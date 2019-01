Discursul președintelui Trump despre starea națiunii, pus sub semnul întrebării

Discursul despre starea uniunii este o traditie in politica americana. Anul acesta el este pus sub semnul intrebarii. Va fi discursul rostit la 29 ianuarie in aula Congresului? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Nu se stie inca. Presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi i-a sugerat lui Donald Trump sa amine discursul sau sa-l trimita in scris, in conditiile in care guvernul federal este inchis. Pelosi a invocat ratiuni de securitate, pentru soliciatarea sa.

La inceput, Casa Alba nu a reactionat, spunind doar ca va oferi un raspuns in timp util. Presedintia are inca intentia acum sa prezinte discursul, la locul traditional – Aula Congresului – si la momentul stabilit initial, 29 ianuarie. Detaliile insa nu sint cunoscute.

Se stie, de asemenea, ca personal al Casei Able are in vedere si alte variante, una fiind ca presedintele Trump sa rosteasca discursul intr-un alt oras din tara. Presedintia a cerut insa administratiei Congresului sa continue pregatirile, intre care si o vizita obisnuita de recunoastere.

Daca discursul despre starea natiunii va fi rostit sau nu in fata camerelor reunite ale Congresului, depinde de Nancy Pelosi, ea fiind cea care formuleaza invitatia.

Un purtator de cuvint al Casei Able a acuzat-o pe Pelosi ca face jocuri politice, adaugind: „Daca serviciul secret il poate proteja pe presedinte intr-o calatorie in Irak, o poate fara indoiala face si pe culoarele Congresului”.

Replica biroului doamnei Pelosi nu a venit inca. Regulile spun ca presedintele poate rosti discursul, la Camera Reprezentantilor, in fata camerelor reunite, daca ambele formuleaza o rezolutie in acest sens. Pentru ca Trump sa rosteasca discursul doar in Senat – controlat de republicani – tot este nevoie de o rezolutie.

Mai este inca timp pentru luarea unei decizii, administratia Congresului nu are nevoie de mai mult de 72 de ore pentru a organiza evenimentul.

In istoria americana, discursul despre starea uniunii nu a fost intotdeauna rostit. Thomas Jefferson, de exemplu, a inaugurat practica de a trimite discursul in scris si doar in timpul lui Woodrow Wilson, administratia a revenit la idea ca discursul sa fie rostit de presedinte.