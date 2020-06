Igor Grosu: Dodon supune riscului militarii noștri, Garda de Onoare. Este o iresponsabilitate și un comportament de slugă

După anunțul că a trimis totuși la Moscova la parada de 9 mai mutată pe 24 iunie 75 de militari moldoveni, președintele Igor Dodon se confruntă acasă cu critici aspre că riscă cu sănătatea militarilor, iar prin asta - cu capacitatea de apărare a țării. Există voci care îi impută, pe de altă parte, și opoziției parlamentare că nu a încercat măcar să blocheze prin Parlament plecarea militarilor în plină pandemie, ci a așteptat să o folosească împotriva lui Dodon post-factum. Într-un interviu la Europa Liberă, Igor Grosu, deputat PAS din comisia parlamentară pentru securitate, spune că opoziția a încercat, dar nu a reușit să-l oprească pe președinte. În același interviu, șeful grupului parlamentar al PAS explică cum are de gând formațiunea sa să se implice în lupta cu virusul, tot mai puternic în R. Moldova, și de ce PAS nu a sprijinit deocamdată moțiunea inițiată de Platforma DA contra guvernului Chicu.

Igor Grosu: „Noi am vorbit la comisie, am făcut un schimb de opinii cu membrii comisiei. Dodon ostentativ și, așa, cu tupeu a mers înainte, făcând uz de poziția de comandat suprem și totuși, da, supune riscului militarii noștri, garda de onoare. A încercat să argumenteze că nu sunt militari, numai garda de onoare merge, ceea ce nu-i o scuză. Sigur că este o iresponsabilitate și un comportament de slugă – să bifeze neapărat în fața lui Putin că el o să fie prezent cu militarii. Lucrul acesta pe timp de pandemie este dublu iresponsabil, pentru că nu se supune doar el riscului, Dumnezeu cu el, că la comportamentul lui iresponsabil cu mersul prin țară și întâlniri cu pensionari, cu altă lume, am văzut ce face, dar supune riscului și militarii noștri prin participarea la această paradă, la care n-o să se aleagă nimeni cu nimic bun, decât cu militari infectați și cu orgoliul imperialist rus cumva satisfăcut.”

Europa Liberă: Să nu uităm că acești militari se întorc după asta în cazărmile lor și acolo sunt alți militari.

Igor Grosu: „Probabil, ei au să-i întoarcă într-un fel de carantină. Eu sper că asta o să se întâmple, cel puțin la întoarcere să nu fie chiar cu totul iresponsabil și să-i întoarcă în cazărmi, au să-i mai țină probabil încă două săptămâni în carantină, dar atunci când și în Rusia crește numărul de cazuri, și la noi, vedeți - 400, 360, 366. Deci, este o lipsă totală de responsabilitate, el este în campanie electorală și-i gata să riște și cu sănătatea și viețile cetățenilor numai pentru ca să dea bine pe lângă modelul lui de președinte, Putin, care-i model numai pentru el.”

Europa Liberă: Am să vă cer câteva detalii totuși. Când ați pus în discuție în comisie lucrul acesta și cine a apărat cumva poziția președintelui în comisie?

Igor Grosu: „Nu, n-a fost propriu-zis ședința comisiei, pentru că noi am fost toți deconectați de când cei doi deputați au fost infectați, dar am făcut schimb de opinii cu membrii comisiei, cel puțin noi, cei care suntem din Blocul ACUM, ne-am expus opinia, am mai încercat să-i convingem pe alții, nu s-au lăsat convinși și a rămas așa cum este, din păcate. Și este rău? Da, este rău pentru imaginea țării și este periculos pentru sănătatea militarilor noștri.”

Europa Liberă: Acum ce-i de făcut, dle Grosu? În calitate de opoziție parlamentară, ce pârghii aveți de aplicat ca să interveniți, nu știu militarii deja au plecat, dar măcar...

Igor Grosu: „Ceea ce o să facem noi în mod cert este că o să invităm în audieri la comisie, cel puțin o să propunem la comisie să vină ministrul Apărării, să vină comandantul sau conducătorul statului major și să discutăm cum s-a ajuns acolo. Mă rog, cât de mult o să putem noi afla detalii, dar cel puțin să aducem în atenția publicului că în condițiile în care incidența pandemiei de coronavirus crește în Moldova, președintele își permite așa ceva și cum au argumentat cei de la Ministerul Apărării, și cum a argumentat șeful statului major. Asta o să facem, la proxima ședință a comisiei o să propunem discuții în comisie cu invitarea acestor doi responsabili.”

S-ar cere și demisii, s-ar cere și sancțiuni...

Europa Liberă: Când trebuie să se întâmple?

Igor Grosu: „Comisia trebuie să se convoace miercurea care vine, pentru că joi avem ședința parlamentului, sper eu...”

Europa Liberă: E nevoie de demisii? Cum vă imaginați Dvs.?

Igor Grosu: „S-ar cere și demisii, s-ar cere și sancțiuni, să vedem dacă o să accepte majoritatea din comisie ca să putem pune pe ordinea de zi. Dar, indiferent de finalitate, noi o să insistăm ca lucrurile acestea să se discute și las’ să ne spună că nu vor să audieze. Dacă n-o să vrea să audieze, o să scoatem subiectul în ședința în plen a parlamentului. Pe dimensiunea pandemiei, deci ceea ce se impune acum urgent, dincolo de demisie, demisiile tot timpul au să rămână actuale în cazul guvernului acesta, pentru tot guvernul îi valabilă demisia, dar ceea ce se impune acum mai important și mai actual este urgent – dar urgent! – să se convoace fracțiunile parlamentare, care sunt somitățile sau specialiștii în domeniul sănătății și să elaborăm niște măsuri imediate, cum ar fi, spre exemplu, colega noastră, dna Nemerenco a menționat lucrul acesta, cum ar fi testarea masivă. Deci, lucrul acesta trebuie de făcut urgent, ca să-i identificăm pe cei care, într-adevăr, sunt purtători și ei să fie izolați, fie la domiciliu, fie în instituții medicale.”

Europa Liberă: Dar dacă dvs. o să elaborați aceste recomandări, dar autoritățile sanitare nu vor?

Igor Grosu: „...O să le propunem, de fapt, noi deja am propus și dânșii meditează, să ne așezăm și împreună să elaborăm, fără a face mare tam-tam din asta și PR politic. Pur și simplu ne așezăm împreună, vedem propunerile noastre, vedem propunerile lor, le consultăm cu medicii și ne spun: trebuie de adoptat următoarele decizii, trebuie de alocat următoarele resurse ca imediat să acționăm, că, vedeți, spitalele sunt la limita completării. Deci, asta noi am propus și am înțeles că unii acceptă, urmează ca luni să primim un răspuns final: se merge pe varianta asta sau nu se merge. Premierul Chicu a făcut o aluzie la ultima ședință că ar fi gata să se purceadă la un asemenea dialog, înțelegând, probabil, că încercarea lor de a privatiza cumva problema COVID-ului s-a dovedit un eșec lamentabil.”

Europa Liberă: Da? Credeți că s-a înțeles asta la nivel de autorități?

Igor Grosu: „Eu cred că ei mai mult sunt disperați acum, pentru că și unul, și altul, adică și Dodon, și Chicu undeva au recunoscut că situația nu mai este sub control, plasează responsabilitatea pe cetățeni, dar eu nu aș da vina pe cetățeni în situația în care primele persoane în stat nu respectă elementarele reguli.”

Europa Liberă: Se pare că greșeala fatală a fost totuși cu strategia de testare. Cum aveți de gând să-i determinați să schime strategia de testare, să testeze contacții?

Eu nu aș da vina pe cetățeni în situația în care primele persoane în stat nu respectă elementarele reguli...

Igor Grosu: „Eu nu vreau să vin acum cu multe detalii, pentru că propunerile sunt, vrem mai întâi să le discutăm cu autoritățile, dar soluții sunt și aici nu trebuie să inventăm noi bicicleta, să ne uităm la vecini și să vedem. Dacă testezi mai mulți, probabilitatea să-i identifici pe cei purtători e mai mare, elementar. Plus, iarăși, restricții, poliția, armata să vegheze ca oamenii în spațiul public să respecte normele stabilite – distanța socială, purtarea măștilor în localuri, în spațiul public ș.a.m.d. Asta trebuie să se întâmple! Din păcate, și gestul politicienilor, și gestul primelor persoane în stat a transmis un mesaj prost cetățenilor, care a indus relaxarea asta totală.”

Europa Liberă: Numai despre acest lucru negociați? Vă întreb, pentru că au apărut speculații și sunt difuzate, în mod special, de foștii Dvs. parteneri din Blocul ACUM, nu se spune chiar pe șleau, dar se sugerează că ați purta negocieri cu formațiunea dlui Dodon în vederea grăbirii anticipatelor sau alte lucruri, nu știu ce...

Igor Grosu: „Asta-i ultima formațiune cu care noi am purta negocieri. Noi chiar ne uităm că lucrurile degradează strașnic, cu o viteză nemaipomenită. Și le amintesc la cei care fac aluzii: 406, 366, iar 366 - în trei zile și 13 decedați ieri. Iată, pe fundalul la curba asta ascendentă, cuiva îi arde acum de speculații și de teoria conspirației? Nouă chiar nu ne arde, noi ne temem că au mai rămas câteva zile și spitalele noastre pur și simplu n-o să mai poată primi pacienți. Punct. Dacă alți colegi au o soluție mai deșteaptă la acest moment, să vină și să o spună. Atât! Pe noi ne interesează acum securitatea sănătății cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Platforma DA a spus ce soluții are: demiterea guvernului și înlocuirea cu un guvern al Platformei DA.

Igor Grosu: „Da, și noi i-am întrebat: matematica? Da, știm, guvernul acesta trebuie să plece, dar între a dori ca el să plece și a-l pleca, și a găsi altul e nevoie de matematică. Voturile lui Șor nu pot fi acceptate. Dacă cineva s-a resemnat și a uitat ce a făcut Șor, mă rog, noi n-am uitat. Un guvern votat cu voturile lui Șor o să fie un guvern și mai izolat decât guvernul Chicu. Noi de acesta guvern ne dorim?”

Europa Liberă: Să înțeleg că PD-ul nu v-a dat în niciun fel vreun semn?...

Igor Grosu: „Dar nu trebuie să-mi dea mie, trebuie să le dea colegilor care au inițiat discuțiile, consultările cu fracțiunile parlamentare.”

Europa Liberă: Și ei ce zic, că n-au semnale de la PD?

Igor Grosu: „Păi, eu zic să-i întrebați, pentru că nu noi am inițiat. Au venit primii la noi, noi le-am spus opinia, după care au mers mai departe cu consultările. Probabil ar fi cazul să revină și să spună care este temperatura medie în parlament.”

Europa Liberă: Discuțiile acestea s-au purtat atunci când ați primit moțiunea spre semnare sau când?

Igor Grosu: „Nu, mai devreme, mai devreme.”

Europa Liberă: Dar pe moțiune ce răspuns le-ați dat?

Igor Grosu: „Același răspuns: matematică este?”