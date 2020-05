Victor Ciobanu: Ultimele sondaje ne-au demonstrat că șansele lui Dodon scad vertiginos, deci el se prăbușește

Igor Dodon scrie pe pagina sa de Facebook că urmează a fi examinate două scenarii – alegeri parlamentare anticipate sau ajungerea la un consens național. Analistul politic, Victor Ciobanu crede că anticipatele ar rezolva mai multe probleme cu care se confruntă clasa politică.

Europa Liberă: Putem vorbi despre un început de criză politică sau e prea devreme?

Victor Ciobanu: „Asistăm deja la o criză în plină desfășurare, pentru că vedem aceste permutări în parlament, în care se șubrezește deja majoritatea parlamentară, care riscă să devină o minoritate.”

Europa Liberă: Deocamdată, PSRM-PD are 52 de deputați.

Victor Ciobanu: „Deci sunt la limită și e o problemă de câțiva deputați, dar am văzut deja și anticipările din partea premierului Chicu, care a avertizat că, dacă se va transforma în guvern minoritar, atunci nu va mai insista să gestioneze treburile statului.”

Europa Liberă: Dar mesajul acesta cum ar trebui de înțeles - ca o avertizare, ca un dat din deget?

Situația se agravează și ajunge deja la limită

Victor Ciobanu: „Mai degrabă eu înțeleg că situația se agravează și ajunge deja la limită și anumite scenarii se discută atât în cadrul actualei alianțe de guvernare, cât și în afara acesteia. Sunt implicați și parteneri externi în anumite discuții, cum să se restructureze această majoritate și în ce poate să se transforme.”

Europa Liberă: Și care ar fi scenariile Dvs., ținând cont de aceste evoluții care se întâmplă pe scena politică a Republicii Moldova? Pe de o parte, PPDA zice că e pregătită o moțiune de cenzură, lidera PAS, Maia Sandu, a declarat că formațiunea sa nu este dispusă să voteze alături de Partidul „Șor” și dacă nu există o siguranță că va fi învestit un nou guvern, asemănătoare declarație a făcut și liderul „Pro-Moldova”, Andrian Candu. Ce credeți totuși că e cu șanse să se întâmple?

Victor Ciobanu: „PPDA a declarat că este gata să-și asume guvernarea, dar evident că nu are șanse să fie votat, pentru că nu se adună voturi. Îmi vine greu să-mi imaginez că dna Sandu sau, eventual, Platforma DA ar vota alături de Candu-Șor o nouă majoritate. De fapt, acest tandem Candu-Șor joacă un rol proactiv, iar PAS și PPDA stau oarecum în expectativă și trebuie să facă anumite declarații. Dacă continuă acest scenariu, atunci Candu-Șor vor devora în continuare majoritatea actuală. Acum cred că și președintele Dodon este conștient de acest lucru, fapt care l-a determinat să invite reprezentanții PAS, PPDA și PD la consultații în vederea determinării evoluției următoare în țară, deci ce se poate întâmpla.”

Europa Liberă: Și acest îndemn al lui Igor Dodon că este gata să se așeze la masa de dialog cu Greceanîi, Filip, Sandu, Năstase pentru a decide cum procedează mai departe pentru a nu admite ca Vlad Plahotniuc să preia puterea în Republica Moldova, acest îndemn al lui Igor Dodon credeți că trebuie și va fi auzit de Maia Sandu, de Andrei Năstase?

Victor Ciobanu: „Nu exclud că nu va fi auzit, pentru că Igor Dodon a avut o șansă unică să intre în istorie atunci când a făcut acea alianță cu ACUM-ul, a avut toate șansele să se transforme într-un președinte pentru care multe păcate i-ar fi fost iertate, iată că el a preferat la un moment dat să abandoneze această coaliție cu ACUM-ul și a pledat în favoarea unei coaliții cu PD-ul, care era una fără perspectivă. Dar Dodon a vrut totuși să preia schemele și să se transforme într-un Plahotniuc-2.0, ceva de genul acesta, fapt care nu i-a reușit și îi reușește din ce în ce mai prost și deja acest lucru devine absolut evident. Și, în disperare de cauză, acum Dodon este nevoit să caute alte variante de a se conserva la guvernare, pentru că, dacă continuă în același ritm, atunci el pierde cu siguranță și, precum am zis, majoritatea devine minoritate, guvernul devine minoritar, eventual, Chicu își dă demisia și atunci totul se accelerează și intră într-un haos total, ceea ce nu-i face bine lui Dodon în preajma alegerilor prezidențiale.”

Europa Liberă: Dar tot Dodon spune că dorește un compromis cu Maia Sandu și Andrei Năstase chiar în vederea declanșării alegerilor parlamentare anticipate, despre care tot el spunea că ar putea avea loc odată cu alegerile prezidențiale din toamna acestui an?

Anticipatele în mod normal ar trebui să aibă loc deja după alegerea președintelui

Victor Ciobanu: „Această variantă cu siguranță îl avantajează pe Dodon, ca să meargă în aceeași zi, pentru că atunci ei s-ar susține reciproc: PSRM-ul – președintele, președintele – PSRM-ul, se fac transferuri de rating ș.a.m.d. Nu cred că ar putea agrea Curtea Constituțională această variantă, pentru că sunt două scrutine diferite ca esență și nu este bine să le comasăm. De aceea, anticipatele în mod normal ar trebui să aibă loc deja după alegerea președintelui.”

Europa Liberă: Mulți anticipează că nu doar sfârșitul lui Plahotniuc și Șor se apropie, dar și al lui Dodon, ținând cont că unii deputați spun că ar putea să se ajungă până la un impeachment. Ce credeți Dvs.?

Victor Ciobanu: „Nu, la impeachment cu siguranță nu se ajunge din două considerente simple. Primul: aritmetica nu permite acest lucru, pentru că deputați socialiști sunt 36 și atunci nu avem două treimi din voturi și doi: deja nu este suficient timp. Și până la urmă, alegerea președintelui, da, este și ea un referendum și ultimele sondaje ne-au demonstrat că șansele lui Dodon scad vertiginos, deci el se prăbușește; situația cu acest guvern zis și tehnocrat, dar care trebuia să fie, de fapt, un staff electoral este în cădere liberă; ratingul lui Dodon, ratingul PSRM am văzut că au scăzut dramatic și acest lucru cu siguranță este luat în calcul și în staff-ul și anturajul lui Dodon. Atunci, el va căuta în disperare alte variante de compromis, inclusiv cu PAS, cu PPDA.”

Europa Liberă: Ce reacții ar trebui să aibă Maia Sandu și Andrei Năstase?

Victor Ciobanu: „Reacții depinde la ce...”

Europa Liberă: La îndemnul lui Igor Dodon ca să se întâlnească și să discute ce urmează mai departe...

Victor Ciobanu: „Eu nu văd nicio problemă în a discuta ce urmează mai departe. Politicienii de aceea sunt politicieni ca să se întâlnească cu ceilalți politicieni și să discute. Da, evident că o bună parte din actualul parlament sau din alte părți au probleme de ordin etic, moral, de integritate, dar formula actuală deocamdată există și în momentul când ai declarat că nu faci coaliție cu Șor, cu urmașii lui Plahotniuc, întruchipați în „Pro-Moldova”, atunci nu ai alte opțiuni decât să te întâlnești cu Dodon și să discuți ce se întâmplă de fapt și cum merge mai departe țara.”

Europa Liberă: Ce ași ar mai avea în mânecă grupul „Pro-Moldova”, condus de Andrian Candu și Partidul „Șor”, pentru că ei încearcă cumva să facă jocul acum?

Victor Ciobanu: „PAS și PPDA nu se vor așeza în aceeași coaliție cu Șor și Candu. De aici rezultă că acesta este doar un joc îndreptat spre destabilizare și spre șubrezirea alianței de guvernare, atât este orizontul acestui tandem. Nimic mai mult! Niciun fel de guvernare n-o să vadă nici Șor, nici Candu.”

Europa Liberă: Justiția ar putea să așeze lucrurile în albia firească?

Victor Ciobanu: „Nu cred că este un lucru atât de simplu. Am văzut anumite mișcări, oricum este un proces, am văzut deja demersurile procurorului general. Pentru prima dată dl Plahotniuc a fost desemnat beneficiarul principal al furtului miliardului. A mai spus dl Stoianoglo că va adresa și demersurile respective către autoritățile Statelor Unite când vor fi pregătite și traduse toate aceste documente pe care le are la dispoziție Procuratura Generală pentru extrădarea lui. Cred că și situația cu Șor tot se va schimba din acest regim de tergiversare permanentă, pentru că, dacă s-a ajuns la Plahotniuc, nu cred că este imposibil să se ajungă și la personajul Șor.”

Europa Liberă: Și pe acest fundal ar mai putea să treacă deputați din PD, ar putea să continue traseismul politic în legislativ?

Cei care au venit pe bani, exact așa vor pleca pe bani

Victor Ciobanu: „Traseismul e strict pecuniar și foarte mulți deputați, și am văzut această indignare a dlui Diacov care chiar insista că trebuie oprit odată acest traseism... Dar la cine se adresează dl Diacov, dacă acesta este exact PD-ul cu care a venit dl Diacov în acest parlament? Și atunci ziceam că ei au venit prin cumpărări, falsificări ș.a.m.d., umflând lista de două ori, de fapt, prin aceste abuzuri. Și iată acum ei plătesc polițele, deci cei care au venit pe bani, exact așa vor pleca pe bani. Acum mulți sunt conștienți de faptul că, după alegerile anticipate, nu vor mai ajunge să „pupe” parlamentul și atunci, cu o primă de asigurare, clar că ei preferă această variantă și nu vor ezita să plece din PD în continuare.”

Europa Liberă: Ce rol ar mai putea juca PD-ul, dacă rămâne cu tot mai puțini deputați? Ei pot să rămână și în barca președintelui, dar pot să treacă și de partea PPDA-PAS?

Victor Ciobanu: „Acum nu cred că este momentul potrivit, deși câteodată și Filip, și Diacov ne dau de înțeles că ei sunt deschiși pentru discuții, dar PD-ul tot timpul a făcut jocul lui în favoarea puterii. Acum PAS și PPDA, deocamdată, nu au varianta câștigătoare, în momentul când va apărea această variantă – PD-ul cu siguranță își va schimba retorica și va încerca să treacă de cealaltă parte. Iarăși, cu toate declarațiile de rigoare, pentru salvarea parcursului pro-european ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și pentru că a rămas puțin timp până la alegerile prezidențiale din toamnă, guvernul, care e numit ca un staff electoral pentru Igor Dodon, își va păstra acest statut, nu va dori să arate altfel?

Victor Ciobanu: „Din ceea ce spune dl Chicu, eu înțeleg că d-lui a conștientizat că lucrurile vor merge din rău în mai rău și poate nu ar dori să își ia această povară doar el personal, pentru că la toamnă o să avem și valul doi al pandemiei, criza economică doar se va amplifica și atunci toată responsabilitatea îi va reveni lui, de aceea nu exclud că într-o variantă mai forțată a evenimentelor acest guvern totuși va fi demis și în aceste condiții vom asista la tot felul de variante foarte interesante și combinații interesante.”

Europa Liberă: Dar cine va dori să preia guvernarea și cine ar putea?

Victor Ciobanu: „Au declarat-o și PAS-ul, și PDA-ul că sunt gata plenar să preia toată guvernarea și să gestioneze această situație. Acum, nedorind voturile lui Șor și ale lui Candu, trebuie să le caute în altă parte.”

Europa Liberă: În vara anului trecut, Dvs. împreună cu alți activiști ați acreditat ideea că anticipatele sunt scenariul cel mai bun. Rămâneți pe aceeași poziție?

Victor Ciobanu: „Da, exact! Deci, asta a fost varianta cea mai bună și sub aspect moral, doar că acea alianță ACUM-PSRM nu a realizat acea declarație de decapturare a statului. Asta trebuia să facă această alianță provizorie - să curețe statul și acum nu erau toate nevoile astea de traseiști de tot felul, pentru că se tratau instituțiile statului și se mergea la anticipate, după care am fi avut altă formulă în parlament și, respectiv, alte majorități și altfel de guvernare.”

Europa Liberă: Dar acum se zvonește că doar PSRM și-ar dori alegeri parlamentare anticipate, celelalte entități nu sunt gata pentru un scrutin parlamentar anticipat?

Victor Ciobanu: „Probabil asta PSRM-ul și zvonește. Bine, PSRM-ul într-adevăr este un partid mare și organizat, spre deosebire de celelalte, dar oricum cred că ceilalți jucători politici tot timpul iau în calcul că se pot declanșa alegeri și trebuie să fie pregătiți. Eu nu cred că celelalte partide nu lucrează în teritorii și nu se pregătesc de un eventual scrutin.”