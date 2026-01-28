Drone rusești au lovit un tren de pasageri în regiunea Harkov, cel puțin cinci persoane au murit

„Două drone au lovit locomotiva, a treia - un vagon. A izbucnit un incendiu. În tren se aflau peste 155 de pasageri”, a precizat procuratura regională.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrisese mai devreme pe rețele că în vagon se aflau 18 persoane, iar în tren - peste 200. El a transmis condoleanțe rudelor și apropiaților victimelor.

Trenul de pasageri circula pe ruta „Ciop – Harkov – Barvenkove”. Atacul a avut loc când trenul se afla în apropierea satului Iazîkovo.

După miezul nopții, vagoanele rămase intacte după atac au fost repuse în circulație, au anunțat Căile Ferate Ucrainene.

„Cele 10 vagoane rămase intacte ale trenului nr. 47/103 Barvinkovo-Lvio-Ciop au reluat circulația și transportă 147 de pasageri înapoi în siguranță. Trenul a preluat și un grup de civili evacuați din Lozova”, a informat compania feroviară națională „Ukrzaliznitsia”.

Călătoria a avut o întârziere de aproximativ cinci ore.

Forțele rusești au continuat noaptea trecută atacurile asupra unor orașe mari din Ucraina, inclusiv capitala care se confruntă cu întreruperi masive de curent și căldură în toiul iernii.

În orașul Zaporojie din sud-estul țării, 12 case au fost avariate și patru persoane au fost rănite în urma loviturilor aeriene rusești. În mai multe blocuri de locuințe lipsește energia electrică, potrivit autorităților locale.

La Odesa, dronele rusești au lovit o mănăstire ortodoxă și o casă particulară. Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime, a anunțat șeful administrației militare regionale Odesa, Oleh Kiper.

Un atac cu drone asupra regiunii Kiev a ucis două persoane - un bărbat și o femeie - în satul Belgorod, a declarat Nikolai Kalașnik, șeful administrației militare regionale.

Potrivit lui, o clădire rezidențială cu mai multe etaje a fost avariată: acoperișul și etajul superior au luat foc.

În prezent, la Kiev, peste 700.000 de consumatori încă nu au energie electrică, a scris pe rețele ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal.

Sarcina imediată a echipelor de intervenție din capitală este de a stabili un orar previzibil de furnizare a energiei electrice, a adăugat el. Sistemul energetic al capitalei este avariat în mod inegal, de aceea, potrivit ministrului, în primele săptămâni, până la finalizarea reparațiilor, furnizarea energiei se va face după programe diferite. „Acest lucru va depinde de capacitatea de transfer a rețelelor dintr-o anumită zonă”, a explicat Șmîhal.

În ultimele săptămâni, armata rusă a lansat atacuri masive asupra obiectivelor energetice ucrainene. Kievul a fost supus celor mai puternice bombardamente, iar mii de clădiri rezidențiale au rămas fără electricitate și încălzire.