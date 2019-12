Două capete de acuzare împotriva președintelui Trump

Conducerea democrata a Camerei Reprezentantilor a anuntat doua capete de acuzare impotriva presedintelui Trump. Ce semnificatie are aceasta decizie? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Liderii democrati din Camera Reprezentantilor au anuntat cele doua capete de acuzare impotriva lui Trump – in cazul scandalului troc cu Ucraina. Acestea sint abuz de putere si obstructionarea Congresului.

Planul este ca cei din Comisia Juridica a Camerei Reprezentantilor sa voteze aceste articole saptamina aceasta, urmind ca un vot in plen sa aiba loc saptamina viitoare, inaintea vacantei de Craciun.

La anuntul oficial, presedintele comisiei, deputatul democrat Jerry Nadler a spus ca de-a lungul investigatiei Trump a incercat sa ascunda dovezi fata de Congres si poporul american. In aceste conditii – a continuat el – parintii fondatori ai Americii au gasit un leac pentru sefii executivului care au un astfel de compartament si acest remediu este punerea sub acuzare si demiterea.



La rindul sau, deputatul Adam Schiff a declarat ca juramintul depus de presedinte pare sa aiba o semnificatie redusa pentru Donald Trump. Schiff a spus ca punerea sub acuzare dovedeste ca liderii Camerei sint decisi sa apere Constitutia si ca juramintul depus are semnificatie pentru ei.

Inaintea anuntului de ieri, dezbaterea din Camera a fost daca punerea in acuzare va viza doar cazul Ucraina sau daca ar putea fi extinsa si la alte situatii, legate de recent incheiata investigatie a lui Robert Mueller. Democratii au decis pentru o variata limitata de punere in acuzare, in speranta ca acest caz, pe care ei il vad foarte clar, va convinge atit la proces, cit si opinia publica.

Schiff s-a referit si la criticile ca ar fi trebuit asteptat ca alegerile din 2020 sa decida, spunind ca ar fi inadmisibil ca presedintele sa fie lasat, inca o data, sa apeleze la ajutor strain pentru a cistiga alegerile. Democratii au optat sa accelereze acest proces dar nu se stie inca daca aceasta strategie va da rezultate.

Urmeaza procesul din Senat, unde republicanii controleaza camera. Chiar mai important decit procesul in sine – tinind cont de faptul ca Trump nu va fi demis de Senatul republican – sint procedurile, regulile de desfasurare.

Intrebarea este daca republicanii vor putea sa foloseasca procesul ca un exercitiu de relatii publice in favoarea presedintelui. Daca o vor face, e posibil ca democratii sa aiba de pierdut, pe ansamblu. Daca nu – ar fi deocamdata un meci egal, in care fiecare parte si-a stimulat baza electorala si nu si-a atras noi sustinatori. Oricum ar fi, adevaratul rezultat al procesului se va vedea la alegeri.