamnă că culegi roadele tuturor problemelor care urmează pentru Republica Moldova. Adică, din punct de vedere politic, evident că opoziția nu se va grăbi să demită guvernul pentru că toate oalele se vor sparge de capul lor. Și dacă o vor face, probabil va fi mai aproape de alegeri, pentru a lua de la Igor Dodon instrumentele de control asupra procesului electoral. Bănuiesc că orice consilier al actualei opoziții i-ar spune să mai zăbovească cu demiterea guvernului pentru că încă nu am ieșit din criză și nici nu este ok în actuala situație să îl demiți, pentru că nu am depășit problemele, acestea fiind foarte actuale”.

Șeful statului Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă astăzi că, cel mai probabil, va candida pentru un al doilea mandat. În cadrul emisiunii sale tradiționale „Președintele răspunde”, Igor Dodon a declarat că în eventualitatea participării sale la prezidențiale el are „cele mai bune șanse”. Șeful statului a menționat și astăzi că și-ar dori organizarea alegerilor parlamentare anticipate în aceeași zi cu cele prezidențiale, dacă PSRM-PD pierde majoritatea în Parlament. Mai mulți analiști politici au atras atenția însă că, potrivit Constituției, în ultimele șase luni ale mandatului șefului statului este interzisă dizolvarea parlamentului.