Fără festivaluri, concerte și evenimente sportive în aer liber. Dronele ucrainene schimbă viața rușilor

Amenințarea unor atacuri cu drone a schimbat viața socială și culturală a regiunilor rusești: autoritățile anulează festivaluri, concerte și evenimente sportive, limitează accesul în parcuri și programul centrelor comerciale, iar organizatorii mută în grabă evenimentele în alte orașe. Nu numai zonele de frontieră au fost afectate, ci și regiunile din interiorul țării, de la Belgorod și Kursk până la regiunea Kaluga și Udmurtia. Radio Svoboda relatează ce evenimente au fost anulate în Rusia în această vară pe fondul atacurilor cu drone.

Regiunile de frontieră și sudice ale Rusiei

Regiunile rusești care se învecinează cu Ucraina sunt atacate în mod regulat cu drone. Din această cauză, autoritățile nu numai că au anulat toate evenimentele de amploare, dar au și restricționat accesul în locurile publice. Astfel, la Belgorod, după un atac masiv cu drone, care a avut loc pe 14 august, instituțiilor de alimentație publică li s-a interzis să presteze servicii în spații deschise timp de câteva zile, iar marile centre comerciale au fost închise. În plus, parcurile, piețele, plajele și alte locuri unde se adună oameni au fost închise pentru două zile.

În aceeași perioadă, la Kursk, din motive de siguranță, au fost anulate mai multe evenimente: autoritățile au închis zona unde urma să se desfășoare un festivalul „Leto na Polugore”, au anulat toate concertele și evenimentele festive, inclusiv „Ziua Educației” și reuniunea aniversară a familiilor adoptive „#СЕМЬЯ46” – la acest eveniment, potrivit unor informații, urma să participe și guvernatorul interimar al regiunii, Aleksandr Hinstein.

Toate evenimentele publice au fost anulate și în regiunea Krasnodar, în special după atacul dronelor asupra raionului Slaveanski din 8 și 9 august – atunci au fost anulate „Marele weekend al familiilor” și competițiile sportive. În întreaga regiune, timp de aproape două zile, a fost instituit regimul de amenințare cu drone – Ministerul Apărării al Rusiei a raportat că, în această perioadă, 84 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Krasnodar.

După atacurile cu drone, cântărețul Navai a anulat toate concertele sale din sudul Rusiei, scrie canalul Mash de pe Telegram. În perioada 15-18 august, el trebuia să cânte la Soci, Ghelendjik, Krasnodar și Rostov-pe-Don. Potrivit Mash, cântărețul a luat decizia după atacul dronelor asupra Soci, unde în acel moment susținea un concert rapperul Akon – s-a relatat că agenții de pază i-au cerut vedetei să se ascundă în camera de baie din hotel, în timpul alertei aeriene. Concertul a avut loc în cele din urmă.

Festivalul Signal

Festivalul de muzică electronică Signal, care din 2017 are loc în parcul cultural „Nikola-Lenivets” din regiunea Kaluga, a fost mutat de data aceasta la Moscova. Era programat pentru perioada 14-18 august, însă cu foarte puțin timp înaintea demarării evenimentului s-a aflat că autoritățile locale din regiunea Kaluga au refuzat să-l autorizeze. Ca motiv au fost invocate „potențiale riscuri asociate utilizării aparatelor de zbor fără pilot”.

Organizatorii evenimentului au declarat că nu au primit o interdicție oficială, însă pe 8 august primăria satului în care se află parcul cultural i-a informat „despre imposibilitatea organizării festivalului”. „În condițiile actuale, realizarea proiectului în Nikola-Lenivets a devenit imposibilă”, au declarat organizatorii evenimentului. În cele din urmă, s-a decis mutarea festivalului la Moscova, unde acesta s-a desfășurat în mai multe locații.

În același timp, alte evenimente colective au avut loc în această vară la „Nikola-Lenivets”: festivalul de artă peisagistică „Arhstoianie”, festivalul de artă contemporană „Arhstoianie pentru copii”, peste cinci mii de sportivi au participat la festivalul Sport-Marafon Fest. Totodată, în august, în regiunea Kaluga a avut loc festivalul istorico-militar „Marea bătălie de pe râul Ugra din 1480”, iar în iulie, în apropierea satului Rîleaki, s-a desfășurat timp de câteva zile festivalul animației de autor „Bezsonița” („Insomnie” - n.r.).

Forumul „Armata-2025”

Anul acesta, Ministerul Apărării al Rusiei a anulat pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina forumul „Armata-2025”, care se desfășura din 2015 în parcul „Patriot” din Kubinka, în apropierea Moscovei. De regulă, evenimentul dura o săptămână, dar în 2024 a fost redus la trei zile.

De data aceasta, forumul era programat pentru 11-14 august și trebuia să se desfășoare în regim închis. Evenimentul a fost amânat pentru o dată ulterioară, însă nu s-a precizat data exactă. Organizatorul nu a dezvăluit nici motivul anulării forumului.

Prima cauză posibilă menționată de analiștii grupului de investigații Conflict Intelligence Team a fost amenințarea atacurilor cu drone. În această vară, dronele ucrainene și-au intensificat atacurile asupra obiectivelor petroliere, militare și logistice rusești, inclusiv asupra celor situate la o distanță mult mai mare de Kubinka.

Tatarstan

În raionul Elabuga din Tatarstan, unde se află fabrica ce produce drone de atac rusești, la mijlocul lunii iulie au fost anulate toate evenimentele publice deja planificate. Șeful municipalității, Rustem Nuriev, a declarat că dronele ucrainene încearcă să pătrundă pe teritoriul raionului „practic în fiecare zi”.

Cu o lună mai devreme, tot din motive de securitate, au fost anulate festivalul internațional de muzică „Serile de vară din Elabuga” al lui Boris Berezovski și Iarmarocul național „Spasskaia” – autoritățile au decis să amâne aceste evenimente pentru anul viitor.

În districtul Elabuga se află zona economică specială „Alabuga”, unde, după invazia rusă în Ucraina, a fost organizată producția de drone iraniene Shahed, care au fost preluate în Rusia sub denumirea „Gheran-2”. În ciuda faptului că fabrica se află la o distanță de peste o mie de kilometri de Ucraina, aceasta a fost lovită de mai multe ori de drone ucrainene. Ultimul atac a avut loc pe 15 iunie, când două persoane au fost ucise și peste zece au fost rănite.

Udmurtia

La începutul lunii iulie, autoritățile din orașul Ijevsk au anulat toate evenimentele de amploare după atacul cu drone asupra unei întreprinderi locale. Ucraina a declarat că atacul a vizat uzina electromecanică „Kupol” din Ijevsk, unul din producătorii sistemelor antiaeriene „Tor” și ai dronelor de atac „Garpia-A1”. O sursă a serviciului ucrainean BBC din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei a declarat că distanța până la țintă era de peste 1300 de kilometri. În urma acestui atac, trei persoane au murit, iar alte 35 au fost rănite.

După aceea, autoritățile au anulat parada dedicată Zilei Veteranilor de Război, concertul din Grădina de Vară „Maxim Gorki”, montarea unei instalații de lumini pe havuzul muzical din oraș, precum și mitingul-concert organizat cu ocazia împlinirii a cinci ani de când Ijevsk a primit distincția „Oraș al gloriei muncii”.

