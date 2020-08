Este modificarea Constituției necesară Republicii Moldova sau doar campaniei electorale a lui Igor Dodon?

De când președintele Igor Dodon a semnat un decret de inițiere a reformei constituționale, iar comisia desemnată de el prin acel decret s-a apucat de lucru, această intenție a adunat mai multe critici decât laude, multe dintre ele bazându-se pe ideea că reforma e fără o țintă clară, fără prea mari șanse să fie dusă până la capăt și nu ar fi primul lucru de făcut pe timp de pandemie. Unii văd în intenție o miză electorală a președintelui Igor Dodon, iar alții cred că intenția președintelui e să obțină mai multe puteri, dar și să scape de o curte constituțională care i-a dat decizii nefavorabile. În studioul Europei Libere a ajuns Dumitru Pulbere, președintele comisiei privind reforma constituțională, în trecut șef al instanței constituționale timp de cinci ani, care a apărat inițiativa în fața acestor și altor critici.

Dumitru Pulbere: „Dacă cineva încearcă să spună că președintele Igor Dodon și-a făcut acest decret de atâta că nu-i place lui Curtea Constituțională în actuala componență, el greșește, pentru că Dodon lucrează sau va fi președinte până la 1 noiembrie, când e numită data alegerilor președintelui. Mai departe va fi Dodon sau nu va fi președinte, nimeni nu știe, numai electoratul știe.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că e o idee bună cu trei luni înainte de alegeri să se lanseze o inițiativă, un efort de acesta atât de dificil?

Dumitru Pulbere: „Dar nu are nimic ideea lansată cu electorala, cu alegerile președintelui Republicii Moldova, nu are nimic în comun. În primul rând, președintele comisiei nu-i președintele Dodon; în al doilea rând, comisia are la dispoziție 12 luni de lucru; în al treilea rând, va fi ales Dodon sau nu va fi, asta-i cu totul altă vorbă. Asta electoratul hotărăște, dar poate să vină altă persoană X, care, mă rog, noi nici nu ne gândim cine poate să fie acolo. Și ce are una cu alta?”

Europa Liberă: Și dacă vine altă persoană, să admitem că vine altă persoană, credeți că un alt președinte se va mai întoarce la ideea asta?

Dumitru Pulbere: „Păi, eu nu știu. Vreau să văd acel președinte care va emite un decret prin care va fi dizolvată această comisie, pentru că problemele despre care eu vorbesc și care vor fi puse în discuție la comisie, acestea sunt probleme stringente pentru statalitatea Republicii Moldova. Nu-i trebuie lui X, lui Y ș.a.m.d. Iată eu ce vreau să-i conving pe cei care ne vor citi și ne vor asculta, că nu-i problema în președintele Dodon, nu-i problema în președintele oarecare ș.a.m.d. Și președintele Voronin la un interviu acolo nu știu unde și nu știu cum, el fiind în 2000 adept al republicii parlamentare prin care președintele să fie ales de parlament și el atunci a și inițiat sau partidul lui de atunci din guvern, din parlament a votat momentul acesta, eu știu fiindcă eram deputat în parlament atunci, ca acum la o emisiune televizată să spună că pentru Republica Moldova cea mai convenabilă e republica prezidențială.”

Europa Liberă: De ce ați adus subiectul aici? O să schimbați forma de guvernare?

Dumitru Pulbere: „Îl aduc de-atâta... Noi o să punem în discuție forma de guvernare, comisia are s-o pună în discuție, pentru că, de exemplu, pe mine ca cetățean, pentru Republica Moldova eu consider că ar fi tare convenabil modelul francez.”

Europa Liberă: Adică?

Dumitru Pulbere: „Constituția noastră undeva, ceva are niște asemănări cu modelul francez.”

Europa Liberă: Adică, republică prezidențială, vreți să spuneți?

Dumitru Pulbere: „Modelul francez de guvernare nu-i republică prezidențială, e republică semi-prezidențială, cum era la noi inițial. Deci, pe mine mă impresionează modelul ceh, unde-i republică tot mai mult prezidențială; pe mine mă impresionează modelul spaniol. Ei au problema cu Catalonia, cum avem și noi cu Transnistria, problemele Transnistriei trebuie să fie...”

Europa Liberă: Eu înțeleg, dar, fiți de acord, aceasta e o discuție ulterioară, când o să vă așezați la masă și o să propuneți niște soluții.

Dumitru Pulbere: „Ulterioară, da.”

Europa Liberă: Și o să urmărim atunci și o să discutăm despre asta. Mă interesează cum aveți de gând să gestionați situația asta în care pe multe chestiuni părerea Dvs. coincide cu părerea președintelui și atunci mulți se vor uita dintr-o parte și vor zice că e o acțiune politică. Ați zis și Dvs. că soluția pentru traseism o vedeți cam tot așa cum o vede președintele, soluția pentru forma de guvernare o vedeți tot așa cum o vede președintele. Toată lumea știe că socialiștii au avut o campanie întreagă: puteri mai mari președintelui.

Dumitru Pulbere: „După câte eu înțeleg, poziția socialiștilor și a președintelui Dodon este republică prezidențială. Eu n-am auzit niciodată ca președintele Dodon să spună că pe dânsul îl interesează sau îl impresionează modelul francez. Dar de ce noi ne străduim să legăm un lucru important care se va face în statul Republica Moldova, se va elabora un proiect, o redacție nouă a unei constituții cu persoana concretă, cu președintele Dodon?”

Europa Liberă: Unii zic că nu-i chiar timpul, de asta. Pentru că e pandemie, pentru că vine o criză economică, pentru că vin alegerile și nu-i timpul acum de discuții de astea teoretice...”

Dumitru Pulbere: „D-apoi noi până când nu chemăm pe nimeni la discuții teoretice, când spun „noi”, am în vedere comisia. Noi, comisia, vom lucra înăuntru, când aproape va fi gata, dar asta undeva presupunem peste vreo 6-7 luni, mai târziu sau mai devreme, nu contează, când aproape se va schița ceva nou, noi atunci o să publicăm, o să chemăm specialiști, vom organiza o conferință internațională. Noi avem de gând să aducem la cunoștință structurilor europene care sunt acreditate în Republica Moldova poziția comisiei, vrem să conlucrăm cu structurile europene.”

Europa Liberă: Dar structurile europene, Dvs. ați văzut, ele insistă pe altceva – reformați justiția, curățați rândurile judecătorilor și ale procurorilor, aduceți până la capăt ancheta asupra furtului miliardului. Niciun partener european nu a zis: Modificați Constituția, că nu merge...

Dumitru Pulbere: „Ei nu vorbesc la direct de modificarea Constituției, dar vedeți că ceea ce vorbesc colegii sau partenerii noștri europeni coincide cu ideile comisiei? De a modifica sistemul judecătoresc, noi trebuie să-l facem prin Constituție, că el îi prevăzut în Constituție. Fără a modifica Constituția, acest domeniu nu poate fi modificat.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că, printr-o revizuire constituțională, vom avea judecători mai onești?

Dumitru Pulbere: „Dacă în Constituție va fi scris cum trebuie să fie selectați judecătorii, instanțele judecătorești, dar în Constituție asta nu-i prevăzut, dar e prevăzut în lege care poate fi modificată în orice zi și de oricine care dorește. Am în vedere că depinde cine guvernează țara, care politicieni, bineînțeles că va fi așa cum este astăzi, dar dacă în Constituție vor fi criteriile după care trebuie să fie ales judecătorul și cărui criterii trebuie să corespundă acest cetățean care dorește să candideze la funcția de judecător, eu aș vrea să văd acea persoană care o să încerce să încalce Constituția. Dvs. înțelegeți despre ce eu vorbesc?”

Europa Liberă: Eu înțeleg despre ce vorbiți, dar eu zic că n-o să schimbe asta nimic.

Dumitru Pulbere: „Nu, noi nu trebuie dintr-odată să semnăm că, gata, ne predăm și nu va fi schimbat nimic în țară. Noi trebuie să lucrăm asupra problemei, încă o dată spun, de a vedea sistemul judecătoresc, de a vedea locul magistraturii care dirijează sistemul judecătoresc, de a vedea locul, dacă vorbim de procurori, de a vedea locul procuraturii în sistemul politic al statului. Și tot așa, și tot așa. Nu putem noi să facem ceea ce ne dorim noi prin lege, deoarece legea, v-am spus că în timp de o lună de zile vine la guvernare alt sistem politic și el abrogă legea, adoptă o oarecare altă lege care îi este convenabilă la acel moment, dar pe mine ca jurist și ca cetățean asta nu mă satisface. Pe mine m-ar satisface ca să fie un act fundamental, legea fundamentală a statului unde dacă nu să prevedem tot, atunci trebuie să prevedem aproximativ tot, ca să nu dăm posibilitate cuiva să schimbe Constituția. Adică, posibilitate va fi de a schimba Constituția, dar îi foarte greoi, îi mai greoi cu două treimi de a schimba Constituția în parlament decât să adopți o lege cu 50+1 voturi.”

Europa Liberă: Ultima întrebare, dle Pulbere. Admiteți că tot acest efort ar putea rămâne în van, adică să elaborați un text de Constituție, situația politică să se schimbe și nimeni să nu mai fie interesat de acest text de Constituție și nici măcar să nu fie pus în discuție?

Dumitru Pulbere: „Bineînțeles că eu admit așa ceva, dar eu vreau să vă spun și altceva: asta va rămâne pe sovestea (conștiința) aceluia care va desființa această comisie constituțională și care va nega acel proiect pe care îl va pregăti această comisie.”