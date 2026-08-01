Dincolo de Știri | Poate premierul Tofan aduce investitori din România?

Aflat în prima sa vizită în străinătate la București, noul premier, Vasile Tofan, a invitat oamenii de afaceri din România să investească în R. Moldova. Potrivit lui, statisticile arată că circa 1.700 de companii românești au investit în R. Moldova și, în sens invers, 7.000 de firme moldovene au investit în România.

„Deci, fluxul capitalului este, mai degrabă, din Moldova în România și am vrea să rebalansăm aceste lucruri”, a spus Tofan, într-un interviu pentru postul TVR.

Igor Boțan atrage atenția că orice om de afaceri este preocupat de securitatea investițiilor sale. „Aici e o problemă foarte delicată, pentru că suntem vecinii Ucrainei. Războiul în Ucraina nu încetinește și nu știm cât va dura, iar domnul prim-ministru și-a pus ca sarcină de bază atragerea investițiilor. Înțelegem cu toții că investițiile nu vin acolo unde în preajmă este război”, spune comentatorul.

Premierul Tofan susține însă că, după ce războiul se va termina, Ucraina va deveni „cel mai mare șantier din Europa”, iar R. Moldova ar putea fi „o punte importantă” spre această piață mare, de aproape 40 de milioane de oameni. El a îndemnat companiile românești care sunt interesate de piața ucraineană să înceapă „prin a-și deschide un birou la Chișinău, la Bălți sau la Cahul”, pentru că vor găsi acolo oamenii care le vor înlesni legătura cu Ucraina.

„Toți premierii și toate guvernele de până acum au promis să îmbunătățească mediul de afaceri și au încercat să atragă investiții, în primul rând, de peste Prut”, amintește Nicolae Negru.

„Dar există o problemă foarte gravă, un fel de sabia lui Damocles. E aflarea trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova, încă înainte de războiul din Ucraina. Acum acest război, într-un fel, confirmă acele temeri care existau, că Republica Moldova, având trupe ruse pe teritoriul ei, este o zonă instabilă, o zonă cu un viitor nepredictibil”, afirmă Negru.

Prin urmare, concluzionează el, „sunt probleme mai adânci care trebuie rezolvate ca să vină investitorii, nu doar regulile de joc”.

Vorbind la general, cei doi analiști spun că prima vizită în străinătate a noului premier, la București, a continuat o tradiție diplomatică, dar a avut și o miză pragmatică, în contextul în care R. Moldova se află în stare de alertă energetică, iar România este principalul furnizor de combustibili.

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