Dumitru Mînzărari: Igor Dodon face o favoare Moscovei, așteptând în schimb sprijin politic pentru partidul său

Președintele Igor Dodon, care a fost criticat de opoziție pentru decizia de a trimite la Moscova pe timp de pandemie 75 de militari moldoveni pentru parada de Ziua Victoriei, nu a renunțat nici el la planul de a ajunge la acea paradă, amânată anul acesta până la 24 iunie din cauza epidemiei de COVID-19. Șeful statului a spus vineri că vrea să discute în marginea ceremoniei cu președintele rus Vladimir Putin și cu vicepremierul Dmitri Kozak despre înlesniri economice și credite rusești pentru Moldova. Opoziția parlamentară, însă, care afirmă că militarii ar fi trebuit să rămână acasă măcar de riscul infectării, a solicitat audierea în această chestiune a ministrului apărării în legislativ. Fără a aștepta audierile de săptămâna viitoare, Ministerul Apărării de la Chișinău a dat asigurări într-un comunicat că militarii moldoveni se află la Moscova în siguranță, fiind izolați și testați corespunzător. Într-un interviu la Europa Liberă, Dumitru Mînzărari, expert în probleme de securitate, explică la ce riscuri crede că au fost expuși militarii, dar și securitatea statului și de ce crede că opoziția ar fi trebuit să facă mai mult pentru blocarea inițiativei.

Dumitru Mînzărari: „Există câteva probleme în legătură cu trimiterea militarilor moldoveni la Moscova. O problemă ține de securitatea publică. Evident, trimitem persoane care lucrează în sistemul administrației publice centrale în unul din cele mai mari focare de coronavirus din lume. Al doilea pericol e de securitate națională, fiindcă dacă militarii ar prinde infecția acolo și ar aduce-o în țară, ar putea infecta, în primul rând, unitatea lor, dar și alte unități care se află pe teritoriul orășelului militar din Chișinău. Și, fiind o unitate care deservește structurile centrale de conducere a Armatei Naționale și a statului Republica Moldova, se creează un pericol că vor fi scoase din funcțiune unități întregi destul de importante.

Prin asta se creează premise de a pune sub semnul întrebării chiar și independența Republicii Moldova...

Și mai este un pericol de securitate politică, pentru că s-a decis politic participarea la o activitate care este în detrimentul securității naționale a Republicii Moldova, contribuie la o campanie de propagandă istorică a Federației Ruse care tinde să sprijine retorica Federației Ruse referitoare la al Doilea Război Mondial. Prin asta se creează premise de a pune sub semnul întrebării chiar și independența Republicii Moldova, dacă mergem foarte departe în analize.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, dle Mînzărari, electoratul dlui Dodon cred că e mulțumit?

Dumitru Mînzărari: „Da, sunt parțial de acord cu părerea Dvs., dar să ne uităm mai atent cine este electoratul dlui Dodon. Dacă ne uităm la alegerile care au adus Partidul Socialiștilo în parlament și pe dl Dodon la președinție, vedem că sunt în jur de 30 la sută din cei care au venit la urnele de vot, poate 35, în zona asta. Iar împărțim încă în jumătate, deoarece avem o participare de 48-50% de obicei, reiese că vreo 15%, adică o minoritate din populația țării ar sprijini acest gest. Și din aceste 15% doar o parte îl sprijină sincer, un mare segment al suporterilor lui Igor Dodon sunt oameni care pur și simplu au fost manipulați, inclusiv de propaganda rusă, căreia i s-a dat undă verde în Republica Moldova, în special după ce dl Dodon și-a instalat Guvernul Chicu. Dacă am contracara această propagandă, am vedea un sprijin și mai mic pentru astfel de acțiuni ca participarea la activități care proslăvesc trecutul istoric, inclusiv acțiunile Uniunii Sovietice.”

Europa Liberă: Aș vrea să înțeleg, totuși, Dvs. credeți că dl Dodon a făcut-o pentru electoratul lui sau nu neapărat? Sau din alte considerente? E o tendință acum, orice ar face președintele, totul se dă pe campania electorală care stă să înceapă pentru prezidențialele de la toamnă. Aș vrea să știu dacă ați încadra această acțiune a președintelui în acest scenariu.

Dumitru Mînzărari: „În percepția mea, trimiterea militarilor moldoveni la Moscova să participe la parada din Piața Roșie este mai mult un gest care îl favorizează personal pe dl Dodon, nu pe electoratul său. D-lui i-a trimis, pentru că i-a cerut Moscova. Pentru Moscova este importantă o participare masivă, fiindcă operațiunea aceasta de influență rusească tinde să proslăvească rolul Rusiei. Întrucât nu au alte motive, ei folosesc aspecte istorice, inclusiv pentru a diminua alte acțiuni nocive ale Rusiei, cum ar fi invazia Ucrainei, în 2014. Deci, pentru Rusia este important cât mai multe țări să participe la această paradă.

Dl Dodon contribuie la această manifestație rusească și nu o face pentru promovarea interesului național și nu văd care ar fi câștigul electoral.

Doar un procent foarte redus de vorbitori de limbă rusă, care, de fapt, nu se consideră cetățeni ai Republicii Moldova, dar se afiliază cu Rusia ideologic, patriotic, se consideră ruși trăind pe acest teritoriu și având și pașaport de cetățeni ai Republicii Moldova sunt mulțumiți de acțiunile dlui Dodon. Pentru o mare parte a electoratului său nu contează atât de mult că merg soldații noștri la Moscova sau nu merg, de fapt, se promovează interesul personal al lui Igor Dodon. Astfel, el face o favoare politică Moscovei și așteaptă, în schimb, Moscova să sprijine anume partidul său. Dacă vedem această acțiune în sensul de a „cumpăra” suportul Moscovei, atunci putem să spunem că da, are tentă electorală, însă are tentă electorală pe un traseu indirect, nu prin intermediul electoratului. Adică nu invocă direct electoratul, invocă mai mult suportul Moscovei prin declarații de tip că „vom deschide piața noastră pentru importurile din Moldova” și duc de nas o mare parte din cetățenii care sunt implicați în sectorul agrar. Poate li se va permite să importe o lună-două câte ceva, apoi rușii vor pune embargo din nou. La fel cum au făcut-o de foarte multe ori.”

Europa Liberă: Dacă știm că Moscova i-a cerut dlui Dodon acest lucru, Dvs. personal v-ați fi putut imagina ca dl Dodon să fi răspuns cu un refuz, măcar pentru faptul că e pandemie?

Dumitru Mînzărari: „Anume din cauza pandemiei, dl Dodon, dacă într-adevăr era un statalist, cum afirmă că dorește să consolideze suveranitatea Republicii Moldova, d-lui ar fi folosit pretextul coronavirusului ca să nu trimită militarii. La Moscova fiind stare de carantină, era un pretext serios și pentru ruși ar fi fost dificil să se simtă ofensați.

Dar dl Dodon nu că nu a refuzat, ba din contra, în pofida faptului că a fost criticat în public de mai mulți actori politici interni, d-lui și-a asumat aceste costuri interne, pentru că critica aceasta generează costuri pentru președintele Dodon. Dacă se va infecta măcar unul dintre soldați și vom importa infecția și pe această calea, acest fapt va fi folosit în politica internă contra dlui Dodon. El a acceptat aceste costuri doar pentru a face fericiți interlocutorii săi din guvernul rus. Acest lucru încă o dată denotă faptul că el folosește armata națională în interes personal. Și cunoaștem bine că dl Dodon nu este un actor imparțial în relațiile cu rușii. Am văzut în presa rusă inclusiv că familia Dodon are interese economice legate de persoanele care au conexiuni la elitele politice din Rusia. Deci mă miră faptul că opoziția încă nu a inițiat o investigație privind conflictul de interese dintre modul în care dl Dodon gestionează politica externă a statului nostru față de Rusia și faptul că el are interese economice concrete, care pot fi controlate din partea guvernului rus.”

Europa Liberă: Dar în acest caz anume, v-ați fi așteptat ca opoziția să fi făcut mai mult, ca să blocheze, eventual înainte de plecarea militarilor, această acțiune?

Dumitru Mînzărari: „Da, cred că opoziția nu a făcut suficient și în cazul de față există o bănuială că opoziției nu prea îi pasă de faptul că acești militari care au plecat la Moscova se pot infecta, dar folosesc cazul pentru scopuri politice interne.

Da, cred că opoziția nu a făcut suficient...

Dacă, într-adevăr, îi păsa, opoziția ar fi încercat cel puțin demonstrativ să blocheze deplasarea militarilor Armatei Naționale în capitală rusă. S-ar fi mobilizat în parlament și ar fi încercat să inițieze acțiuni care să interzică deplasarea, invocând situația cu COVD și amenințând că acest lucru va fi ulterior investigat. Deci, punând presiune mai mare asupra dlui Dodon, inclusiv a ministrului Apărării și prim-ministrului Chicu. Din motivul că acest lucru nu s-a făcut, bănuiesc că poate opoziției nici nu-i pasă foarte mult și înțeleg contextul acestor fraze, dar totuși am fost profund dezamăgit că nu s-a încercat să se blocheze această deplasare a militarilor la Moscova.”

Europa Liberă: Să dea Domnul să fie totul bine cu militarii, să nu se infecteze. Dar dacă admitem că s-ar întâmpla, credeți că se va putea ascunde acest fapt?

Dumitru Mînzărari: „Organele de forță, inclusiv Ministerul Apărării, sunt structuri semi-închise. Ele funcționează, într-un fel, mai puțin transparent și multe lucruri care au loc în armată nu devin publice. Deci există riscul că Ministerul Apărării ar încerca să ascundă posibila infectare a militarilor întorși de la Moscova, dar acest lucru poate fi anticipat, dacă opoziția va monitoriza atent situația cu acești ostași reveniți. În primul rând, ar urma să fie toți testați la întoarcere, dar și la două săptămâni după întoarcere.

Și aceste teste ar urma să fie făcute cu participarea, cu monitorizarea reprezentaților din partea opoziției...

Dacă vor fi depistați, urmează să fie puși în carantină și luate toate măsurile necesare. Însă riscul de a ascunde e mare, întrucât Ministerul Apărării ar putea insista că ei s-au infectat aici pe loc din motiv că numărul infectaților cu COVID este destul de mare. Noi nu am luat măsuri destul de eficiente pentru a stopa această infecție. Deci, pentru Ministerul Apărării ar fi destul de ușor să insiste că infecția nu a fost adusă de la Moscova, ci are o transmitere locală.”