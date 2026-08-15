Dincolo de Știri | Ce mesaj vrea să transmită R. Moldova prin parada militară de Ziua Independenței?

Parada militară care va avea loc pe 27 august, la 35 de ani de la proclamarea Independenței, va fi prima din istoria Republicii Moldova la care nu vor fi prezentate arme și tehnică militară de fabricație sovietică. În schimb, vor fi demonstrate echipamente și arme cumpărate de autorități în ultimii câțiva ani, în eforturile de a moderniza sistemul național de apărare.

Nicolae Negru crede că această paradă va fi un mesaj adresat atât cetățenilor R. Moldova, cât și Rusiei și Occidentului. Iar mesajul ar fi, în opinia analistului, că: „R. Moldova este un stat independent. Ea se rupe de lumea rusă, își ia în serios independența, își ia în serios securitatea și apărarea. Nu mai stă pasiv și așteaptă ca cineva să-i rezolve aceste probleme, încearcă ea să le rezolve, în măsura posibilităților sale”.

Dacă în trecut erau voci care spuneau că R. Moldova nu are nevoie de o armată puternică, pentru că este, conform Constituției, un stat neutru, „agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat completamente situația, iar această paradă reflectă această schimbare de paradigmă”, mai spune Negru.

În 2023, Chișinăul a adoptat o nouă Strategie a securității naționale, în care Rusia a fost declarată principala amenințare la adresa Republicii Moldova. După începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina, alocațiile pentru apărare din bugetul de stat au crescut - de la 900 de milioane de lei, în 2021 până la 1,9 miliarde (0,75% din PIB), în 2025, iar statul își propune să le majoreze până la 1% din PIB către 2030.

În viziunea lui Igor Boțan, neutralitatea nu înseamnă că un stat poate neglija apărarea. El dă drept exemplu țări europene care erau neutre înainte de începerea războiului și care aveau bugete militare mai mari decât unele state membre NATO. „Deci, neutralitatea costă”, conchide analistul.





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În podcastul „Dincolo de Știri”, explicăm și punem în context cele mai importante evenimente ale săptămânii, împreună cu invitații noștri permanenți, analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru. Un episod nou apare în fiecare sâmbătă dimineața, pe YouTube și pe pagina noastră moldova.europaliberă.org.

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