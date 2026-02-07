„Dosarele Epstein” în Ucraina. Intrigi politice, o vilă la Lvov și diferența dintre „model” și „prostituată”

Trei milioane de documente au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA pe 31 ianuarie 2026, într-o acțiune menită să asigure transparența Dosarelor Epstein. Finanțistul american Jeffrey Epstein a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale, fiind acuzat de trafic de minore.

În 2019, el a murit în închisoare, cauza oficială fiind sinuciderea. Unele documente și schimburi de mesaje au conexiuni cu Ucraina. Acestea pot fi împărțite în, cel puțin, trei mari categorii, potrivit colegilor noștri de la Serviciul ucrainean al Europei Libere: discuții despre politica ucraineană, încercări de a cumpăra proprietăți imobiliare în Ucraina (la Lvov) și contacte cu mai multe agenții de modele ucrainene.

Documentele publicate includ dosare ale anchetei penale, probe confiscate în timpul perchezițiilor, registre de călătorii, agende de contacte, declarații ale victimelor și martorilor, documente financiare și bancare, precum și corespondență electronică.

Posibilele contacte nu înseamnă vinovăție sau complicitate la infracțiunile comise de defunctul finanțist.

Politica

În „Dosarele Epstein” sunt menționați de zeci de ori politicieni cunoscuți din Ucraina: Volodimir Zelenski, Petro Poroșenko, Iulia Timoșenko, Viktor Ianukovici, Viktor Iușcenko, Andrii Derkaci, Vitali Kliciko.

Nu există acuzații sau aluzii privind complicitatea lor la crimele lui Epstein...

„Nu există acuzații sau aluzii privind complicitatea lor la crimele lui Epstein".

În ceea ce privește politica ucraineană, se pot remarca câteva aspecte.

În primul rând, într-unul din mesajele sale, Jeffrey Epstein, care era finanțist internațional, scria în martie 2014, când Rusia deja ocupase ilegal Crimeea:

„Tulburările din Ucraina ar trebui să ofere multe oportunități.”

De asemenea, în documente se menționează și numele lui Oleksandr Vilkul, un politician din Krivii Rih (Krivoi Rog).

Într-una din copiile scanate ale corespondenței electronice a lui Epstein din 2016, un expeditor necunoscut (numele este șters în document) cere sprijin pentru obținerea unei invitații pe numele lui Vilkul la inaugurarea lui Donald Trump.

„O prietenă din copilărie a mamei mele din Ucraina a contactat-o – ea lucrează pentru Oleksandr Vilkul (lider al opoziției ucrainene) – și a întrebat dacă pot ajuta la organizarea unei invitații la inaugurarea lui Trump în schimbul unei recompense generoase. Să aflu detalii sau să refuz? Aveți vreo dorință să vă întâlniți cu ei? Eu personal nu o cunosc pe Tamara (prietena mamei mele), iar mama nu a mai văzut-o de ani de zile”, scrie expeditorul.

Vilkul însuși a afirmat în 2017 că a participat la evenimente în SUA „la invitația partenerilor”, vorbind despre aceasta la mai multe posturi de televiziune ucrainene.

Președinții Ucrainei

În unele emailuri din 2019 se face referire la campania electorală prezidențială, atunci când președintele Petro Poroșenko era în competiție cu viitorul câștigător al alegerilor, Volodimir Zelenski.

În mai 2019, după ce Zelenski a obținut victoria în scrutin, Epstein îi dă instrucțiuni unui interlocutor sau interlocutoare necunoscute din Ucraina să „înceapă să urmărească” politica ucraineană, inclusiv activitatea președintelui, a parlamentului și fenomenul corupției.

„E-mailul sugerează că acest lucru va contribui la „succesul viitor” al respectivei persoane. Aceasta răspunde că va urmări cu interes evoluția situației. Epstein răspunde într-un comentariu sobru că „nu este vorba despre distracție și, probabil, încurajează interlocutorul să recurgă la corupție”, scrie publicația Kyiv Independent.

Este o corupție amuzantă, dar complexă. Se vor câștiga sume enorme de bani. Enorme...

„Da, este o corupție amuzantă, dar complexă. Se vor câștiga sume enorme de bani. Enorme. Mi-ar plăcea să te văd ca pe o femeie oligarhă", scria Epstein.

În ceea ce privește alegerile, în corespondența dintre Epstein și fostul ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, aliat al premierului Robert Fico, un simpatizant al Rusiei, se discută despre victoria lui Zelenski asupra lui Poroșenko.

Și are loc următoarea conversație:

Epstein: Cum vezi alegerile din Ucraina?

Lajčák: Rușii îl urăsc pe Poroșenko, deci ar putea fi un lucru bun pentru rezolvarea conflictului. Dar nu am nicio idee dacă (Zelenski) este capabil să conducă țara.

Epstein: Pare locul ideal pentru ca tu să intervii.

Lajčák: Încerc.

În plus, Lajčák s-a lăudat lui Epstein că ar putea fi numit adjunct al secretarului general al NATO. În cele din urmă, nimic nu a ieșit cu NATO, iar Lajčák și-a dat recent demisia din funcția de consilier al lui Fico din cauza legăturilor și corespondenței cu Epstein. Cu toate acestea, Lajčák neagă implicarea în abuzuri.

Într-unul dintre mesajele trimise din capitala Ucrainei, el îi scria lui Epstein: „Salutări din Kiev! Vreau doar să confirm că fetele de aici sunt la fel de frumoase ca întotdeauna”.

Printre cei menționați în documente se află și fostul președinte al Ucrainei, Leonid Kucima. El este menționat drept client în cazurile legate de „casetele lui Melnicenko” și de ancheta privind uciderea jurnalistului Gheorghi Gongadze. „Acest lucru subliniază amploarea și spectrul contactelor legate de Dosarele lui Epstein”, subliniază publicația Meja.

Este menționat și „strategul politic” Doug Schoen, care, potrivit unui avocat, a consultat familia președintelui Kucima la începutul anilor 2000.

„Astfel de mențiuni demonstrează existența unei rețele extinse de relații, care sunt analizate în contextul materialelor despre Epstein”, mai scrie Meja.

Lvov și pilates

În scandaloasele Dosare Epstein, orașul Lvov (Lviv, în ucraineană) este menționat de peste 100 de ori, inclusiv în denumirea unei firme care conține numele acestei localități din vestul țării.

Conform documentelor făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA, Epstein era interesat să investească în proprietăți imobiliare din Lvov. Este vorba, mai ales, de o clădire situată pe strada Boris Romanitski, nr. 24.

În corespondența din 2017 există informații despre cumpărarea unei case la această adresă, iar acolo apar numele lui Epstein și ale ucrainencei Anastasia Siroocenko, dealer de artă și director general al companiei „Lviv Enterprises LLC” (înregistrată în New York la adresa 302 West 12th Street), precum și ale contabilului Michael Stein și John Tomlinson, care ar putea fi agent imobiliar.

Potrivit informațiilor din dosarele făcute publice, în februarie 2015, Olga Kravciuk i-a vândut această casă mamei lui Anastasia - Tetiana Siroocenko - pentru 128 500 de dolari. Suma a fost achitată de compania „Lviv Enterprises LLC”.

„Anastasia și mama ei au discutat câteva idei despre cum poate fi folosită clădirea, una dintre ele fiind „Studioul de pilates”, care va fi condus de Tetiana”, scria Michael Stein, având în vedere că Anastasia „este rar în Ucraina, termină studiile universitare și conduce Sublime Art”.

În altă scrisoare se menționează că, în 2015, Epstein i-a transferat lui Siroocenko 400 de mii de dolari americani. O parte din acești bani ar fi fost folosiți pentru cumpărarea casei de pe strada Romanitski. Aceasta a fost achiziționată de Tetiana Siroocenko și înregistrată pe numele ei, deoarece, conform legislației ucrainene din acea perioadă, o persoană juridică din SUA nu putea deține proprietăți imobiliare în Ucraina.

Ulterior, Tetiana Siroocenko a donat casa fiicei sale, Anastasia.

Donația ar fi provocat un conflict între contabilul Michael Stein și Anastasia Siroocenko, după cum reiese din documentele făcute publice. Stein nu a semnat declarația fiscală pentru 2015 din cauza neînțelegerilor asupra proprietarului casei din Lvov.

Anastasia Siroocenko a insistat că ea a cumpărat-o și că este proprietara acesteia. Contabilul susținea că această clădire aparține mamei sale, care i-a dăruit-o. Prin urmare, trebuia plătit impozitul pe donație, iar contabilul a refuzat categoric să facă acest lucru.

Ce casă a fost cumpărată?

Jurnaliștii de la Serviciul ucrainean al RFE/RL au vizitat adresa Romanitski, 24. Acolo se află o vilă veche din secolul al XIX-lea, printre primele construite în acel cartier, considerat astăzi de lux în orașul Lvov.

Vila ar fi avut niște pivnițe mari, unde puteau fi bărci și chiar un restaurant...

Clădirea se remarcă prin turnul masiv hexagonal și un acoperiș în patru ape.

„Nu am găsit informații despre cine a construit-o și când. Poate că arhitectul a fost Ivan Levinski. Dar este cea mai veche clădire din această zonă. Era deja pe hărțile din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Atunci, clădirea era situată pe malul lacului Sobka. Acum, în locul iazului s-a construit un stadion. Localnicii spun că vila ar fi avut niște pivnițe mari, unde erau depozitate bărci, și chiar un restaurant. Apoi, vila a fost transformată într-o clădire cu mai multe apartamente”, spune Viktor Halcinski, autorul proiectului „Lvovul neturistic”.

Cu toate acestea, după cum a aflat Serviciul ucrainean al RFE/RL, vila nu a fost vândută nici în 2015, nici ulterior. În clădire locuiec oameni, proprietarii de apartamente. Vila se află într-o stare avansată de degradare pe exterior. Lângă ea, la adresa Romanitski, 24a, pe un loc ceva mai înalt, există o clădire construită ulterior.

„Această clădire se află pe teritoriul adiacent acestei vile și a fost construită în anii '90 ai secolului XX, când totul putea fi reconstruit ușor și simplu. După ce scările vechi au fost mutate în lateral, pe locul eliberat au apărut garaje și această suprastructură, care are intrarea din strada Kotlearevski. Nu știu pentru ce a fost construită. Din câte îmi amintesc, în perioada 2012-2014, a fost scoasă la vânzare - și a apărut chiar și un anunț în ziar - la prețul de 70 de mii de dolari. Clădirea a fost prezentată ca locuință, dar nu era o locuință”, spune Viktor Halcinski.

Tocmai această casă, cu numărul 24a, a fost cumpărată în februarie 2015 de Tetiana Siroocenko. Ea este șefa studioului „Pilates”. Anul trecut, studioul a împlinit 10 ani și, după cum spune Tetiana Siroocenko într-un clip publicitar, ea a fi fost prima care a deschis un studio de pilates în Lvov.

Studioul este promovat activ pe rețelele de socializare și chiar la posturi de televiziune locale.

Pe Portul de date publice, proprietara „Studio Pilates” este Anastasia Siroochenko.

Adică, s-a cumpărat o clădire și s-a deschis o afacere în mod legal, remarcă Victor Halcinski.

Cu toate acestea, unii dintre interlocutori din Lvov ai Serviciului ucrainean al RFE/RL presupun că în spatele achiziției s-ar fi putut ascunde alte intenții. Până în prezent însă, rămâne un mister motivul pentru care Epstein era interesat de Lvov.

Modelele ucrainene

O altă pistă care se desprinde din Dosarele Epstein are legătură cu industria modei din Ucraina.

Sunt menționate două agenții de modele, Linea 12 Models și L-Models. Ambele au fost înființate în anii 1990 și activează și în prezent în Kiev.

Potrivit documentelor publicate, agenția de modele Linea 12 este condusă de Mașa Maniuk.

Ea a avut o corespondență cu agentul Jean-Luc Brunel, care a fost ulterior acuzat de viol și hărțuire sexuală; Brunel a murit în 2022 într-o închisoare franceză, notează publicația „Meja”.

Maniuk a declarat că nu i-a trimis lui Brunel niciuna dintre modelele sale.

Mașa Maniuk este o fostă modelă ucraineană, prezentatoare TV și fondatoarea agenției Linea 12 Models. Ea a devenit cunoscută ca prezentatoare a unui reality show „Mașa și modelele” pe canalul de televiziune „TET”

Într-un comentariu pentru „TabloID”, Manuik a spus că corespondența cu Brunel era de natură profesională și că nu i-a trimis niciuna dintre modelele ucrainene.

Prostituatele sunt prostituate, iar modelele sunt modele. Nu poți obliga niciodată o fată să lucreze ca prostituată dacă ea nu vrea...

„Toate poveștile despre faptul că am comunicat cu el și i-am furnizat fete nu corespund realității. Pentru că prostituatele sunt prostituate, iar modelele sunt modele. Nu poți obliga niciodată o fată să lucreze ca prostituată dacă ea nu vrea. Agențiile care lucrează în Ucraina de mult timp și în mod stabil nu au nicio legătură cu afacerea de escortă. Nimeni nu va coresponda oficial pe tema serviciilor de escortă. De aceea, aș vrea să le închid gura tuturor acestor deștepți și să le spun că niciuna dintre modelele mele nu a fost acolo”, a declarat proprietara Linea 12 Models.

Agenția de modele L-Models a publicat, de asemenea, o declarație în care se menționează:

„Reputația noastră profesională este bine cunoscută în Ucraina – printre designerii ucraineni, evenimentele de modă, organizatorii Săptămânii modei ucrainene și reprezentanții industriei în general. Aceasta s-a construit de-a lungul anilor pe baza încrederii, profesionalismului și respectării standardelor etice și legale.

În corespondența făcută publică, am văzut o singură mențiune a agenției L-Models ca „una dintre cele mai bune agenții de modele din Ucraina”. Nu există alte mențiuni, corespondențe, contacte sau contexte în care apare agenția noastră. L-Models nu are nicio relație de afaceri, profesională sau de altă natură cu persoanele care menționează agenția noastră în corespondența respectivă și nu a contactat niciodată aceste persoane și nu a colaborat cu ele în niciun fel.”

În documente (corespondență) sunt discutate și planurile de călătorie ale modelelor din Kiev și Odesa. De asemenea, se pare că se căutau modele și în Lvov.

După cum menționează serviciul ucrainean al Radio France International, „din corespondență reiese că Epstein a căutat ucrainience chiar zeci de ani”.

În 2010, unul din contactele sale (probabil o femeie) i-a scris lui Epstein:

„Îți voi trimite numărul meu ucrainean sau voi folosi numărul meu internațional, dacă funcționează acolo... Cred că în Ucraina este mai ușor (să găsești fete, n.r.) decât în Rusia, fetele din Moscova sunt foarte răsfățate... în orice caz, ar fi bine să verifici Kievul”.

Rusia denigrează Ucraina?

Potrivit monitorizării efectuate de Centrul de Comunicare Strategică al Ucrainei, propaganda rusă încearcă să integreze tema rezonantă a „dosarelor Epstein” „în narațiunile antiucrainene deja cunoscute”.

Resursele rusești caută orice mențiune despre Ucraina și le prezintă ca „dovezi” că:

„elitele occidentale sunt beneficiarii corupției ucrainene”;

„Maidanul din 2014 a fost o lovitură de stat organizată de Occident”.

„Conținutul este distribuit activ prin rețeaua de site-uri rusești, pe canale Telegram în limbi străine, pe TikTok și alte platforme. Sursele primare sunt adesea platforme de propagandă de stat, precum Украина.ру (parte a holdingului Rossia Segodnea).

Totodată, amprenta rusă în cazuri de exploatare sexuală, posibila colectare de informații compromițătoare și legăturile cu structurile rusești sunt sistematic ignorate. Accentul se pune exclusiv pe discreditarea Ucrainei și legitimarea vechilor mituri ale Kremlinului despre 2014”, mai scrie Centrul de Comunicare Strategică din Kiev.

