Drepturile omului în R. Moldova - apărate mai mult pe hârtie

Pe 10 Decembrie se marchează în lume, sub egida ONU, Ziua internațională a drepturilor omului, care este consacrată anul acesta rolului tinerilor în apărarea acestor drepturi. Ce manifestări au avut loc la Chișinău cu această ocazie?



Întrucât Ziua Drepturilor Omului este dedicată în acest an tinerilor, lor le-a fost rezervat rolul de protagoniști ai evenimentelor organizate la Chişinău. Mă refer întâi de toate la un flash-mob organizat de Oficiului Avocatului Poporului în faţa parlamentului la care a participat un grup de tineri care au pledat pentru respectarea drepturilor omului şi au cerut guvernanţilor să se implice mai activ în a asigura oportunități și drepturi egale pentru toţi.

Așteptăm acţiuni în ameliorarea situaţiei privind drepturile omului...

„Vrem să atragem atenţia autorităţilor să producă mai multe fapte, acţiuni, în ameliorarea situaţiei privind drepturile omului, în general, şi drepturile copilului, în particular, pentru că aici avem o situaţie mai puţin frumoasă şi să atragă atenţia la acele recomandări ale comitetelor ONU care se referă la R. Moldova.”

„Suntem prezenţi azi aici pentru un minut de reculegere pentru drepturile tuturor oamenilor. Consider că drepturile cel mai des încălcate ar fi dreptul la sănătate, la educaţie etc. Nu m-am confruntat cu această problemă deoarece învăţ în municipiul Chişinău, dar am auzit mai multe cazuri de la prietenii mei din raioane, sate.”



„Statul ne oferă foarte multe mecanisme de apărare a drepturilor omului, dar noi nu prea cunoaştem despre ele şi este de datoria noastră în calitate de tineri să informăm atât generaţia noastră, cât şi pe cei mici care vin din urmă, dar şi pe cei mai în vârstă ca să cunoască cum pot să-şi revendice anumite drepturi care le-au fost încălcate.”

Este de datoria noastră în calitate de tineri să informăm atât generaţia noastră...

Parlamentul a găzduit o expoziție de picturi ale tinerilor despre rolul lor în asigurarea drepturilor omului, cu participarea laureaților la acest concurs de desene organizat de PNUD Moldova şi Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Iar deputaţii blocului ACUM au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, mai multe propuneri de natură să promoveze și să garanteze respectarea drepturilor omului. Parlamentarii au promis că vor obține ajustarea pensiei femeilor care au fost în concediu de îngrijire a copilului, creşterea treptată a cheltuielilor pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități, finanțarea programelor de instruire în limba română pentru minoritățile etnice şi creșterea numărului de mediatori comunitari din comunitățile rome. Deputatul Blocului ACUM Sergiu Litvinenco a menţionat că fără o justiţie echitabilă nu se poate vorbi despre progrese în asigurarea respectării drepturilor omului:

„Din păcate, astăzi noi nu putem spune că în R. Moldova există o justiţie dreaptă, o justiţie corectă, care ar asigura respectarea drepturilor omului. Încercările noastre de a iniţia acest proces complicat nu a avut efectele scontate pentru că foştii parteneri din PSRM s-au speriat de acest deziderat de a ajunge la o justiţie corectă care are grijă ca drepturile fundamentale ale omului să fie respectate.”

Un studiu al Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din Moldova atestă o ușoară îmbunătățire a situației privind respectarea drepturilor omului, cu toate acestea, cele mai des încălcate drepturi rămân a fi cele la sănătate, educație și protecție socială, mai cu seamă în cazul persoanelor din grupurile vulnerabile. Peste 80 la sută dintre cetăţeni cred că persoanele în etate, cu dizabilități, copiii, femeile și victimele violenței în familie au nevoie de cea mai mare atenție pentru a le fi protejate drepturile.



Avocatului Poporului constată într-o analiză că 7 din 10 persoane din R. Moldova consideră că drepturile lor sunt încălcate cu regularitate. Totuși situați s-a îmbunătățit în ultimii ani, estimează Avocatului Poporului, inclusiv datorită faptului că cetățenii nedreptățiți de justiția internă îşi fac dreptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Cetățenii nedreptățiți de justiția internă îşi fac dreptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului...

Locuitorii Moldovei se plâng la instanţa de la Strasbourg de două ori și jumătate mai des decât media europeană, constata Centrul de Resurse Juridice în luna ianuarie, cât a prezentat un bilanţ al dosarelor la CEDO. Tortura, reținerea ilegală a persoanelor sau detenția în condiții proaste, sunt violările cele mai frecvente pentru care R. Moldova a fost reclamată anul trecut la CEDO. Pe durata a două decenii, de când Moldova a aderat la convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, Înalta Curte de la Strasbourg a condamnat guvernul moldovean în aproape 400 de cazuri și l-a obligat să plătească despăgubiri de peste 16 milioane de euro. Majoritatea hotărârilor în care Moldova nu a fost condamnată se referă la regiunea transnistreană în care de regulă Federaţia Rusă este găsită vinovată.

Faptul că an de an, numărul cererilor îndreptate împotriva R. Moldova la CEDO rămâne mare ar trebui să dea de gândit autorităților de la Chișinău, consideră experţii. Or statisticile Curții de la Strasbourg probează fără tăgadă că reformele în domeniul justiției nu au efectul declarat, adică patinează mai și irosind enorme fonduri publice.